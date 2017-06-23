Россия как газовая «угроза» Западу
Вмешательство русских в американские выборы, присоединение Крыма, поддержка диктатора Асада, наконец, газовые трубы в Европе — всё это, по мнению некоторых западных экспертов, прямой вызов американскому влиянию и европейской стабильности.
Научный сотрудник программы «Энергетика, экономка и безопасность» Центра новой американской безопасности (г. Вашингтон) Эдуардо Саравалле в журнале «Politico» поведал о том, насколько опасны могут быть русские с их газом и трубами.
Вашингтон уже несколько месяцев твердит о вмешательстве России в президентские выборы. Аналогичные проблемы озвучивают и европейские союзники США: Франция и Германия. Действия Москвы представляют собой прямую угрозу авторитету западных президентских выборов.
Однако «русская кампания по подрыву Соединённых Штатов выходит за пределы урн для голосования», считает эксперт. Она простирается также дальше присоединения украинского Крыма и поддержки сирийского диктатора Башара Асада, уверен автор. Одно из нынешних направлений внешней политики России, которому уделяется недостаточно внимания, — это энергетическая стратегия Москвы.
Будучи вторым по величине производителем природного газа в мире, напоминает аналитик, Россия «имеет рычаги влияния на своих европейских клиентов». Угрозы прекратить поставки газа используются для разжигания вражды среди европейских стран. Новый трубопровод, который намерена построить Москва, может значительно увеличить этот рычаг влияния: в перспективе Россия увеличит свою долю на газовом рынке Германии более чем до пятидесяти процентов. Такая политика в целом и этот новый трубопровод в частности «представляют собой прямой вызов интересам США после Второй мировой войны в отношении стабильности в Европе», пишет автор.
В конце апреля 2017 г. российский газовый гигант «Газпром» подписал финансовую сделку по трубопроводу «Северный поток – 2», по которому пойдёт газ из Усть-Лужского р-на в России (расположен на западе от Санкт-Петербурга) через Балтийское море прямиком в Германию, откуда будет распределяться по другим европейским странам. Газовая инфраструктура — дорогостоящая и сложная для строительства. Будучи однажды построенными, трубопроводы могут десятилетиями изменять потоки газа и заодно отношения между странами, получающими газ или не получающими. Если Nord Stream 2 одобрит экологическую экспертизу, этот проект усилит зависимость ЕС от российского газа и усилит рычаги влияния Москвы на ключевых союзников США.
«Северный поток – 2» расширит сильную позицию России на европейских газовых рынках, уже связанную с трубопроводом «Северный поток – 1». В 2016 году Россия поставила 34% природного газа в ЕС. «Северный поток – 2» дополнит экспортные мощности «Северного потока – 1». В целом новый трубопровод может в год обеспечивать энергией в Европе 26 миллионов домашних хозяйств!
По мнению некоторых аналитиков, Nord Stream 2 увеличит долю России на немецком газовом рынке более чем до 50 процентов (в 2015 году показатель составлял 43 процента). Польша уже сегодня получает более двух третей потребляемого природного газа от «Газпрома». Кроме того, сторонники Nord Stream 2 отмечают, что в течение следующих двадцати лет европейское предложение по внутреннему газу снизится на 50%. Отсюда возникают опасения: русский трубопровод компенсирует значительную часть этого потенциального дефицита, ещё более усилив европейскую зависимость и препятствуя заодно поставкам газа из других мест.
Успех Nord Stream 2 — это напоминание Западу о том, что безопасность зависит не только от военной мощи, но и от здоровой медиасреды. Трубопровод — явная попытка России «разделить и покорить Европу», убеждён автор. Люди Кремля «очень умны» и «коварны»: да, «Газпром» разработал привлекательный бизнес-проект, но вместе с тем русские ослабят Европу через Nord Stream 2 «тремя ключевыми способами».
Во-первых, новый «поток» позволит России заполучить больше рычагов влияния на Германию и другие европейские страны. С такой значительной долей рынка природного газа Германия окажется попросту заложницей поставок газа из России, особенно если Россия решит поднять цену или в крайнем случае сократить поставки. Это «большой рычаг» для президента России Владимира Путина, и США и Германии не следует думать, что Россия никогда не решится его использовать.
