Запорожская компания предложила для ВСУ новую роботизированную платформу "Пожалуйста"
Как сегодня сообщил украинский сайт Ukrainian Military Pages , Запорожской компанией "Инфоком Лтд" предложена концепция создания наземной боевой роботизированной платформы (БРП) «ПОЖАЛУЙСТА» - как одного из элементов комплекса беспилотных наземных транспортных средств военного назначения, рекомендованной к применению в механизированных (мотопехотных) частях Сухопутных войск ВС Украины.
Цель разработки БРП «ПОЖАЛУЙСТА» - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.
Боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА» конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.
Реализация боевой платформы MP01 на базе БНТС повышает эффективность использования турели путем увеличения маневренности и функциональности, в частности обеспечивает возможность сопровождения при выполнении боевых задач подразделения в движении (разведка, разминирование, боевая охрана, наступление, патрулирование местности, передислокация, сопровождение грузов, эвакуация раненых и т. п).
Для отработки функциональных задач боевой роботизированной платформы в качестве базового транспортного средства было использовано шасси квадроцикла
Колесная формула: 4х2
Силовой агрегат: дизельный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
Мощность агрегата: 19 к.с. (14 кВт)
Напряжение бортовой сети: 12 В
Материал платформы: сталь
Степень защиты поворотной платформы: > IP65
Размер (ДхШхВ): 1895х1069х1350 мм
База, мм 1 199
Клиренс: 136 мм
Запас хода: 100 км
Максимальная скорость: 80 км/ч
Масса: 310 кг
Управление БРП «ПОЖАЛУЙСТА», с использованием средств защиты от воздействия радиоэлектронных систем противника на каналы связи, осуществляется дистанционно:
с планшета (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
с операторской станции (AirMax, f = 5ГГц - до5000 м);
жестами (видеоканал - дистанция прямой видимости);
в режиме «электронный тросик» (видеоканал - дистанция прямой видимости);
с помощью электронной перчатки (радиоканал, f = 868 МГц - дистанция 300 м);
голосом, с подачей команд в микрофон (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
Автономное движение БРП. Отрабатываются режимы:
движение по азимутальному маршруту с верификацией реперных точек по GPS-каналу
запоминание (автофиксация) маршрута;
движение по зафиксированному маршруту;
движение по схеме «домой» - по зафиксированному маршруту (возвращение в исходную точку);
движение в колонне (режим «ведомый» и «ведущий»).
Цель разработки БРП «ПОЖАЛУЙСТА» - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.
Мобильная боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА»
Боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА» конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.
Реализация боевой платформы MP01 на базе БНТС повышает эффективность использования турели путем увеличения маневренности и функциональности, в частности обеспечивает возможность сопровождения при выполнении боевых задач подразделения в движении (разведка, разминирование, боевая охрана, наступление, патрулирование местности, передислокация, сопровождение грузов, эвакуация раненых и т. п).
Для отработки функциональных задач боевой роботизированной платформы в качестве базового транспортного средства было использовано шасси квадроцикла
Колесная формула: 4х2
Силовой агрегат: дизельный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
Мощность агрегата: 19 к.с. (14 кВт)
Напряжение бортовой сети: 12 В
Материал платформы: сталь
Степень защиты поворотной платформы: > IP65
Размер (ДхШхВ): 1895х1069х1350 мм
База, мм 1 199
Клиренс: 136 мм
Запас хода: 100 км
Максимальная скорость: 80 км/ч
Масса: 310 кг
Управление БРП «ПОЖАЛУЙСТА», с использованием средств защиты от воздействия радиоэлектронных систем противника на каналы связи, осуществляется дистанционно:
с планшета (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
с операторской станции (AirMax, f = 5ГГц - до5000 м);
жестами (видеоканал - дистанция прямой видимости);
в режиме «электронный тросик» (видеоканал - дистанция прямой видимости);
с помощью электронной перчатки (радиоканал, f = 868 МГц - дистанция 300 м);
голосом, с подачей команд в микрофон (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
Автономное движение БРП. Отрабатываются режимы:
движение по азимутальному маршруту с верификацией реперных точек по GPS-каналу
запоминание (автофиксация) маршрута;
движение по зафиксированному маршруту;
движение по схеме «домой» - по зафиксированному маршруту (возвращение в исходную точку);
движение в колонне (режим «ведомый» и «ведущий»).
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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