16:37 22 июня

Запорожская компания предложила для ВСУ новую роботизированную платформу "Пожалуйста"

Как сегодня сообщил украинский сайт Ukrainian Military Pages , Запорожской компанией "Инфоком Лтд" предложена концепция создания наземной боевой роботизированной платформы (БРП) «ПОЖАЛУЙСТА» - как одного из элементов комплекса беспилотных наземных транспортных средств военного назначения, рекомендованной к применению в механизированных (мотопехотных) частях Сухопутных войск ВС Украины.

Цель разработки БРП «ПОЖАЛУЙСТА» - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.


Мобильная боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА»



Боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА» конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.



Реализация боевой платформы MP01 на базе БНТС повышает эффективность использования турели путем увеличения маневренности и функциональности, в частности обеспечивает возможность сопровождения при выполнении боевых задач подразделения в движении (разведка, разминирование, боевая охрана, наступление, патрулирование местности, передислокация, сопровождение грузов, эвакуация раненых и т. п).



Для отработки функциональных задач боевой роботизированной платформы в качестве базового транспортного средства было использовано шасси квадроцикла

Колесная формула: 4х2
Силовой агрегат: дизельный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
Мощность агрегата: 19 к.с. (14 кВт)
Напряжение бортовой сети: 12 В
Материал платформы: сталь
Степень защиты поворотной платформы: > IP65
Размер (ДхШхВ): 1895х1069х1350 мм
База, мм 1 199
Клиренс: 136 мм
Запас хода: 100 км
Максимальная скорость: 80 км/ч
Масса: 310 кг

Управление БРП «ПОЖАЛУЙСТА», с использованием средств защиты от воздействия радиоэлектронных систем противника на каналы связи, осуществляется дистанционно:

с планшета (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
с операторской станции (AirMax, f = 5ГГц - до5000 м);
жестами (видеоканал - дистанция прямой видимости);
в режиме «электронный тросик» (видеоканал - дистанция прямой видимости);
с помощью электронной перчатки (радиоканал, f = 868 МГц - дистанция 300 м);
голосом, с подачей команд в микрофон (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);

Автономное движение БРП. Отрабатываются режимы:

движение по азимутальному маршруту с верификацией реперных точек по GPS-каналу
запоминание (автофиксация) маршрута;
движение по зафиксированному маршруту;
движение по схеме «домой» - по зафиксированному маршруту (возвращение в исходную точку);
движение в колонне (режим «ведомый» и «ведущий»).


Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 14:28
    А системы"Извините,я сдрейфил" не разработали?
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 14:36
      Да кому вы блин теперь нужны. Запад максимум технологию украдет и даже разрешения не спросит. Или специалистов к себе увезет, а ваш удел в лучшем случае модернизировать советские образцы, ну или третьесортные никому не нужные куски железа, типа Саксонов и Хамеров всяких, получать за бешеные деньги у хозяев.
      RASKAT
  2. soroKING Сегодня, 14:28
    а чё там пожалуй ста? давай пожалуй двести... всё бы клянчили wassat
    soroKING
    1. Чёрный Сегодня, 14:36
      Продавщицы в ларьках будут офигевать, когда такая штука за шмурдяком подкатит...и её искусственный интеллект промолвит : " мне две пол-литры, для хозяина" laughing
      Чёрный
      1. soroKING Сегодня, 14:44
        позялюйста laughing
        soroKING
      2. ded100 Сегодня, 14:45
        В ларьки побольше штуку надо! laughing


        Так посолиднее!
        ded100
        1. Чёрный Сегодня, 14:53
          Цитата: ded100
          Так посолиднее!

          Это чё, полевой самоходный самогоный аппарат шоли? laughing
          Чёрный
    2. Fregate Сегодня, 16:05
      "Пожалуйста, только не сломайся"))
      Fregate
  3. Маз Сегодня, 14:30
    Да хоть искусственный иудейский интеллект из Израиля, обезьянам тоже разные гаджеты дают в руки , а толку? Они всё равно в лес смотрят.
    Маз
    1. 210окв Сегодня, 14:32
      Не в коня корм..
      Цитата: Маз
      Да хоть искусственный иудейский интеллект из Израиля, обезьянам тоже разные гаджеты дают в руки , а толку?
      210окв
  4. Paranoid50 Сегодня, 14:34
    "- Рахмат! -Что? -Это "спасибо" по-узбекски... - А-а,ну будь ласка! -Что? -"Пожалуйста" по-украински..." Навеяло.
    Paranoid50
  5. lis-ik Сегодня, 14:39
    Шасси по моему "квадрик" китайский?
    lis-ik
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:47
    До первого дождя или хорошей колдобины
    Torkvat Torkvat
  7. Макаров Сегодня, 14:48
    не плохо...впервые что-то более ли менее путное показали...
    Макаров
  8. andranick Сегодня, 15:09
    радиоканал, f = 433 МГц

    гмм.. работает в открытом диапазоне? Ни у кого глушилки автосигнализаций нет? или граббера? Хочу такую! :)))))
    andranick
  9. LiSiCyn Сегодня, 15:51
    Машинка на одну "очередь"))) Работа, только из засады. Очень короткая платформа и длинный ствол. Стрельба в движении, невозможна в принципе. Даже попадание пули калибра 5,45, сбивает прицел и может нанести невосполнимый ущерб . Игрушка. Шмальнуть из засады по колонне и бежать, пока пулемет не отобрали....
    LiSiCyn
  10. salat Сегодня, 16:04
    Вот ваааще ума много не надо)))) я вот тоже на даче свой квадрик облеплю железом поставлю кулемет и все готово! вот с дальним управлением придется повозиться, но я думаю не долго, пара ящиков пивка и все! wassat
    salat
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