Во-вторых, продолжает Эдуардо Саравалле, Nord Stream 2 позволит России обойти Украину при поставках газа в Европейский союз. Иными словами, если Москва пожелает обрезать поставки газа Украине, она сможет это сделать без нарушения обязательств перед Германией и другими сильными западноевропейскими государствами.
В-третьих, («возможно, это самое главное»), новый газопровод может усилить разногласия между государствами ЕС и ослабить их решимость в отношении санкций против Москвы, введённых за присоединение Крыма. Укрепляя связи между энергетическими рынками ЕС и Россией, Nord Stream 2 будет выдавливать других поставщиков и втягивать европейские страны в сложные экономические отношения с Российской Федерацией. Это создаёт риск для сохранения санкций в отношении России: европейские страны с сильными экономическими связями с Россией отвергнут эти санкции. В конечном счёте новый трубопровод усугубит существующий раскол между европейцами, обеспокоенными ростом силы России и противостоящими её доминированию на рынке, и теми европейцами, которые приветствуют дешёвую российскую энергию и вообще сотрудничество с Россией.
Москва уже демонстрировала в прошлом готовность использовать своё влияние в качестве доминирующего поставщика природного газа. Например, Кремль прекращал поставки природного газа на Украину в 2006 году, в течение зимы 2008-09 гг. и во время конфликта в 2015 году. Исторически сложилось так, указывает автор далее, что Россия также «стратегически» продавала своим клиентам газ по разным ставкам и, следуя своим геополитическим амбициям, угрожала сократить поставки энергоносителя.
Учитывая «потенциальные последствия» Nord Stream 2, аналитик указывает: неудивительно, что многие европейские страны считают энергетику «важной проблемой национальной безопасности». Малые страны Восточной Европы, как правило, менее важны для энергетической политики ЕС, чем их более крупные соседи, но зато особенно уязвимы.
Нельзя сказать, что политики ЕС и США не понимают этих проблем и не пытаются предотвратить строительства «Северного потока – 2». Должностные лица ЕС пытались использовать инструменты регулирования и не допустить одобрения очередного «потока», а американские дипломаты настоятельно призывали Данию отказаться от утверждения проекта. Противники трубопровода по обе стороны Атлантики надеются, что «драконовское применение энергетических правил ЕС или возможное решение органов национальной безопасности Дании может в последний момент сорвать строительство трубопровода». Но сегодня, с грустью отмечает эксперт, можно говорить об обратном: газопровод «почти наверняка будет построен».
США тоже следует найти другие способы для уменьшения растущего влияния России. К примеру, Вашингтону нужно «поддержать строительство экспортных терминалов СПГ, способствовать созданию глобального рынка сжиженного природного газа, что уменьшит роль двусторонних долгосрочных контрактов, которые позволяют странам вроде России блокировать поставки на благоприятных для себя условиях».
И уже имеются «некоторые обнадеживающие признаки, поступающие от администрации Трампа». В апреле 2017 г. министр энергетики Рик Перри объявил об утверждении экспортного терминала сжиженного природного газа «Golden Pass», а директор Национального экономического совета Гэри Кон призвал к увеличению экспорта СПГ.
Страны, опасающиеся энергетической экспансии России, осознают необходимость потенциальной защиты, обеспечиваемой поставками природного газа из США, уверен Саравалле. Литва даже дала своему терминалу СПГ имя «Независимость».
Посыл эксперта очевиден: специалист по «безопасности» убеждён, что русские вместе с газом транспортируют в Европу идеи «политического вмешательства» и готовятся манипулировать странами Евросоюза с целью дальнейшего их раскола и отказа Брюсселя от санкций. Такая стратегия, разумеется, «создаёт угрозу интересам США», потому что именно США, по мнению эксперта, «поддерживают в Европе стабильность после Второй мировой войны».
