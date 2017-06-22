США гарантирует возврат поставленного курдам оружия, сообщили в Турции

В письме министру обороны Турции Фикри Ышыку глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении предоставить Турции список поставляемых курдским формированиям YPG вооружений… и о том, что оружие будет возвращено после того, как будет одержана победа над боевиками "Исламского государства"*. Мэттис заявил, что американские советники предпринимают необходимые меры по недопущению вывоза оружия за пределы Сирии

Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции по освобождению сирийского города Ракка, заявило министерство обороны Турции.— говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА Новости Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической. Турецкие СМИ ранее сообщили, что всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD, в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.*Террористическая организация, запрещенная в России