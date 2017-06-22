Большинство россиян считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне и без союзников
Группа исследования общественного мнения «Левада-центр» публикует результата опроса , посвящённого 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С недавних пор дата 22 июня в российском календаре обозначена как День памяти и скорби. Опрос, носящий название «Великая Отечественная война», включал в себя два вопроса.
Вопрос номер один:
Наибольшее число респондентов (36%) высказались за вариант «внезапное нападение». Ещё 24% опрошенных считают, что главная причина – техническое превосходство Германии над СССР. 12% полагают, что существенные потери обусловлены тем, что руководство страны во главе со Сталиным «действовало, не считаясь с жертвами». По 10% голосов набрали варианты «жестокость гитлеровцев» и «слабость и неумелость советского командования». 8% однозначно ответить на этот вопрос затруднились.
Примечательно, что в первом аналогичном опросе «Левада-центра» от 1997 года на первом месте оказался ответ о том, что «во всём виноват Сталин» - 34%.
Второй вопрос:
Ответ: «Думаю, да», выбрали 63% опрошенных. 28% считают, что без союзников СССР в Великой Отечественной войне не победил бы. В июне 1997 года 71% опрошенных считал, что СССР справился бы с немецко-фашистскими захватчиками и без посторонней помощи.
Вопрос номер один:
Чем обусловлено то, что потери СССР в войне значительно превышают потери Германии?
Наибольшее число респондентов (36%) высказались за вариант «внезапное нападение». Ещё 24% опрошенных считают, что главная причина – техническое превосходство Германии над СССР. 12% полагают, что существенные потери обусловлены тем, что руководство страны во главе со Сталиным «действовало, не считаясь с жертвами». По 10% голосов набрали варианты «жестокость гитлеровцев» и «слабость и неумелость советского командования». 8% однозначно ответить на этот вопрос затруднились.
Примечательно, что в первом аналогичном опросе «Левада-центра» от 1997 года на первом месте оказался ответ о том, что «во всём виноват Сталин» - 34%.
Второй вопрос:
Как вы думаете, Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников?
Ответ: «Думаю, да», выбрали 63% опрошенных. 28% считают, что без союзников СССР в Великой Отечественной войне не победил бы. В июне 1997 года 71% опрошенных считал, что СССР справился бы с немецко-фашистскими захватчиками и без посторонней помощи.
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