13:00 22 июня

Сейм Польши принял поправки к закону о сносе около 500 памятников советской эпохи

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

Сейм Польши принял поправки к закону о сносе около 500 памятников советской эпохи




Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество".

Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов
- отмечается в пояснительной записке к проекту поправок, передает ТАСС .


В апреле текущего года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.


Использованы фотографии: http://rus-infopress.ru/
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Комментарии 16

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  1. cniza Сегодня, 12:41
    В апреле текущего года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.


    Так покажите! , что воздух сотрясать.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 12:48
      Ответить зеркально и убрать катынский мемориал, под Смоленском, где их самолет грохнулся, по другому они не понимают.
      Zibelew
      1. pjastolov Сегодня, 12:49
        Не получится - там действительно кладбище hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:52
          Мы не варвары и с могилами , даже наших врагов , не воюем.
          cniza
    2. lwxx Сегодня, 12:54
      В Смоленске, на месте гибели Качинского поставить общественный туалет. В катыне свинокомплекс - показать кто они есть на самом деле.
      lwxx
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:43
    Следующий раз мы пшеков снесем...За наших сотни тысяч погибших дедов и прадедов! И жалеть не будем , как в царской России !
    Сейчас смотрю док фильм.."Обыкновенный фашизм." ...Все забыли падлы!
    ОТДЕЛ
  3. pjastolov Сегодня, 12:43
    "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй"
    зря их освобождали, пусть бы немцы их до конца добили negative
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 12:48
      Не возможно их было обойти на пути к Берлину.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:50
        Кенигсбергский котел чуть-чуть увеличили бы laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:55
          Сложно это все и народ Польши , в своем большинстве , все помнит и понимает правильно , а вот политики делают все , что бы это убить.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:56
            Про народ знаю, катаюсь иногда, лучше прибалтов hi
            pjastolov
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии

    Ничего удивительного. Достаточно послушать Якоба Корэйбу, чтобы возненавидеть всех поляков. Махровое русофобство. Тем кто является инициатором сноса памятников советским войнам надеюсь, что судьба ответит сторицей.
    rotmistr60
  5. Кот Всапогах Сегодня, 12:47
    пшеки медленно ползут к пропасти , вслед за нэзалэжной laughing
    Кот Всапогах
  6. Романенко Сегодня, 12:50
    Наверное надо и в Катыни и в Смоленске посносить польские обелиски к чертям?
    А может и не стоит уподобляться скотам?
    Ведь тот, кто забывает историю обречен на ее повторение...
    Романенко
  7. shubin Сегодня, 12:52
    Монолог солдата из братской могилы.
    Николай Анисимов.

    Мой дом последний здесь,
    Здесь в плащ-палатках рваных
    Наш взвод почти что весь
    Лежит в смертельных ранах.
    Здесь братская могила,
    Здесь вечно отдыхают.
    Земля нас всех сплотила.
    Мы годы вспоминаем,

    . .Как прямо
    . .На запад шли упрямо,
    . .Не дождались нас мамы,
    . .И я дойти не смог.
    . .Мне бы
    . .Увидеть своё небо,
    . .Услышать запах хлеба,
    . .Вернуться на восток...

    А люди там, над нами,
    Ломают монументы,
    И по венкам ногами
    Растоптаны все ленты.
    Тот танк, что этот город
    Освобождал когда-то
    И что стоял здесь гордо,
    Уже пропал куда-то.

    . .Ветер,
    . .Ты знаешь всё на свете.
    . .За что же люди эти
    . .Теперь так злы на нас?
    . .Сколько
    . .Нас полегло здесь, сколько
    . .В земле чужой?.. Да только
    . .Всё позабылось враз.

    Ну всё, нас переносят,
    Весь взвод за город прямо.
    Потом их дети спросят:
    "Что было в этих ямах?"
    Здесь были те ребята,
    Которых не дождались,
    Которые когда-то
    За их народ сражались.

    . .Пули
    . .Косили нас и гнули,
    . .Но всё ж мы не свернули,
    . .Врагу пришлось бежать.
    . .Ждали,
    . .Тогда нас здесь так ждали.
    . .За них мы жизнь отдали,
    . .Остались здесь лежать.

    Случилось, что на свете
    Вновь прах наш засыпают.
    Меня на землях этих
    Второй раз убивают.
    Мы были здесь не гости,
    Нас гибнуть не просили.
    Не трожьте наши кости,
    Верните их в Россию!

    . .Где-то
    . .Сквозь годы ждут нас где-то.
    . .Прошло хоть много лет, но
    . .Нас помнят и теперь.
    . .Мне бы
    . .Увидеть своё небо,
    . .Услышать запах хлеба,
    . .Раскрыть родную дверь
    shubin
  8. Masya Masya Сегодня, 12:57
    забыли как встречали...

    память форматируют...
    Masya Masya
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