08:30 23 июня

Россия как газовая «угроза» Западу

Вмешательство русских в американские выборы, присоединение Крыма, поддержка диктатора Асада, наконец, газовые трубы в Европе — всё это, по мнению некоторых западных экспертов, прямой вызов американскому влиянию и европейской стабильности.



Научный сотрудник программы «Энергетика, экономка и безопасность» Центра новой американской безопасности (г. Вашингтон) Эдуардо Саравалле в журнале «Politico» поведал о том, насколько опасны могут быть русские с их газом и трубами.


Вашингтон уже несколько месяцев твердит о вмешательстве России в президентские выборы. Аналогичные проблемы озвучивают и европейские союзники США: Франция и Германия. Действия Москвы представляют собой прямую угрозу авторитету западных президентских выборов.

Однако «русская кампания по подрыву Соединённых Штатов выходит за пределы урн для голосования», считает эксперт. Она простирается также дальше присоединения украинского Крыма и поддержки сирийского диктатора Башара Асада, уверен автор. Одно из нынешних направлений внешней политики России, которому уделяется недостаточно внимания, — это энергетическая стратегия Москвы.

Будучи вторым по величине производителем природного газа в мире, напоминает аналитик, Россия «имеет рычаги влияния на своих европейских клиентов». Угрозы прекратить поставки газа используются для разжигания вражды среди европейских стран. Новый трубопровод, который намерена построить Москва, может значительно увеличить этот рычаг влияния: в перспективе Россия увеличит свою долю на газовом рынке Германии более чем до пятидесяти процентов. Такая политика в целом и этот новый трубопровод в частности «представляют собой прямой вызов интересам США после Второй мировой войны в отношении стабильности в Европе», пишет автор.

В конце апреля 2017 г. российский газовый гигант «Газпром» подписал финансовую сделку по трубопроводу «Северный поток – 2», по которому пойдёт газ из Усть-Лужского р-на в России (расположен на западе от Санкт-Петербурга) через Балтийское море прямиком в Германию, откуда будет распределяться по другим европейским странам. Газовая инфраструктура — дорогостоящая и сложная для строительства. Будучи однажды построенными, трубопроводы могут десятилетиями изменять потоки газа и заодно отношения между странами, получающими газ или не получающими. Если Nord Stream 2 одобрит экологическую экспертизу, этот проект усилит зависимость ЕС от российского газа и усилит рычаги влияния Москвы на ключевых союзников США.

«Северный поток – 2» расширит сильную позицию России на европейских газовых рынках, уже связанную с трубопроводом «Северный поток – 1». В 2016 году Россия поставила 34% природного газа в ЕС. «Северный поток – 2» дополнит экспортные мощности «Северного потока – 1». В целом новый трубопровод может в год обеспечивать энергией в Европе 26 миллионов домашних хозяйств!

По мнению некоторых аналитиков, Nord Stream 2 увеличит долю России на немецком газовом рынке более чем до 50 процентов (в 2015 году показатель составлял 43 процента). Польша уже сегодня получает более двух третей потребляемого природного газа от «Газпрома». Кроме того, сторонники Nord Stream 2 отмечают, что в течение следующих двадцати лет европейское предложение по внутреннему газу снизится на 50%. Отсюда возникают опасения: русский трубопровод компенсирует значительную часть этого потенциального дефицита, ещё более усилив европейскую зависимость и препятствуя заодно поставкам газа из других мест.

Успех Nord Stream 2 — это напоминание Западу о том, что безопасность зависит не только от военной мощи, но и от здоровой медиасреды. Трубопровод — явная попытка России «разделить и покорить Европу», убеждён автор. Люди Кремля «очень умны» и «коварны»: да, «Газпром» разработал привлекательный бизнес-проект, но вместе с тем русские ослабят Европу через Nord Stream 2 «тремя ключевыми способами».

Во-первых, новый «поток» позволит России заполучить больше рычагов влияния на Германию и другие европейские страны. С такой значительной долей рынка природного газа Германия окажется попросту заложницей поставок газа из России, особенно если Россия решит поднять цену или в крайнем случае сократить поставки. Это «большой рычаг» для президента России Владимира Путина, и США и Германии не следует думать, что Россия никогда не решится его использовать.

