16:38 22 июня

Большинство россиян считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне и без союзников

Группа исследования общественного мнения «Левада-центр» публикует результата опроса , посвящённого 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С недавних пор дата 22 июня в российском календаре обозначена как День памяти и скорби. Опрос, носящий название «Великая Отечественная война», включал в себя два вопроса.

Вопрос номер один:
Чем обусловлено то, что потери СССР в войне значительно превышают потери Германии?


Большинство россиян считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне и без союзников



Наибольшее число респондентов (36%) высказались за вариант «внезапное нападение». Ещё 24% опрошенных считают, что главная причина – техническое превосходство Германии над СССР. 12% полагают, что существенные потери обусловлены тем, что руководство страны во главе со Сталиным «действовало, не считаясь с жертвами». По 10% голосов набрали варианты «жестокость гитлеровцев» и «слабость и неумелость советского командования». 8% однозначно ответить на этот вопрос затруднились.

Примечательно, что в первом аналогичном опросе «Левада-центра» от 1997 года на первом месте оказался ответ о том, что «во всём виноват Сталин» - 34%.

Второй вопрос:
Как вы думаете, Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников?


Ответ: «Думаю, да», выбрали 63% опрошенных. 28% считают, что без союзников СССР в Великой Отечественной войне не победил бы. В июне 1997 года 71% опрошенных считал, что СССР справился бы с немецко-фашистскими захватчиками и без посторонней помощи.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 153

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  1. cniza Сегодня, 14:36
    Как вы думаете, Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников?


    Отвечаю да и не сомневаюсь в этом.
    cniza
    1. RASKAT Сегодня, 14:38
      Министр Микоян сказал как то, что победили бы но пришлось бы на пару лет дольше повозиться. В любом случае история не знает сослагательного наклонения.
      RASKAT
      1. tiredwithall Сегодня, 14:49
        Цитата: RASKAT
        В любом случае история не знает сослагательного наклонения.

        Есть один аспект сослагательного наклонения в истории Второй мировой войны, который надо озвучить: ЕСЛИ БЫ НЕ СОЮЗНИКИ, ТО ВОЙНЫ НЕ БЫЛО БЫ ВООБЩЕ.
        tiredwithall
        1. Владимир 38 Сегодня, 14:55
          Цитата: tiredwithall
          Есть один аспект сослагательного наклонения в истории Второй мировой войны, который надо озвучить: ЕСЛИ БЫ НЕ СОЮЗНИКИ, ТО ВОЙНЫ НЕ БЫЛО БЫ ВООБЩЕ.

          Вот вы в точку прям.. Все эти союзники,явление временное.. Вот полосатые это поняли и относятся к подобным государствам жестко, как к вассалам. А мы сюсюкаемся, в благородство играем, да долги бесконечно списываем.. История не чему не учит.
          Владимир 38
          1. Владимир16 Сегодня, 15:31
            Цитата: Владимир 38
            ...История не чему не учит.

            Может это Вы историю не учите? wink
            Цитата: Владимир 38
            Вот полосатые это поняли...

            "Полосатые" и есть те самые "союзники" о которых речь. hi
            Владимир16
            1. Владимир 38 Сегодня, 15:34
              Цитата: Владимир16
              "Полосатые" и есть те самые "союзники" о которых речь.

              Полосатые - это те союзники, про которых очень точно подметил товарищ tiredwithall , читайте внимательнее . Или вы укусить пытались))
              Владимир 38
          2. Vita VKO Сегодня, 15:32
            Цитата: Владимир 38
            История не чему не учит

            Возможно наше стране без помощи таких "союзников" пришлось понести большие потери в период 42-45 годах, но они уже были не критическими для страны. А вот последствия такой "помощи" за которую СССР платило золотом оказались критическими. Это "помощь" в совокупности с "золотом Рейха" позволили США быстро восстановить экономику после периода "великой депрессии" и уже в 1945 году угрожать СССР ядерным оружием, которое наглядно было продемонстрировано на Херосиме и Нагасаки. Дальше началась всем известная гонка вооружений и потери в экономике СССР оказались в десятки раз больше, да и людские потери в последующих локальных войнах были значительными.
            Это еще раз доказывает, что нельзя заключать даже временные и выгодные на первый взгляд сделки с "дьяволом".
            Vita VKO
          3. Улан Сегодня, 15:34
            Согласен, нельзя играть с жуликами по правилам, когда они играют с вами краплеными картами.
            Мы до сих пор спонсируем, американцев. покупая их долговые обязательства.
            Улан
          4. dorz Сегодня, 16:02
            СССР победил бы в Великой Отечественной войне и без союзников

            ... а его граница проходила бы возле Лиссабона. yes
            dorz
        2. Стропорез Сегодня, 15:30
          Позволю себе напомнить два аспекта.
          1)После окончания Гражданской войны до 1941года прошло всего 20-ть лет!
          И за эти 20-ть лет СССР создал промышленность и оборонную ,в том числе, на базе которой,была достигнута Победа в 1945-ом.
          2) ленд-лиз- это коммерческий договор! Что общего может быть между помощью и коммерцией???
          Стропорез
          1. BlackMokona Сегодня, 15:56
            2) ленд-лиз- это коммерческий договор! Что общего может быть между помощью и коммерцией???

