16:37 22 июня

Аваков: 500 солдат ВСУ, воевавших на Донбассе, покончили жизнь самоубийством

Министр внутренних дел Арсен Аваков в социальной сети Фейсбук публикует материал, в котором говорится о жертвах послевоенного синдрома среди тех, кто воевал в Донбассе. Материал, изначально опубликованный в издании «Украинская правда», носит название «Стратегия гибридного мира». Статья начинается со слов о том, что на Украине постмайданный синдром развился на фоне «военной агрессии» и тяжёлой экономической ситуации в стране.

Министр внутренних дел Украины сообщает о том, что данные главной военной прокуратуры свидетельствуют примерно о 500 случаях суицида на июнь 2017 года среди тех, кто вернулся из зоны боевых действий. Эта информация повергла в настоящий шок многих украинских читателей.
Аваков: 500 солдат ВСУ, воевавших на Донбассе, покончили жизнь самоубийством


Аваков пишет:

Общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.

По информации Международного правозащитного центра «Ла страда Украина», уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.


Далее Аваков сообщает, что даже если война на Донбассе закончится, то военные действия будут в психологическом плане долго давать о себе знать тем, кто в них участвовал, а также родным и близким этих людей. Эту ситуацию Аваков назвал «гибридным миром».

Аваков пишет:
Требуется комплексная, целостная программа на государственном уровне, направленная на минимизацию негативных последствий «поствоенного синдрома» как социального явления. Необходимо понимание и признание, что эта проблема является глобальной проблемой Украинского общества.

Есть забытая максима, что «война заканчивается только тогда, когда похоронен ее последний солдат». Эта более чем справедливая в гуманитарно-историческом плане максима, пожалуй, имеет свое продолжение: в общественном плане: война заканчивается лишь тогда, когда социально адаптируется ее последний солдат.


Напомним, что по официальным оценкам командования Украины, на Донбассе с начала конфликта погибли около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Представители украинских нацбатов называют цифру, в разы большую той, которую представляет МО Украины. По данным ООН, в общей сложности жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек. При этом украинские власти явно не намерены прекращать боевые действия, приводящие к новым и новым жертвам.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1434880876602014
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Комментарии 39

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  1. Чёрный Сегодня, 14:06
    Да они просто ружжо не той стороной держали laughing ...настоящие самураи laughing
    Вот она цена безвизу и кружевным труселям.
    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 14:07
      Явно приуменьшает, небось в реальности в несколько раз больше.
      RASKAT
      1. Arzoo Сегодня, 14:15
        Эта информация повергла в настоящий шок многих украинских читателей.

        Конечно повергла в шок. Они думали, что за три года войны общие потери составили 500 укропов, а все остальные которые пропали уехали безвиз.
        Arzoo
        1. Чёрный Сегодня, 14:23
          трудна и неказиста жизнь свидомого нациста laughing
          Чёрный
        2. Шукшин Сегодня, 14:24
          Хуже войны с англичанами, может быть только дружба с англичанами.
          Шукшин
      2. vch Сегодня, 15:14
        Это только то, что они зарегистрировали..... В реальности просто на порядок больше......
        vch
      3. электроОлег Сегодня, 15:38
        Арсен преувеличивает чтоб не позориться. Они бросили позиции и уехали по безвизу
        электроОлег
    2. tiredwithall Сегодня, 14:14
      Цитата: Чёрный
      Да они просто ружжо не той стороной держали

      Дело не в том какое ружжо и за что держали. Дело в том за что воевали. Война без осознания своей правоты (не интересов, а именно правоты) в разы разрушительнее для психики человека.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 14:19
        Цитата: tiredwithall
        Дело не в том какое ружжо и за что держали. Дело в том за что воевали.

        На проснувшуюся совесть намекаешь?...не верю я в это. Поупиваются, как свиньи и давай шмалять....а тут ещё и родина помогает - дхихад-миномёты поставляет ( "молот")...
        Чёрный
        1. tiredwithall Сегодня, 14:25
          Совесть - часть работы психики человека. Отъявленных негодяев меньшинство, но даже у них с возрастом она просыпается. Например Опта - основатель монастыря Оптина пустынь. Когда убиваешь, перешагиваешь физиологический порог. Те кто это делал не любят это даже вспоминать. Но, когда появляются сомнения в своей правоте при убийстве, это коробит человека изнутри, приводя и к сумасшествию, и к суициду, и к непредсказуемому насилию.
          tiredwithall
    3. vkl.47 Сегодня, 14:42
      Совесть замучила.илисами грохнули что бы пенсии не платить
      vkl.47
    4. pjastolov Сегодня, 14:45
      А что он хотел, стреляли то по своим, это не враги какие нибудь, вчера с ним пил, а сегодня убил negative
      pjastolov
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:55
        ну что, 5 рот самозакопались. остальным туда же дорога.

