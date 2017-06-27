Астраханское казачество на фронтах Первой мировой. Часть 2

Начиналась Варшавско-Ивангородская операция.Астраханцы активно в ней участвовали. Так, 2 спешенные сотни 1-го полка при поддержке 2 пулеметов участвовали в бою 30 сентября у дер. Лужевек – противник не смог выдержать натиска и отступил. Взаимодействие с другими частями также осуществлялось успешно. Так, 1 октября полк содействовал 1-му Хоперскому и Сводно-казачьему полкам в атаке на фольварк у той же дер. Лужевек.В данный период была создана Сводная казачья бригада в составе 1-го Астраханского и 1-го Хоперского казачьих полков, а также 2-й конно-горной батареи. Ее возглавил командир 1-го Астраханского казачьего полка полковник граф А. А. Келлер.В ходе выполнения первой операции бригады - рейда к Гроднику для взрыва железной дороги - когда хоперцы и артиллеристы отошли, лишь самоотверженность казаков-астраханцев спасла бригаду. В этом деле были ранены урядники Новиков и Кузнецов, убиты и ранены до 15-ти лошадей полка.В дальнейшем полк активно оперировал на переправах через стратегически важную реку Бзуру. 3-го октября отряд из 2-й и 3-й сотен астраханцев и сотни хоперцев при 2-х орудиях и 2-х пулеметах под командованием есаула Коваленкова был выслан на Брохов с задачей удержать переправу. Урядник Аулов атаковал 12 всадников противника: 4 немцев были убиты, 3 захвачены в плен, в том числе вахмистр [Там же. Л. 92].Октябрь принес астраханцам новые потери – 6-го октября был убит урядник Поляков.7-го октября граф А. А. Келлер с Астраханским казачьим полком, сотней Хоперского полка, эскадроном 17-го драгунского Нижегородского полка с 4-мя орудиями и 4-мя пулеметами выдвинулся на г. Сельце. В стычке 8-го октября отряд потерял 2-х человек убитыми и 1-го раненым [Там же. Л. 97].К периоду Варшавско-Ивангородской операции относится и подвиг казака-астраханца Абалонского [Там же. Л.99-100]. 10-го октября он с целью разведки пробрался в мест. Илов. Заколов пикой немца, вошедшего во двор пить воду, переоделся в его форму и карьером вырвался из города на глазах противника.12-го октября отряд А. А. Келлера выступил на Сержники через Ясенец. Разведка приносила сведения о постепенном отступлении противника – операция заканчивалась победой русского оружия. Близ Витоня разъезды астраханцев захватили 8-х пленных.19 октября 1-й Астраханский казачий полк вошел в состав Гвардейской казачьей дивизии генерал-лейтенанта Н. Н. Казнакова и был отправлен в распоряжение командира 5-го Сибирского армейского корпуса генерала от инфантерии Л. Л. Сидорина.Помимо преследования противника казаки осуществляли войсковую разведку. Так, 18-го октября казак 2-й сотни полка Иван Бирюков был ранен в ногу, но разведка выяснила важные сведения.Выполняя функции корпусной конницы, 1-й Астраханский казачий полк активно действовал на завершающем этапе Варшавско-Ивангородской операции. Так, 22-го октября сотник Аратовский с 1-й сотней полка и 2 пулеметами действовал в направлении на Коваль. В стычке отряда с германцами был ранен казак Кривожинов, противник потерял 1 человека убитыми и 5 человек ранеными [Там же. Л. 108]. 23-го октября – вновь бой разъездов: казак Белянин ранен, казаки Харламов и Капустин пропали без вести. 