            Огромная, поставки из Британии это коммерция, пушки в одну сторону , золото в другую.
            Ленд-Лиз, когда поставляют огромную кучу всего, а платить только после войны, и только за не потраченное в её ходе или не возращённое по её окончению. Это не коммерция , а помощь.
            BlackMokona
            1. Стропорез Сегодня, 16:01
              Я ниже ответил!
              Стропорез
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:59
        Цитата: RASKAT
        Министр Микоян сказал как то, что победили бы но пришлось бы на пару лет дольше повозиться. В любом случае история не знает сослагательного наклонения.

        Возможно...но давайте вспомним что происходило в первые месяцы войны...
        Танков у нас современных не было...перевооружение только только началось.Самолеты еще в Испании показали,что они уступают и "фоккерам" и "мессерам"...наш "ишак" был замечательной машиной,только в 30-е годы.И две трети нашего истребительного парка уничтоженно на земле.
        По арте тоже не все хорошо было к началу войны.
        Скажу так...понятно,что матрассы все нам продавали за золото,но думаю,если бы не этот лизинг,жертв было бы куда больше.
        А открытие второго фронта было в пользу больше не сколько нам,тк дожимали нацистов,а для матрассов и англичан,дабы ухватить можно было свой кусок пирога от результатов после военного раздела Европы.
        НЕКСУС
        1. BlackMokona Сегодня, 15:09
          Скажу так...понятно,что матрассы все нам продавали за золото

          Это миф.
          поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5);[3]
          переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
          в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.[3]
          BlackMokona
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:25
            Цитата: BlackMokona
            Это миф.

            Не совсем...то что было исправно,да ,вернули,а что нет...за золото.
            Цитата: Стропорез
            Какие такие "фоккеры" в 1937-ом году в Испании????

            Республиканское правительство Испании также закупило производственную лицензию на Fokker D.XXI, после чего в Испании собрали около 50 планеров. В то же время, поскольку Голландия строго соблюдало эмбарго наложенный Лигой Наций на поставку оружия в Испанию, никакой технической помощи видимо не оказывалось. Испанские D.XXI были оборудованы шасси Messier, позднее применёнными на учебно-тренировочном самолёте Hispano-Suiza HS-42. В испанских документах упоминается, что по крайней мере один самолёт под управлением пилота Mariano Palacios Menendez летал в августе — октябре 1938 года над заводским аэродромом в Эль-Кармоли, с установленным на нём советским двигателем М-25 — копией американского «Райт-Циклона», и вооружением из 4-х пулемётов ШКАС.
            НЕКСУС
            1. BlackMokona Сегодня, 15:27
              Не совсем...то что было исправно,да ,вернули,а что нет...за золото.

              Читайте внимательно. Всё потраченое, неисправное и тд. Бесплатно.
              поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5);[3]
              BlackMokona
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:32
                Цитата: BlackMokona
                Читайте внимательно. Всё потраченое, неисправное и тд. Бесплатно.

                Читайте внимательно..
                1)поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5)
                2)переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
                3)в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.
                НЕКСУС
                1. BlackMokona Сегодня, 15:35
                  Ну таки, что сами захотели то и купили после войны. Тем более не платили ни копейки до 1972 года.
                  BlackMokona
            2. Улан Сегодня, 15:47
              Согласен, но не со всем. Первое- И-16 в Испании НЕ уступал мессершмиттам первых серий. Ме-109Е , которые действительно превосходил И-16, появился в Испании только к концу войны и вроде как боев их с И-16 тыми не было.
              "Фоккер не превосходил "ишачка".
              Новые модели начали проектировать ( и Поликарпов И-180) не по результатам, а на перспективу, чтобы не отстать и зная ТТХ новых "эмилей".
              Добавлю - Ленд-Лизом американцы спасли не нас , а себя.
              Вторым фронтом опять же не столько нам помогали, сколько себе, чтобы как можно больше территории Европы, оказались под их контролем и иметь козыри в дальнейших переговорах с Москвой о будущем Европы.
              Улан
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:59
                Цитата: Улан
                Первое- И-16 в Испании НЕ уступал мессершмиттам первых серий. Ме-109Е

                Первой серии да,особенно в горизонтале...но у 16-го был практически исчерпан ресурс модернизации. Если не ошибаюсь,уже ближе к ВОВ на него установили более мощный двигун(не хочу рыться искать инфу)...а у мессера все только начиналось.
                Цитата: Улан
                Добавлю - Ленд-Лизом американцы спасли не нас , а себя.

                Я не говорю о спасении,я говорю о помощи. У нас выбита была практически вся авиация,арта и танки...как раз в стык перевооружения угодили.34-ки только только испытывались,КВ в финской компании чуток повоевал,но тоже был сырой.
                Цитата: Улан
                Вторым фронтом опять же не столько нам помогали, сколько себе, чтобы как можно больше территории Европы,

                А я не о том же?
                НЕКСУС
          2. Стропорез Сегодня, 15:54
            Цитата: BlackMokona
            Скажу так...понятно,что матрассы все нам продавали за золото

            Это миф.