        P.S. Суицид самое жалкое что может сделать человек в своей никчемной жизни

        снимал клоуна с петли на срочке (еще жалко его было, дураком я был laughing узнавал в чем дело, может изнасиловал кто или какая причина у челвоека лезть в петлю), так он через неделю ночью вены себе резать начал и опять когда я заступил дежурным по батарее. прыгали на нем всем нарядом, я был очень злой, дежурство было через пень колоду, документацию заполнили с косяками, весь вечер огребал от комбата - так ночью еще такую клоунаду в сартире устроил, кровью заляпал раковину и пол - за что и был наказан wassat

        в итоге скакал радостный с белым билетом. комиссовали за 2 месяца до дембеля laughing

        с тех пор к суицидникам никакой жалости, только гнев и желание наказать

        с-т Petrov
        1. pjastolov Сегодня, 14:57
          Так никто не против, пущай еще столько же придурков, что там были, ликвидируется
          pjastolov
        2. vch Сегодня, 15:27
          Цитата: с-т Petrov
          ну что, 5 рот самозакопались. остальным туда же дорога.
          P.S. Суицид самое жалкое что может сделать человек в своей никчемной жизни
          снимал клоуна с петли на срочке (еще жалко его было, дураком я был laughing узнавал в чем дело, может изнасиловал кто или какая причина у челвоека лезть в петлю), так он через неделю ночью вены себе резать начал и опять когда я заступил дежурным по батарее. прыгали на нем всем нарядом, я был очень злой, дежурство было через пень колоду, документацию заполнили с косяками, весь вечер огребал от комбата - так ночью еще такую клоунаду в сартире устроил, кровью заляпал раковину и пол - за что и был наказан wassat
          в итоге скакал радостный с белым билетом. комиссовали за 2 месяца до дембеля laughing
          с тех пор к суицидникам никакой жалости, только гнев и желание наказать

          Дважды у меня в роте были аналогичные случаи. Но я нашел противоядие. Когда один такой умник вскрылся (что бы комиссоваться), я зашел, поглядел на него в туалете и говорю дежурному по роте (так что бы слышал суицидник) - ты его не видел, хочет помирать, пусть помирает...... Как тот орать начал! Перевяжите меня, вызовите скорую, врача мне!!! Ну я подождал немного, когда крики стали стихать ну и дал команду перевязать..... После сказал всем - кто захочет копыта откинуть - мешать не буду...... На этом все и закончилось.....
          vch
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:38
            после сказал всем - кто захочет копыта откинуть - мешать не буду......


            надо еще нож кидать таким в руки и дверь за собой закрывать laughing

            с-т Petrov
    5. krops777 Сегодня, 16:31
      Министр внутренних дел Арсен Аваков в социальной сети Фейсбук публикует материал, в котором говорится о жертвах послевоенного синдрома среди тех, кто воевал в Донбассе.


      Такое ощущение, что у Авакова это повод для гордости.
      krops777
  2. 210окв Сегодня, 14:06
    Жаль ты не в их числе..Арсен,патрон можем выслать.Последний.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 14:16
      Цитата: 210окв
      Жаль ты не в их числе..Арсен,патрон можем выслать.Последний.

      А Арсенке то с чего стреляться. У него всё пучком...в отличае от киборгов радужных
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 14:18
        Вот вот..С таким богатством..и на свободе..
        Цитата: Чёрный
        Цитата: 210окв
        Жаль ты не в их числе..Арсен,патрон можем выслать.Последний.