24-го октября разведка боем при содействии пехоты – противник потерял 4 человека убитыми и 14 ранеными. В бою 29-го октября были ранены 2 казака – Гусев и Фирсов.30-го октября 1914 г. 1-й Астраханский казачий полк принимал участие в удачном бою у дер. Хопен. Астраханцы навели неприятельскую кавалерию на позиции двух батальонов Александро-Невского 198-го пехотного полка. Противник был разгромлен огнем русской пехоты, после чего два неприятельских эскадрона преследовались и рубились казаками-астраханцами. В этом деле были пленены [Там же. Л. 115]: 1 офицер и 51 драгун 13-го драгунского полка (полк прибыл из-под Лилля), а также 100 лошадей. Дело в том, что, готовясь к новой (Лодзинской операции) для усиления главной ударной силы – германской 9-й армии – к началу операции с Французского фронта прибыли 2 германских кавалерийских корпуса (1-й и 3-й). В состав 33-й кавалерийской бригады одного из этих соединений и входил указанный полк. Таким образом данный бой дал и важную разведывательную информацию.В ноябре 1-му полку довелось участвовать в Лодзинской операции 29 октября – 6 декабря 1914 г.Зная, что с утра 1-го ноября Северо-Западный фронт должен был начать наступление, в этот день противник начал свое наступление, и 2-го ноября [Там же. Л. 119] Астраханскому полку была поручена охрана левого фланга 5-го Сибирского армейского корпуса, а также обеспечение связи с его соседом - 2-м армейским корпусом. Немцы нанесли удар по правому флангу русской 2-й армии. Астраханцы стали свидетелями неудачного боя 53-го сибирского стрелкового полка - раненые русские бойцы, по свидетельству очевидца, тянулись в тыл на несколько верст.3-го ноября, несмотря на все усилия противника, продвинуться он не смог – позиция Астраханского полка у Рагожева оказала важное влияние на оперативную обстановку в полосе 5-го Сибирского армейского корпуса.Помимо выполнения задач по прикрытию фланга и налаживания связи, астраханский полк вновь выполнял разведывательные задачи.Оперативная обстановка складывалась для русских войск не очень удачно, и полк отходил через мест. Гомбин, прикрывая пехоту.Приказ 5-го ноября требовал помочь 2-й армии (немцы приступили к ее окружению). В соответствии с ним полку было приказано осуществлять разведку на фронте Вымисле Нем - Любиков. Выполняя ее, на фланг корпуса было выслано 4 разъезда. 10-го ноября [Там же. Л. 131] вновь была выслана разведка – сотник Догадин с 40-ка казаками - на левый фланг 5-го Сибирского армейского корпуса.Активно действовали астраханские разъезды 13-го ноября – в этот день был убит казак М. Бородин, а урядник Черногорцев захватил в плен 3-х германских солдат 18-го запасного пехотного полка.14 ноября 1-й Астраханский казачий полк уже вел наступление (совместно с 314-м пехотным полком) на Гомбин.В последующие дни полк занимался обеспечением правого фланга корпуса. 17-го ноября был захвачен еще один пленный - рядовой 20-го уланского полка.К периоду Лодзинской операции относится и первое награждение казаков - астраханцев 1-го полка. Так, были награждены - старший урядник Казачков георгиевским крестом 3-й степени, а младший урядник Морозкин - 4-й степени.19 ноября вследствие обнаружившегося наступления противника на мест. Илов от полка была выслана усиленная разведка в полосу р. Висла. Ее выполнил сотник Аратовский с 20-ю казаками.20 ноября подразделения полка провели совместный бой с Гвардейской казачьей дивизией.21 ноября – разведка – «замечена пехота противника» [Там же. Л. 143]. 22 ноября - разведка – выяснено, что вдоль Суходол наступает пехота противника. Разведка проводилась 24 ноября, 25 ноября (сотник Аксенов и хорунжий Соколов), 27 ноября (сотник Аксенов с 24 казаками), 29 ноября (подхорунжий Янченков) [Там же. Л. 154], 30 ноября (разъезды урядников Краюхина, Щербакова, Потапьева и Козловцева). Эти и другие разведывательные мероприятия давали своевременные сведения своей пехоте.Активные действия влекли потери с обеих сторон. Так, в результате действий урядника Зайченкова, устроившего засаду противнику, был убит офицер германцев, другой ранен, а также взят в плен нижний чин 4-го драгунского фон Бредова полка.