            Ни хрена не миф!!!
            Существует версия, что со стороны США ленд-лизовская помощь носила чуть ли не благотворительный характер и была безвоздмездна! Однако это не так, при ближайшем рассмотрении эта версия не выдерживает никакой критики. Прежде всего, потому, что уже в ходе войны в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных им материалов и вооружений.
            В частности, из СССР были отправлены 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. тонн хромовой руды, значение которых в военной промышленности было крайне велико.
            Интересный факт: в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции в феврале 1944 года германская промышленность лишившись возможности пользоваться нашим никопольским марганцем, существенно снизилась бронестойкость 150-мм лобовой брони немецких «королевских тигров». Она стала держать удар советских артиллерийских снарядов намного хуже, чем аналогичный даже 100-мм броневой лист, который стоял раньше на обычных «тиграх».
            Кроме того, за союзные поставки СССР расплачивался золотом. Так, только на одном британском крейсере «Эдинбург», который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 года, находилось 5,5 тонн советского драгоценного металла.
            Значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно, да еще получив взамен счет на круглую сумму в 1300 млн. долларов.
            Тоже интересный факт: В комплект поставки американских автомобилей входил инструмент, запчасти и даже специальная кожаная куртка для водителя, наподобие всем известной летной, шевретовой. Так вот наши водители вместе с автомобилем обязаны были возвращать и их, но старались их подменить чем-то похожим.
            А американцы, погрузив весь возвращенный автотранспорт и оборудование, пришедшее железнодорожным транспортом из европейской части СССР через всю страну во Владивосток, грузили на пароходы и баржи, выходили в открытое море-океан и сбрасывали с борта или просто открывали кингстоны, подрывали взрывчаткой ниже ватер-линии, затапливая корабли баржи с этим возвращенным ленд-лизовским грузом.
            На фоне безвоздмездного списания ленд-лизовских долгов иным державам это выглядело откровенным грабежом. Поэтому И.Сталин потребовал пересчитать «союзнический долг». Американцы были вынуждены признать, что немного "ошиблись", но в тоже время «накрутили» на итоговую сумму проценты, и окончательная сумма, с учетом этих процентов, официально признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению в 1972 году, составила 720 млн. зеленых. Из них 48 млн. были выплачены США в 1973 году. После чего выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (в частности, известной всем «Поправки Джексона-Вэника»).
            Лишь в июне 1990 года, в ходе новых переговоров президентов Дж.Буша и М.С.Горбачева, стороны вернулись к обсуждению ленд-лизовского долга. В итоге были согласованы новый срок окончательного погашения задолженности — 2030 год, и оставшаяся сумма долга — 674 млн. долларов.
            Стропорез
            1. BlackMokona Сегодня, 16:00
              Столько передёргивания , что страшно.
              Давайте по простоте. Да или Нет?
              1. Получали ли США, 100% или больше , стоимости всех поставок?
              2.Оплачивалось, ли всё потраченное или потерянное в ходе войны?
              3.Оплачивалась ли аренда, всегда данного и потом возращённого?
              4.В каком году, первая копейка за Ленд-Лиз отправилась в США?
              BlackMokona
              1. Стропорез Сегодня, 16:19
                Цитата: BlackMokona
                4.В каком году, первая копейка за Ленд-Лиз отправилась в США?

                Обратный ленд-лиз!!! Драг-меты, пушнина,редкозёмы!
                Или по-вашему золото -это не деньги????
                Цитата: BlackMokona
                1. Получали ли США, 100% или больше , стоимости всех поставок?

                на фик 100 %????
                Они получили гораздо больше!
                1)Развитие собственной промышленности на годы вперёд!(это в то время ,когда советские люди утопали в крови на фронтах и пухли от голода в тылу!
                2)Оккупацию 2/3 европы,которая продолжается по сей день.Это тоже последствия ленд-лиза и союзнических отношений.
                Стропорез
        2. Стропорез Сегодня, 15:14
          Цитата: НЕКСУС
          Самолеты еще в Испании показали,что они уступают и "фоккерам"

          Нексус!!! Вы меня мммм..., мягко сказать удивили!!!!
          Какие такие "фоккеры" в 1937-ом году в Испании????
          Стропорез
        3. faiver Сегодня, 15:46
          иногда лучше молчать чем писать бред, какие фоккеры в испании? и-16 тип 5, тип 10 и ме-109 бруно сопоставимы по параметрам, сложности появились с только с эмилем, каких современных танков у нас не было? и у кого были современные танки? какие у ркка были проблемы с артиллерией перед войной акромя зенитной?
          faiver
          1. Стропорез Сегодня, 16:03
            faiver
            Вы отлично всё написали!+
            Стропорез
      3. Венд Сегодня, 15:26
        Цитата: RASKAT
        Министр Микоян сказал как то, что победили бы но пришлось бы на пару лет дольше повозиться. В любом случае история не знает сослагательного наклонения.