О независимости Европы от США этот эксперт ничего не пишет. Также не пишет он о том, почему Соединённые Штаты предпочитают решать вопросы газовой конкуренции политическим путём.
Научный сотрудник программы «Энергетика, экономка и безопасность» Центра новой американской безопасности (г. Вашингтон) Эдуардо Саравалле в журнале «Politico» поведал о том, насколько опасны могут быть русские с их газом и трубами.
Вашингтон уже несколько месяцев твердит о вмешательстве России в президентские выборы. Аналогичные проблемы озвучивают и европейские союзники США: Франция и Германия. Действия Москвы представляют собой прямую угрозу авторитету западных президентских выборов.
Однако «русская кампания по подрыву Соединённых Штатов выходит за пределы урн для голосования», считает эксперт. Она простирается также дальше присоединения украинского Крыма и поддержки сирийского диктатора Башара Асада, уверен автор. Одно из нынешних направлений внешней политики России, которому уделяется недостаточно внимания, — это энергетическая стратегия Москвы.
Будучи вторым по величине производителем природного газа в мире, напоминает аналитик, Россия «имеет рычаги влияния на своих европейских клиентов». Угрозы прекратить поставки газа используются для разжигания вражды среди европейских стран. Новый трубопровод, который намерена построить Москва, может значительно увеличить этот рычаг влияния: в перспективе Россия увеличит свою долю на газовом рынке Германии более чем до пятидесяти процентов. Такая политика в целом и этот новый трубопровод в частности «представляют собой прямой вызов интересам США после Второй мировой войны в отношении стабильности в Европе», пишет автор.
В конце апреля 2017 г. российский газовый гигант «Газпром» подписал финансовую сделку по трубопроводу «Северный поток – 2», по которому пойдёт газ из Усть-Лужского р-на в России (расположен на западе от Санкт-Петербурга) через Балтийское море прямиком в Германию, откуда будет распределяться по другим европейским странам. Газовая инфраструктура — дорогостоящая и сложная для строительства. Будучи однажды построенными, трубопроводы могут десятилетиями изменять потоки газа и заодно отношения между странами, получающими газ или не получающими. Если Nord Stream 2 одобрит экологическую экспертизу, этот проект усилит зависимость ЕС от российского газа и усилит рычаги влияния Москвы на ключевых союзников США.
«Северный поток – 2» расширит сильную позицию России на европейских газовых рынках, уже связанную с трубопроводом «Северный поток – 1». В 2016 году Россия поставила 34% природного газа в ЕС. «Северный поток – 2» дополнит экспортные мощности «Северного потока – 1». В целом новый трубопровод может в год обеспечивать энергией в Европе 26 миллионов домашних хозяйств!
По мнению некоторых аналитиков, Nord Stream 2 увеличит долю России на немецком газовом рынке более чем до 50 процентов (в 2015 году показатель составлял 43 процента). Польша уже сегодня получает более двух третей потребляемого природного газа от «Газпрома». Кроме того, сторонники Nord Stream 2 отмечают, что в течение следующих двадцати лет европейское предложение по внутреннему газу снизится на 50%. Отсюда возникают опасения: русский трубопровод компенсирует значительную часть этого потенциального дефицита, ещё более усилив европейскую зависимость и препятствуя заодно поставкам газа из других мест.
Успех Nord Stream 2 — это напоминание Западу о том, что безопасность зависит не только от военной мощи, но и от здоровой медиасреды. Трубопровод — явная попытка России «разделить и покорить Европу», убеждён автор. Люди Кремля «очень умны» и «коварны»: да, «Газпром» разработал привлекательный бизнес-проект, но вместе с тем русские ослабят Европу через Nord Stream 2 «тремя ключевыми способами».
Во-первых, новый «поток» позволит России заполучить больше рычагов влияния на Германию и другие европейские страны. С такой значительной долей рынка природного газа Германия окажется попросту заложницей поставок газа из России, особенно если Россия решит поднять цену или в крайнем случае сократить поставки. Это «большой рычаг» для президента России Владимира Путина, и США и Германии не следует думать, что Россия никогда не решится его использовать.