Лодзинская операция завершилась. На Русском фронте продолжалась маневренная война, а потому стычки разъездов и застав конницы являлись ее сопровождающим фактором.Начало зимы 1-й Астраханский казачий полк встретил активной разведывательной деятельностью – 1-го декабря были высланы разъезды урядников Волкова, Астахова, Чередникова, а затем еще два разъезда.В этот раз разведка добывала сведения для артиллерии.На короткое время полк ушел в общий резерв (2-я и 3-я сотни располагались в мест. Камион).С началом отхода русских войск в Польше после завершения Лодзинской операции 1-й Астраханский казачий полк с 3 декабря действовал в интересах 79-й пехотной дивизии. В 14 часов астраханцы перешли р. Бзуру.4 декабря полк выдвинул 6 разъездов на линию Камион - Ольшинка-Лябатко. Разведкой было выявлено движение противника на Сохачев - против позиций 5-го сибирского стрелкового полка.Фронт постепенно стабилизировался – когда 5-го декабря Астраханский полк выслал очередные 6 разъездов, они были обстреляны артиллерийским и стрелковым огнем. При перестрелке в районе Камион [Там же. Л.163] был убит подхорунжий А. Калуженин.С 6-го декабря 1-й Астраханский казачий полк находился на заслуженном отдыхе - в корпусном резерве (дер. Вильче Тулавские). Но и в этом состоянии казаками неслась разведывательная и дозорная служба. Так, 8-го декабря полк выслал 8 разъездов, 11-го – 3 разъезда. Эта разведка имела важное тактическое значение – были добыты сведения о пехоте противника, в результате чего удачный огонь русской артиллерии отбросил германцев от мест. Камион.В конце ноября – декабре 1914 г. происходит первая стабилизация Восточноевропейского ТВД. В декабре немцы попытались прорваться к Варшаве – но неудачно. На Бзуре и Равке завязались кровопролитные бои.13-го декабря успешные разведывательные действия осуществляли разъезды подхорунжего Кожемякина, урядника Татарникова, подхорунжих Янченкова, Яненкова, урядника Астахова.В тяжелых позиционных условиях деятельность конницы была особенно затруднительна. Соответственно, успешные действия астраханцев на р. Бзуре позволяют сделать вывод об особой квалификации казаков как армейских разведчиков. Так, добываемые ими сведения способствовали успеху контрбатарейной борьбы, а также позволяли получать информацию оперативного характера. В частности, астраханские казаки, обнаружившие у убитого германского солдата погоны с № 49, фактически подтвердили информацию о переброшенных с Французского фронта на Русский крупных подкреплениях немцев. Так, во второй половине ноября – декабре были переброшены 3-й и 24-й резервные, 2-й и 13-й армейские корпуса.Оставшиеся дни декабря части полка действовали у м. Камион.17-го декабря при перестрелке у мест. Камион был ранен казак Аболонский, опытный разведчик.18-го декабря 1914 г., кроме обычной службы разъездов, на астраханцев была возложена задача сопровождать Великого Князя Андрея Владимировича от штаба корпуса до фольварка Лозовского. Для этой цели был выделен взвод под командой подъесаула Свешникова. Великий Князь передал казакам-астраханцам горячее «Спасибо» Государя Императора и выдал казакам конвоя по 60 рублей. Это была первая высокая благодарность астраханцам в годину тяжелой войны.Между тем повседневная фронтовая служба продолжалась - при перестрелке разъезда с противником у Камиона был ранен казак Земляков. 20-го декабря ушли на разведку разъезды урядников Жвачкина, Чередникова, Янушева и Кропотова. Был тяжело ранен и умер казак Алексей Иванович Курапов, легко контужен урядник Козловцев.Конец декабря прошел в усиленной деятельности разъездов – поступил приказ усилить разведку, т. к. река Бзура замерзала, что облегчало противнику преодоление этого естественного рубежа.