        И жертв было бы больше.
        Венд
        1. SanichSan Сегодня, 15:36
          Цитата: Венд
          И жертв было бы больше.

          зато граница СССР проходила бы по побережью франции. при таком раскладе в долгосрочной перспективе жертв было бы гораздо меньше.
          SanichSan
          1. Венд Сегодня, 15:48
            Цитата: SanichSan
            Цитата: Венд
            И жертв было бы больше.

            зато граница СССР проходила бы по побережью франции. при таком раскладе в долгосрочной перспективе жертв было бы гораздо меньше.

            Не думаю. Наши войска освобождали от нацистов Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Чехословакию, Югославию, Австрию, Норвегию, Данию, Германию. И ни одна страна не вошла в состав СССР. Польшу вообще восстановили, как страну по предложению Сталина. Так что не было бы границы по побережью Франции.
            Венд
        2. Улан Сегодня, 15:51
          Это несомненно.Никто это не отрицает, потому что это было бы глупо.
          Победа была бы всё равно и это неоспоримо.
          Война несомненно продлилась бы дольше, насколько никто точно не знает, и жертв тоже было бы больше и на сколько тоже можно только гадать.
          Именно поэтому Сталин так настаивал ,чтобы Второй фронт был открыт , как можно быстрее, не потому что СССР сам бы не справился, а потому чтобы война окончилась как можно раньше и сохранить как можно больше жизней советских людей.
          Улан
      4. region58 Сегодня, 15:35
        Цитата: RASKAT
        пришлось бы на пару лет дольше повозиться

        И дошли бы при этом до Ла-Манша. Скорее всего поэтому и открыли второй фронт... В любом случае благодаря этому второму фронту немало наших парней живыми с войны вернулись.
        region58
    2. Чёрный Сегодня, 14:39
      Цитата: cniza
      Отвечаю да и не сомневаюсь в этом.

      Согласен на все 100%.....так называемые "союзнички" только в последние месяцы войны нарисовались, когда исход войны был ясен.
      Чёрный
      1. Татьяна Сегодня, 14:47
        Вообще-то любая война так или иначе предполагает союзников! Пусть даже неискренних, вынужденных и временных
        Татьяна
        1. Улан Сегодня, 15:54
          Не любая. Желательно иметь союзников, но не всегда это получается.
          Улан
      2. BlackMokona Сегодня, 14:48
        Ага ведь 1939 году шли последние месяцы войны. laughing
        BlackMokona
        1. Улан Сегодня, 15:56
          Вы о чем? Второй фронт открыли в 39-ом?
          Ну если принять во внимание слова Черчилля ,что СССР 17-го сентября вступил на территорию Восточной Украины и Белоруссии и вступив в соприкосновение с Вермахтом, тем самым создал Второй фронт, на котором Германия была вынуждена держать пару десятков дивизий?
          Об этом речь?
          Улан
      3. lis-ik Сегодня, 14:53
        Цитата: Чёрный
        Цитата: cniza
        Отвечаю да и не сомневаюсь в этом.

        Согласен на все 100%.....так называемые "союзнички" только в последние месяцы войны нарисовались, когда исход войны был ясен.

        Тоже согласен, причём эти "союзники" всё время под конец на халяву присоединялись и присоединяются, хотя "ленд-лиз" всё же помог, второй фронт запоздал конкретно, он в 43м очень нужен был.
        lis-ik
        1. BlackMokona Сегодня, 14:56
          Ну в 1943 году, они вывели из войны Италию, и во всю сражались на её территории. Непонятно, почему это не считается вторым фронтом.
          BlackMokona
          1. Улан Сегодня, 16:00
            Потому что от Италии воевала на Восточном фронте одна дивизия и это никак не помогло Красной Армии. Правда немцы там пару дивизий или корпус на помощь итальянцам послали, только опять же это бои местного значения, на Восточный фронт, основной фронт во Второй Мировой никак не влияли.
            Потому что полноценным Вторым фронтом это считаться не может, как бои в Африке.
            Улан
            1. BlackMokona Сегодня, 16:06
              Может Итальянцы и не воевали почти в СССР, потому,что воевали у себя?
              И таки в 1944 году, миллион немцев вели бои в Италии. Миллион Немцев это не полноценный фронт?
              BlackMokona
          2. игорка357 Сегодня, 16:08
            О даа,Итальянские войска представляли огромную угрозу для наших войск.. laughing А если серьезно,то наши военоначальники итальяшек даже в расчет не брали!
            игорка357
        2. vovanpain Сегодня, 15:13
          Цитата: lis-ik
          Тоже согласен, причём эти "союзники" всё время под конец на халяву присоединялись и присоединяются, хотя "ленд-лиз" всё же помог