Во-вторых, продолжает Эдуардо Саравалле, Nord Stream 2 позволит России обойти Украину при поставках газа в Европейский союз. Иными словами, если Москва пожелает обрезать поставки газа Украине, она сможет это сделать без нарушения обязательств перед Германией и другими сильными западноевропейскими государствами.

В-третьих, («возможно, это самое главное»), новый газопровод может усилить разногласия между государствами ЕС и ослабить их решимость в отношении санкций против Москвы, введённых за присоединение Крыма. Укрепляя связи между энергетическими рынками ЕС и Россией, Nord Stream 2 будет выдавливать других поставщиков и втягивать европейские страны в сложные экономические отношения с Российской Федерацией. Это создаёт риск для сохранения санкций в отношении России: европейские страны с сильными экономическими связями с Россией отвергнут эти санкции. В конечном счёте новый трубопровод усугубит существующий раскол между европейцами, обеспокоенными ростом силы России и противостоящими её доминированию на рынке, и теми европейцами, которые приветствуют дешёвую российскую энергию и вообще сотрудничество с Россией.

Москва уже демонстрировала в прошлом готовность использовать своё влияние в качестве доминирующего поставщика природного газа. Например, Кремль прекращал поставки природного газа на Украину в 2006 году, в течение зимы 2008-09 гг. и во время конфликта в 2015 году. Исторически сложилось так, указывает автор далее, что Россия также «стратегически» продавала своим клиентам газ по разным ставкам и, следуя своим геополитическим амбициям, угрожала сократить поставки энергоносителя.

Учитывая «потенциальные последствия» Nord Stream 2, аналитик указывает: неудивительно, что многие европейские страны считают энергетику «важной проблемой национальной безопасности». Малые страны Восточной Европы, как правило, менее важны для энергетической политики ЕС, чем их более крупные соседи, но зато особенно уязвимы.

Нельзя сказать, что политики ЕС и США не понимают этих проблем и не пытаются предотвратить строительства «Северного потока – 2». Должностные лица ЕС пытались использовать инструменты регулирования и не допустить одобрения очередного «потока», а американские дипломаты настоятельно призывали Данию отказаться от утверждения проекта. Противники трубопровода по обе стороны Атлантики надеются, что «драконовское применение энергетических правил ЕС или возможное решение органов национальной безопасности Дании может в последний момент сорвать строительство трубопровода». Но сегодня, с грустью отмечает эксперт, можно говорить об обратном: газопровод «почти наверняка будет построен».

США тоже следует найти другие способы для уменьшения растущего влияния России. К примеру, Вашингтону нужно «поддержать строительство экспортных терминалов СПГ, способствовать созданию глобального рынка сжиженного природного газа, что уменьшит роль двусторонних долгосрочных контрактов, которые позволяют странам вроде России блокировать поставки на благоприятных для себя условиях».

И уже имеются «некоторые обнадеживающие признаки, поступающие от администрации Трампа». В апреле 2017 г. министр энергетики Рик Перри объявил об утверждении экспортного терминала сжиженного природного газа «Golden Pass», а директор Национального экономического совета Гэри Кон призвал к увеличению экспорта СПГ.

Страны, опасающиеся энергетической экспансии России, осознают необходимость потенциальной защиты, обеспечиваемой поставками природного газа из США, уверен Саравалле. Литва даже дала своему терминалу СПГ имя «Независимость».

* * *


Посыл эксперта очевиден: специалист по «безопасности» убеждён, что русские вместе с газом транспортируют в Европу идеи «политического вмешательства» и готовятся манипулировать странами Евросоюза с целью дальнейшего их раскола и отказа Брюсселя от санкций. Такая стратегия, разумеется, «создаёт угрозу интересам США», потому что именно США, по мнению эксперта, «поддерживают в Европе стабильность после Второй мировой войны».

