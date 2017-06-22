Аваков: 500 солдат ВСУ, воевавших на Донбассе, покончили жизнь самоубийством

Общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.



По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.



По информации Международного правозащитного центра «Ла страда Украина», уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.

Требуется комплексная, целостная программа на государственном уровне, направленная на минимизацию негативных последствий «поствоенного синдрома» как социального явления. Необходимо понимание и признание, что эта проблема является глобальной проблемой Украинского общества.



Есть забытая максима, что «война заканчивается только тогда, когда похоронен ее последний солдат». Эта более чем справедливая в гуманитарно-историческом плане максима, пожалуй, имеет свое продолжение: в общественном плане: война заканчивается лишь тогда, когда социально адаптируется ее последний солдат.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в социальной сети Фейсбук публикует материал, в котором говорится о жертвах послевоенного синдрома среди тех, кто воевал в Донбассе. Материал, изначально опубликованный в издании «Украинская правда», носит название «Стратегия гибридного мира». Статья начинается со слов о том, что на Украине постмайданный синдром развился на фоне «военной агрессии» и тяжёлой экономической ситуации в стране.Министр внутренних дел Украины сообщает о том, что данные главной военной прокуратуры свидетельствуют примерно о 500 случаях суицида на июнь 2017 года среди тех, кто вернулся из зоны боевых действий. Эта информация повергла в настоящий шок многих украинских читателей.Аваков пишет:Далее Аваков сообщает, что даже если война на Донбассе закончится, то военные действия будут в психологическом плане долго давать о себе знать тем, кто в них участвовал, а также родным и близким этих людей. Эту ситуацию Аваков назвал «гибридным миром».Аваков пишет:Напомним, что по официальным оценкам командования Украины, на Донбассе с начала конфликта погибли около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Представители украинских нацбатов называют цифру, в разы большую той, которую представляет МО Украины. По данным ООН, в общей сложности жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек. При этом украинские власти явно не намерены прекращать боевые действия, приводящие к новым и новым жертвам.