Сейм Польши принял поправки к закону о сносе около 500 памятников советской эпохи

Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество".- отмечается в пояснительной записке к проекту поправок, передает ТАСС В апреле текущего года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.