О независимости Европы от США этот эксперт ничего не пишет. Также не пишет он о том, почему Соединённые Штаты предпочитают решать вопросы газовой конкуренции политическим путём.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
    "пресловутый вентиль" уже как РВСН упоминается... и то и другое не применяется. Асада ,Олег упомянул вскользь...а кто решится озвучить версию "вмешательства России в Сирийскую войну,из-за этих "вентелей и труб"... слабо? ведь "ежу" понятно,что не столько "бородатые" угроза , сколько их возможность в случае успехов,влиять на дела сырьевой экономики нашей.
    андрей юрьевич
  2. LÄRZ Сегодня, 06:30
    Всё то, что приплёл нам этот Эдуардо Саравалле можно объяснить только так: "Каждый судит в меру своей испорченности". На нашем месте все эти западники именно так бы и поступили, для них это всё в норме вещей. Они, но не мы. Какие у нас были "звенящие" отношения с Турцией после сбитого СУ-24? Но поставки газа туда мы не прекращали и не снижали. Всё по договору. А они все именно на это, ой как рассчитывали! Именно так бы они и поступили. Но мы доказали всему миру свою надёжность как партнёры по выполнению взятых на себя обязательств. Пусть виризжат как хотят, бумага, как известно, всё стерпит, а мы доказываем КОНКРЕТНЫМИ делами свою надёжность.
    LÄRZ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:38
      Цитата: LÄRZ
      Какие у нас были "звенящие" отношения с Турцией после сбитого СУ-24? Но поставки газа туда мы не прекращали и не снижали. Всё по договору

      Привет Виктор, да так и есть...современные геополитические отношения,замешаны на деньгах. hi
      андрей юрьевич
      1. LÄRZ Сегодня, 06:47
        Цитата: андрей юрьевич
        современные геополитические отношения,замешаны на деньгах.

        Вот американцы нам и пакостят как только могут. Да только мы уже другие (не как в 70-е годы и в 90-е,наелись, поняли, прозрели) и у них силёнки поубавились, хотя ещё немало осталось. Будем "бодаться"!
        LÄRZ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
          Цитата: LÄRZ
          Да только мы уже другие (не как в 70-е годы и в 90-е,наелись, поняли, прозрели)

          не будем говорить о низкодоходных "ценных американских бумажках" закупаемых нашими властелинами,о их бумажках в оффшорах,о их детях за бугром,которые "обучившись" вернутся в Россию отнюдь не патриотами... всё сложно Виктор. recourse бодаться то будем,только с кем?всё так запутано.
          андрей юрьевич
          1. LÄRZ Сегодня, 07:16
            Во-первых извиняюсь, что начал на предыдущее послание отвечать не поздоровавшись. Приветствую категорически!!! wink
            не будем говорить о "ценных американских бумажках" закупаемых нашими властелинами,о их бумажках в оффшорах,о их детях за бугром,которые "обучившись" вернутся в Россию отнюдь не патриотами... всё сложно Виктор.
            Когда я это писал, то имел в виду не этих скользких змей, а всё наше большинство, живущее в России. Так сказать, за это время мы лишились иллюзий в отношении западного мира. И поняли, насколько мы разные во многих взглядах, оценках, выводах... Прозрели. Изменились. А они какими были, такими и остались; застыли они в своём развитии. Делают всё против нас от страха перед нами. Как-то так.
            LÄRZ
            1. андрей юрьевич Сегодня, 07:23
              Цитата: LÄRZ
              Во-первых извиняюсь, что начал на предыдущее послание отвечать не поздоровавшись.

              да лан...свои... yes
              Цитата: LÄRZ
              большинство, живущее в России.

              это большинство Виктор,всё больше напоминает Партизанские отряды,недоедающие,недоодетые,разрозненные,подозр
              еваемые Верховной Ставкой,и ограниченные в ресурсах. winked
              андрей юрьевич
              1. LÄRZ Сегодня, 07:27
                И что мы имеем в "сухом остатке", чем нам ответить этому Эдуардо Саравалле?
                LÄRZ
                1. андрей юрьевич Сегодня, 07:32
                  Цитата: LÄRZ
                  И что мы имеем в "сухом остатке", чем нам ответить этому Эдуардо Саравалле?

