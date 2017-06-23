НАТО переживает и успокаиваться не хочет

С каждым днем учения «Запад – 2017» становятся все более обсуждаемой темой у лиц, занимающих руководящие должности в европейских странах и НАТО. Не далее как два дня назад генеральный секретарь Североатлантического альянса пригрозил России и Белоруссии, чтоб не вздумали нарушать нормы Венского документа во время учений; вчера его заместитель, Роуз Готтемюллер, повторила, что Запад тревожит «агрессивное поведение России».На самом деле, в свете последних событий высказывание госпожи Готтемюллер можно растащить на цитаты, как эталон типичной реакции НАТО на совершенно нормальные действия других государств.Во-первых, нельзя не упомянуть такую фразу: «У нас вызывает обеспокоенность, когда они [учения] проводятся таким образом, что это может создать для нас какие-то сюрпризы». Надо сказать, по части «сюрпризов» военный блок явно лидирует: со 2 по 20 июня в воздушном пространстве над Балтийским морем было зарегистрировано около 35 случаев активности американских самолетов-разведчиков. Как раз в это время, с 1 по 18 июня, натовцы проводили учения «Балтопс», которыми и оправдали частые вылеты американской авиации. Никаких сюрпризов.Во-вторых, замгенсека НАТО не могла не сказать в очередной раз, что расширение НАТО и учения – это действия, «направленные исключительно на оборону и сдерживание». На оборону от кого и сдерживание чего, Роуз Готтемюллер не поведала. Вроде бы, возле восточных границ альянса никто никуда не расширяется (в отличие от).В-третьих, Готтемюллер пожаловалась, что в НАТО пока не знают, "будет ли возможность у официальных наблюдателей присутствовать на этих учениях". Мало того, что 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко официально объявил, что на учениях могут присутствовать представители других государств, в том числе и Североатлантического альянса. Вчера на заседании военной коллегии министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу снова отметил открытость «Запада – 2017», который могут посетить и иностранные наблюдатели, и пресса.В целом, складывается впечатление, что определенным политическим деятелям раздали набор карточек с ключевыми словами «агрессия», «угроза», «прозрачность» и принудили использовать их в каждом заявлении. Сколько бы ни поступало ответных реакций, объясняющих несостоятельность каких-либо претензий, обвинения продолжают сыпаться.Вероятно, придется дождаться сентября и послушать, что будут говорить на Западе после того, как учения закончатся. Наверняка, новый набор карточек уже заготавливается.