          Привет Сергей! hi На все 100% с вами согласен,как только разгромили противника на Курской дуге и началось освобождение Украины,союзнички тут же и заговорили о Тегеранской конференции на которой обсуждалось открытие второго фронта,почуяли что СССР и один способен освободить Европу,но без "ленд-лиза"пришлось бы намного тяжелей.С уважением hi
          vovanpain
          1. lis-ik Сегодня, 15:25
            Привет Владимир! Сорок третий стал поистине переломным во многих отношениях, впервые вся европа задумалась, а что будет дальше, как вывод Тегеран и предварительный раздел послевоенного мира, хотя до победы было очень далеко и как следствие наиболее подходящий момент на открытие второго фронта, но видимо ещё сомневались.
            lis-ik
          2. cniza Сегодня, 15:27
            Не хотят они это признавать , я уже молчу про то что "знают" и думают народы других стран , не буду уточнять каких , потому что практически всех.
            cniza
            1. vovanpain Сегодня, 15:40
              Цитата: cniza
              Не хотят они это признавать , я уже молчу про то что "знают" и думают народы других стран , не буду уточнять каких

              Добрый День Виктор! hi Тут и уточнять не надо,думают что победили США,а СССР так в сторонке покурил,добивая бежавших гитлеровцев,драпавших от доблестных англосаксов. request Это мы вот помним кто вынес ВСЮ тяжесть и КТО понес самые тяжелые потери,а уйдет наше поколение,наши дети и все. request hi
              vovanpain
              1. cniza Сегодня, 15:52
                Доброго времени Владимир! hi Мало того нас считают виновниками в ядерной бомбардировке Японии , а дальше будет хуже.
                cniza
                1. Скальпель Сегодня, 16:32
                  Никто не считает нас виновниками бомбардировки Японии, что за бред?
                  Скальпель
              2. lis-ik Сегодня, 16:04
                Нет, не уйдёт, мои племянники точно всё знают, да и мама всю жизнь в школе проработала и говорит дети воспитаны (на 80%), что всё помнят и знают.
                lis-ik
      4. сорок восьмой Сегодня, 15:30
        Тихоокеанский ТВД, Северная Африка, Италия войной уже не считаются?
        А лендлизовские машины наших величайших асов следовало бы разворачивать конвоями обратно?
        сорок восьмой
        1. SanichSan Сегодня, 15:42
          Цитата: сорок восьмой
          Тихоокеанский ТВД, Северная Африка, Италия войной уже не считаются?

          все эти военные компании, вместе взятые, с трудом дотягивают до одной серьезной битвы на восточном фронте. речь не о каких то абстрактных величинах типа "значимости", а о вполне объективных, как например потери и численность задействованных войск.
          SanichSan
          1. сорок восьмой Сегодня, 15:47
            Вам с дивана видней. Подумаешь, на танчиках по пустыне покатались, да на корабликах полсвета обошли... Их и солдатами-то не назовешь. Союзнички. Верно?
            сорок восьмой
    3. Комментарий был удален.
      1. Чёрный Сегодня, 14:44
        Цитата: Татьяна
        Вообще-то любая война так или иначе предполагает союзников! Пусть даже неискренних, вынужденных и временных

        Тань, а были ли они союзниками? Да, была помощь по ленд-лизу, но такой же ленд-лиз действовал и для немцев....завод Форда в Европе,например, снабжал фашистов автомобилями различного предназначения, автопокрышками, авиационными двигателями, автозапчастями и многим другим. Компания «Стандарт Ойл», поставляла Германии миллионы баррелей нефти. ит.д. и т.п.
        Чёрный
        1. BlackMokona Сегодня, 14:52
          Как вы представляете, себе, чтобы заводы находящиеся в Германии, отказывались поставлять продукцию в Германию? wassat
          В СССР тоже есть заводы построенные Фордом, только их продукция Ленд-Лизом не считается, а считается Советской продукцией.
          BlackMokona
          1. Чёрный Сегодня, 14:58
            BlackMokona, А нефть , «Стандарт Ойл» тоже на территории германии качала? А комплектующие для работы заводов?....и надр же какое удивительное дело. По счастливой "случайности" ни один завод американцев, находящийся на территории не просто еовропы, Германии!!! так за годы войны и не пострадал. Всё осталось целёхоньким.... laughing
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 15:04
              Чёрный
              Тань, а были ли они союзниками?

              Увы, были в конце войны! Поставки по ленд-лизу для СССР осуществлялись и 2-ой фронт "союзнички" с горем пополам, в конце концов, всё-таки открыли, чтобы пристроиться к победителю СССР над Германией
              Татьяна
              1. Чёрный Сегодня, 15:07
                Цитата: Татьяна
                Поставки по ленд-лизу для СССР осуществлялись

                За этот ленд-лиз мы до 2006 года расплачивались...союзнички....торгаши они были...продавали и нам и немцам....впрочем так же они действуют по всему миру и сейчас.
                Чёрный
                1. BlackMokona Сегодня, 15:19
                  За этот ленд-лиз мы до 2006 года расплачивались...союзнички....торгаши они были...продавали и нам и немцам....впрочем так же они действуют по всему миру и сейчас.