                  ну...нам с тобой-ударным трудом на своих 6ти сотках,чтоб меньше от всех зависеть, а Государству... "мозгивключать". Сатановский всё сказал за последние " у соловьева",и тут:https://www.youtube.com/watch?v=wDugY7Rtjlk прямо,правильно и честно. даже страшно за мужика.
                  андрей юрьевич
                  1. LÄRZ Сегодня, 07:38
                    Цитата: андрей юрьевич
                    ну...нам с тобой-ударным трудом на своих 6ти сотках

                    Бог миловал, нету у меня уже никаких соток. А за видео- спасибо! Ссылку скопировал, позже просмотрю ("...с чувством, с толком, с расстоновкой...") hi
                    LÄRZ
                    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:46
                      Цитата: LÄRZ
                      Бог миловал, нету у меня уже никаких соток.

                      ну,тебе Виктор виднее.а меня-выручают. winked тяжело но-своё. yes зато на цены не смотрю на картошку и морковку,лук и капусту.а уж заготовки-вообще спасают всю зиму.
                      андрей юрьевич
                      1. LÄRZ Сегодня, 08:01
                        Цитата: андрей юрьевич
                        зато на цены не смотрю на картошку и морковку,лук и капусту.а уж заготовки-вообще спасают всю зиму.

                        1.Хранить негде от слова "вообще"
                        2.Живу один. Много ль надо?
                        3.Знакомые-подруги есть, за свои электро/электронные работы у них получаю, что ох бы только донести. lol

                        Меня (вернее- нас) эти сотки тоже здорово выручали. И перечень заготовок на зиму аналогичная твоей. Но это уже всё в прошлом.
                        LÄRZ
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    А, что еще может сказать американский "специалист по безопасности"? Только о российской "угрозе" и благодетеле всей Европы Сша.
    осознают необходимость потенциальной защиты, обеспечиваемой поставками природного газа из США

    Эта "потенциальная защита" выльется в очень кругленькую сумму для Европы.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:21
    Совсем ЕВрона запуталась. Газ нужен? Нужен. По любой цене? Нет, надо дешевле. Вот вам труба. Нет, вы коварный Русский медведь, вы меня съедите... Вам газ нужен? Конечно! Но, вы же ...
    Ну, поглядим.
    Как хорошо, все таки, что у России есть РВСН. Уже порвали бы эти "просвещенные гейропейцы" совместно с амерами Россию на клочки.
    Горный стрелок
  5. avg-mgn Сегодня, 07:21
    новый «поток» позволит России заполучить больше рычагов влияния на Германию и другие европейские страны. С такой значительной долей рынка природного газа Германия окажется попросту заложницей поставок газа из России, особенно если Россия решит поднять цену или в крайнем случае сократить поставки.
    Плохо с логикой и арифметикой, сегодня газовая сфера Европа сильно зависит от настроений и аппетитов Киева, с пуском СП-2 эта зависимость сильно снижается или исчезает вовсе, а на смену ей приходит новая - Германия, но это же Европейское государство, разберетесь. СП-2 призван полностью перехватить газовый поток проходящий через Украину (с небольшим запасом по мощности). Так ведь мощности СП-1 уже практически исчерпаны...
    новый газопровод может усилить разногласия между государствами ЕС и ослабить их решимость в отношении санкций против Москвы, введённых за присоединение Крыма. Укрепляя связи между энергетическими рынками ЕС и Россией, Nord Stream 2 будет выдавливать других поставщиков и втягивать европейские страны в сложные экономические отношения с Российской Федерацией. Это создаёт риск для сохранения санкций в отношении России
    - и именно в этом суть всех страхов стран ЕС!!!
    avg-mgn
  6. амурец Сегодня, 07:26
    О независимости Европы от США этот эксперт ничего не пишет. Также не пишет он о том, почему Соединённые Штаты предпочитают решать вопросы газовой конкуренции политическим путём.

    Деньги решают всё. Напрягите свою усталую память и вспомните, как всполошилась Европа, когда велись переговоры по газопроводу "Сила Сибири" в КНР. И ЕС без газа останется и прочие примочки. Но про американский СПГ тогда никто не вспоминал.
    амурец
  7. Ken71 Сегодня, 07:35
    Все верно. Примерно так мы и планируем. И это правильно. Не бомбить же....
    Ken71
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