Во-вторых, продолжает Эдуардо Саравалле, Nord Stream 2 позволит России обойти Украину при поставках газа в Европейский союз. Иными словами, если Москва пожелает обрезать поставки газа Украине, она сможет это сделать без нарушения обязательств перед Германией и другими сильными западноевропейскими государствами.
В-третьих, («возможно, это самое главное»), новый газопровод может усилить разногласия между государствами ЕС и ослабить их решимость в отношении санкций против Москвы, введённых за присоединение Крыма. Укрепляя связи между энергетическими рынками ЕС и Россией, Nord Stream 2 будет выдавливать других поставщиков и втягивать европейские страны в сложные экономические отношения с Российской Федерацией. Это создаёт риск для сохранения санкций в отношении России: европейские страны с сильными экономическими связями с Россией отвергнут эти санкции. В конечном счёте новый трубопровод усугубит существующий раскол между европейцами, обеспокоенными ростом силы России и противостоящими её доминированию на рынке, и теми европейцами, которые приветствуют дешёвую российскую энергию и вообще сотрудничество с Россией.
Москва уже демонстрировала в прошлом готовность использовать своё влияние в качестве доминирующего поставщика природного газа. Например, Кремль прекращал поставки природного газа на Украину в 2006 году, в течение зимы 2008-09 гг. и во время конфликта в 2015 году. Исторически сложилось так, указывает автор далее, что Россия также «стратегически» продавала своим клиентам газ по разным ставкам и, следуя своим геополитическим амбициям, угрожала сократить поставки энергоносителя.
Учитывая «потенциальные последствия» Nord Stream 2, аналитик указывает: неудивительно, что многие европейские страны считают энергетику «важной проблемой национальной безопасности». Малые страны Восточной Европы, как правило, менее важны для энергетической политики ЕС, чем их более крупные соседи, но зато особенно уязвимы.
Нельзя сказать, что политики ЕС и США не понимают этих проблем и не пытаются предотвратить строительства «Северного потока – 2». Должностные лица ЕС пытались использовать инструменты регулирования и не допустить одобрения очередного «потока», а американские дипломаты настоятельно призывали Данию отказаться от утверждения проекта. Противники трубопровода по обе стороны Атлантики надеются, что «драконовское применение энергетических правил ЕС или возможное решение органов национальной безопасности Дании может в последний момент сорвать строительство трубопровода». Но сегодня, с грустью отмечает эксперт, можно говорить об обратном: газопровод «почти наверняка будет построен».
США тоже следует найти другие способы для уменьшения растущего влияния России. К примеру, Вашингтону нужно «поддержать строительство экспортных терминалов СПГ, способствовать созданию глобального рынка сжиженного природного газа, что уменьшит роль двусторонних долгосрочных контрактов, которые позволяют странам вроде России блокировать поставки на благоприятных для себя условиях».
И уже имеются «некоторые обнадеживающие признаки, поступающие от администрации Трампа». В апреле 2017 г. министр энергетики Рик Перри объявил об утверждении экспортного терминала сжиженного природного газа «Golden Pass», а директор Национального экономического совета Гэри Кон призвал к увеличению экспорта СПГ.
Страны, опасающиеся энергетической экспансии России, осознают необходимость потенциальной защиты, обеспечиваемой поставками природного газа из США, уверен Саравалле. Литва даже дала своему терминалу СПГ имя «Независимость».
* * *
Посыл эксперта очевиден: специалист по «безопасности» убеждён, что русские вместе с газом транспортируют в Европу идеи «политического вмешательства» и готовятся манипулировать странами Евросоюза с целью дальнейшего их раскола и отказа Брюсселя от санкций. Такая стратегия, разумеется, «создаёт угрозу интересам США», потому что именно США, по мнению эксперта, «поддерживают в Европе стабильность после Второй мировой войны».
О независимости Европы от США этот эксперт ничего не пишет. Также не пишет он о том, почему Соединённые Штаты предпочитают решать вопросы газовой конкуренции политическим путём.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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