        А Арсенке то с чего стреляться. У него всё пучком...в отличае от киборгов радужных
        210окв
        1. Reptiloid Сегодня, 14:48
          ЧЁРНЫЙ: "А АРСЕНКЕ-ТО С ЧЕГО СТРЕЛЯТЬСЯ.""
          Как знать, как знать, возьмёт да и застрелится так, на всякий случай, двумя выстрелами.
          Reptiloid
          1. 210окв Сегодня, 14:55
            Застрелится..Двумя.Ударами ледоруба..
            Цитата: Reptiloid
            ЧЁРНЫЙ: "А АРСЕНКЕ-ТО С ЧЕГО СТРЕЛЯТЬСЯ.""
            Как знать, как знать, возьмёт да и застрелится так, на всякий случай, двумя выстрелами.
            210окв
  3. ded100 Сегодня, 14:11
    При таком руководстве это не удивительно! wassat

    ded100
    1. 210окв Сегодня, 14:13
      Кстати,а как там "Самсоны"себя чувствуют..В пунктах приема металлолома?
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 14:30
        Цитата: 210окв
        Кстати,а как там "Самсоны"себя чувствуют..В пунктах приема металлолома?

        Принимаются, за милую душу laughing
        Чёрный
    2. Чёрный Сегодня, 14:14
      Цитата: ded100
      При таком руководстве это не удивительно!

      Ты это...давай на Пецу бочку не кати.он с трампом на короткой ноге, сейчвс вот с туском тусить полетел....Голова! Гений!! wassat
      Чёрный
      1. ded100 Сегодня, 14:35
        С трампом это точно на короткой! laughing

        ded100
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:14
    Как же удивительно - это что же получается? В пять раз меньше всего прямых потерь - самоубийцы?
    Горный стрелок
  5. moskowit Сегодня, 14:16
    Министр внутренних дел Арсен Аваков в социальной сети Фейсбук публикует материал, в котором говорится о жертвах послевоенного синдрома среди тех, кто воевал в Донбассе. Материал, изначально опубликованный в издании «Украинская правда», носит название «Стратегия гибридного мира».


    Лавры Адольфа Гитлера с его "Adolf Hitler. Mein Kampf" не дают покоя.... Сам в писатели-философы решил податься... Судьба та же самая ждёт, пиши не пиши...
    moskowit
  6. Victor_B Сегодня, 14:19
    Добирают замалчиваемую разницу в потерях?
    Victor_B
  7. soroKING Сегодня, 14:22
    у него за спиной один такой стоит, на грани angry
    soroKING
  8. Altona Сегодня, 14:27
    Кровавому пастору абсолютно было на это наплевать, когда он отдавал приказ открыть огонь по Донецку и Луганску. И Аваков кстати тоже причастен к этому.
    Altona
  9. cariperpaint Сегодня, 14:46
    в 2012 году помню в американской армии эпидемия целая была. примерно один человек в день. от талибов погибало меньше.
    да и у нас одно время была просто жуть.
    cariperpaint
  10. Masya Masya Сегодня, 14:49
    Требуется комплексная, целостная программа на государственном уровне

    любая программа, уже требует денег... готовьте ваши денежки...
    Masya Masya
  11. Вежливый Лось Сегодня, 14:52
    Аваков: 500 солдат ВСУ, воевавших на Донбассе, покончили жизнь самоубийством

    Половина из них свела счеты с жизнью выстрелом в затылок или разбила себе башку бейсбольной битой. Другая половина в качестве орудия самоубийства выбрала паленую горилку.
    Вежливый Лось
  12. BatonKT Сегодня, 15:07
    На корре пишут что эту цифру надо умножить на три. Я так думаю, что это правда, раз уж это аваков озвучил.
    BatonKT
  13. tolyasik0577 Сегодня, 15:15
    Есть забытая максима, что «война заканчивается только тогда, когда похоронен ее последний солдат»
    Кем забыта?!! Они "там" совсем стыд потеряли чтоль. Что он хотел сказать этими словами великого А В Суворова? Учитывая в какой форме и в каких обстоятельствах это было произнесено вывод только один-живыми участники АТО украинскому правительству не нужны! Очередное подтверждение слабоумия нынешних украинских руководителей и абсолютное отсутствие знания истории. И бесит их цитирования великих классиков. Извращенцы.
    tolyasik0577
  14. Воля Сегодня, 15:20
    А ведь то, что стреляются, а не стреляют, говорит об их чувстве безысходности. Совесть явно не совсем потеряна.
    И за не могут и против. Лучше бы все же постреляли тех, кто страну в такую "кучу" свалил...
    Воля
  15. Machete Сегодня, 16:16
    Лучше бы озвучил число, так называемых, пропавших без вести.
    Machete
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