                  Оплатили 0.4% от стоимости Ленд-Лиза в итоге. Невероятная прибыль.
                  Таким образом, из общего объёма американских поставок по ленд-лизу в 10,8 млрд $ за уцелевшую технику, по мнению США, необходимо было выплатить 1,3 млрд долларов, или около 12 %. В итоге СССР, а затем РФ, из суммы 1.3 млрд долларов было признано, а затем частично оплачено 722 млн долларов, или около 55 %.[40][41], то есть 6,5 % от общей стоимости полученных СССР поставок. Так же надо учитывать, что сумма задолженности не индексировалась с учетом инфляции, а в ценах на 2015 год стоимость поставок по ленд-лизу составляла 160 млрд долларов и, таким образом, реальная оплата составила 0,4 % от всей помощи.[52]
                  BlackMokona
                  1. Pancir026 Сегодня, 15:32
                    Цитата: BlackMokona
                    таким образом, реальная оплата составила 0,4 % от всей помощи.

                    Ссылка на википедию?Оченно авторитетный источничек..мутный такой..
                    Pancir026
                    1. BlackMokona Сегодня, 15:38
                      http://www.forbes.ru/mneniya-column/istoriya/2880
                      19-lend-liz-fakty-i-mify
                      Вики всегда ссылается на кого то.
                      BlackMokona
                      1. Татьяна Сегодня, 15:49
                        Чёрный
                        За этот ленд-лиз мы до 2006 года расплачивались.

                        Всё так! Но дорого-то яичко в Христов день!
                        Да и про открытие 2-го фронта всё-таки не забывайте! А ведь они, "союзнички", могли встать и на сторону Германии, как это было до войны, если бы им это в голову "взбрендело"! или проявить невмешательство с открытием второго фронта. У СССР для победы одних только человеческих жертв было бы больше.
                        Татьяна
                      2. Pancir026 Сегодня, 15:50
                        Цитата: BlackMokona
                        Вики всегда ссылается на кого то.

                        Особенно когда та самая википедия упорно стирает данные о утере 7 млн американцев-и вы упорно рассказываете что википедия есть источник правдивой иноформации,даже с указанием на какую т о чушь в ссылке?
                        Чей инструмент википедия?

                        Forbes.ru
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                  2. Улан Сегодня, 16:06
                    Спасать жизни своих граждан это не прибыль? Так вы наплевательски относитесь к жизням американцев?
                    Себя они спасали, а не нас.,свои з...цы.
                    Корпорации производившие продукцию для Ленд-Лиза не получали прибыль?
                    Кто сказал из американского рукововдства что Ленд-Линз это хороший бизнес?
                    А об "обратном" Ленд-Лизе ничего не слышали?
                    А о крейсере "Эдинбург" тоже?
                    Это между прочим были поставки в оплату Лен-Лиза еще во время войны.
                    Улан
                    1. Стропорез Сегодня, 16:08
                      Цитата: Улан
                      Кто сказал из американского рукововдства что Ленд-Линз это хороший бизнес?

                      32-й президент США Ф.Рузвельт ( март 1933г — апрель 1945г): «помощь русским — это удачно потраченные деньги»;
                      33-й президент: Г.Трумэн ( апрель 1945 г. — январь 1953 г): «Если мы увидим, что Германиия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше»…

                      Добавить о "бескорыстной" помощи союзников больше нечего!

                      Американцы ничего даром (т.е. безвозмездно) никогда не делали и не делают сейчас!
                      Стропорез
                  3. активатор Сегодня, 16:37
                    Цитата: BlackMokona
                    Оплатили 0.4% от стоимости Ленд-Лиза в итоге. Невероятная прибыль.

                    В той же википедии опубликованы слова сенатора амерского почему выгоден ленд лиз. Вот допустим у вас огород и у соседа огород у вас есть лопата ,а у соседа нет , и нет возможности купить ( это я гиперболизирую ) и вот вы ему говорите .бери мою лопату вскопаешь свой и мой , если сломаешь фиг с ней захочешь оставить потом заплатишь , ну ак если не нужна вернешь Вот это примерно схема ленд лиза и кто тут на ком поимел еще вопрос.
                    активатор
              2. сорок восьмой Сегодня, 15:37
                Стесняюсь спросить кто вместо "союзничков" воевал в Африке, Италии...
                сорок восьмой
              3. denis02135 Сегодня, 16:17
                Уважаемая Татьяна

                А как быть с нашей помощью " союзничками"? Мы им помогали в войне с Японией?

                Цитата: Татьяна
                с горем пополам, в конце концов, всё-таки открыли, чтобы пристроиться к победителю СССР над Германией
                только замените СССР на США а Германию на Японию

                Спасибо за понимание.
                denis02135
            2. BlackMokona Сегодня, 15:04
              Таки со вступлением в войну США, поставки прекратились. Все информации по поставкам всегда идёт до декабря 1941 года.
              Комплектующие так же перестали идти, и вы думаете, что Германия не может производить станки и запчасти для Американского оборудования?
              BlackMokona
              1. Чёрный Сегодня, 15:07
                Всё это чушь...почитайте документы. Ничего не прекратилось....
                Чёрный
                1. BlackMokona Сегодня, 15:08
                  Приведите их. Давайте хотя бы документы на массовую поставку нефти Германии, после вступления США в войну.
                  BlackMokona
                  1. Pancir026 Сегодня, 15:40
                    Цитата: BlackMokona
                    Давайте хотя бы документы на массовую поставку нефти Германии, после вступления США в войну.

