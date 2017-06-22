16:38 22 июня

США гарантирует возврат поставленного курдам оружия, сообщили в Турции

Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции по освобождению сирийского города Ракка, заявило министерство обороны Турции.

В письме министру обороны Турции Фикри Ышыку глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении предоставить Турции список поставляемых курдским формированиям YPG вооружений… и о том, что оружие будет возвращено после того, как будет одержана победа над боевиками "Исламского государства"*. Мэттис заявил, что американские советники предпринимают необходимые меры по недопущению вывоза оружия за пределы Сирии
— говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА Новости .

США гарантирует возврат поставленного курдам оружия, сообщили в Турции



Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической. Турецкие СМИ ранее сообщили, что всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD, в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.
Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://mk-turkey.ru/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 13:44
    Верьте, нам Братья по НАТО laughing
    Чёрный
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:57
      Я что думаю, а почему наши Израильские партнеры молчат?
      Жара начнется - они среди первых на пляже окажутся....
      Соломон Кейн
    2. Маз Сегодня, 14:46
      Шутка у Трампа удалась! Турки в недоумении, курды в счастии, война в разгаре! Что ещё добрым англосаксонским католикам и тем кто оккупировал голаны надо? У партнеров последний полный день рабочей недели в Израиле , щас отобедают и замучаемся читать комментарии, исполненные любви, заботы и радушия к людям на той стороне границы
      Маз
  2. pjastolov Сегодня, 13:44
    что оружие будет возвращено после того, как будет одержана победа над боевиками "Исламского государства"*. Мэттис заявил, что американские советники предпринимают необходимые меры по недопущению вывоза оружия за пределы Сирии
    А боевые потери как учитывать будут? laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 13:46
      В письме министру обороны Турции Фикри Ышыку глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении....
      Не , ну нельзя же быть Ышыку до такой степени ышыком, что бы поверить в эту сказку.. laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 13:51
        быть Ышыку до такой степени Ышыком,

        pjastolov
      2. Соломон Кейн Сегодня, 13:53
        "Сдача оружия курдами будет закончена к Ишачей Пасхе".
        Как у нас - "Хорошая "мина" при хреновой игре"?
        Соломон Кейн
        1. pjastolov Сегодня, 13:56
          Тут игра хорошая, а мина туркам подложена, или свинья? laughing
          pjastolov
    2. Чёрный Сегодня, 13:55
      Цитата: pjastolov
      А боевые потери как учитывать будут?

      А очень прость...Тымчука пресс-секретарём АТО против игил назначат и всех делов то..."потерь нет" laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 13:57
        Потерь нет верю, а оружие где? laughing
        pjastolov
        1. Чёрный Сегодня, 13:59
          Цитата: pjastolov
          Потерь нет верю, а оружие где?

          "Сепары" курдские дрон прислали - разбомбил.... laughing ....тут , главное не парится, усё уже придумано хохлами. Только повторяй... wassat
          Чёрный
        2. Соломон Кейн Сегодня, 14:11
          [media=http://www.desiagency.eu/cronaca-terrorist
          ica/esclusiva-desi-il-califfo-dellisis-abu-bakr-a
          l-baghdadi-arrestato-dai-russi-in-siria/?lang=en]



          А похоже и правда, наши спецы в Сирии отличились.
          Соломон Кейн
          1. APASUS Сегодня, 14:24
            Цитата: Соломон Кейн
            А похоже и правда, наши спецы в Сирии отличились.

            Тогда становиться понятно почему так легко наши отказали американцам в сотрудничестве.Полагаю американцы сейчас ведут переговоры с нашими ,как красиво выйти из ситуации и из Сирии в частности.
            Информационное бюро Генерального секретаря Европейского DESI Департамента по вопросам безопасности и информации Объявил, что:
            «Офис получил точную информацию, указывающую HAD, что лидер Аль-Каиды» Абу Бакр аль-Багдади «, возможно, был арестован на севере Сирии
            APASUS
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:31
              Ага при этом "замутили тему" в Афгане.
              Соломон Кейн
          2. pjastolov Сегодня, 14:36
            Там "Sorry. The Page or File you were looking for was not found."
            pjastolov
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:47
              (Italiano) Esclusiva (DESI): “il Califfo dell’ISIS “Abu Bakr...
              Может так.......
              Соломон Кейн
              1. pjastolov Сегодня, 14:50
                не, страница отсутствует, может уже убрали эту новость?
                pjastolov
                1. Соломон Кейн Сегодня, 15:41
                  Ещё одна темка, о подрыве доверия к" большому полосатому Брату"
                  "Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил письменное послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором затронул тему двусторонних отношений и последние события в связи с кризисом в Персидском заливе. Письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передал посол Катара в Москве Фахд бен Мухаммад аль-Аттыйя", - приводит агентство сообщение телеканала Al-Jazeera.
                  Ищут поддержки в Кремле....
                  Соломон Кейн
                  1. pjastolov Сегодня, 15:52
                    Ищут поддержки в Кремле....
                    крысы они и в пустыне - крысы laughing
                    pjastolov
                    1. Соломон Кейн Сегодня, 16:02
                      Я к тому, что политическое балансирование Полосатых на нескольких стульях скоро закончится....
                      Время "злых гениев", как Генри Киссинджер и Сайрус Вэнс прошло. В Штатах уже "зазвенели первые звоночки политических косяков".
                      Соломон Кейн
                      1. pjastolov Сегодня, 16:06
                        Хотелось чтоб это скоро - наступило побыстрее
                        pjastolov
              2. Соломон Кейн Сегодня, 14:52


                С того источника.....
                Соломон Кейн
    3. region58 Сегодня, 16:17
      Цитата: pjastolov
      А боевые потери как учитывать будут?

      Три порции шашлыка выбросила в пропасть(с)...

      P.S. Они бы ещё у цыган попросили что нибудь назад вернуть...
      region58
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 13:45
    Курдам новое вооружение Игил оставит. Им американцы по ошибке много оружия сбросили.
    ПРАВОкатор
  4. MoJloT Сегодня, 13:47
    Талибан вернул и курды вернут, ну конечно вернут...
    MoJloT
  5. razved Сегодня, 13:49
    Вот уж не думал, что турки такие наивные ребята.
    razved
    1. Чёрный Сегодня, 13:56
      Цитата: razved
      Вот уж не думал, что турки такие наивные ребята.

      Ну что ж бывает...Ышык он и в турции ышык... laughing
      Чёрный
  6. ded100 Сегодня, 13:59
    Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции

    Ну раз пообещал то да обещать они умеют! laughing
    ded100
  7. РусланНН Сегодня, 14:00
    Конкретно лапшу вещают. КАк говорят, нашел лоха, лови ха-ха.
    РусланНН
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    Ха, а турки такие доверчивые, как дети.
    Горный стрелок
  9. Topotun Сегодня, 14:25
    Слабо в это вериться... Как они его изымать будут? Опять бомбежками?
    Topotun
  10. Соломон Кейн Сегодня, 16:10
    pjastolov,
    Здесь уместна восточная мудрость:
    Однажды ученик спросил у Мастера:
    — Долго ли ждать перемен к лучшему?
    — Если ждать, то долго! — ответил Мастер.
    Соломон Кейн
Картина дня