                    Сколь угодно.
                    Давайте хотя бы документы на массовую поставку нефти Германии, после вступления США в войну.http://reich-erwacht.livejournal.com/2307.h
                    tml
                    Заодно и о торговле.
                    http://pandoraopen.ru/2014-02-06/kompanii-kotorye
                    -pomogali-nacistam/
                    Мало?
                    Ну тогда и еще
                    http://kojemyakin.livejournal.com/435725.html
                    Pancir026
                    1. BlackMokona Сегодня, 15:44
                      Согласно первой ссылке США, не только не поставляли нефть в Германию, но и старательно заставляли Испанцев, прекратить поставки волфрама в Германию. И всё жесче и жесче старались пресечь любой реэкспорт нефти из Испании в Германию.
                      BlackMokona
                  2. Улан Сегодня, 16:08
                    Пожалуйста - американский автор Чарльз Хайем, в книге "Торговля с врагом" привел достаточно фактов.
                    Кстати Рузвельт об этом знал, на вопрос об этих поставках. ответил что ничего сделать не может. поскольку это частный бизнес.
                    Улан
              2. SanichSan Сегодня, 15:49
                Цитата: BlackMokona
                Таки со вступлением в войну США, поставки прекратились.

                американские фирмы несколько месяцев продолжали поставлять комплектующие в японию после налета на Перл-Харбор. ничего личного. только бизнес.
                что касается Германии то был специальный комитет который рассматривал контракты и если по их мнению эти контракты не вредили США (именно США, а не каким-то там англиям и СССР) то на них давали добро. утверждается что отказов было мало.
                SanichSan
                1. BlackMokona Сегодня, 15:53
                  американские фирмы несколько месяцев продолжали поставлять комплектующие в японию после налета на Перл-Харбор. ничего личного. только бизнес.

                  Но быстро прекратили? И подозреваю, что эти месяцы связанны с уже плывущими в Японию кораблями на момент атаки.
                  что касается Германии то был специальный комитет который рассматривал контракты и если по их мнению эти контракты не вредили США (именно США, а не каким-то там англиям и СССР) то на них давали добро. утверждается что отказов было мало.

                  Т.е нефть которой заправлялись подлодки верхмахта топящие корабли США, и истребители Вермахта которые сбивали бомбадировщики США. Им никак не вредили? laughing
                  BlackMokona
            3. voyaka uh Сегодня, 15:30
              Все заводы в Германии, принадлежавшие до войны америакнцам, англичанам
              были конфискованы в пользу государства или немецких предпринимателей.
              Во Франции не конфисковали завод Форда, который симпатизировал нацистам.

              Стандарт Ойл поставляла до 44 года нефть и бензин в Испанию через Канарские острова. Испанцы перепродавали немцам. С Испанием американцы не хотели ссориться, чтобы она сохраняла нейтралитет, поэтому поставки замалчивали.
              voyaka uh
              1. BlackMokona Сегодня, 15:33
                Объемы таких поставок?
                BlackMokona
                1. voyaka uh Сегодня, 16:25
                  Спорят, сколько испанцы оставляли себе, сколько продавали во Францию (Виши)... немножко шло в Португалию, но немцы очень цеплялись за такой транзит.
                  Англичане естественно не могли топить американские танкеры около Канар. Тормозили их и отгоняли, чтобы они разгружались подальше от Европы.
                  Франко начал шуметь, когда канал поставок перекрыли,
                  но все-таки решил смириться: война с союзниками ему совсем не улыбалась.
                  voyaka uh
            4. SanichSan Сегодня, 15:45
              Цитата: Чёрный
              Всё осталось целёхоньким....

              не совсем так. после войны "Дженерал Моторс" выставило иск правительству США за уничтоженную в результате бомбардировок союзников собственность. и знаете что забавно, иск удовлетворили laughing
              SanichSan
          2. Комментарий был удален.
          3. Улан Сегодня, 16:02
            Уважаемый , ну надо же понимать разницу между "построенные" Фордом и "принадлежащие" Форду. Ну как же так,это же очевидно.
            Улан
        2. Комментарий был удален.
    4. vkl.47 Сегодня, 14:46
      Победить то победили.только потерь было бы не 30млн.советских граждан а 50млн.просто пол населения погибло бы
      vkl.47
    5. pjastolov Сегодня, 14:54
      В этом, никто не сомневается, ведь без ленд лиза остановили по Москвой, и отбросили, просто потерь было бы больше soldier
      pjastolov
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 15:01
      Цитата: cniza
      Как вы думаете, Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников?

      Отвечаю да и не сомневаюсь в этом.

      Я тоже говорю , что однозначно! Видели мы этих союзников , сразу после 45-го...А сейчас вон вместо фашистов на границах со всех сторон..падлы !

      Опять хребет ломать "исключительным очередным"....
      ОТДЕЛ
      1. igorserg Сегодня, 16:20
        У германии тоже были союзники. Одна Япония чего стоила. Западный и Восточный фронт мы бы точно не осилили. Так что с союзниками, какими бы они ни были все было сложено как нельзя кстати.
        igorserg
    7. Офицер запаса Сегодня, 16:14
      "Чем обусловлено то, что потери СССР в войне значительно превышают потери Германии?"

      А может вспомнить цели фашистской Германии, одна из которых - истребление населения СССР? Мы себя на территории Германии так не вели, деревни не сжигали, колодцы не отравляли, население не расстреливали. Я уж молчу про печи и газовые камеры в концлагерях. Или нужно было в отместку все население Германии и ее союзников уничтожить? Так тогда в Европе жить было бы некому.
      И потом, почти все немецкие военнопленные уже через 10 лет были дома, а сколько выжило наших?
      Ответ на вопрос-то очень простой - есть звери, а есть люди. Они - уничтожали, мы - освобождали.
      А что касается союзников, то Победа была бы и без них. С большей кровью, но полностью наша. Без создания ФРГ, с полным уничтожением фашизма, всех военных преступников и полным захватом всех перспективных вражеских разработок. И кто бы первым создал ядерное оружие в таком раскладе - очень большой вопрос.
      Офицер запаса
  2. Маз Сегодня, 14:37
    И не только россиян.... laughing ещё израильтян, французов, немцев, и тд и тп
    Маз
  3. kvm Сегодня, 14:38
    Первый вопрос провокационный. Однозначного ответа быть не может.
    kvm
    1. kepmor Сегодня, 15:16
      те кто считают, что без их "помощи" наш народ не победил бы - полнейшие ...овнюки!...это просто глумление над ПОБЕДОЙ и ПАМЯТЬЮ наших предков-победителей !!!...другого не дано...
      kepmor
  4. Spartanez300 Сегодня, 14:40
    Победили бы однозначно , но жертв было бы намного больше . Первый вопрос не понятен : какие потери значатся в этом опросе общие или чисто военные.
    Spartanez300
  5. 210окв Сегодня, 14:42
    Иностранный агент спрашивает наше мнение?А ОНО вам надо?
    210окв
  6. soroKING Сегодня, 14:42
    100% победил, вот без ленд-лиза, но его оплачивать чуть ли не сразу стали
    да и "союзники" ни куда бы не делись - шакальё всегда рядом
    soroKING
    1. BlackMokona Сегодня, 14:51
      Попросили, оплатить только после окончания войны, Только в 1972 году, заключили соглашение об оплате. В 1973 году передумали.
      Причём оплачивать нужно было только не возращённое и не потраченное.
      Да и союзники это не только Ленд-Лиз, это стратегические бомбардировки, морская блокада, отвлечение части ресурсов Рейха на ПЛ, и тд
      Объём американских поставок по ленд-лизу составил около 10,8 млрд $. Согласно закону о ленд-лизе оплате подлежала только уцелевшая в ходе войны техника; для согласования итоговой суммы сразу по окончании войны начались советско-американские переговоры. В США изначально было рассчитано, что сумма подлежащая оплате за уцелевшую технику составляет 1,3 млрд. $.[40][41] На переговорах 1948 года советские представители согласились выплатить лишь 170 млн. $ и встретили предсказуемый отказ американской стороны. Переговоры 1949 года тоже ни к чему не привели. В 1951 году американцы дважды снижали сумму платежа, которая стала равняться 800 млн $, однако советская сторона соглашалась уплатить только 300 млн $[42]. По мнению советского правительства, расчёт должен был вестись не в соответствии с реальной задолженностью, а на основе прецедента. Этим прецедентом должны были стать пропорции при определении долга между США и Великобританией, которые были закреплены ещё в марте 1946 году.
      BlackMokona
      1. soroKING Сегодня, 15:14
        а корабли с золотом?
        soroKING
        1. BlackMokona Сегодня, 15:16
          Которые шли в Британию , а не США. За поставки Британского внезапно оружия. А Британия нам Ленд-Лиз не давала, она сама его получала, причём в объемах значительно превышавших поставки в СССР.
          BlackMokona
          1. soroKING Сегодня, 15:19
            нам перепродавали что ли?
            soroKING
            1. BlackMokona Сегодня, 15:20
              Нет своё продавали, свои танки, самолёты и тд.
              BlackMokona
            2. Стропорез Сегодня, 15:43
              в том числе.
              Стропорез
      2. Улан Сегодня, 16:11
        Да уж, стертые с лица земли, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг, ну очень "помогли" восточному фронту.
        А сколько там танковых дивизий Вермахта в этих города погибли от бомбардировок союзников , не подскажите?
        Улан
        1. voyaka uh Сегодня, 16:38
          Помогли, конечно.
          60% истребительной авиации Люфтваффе было вынуждено работать в
          ПВО над Германией.
          На производство зениток уходили все мощности артиллерийских заводов.
          Ну, и кроме городов уничтожались промзоны, заводы.
          Немцы их упорно восстанавливали, переносили производства с места
          на место - все это потери времени и НЕ-выпуск продукции.
          voyaka uh
  7. kefan Сегодня, 14:47
    Здесь и сомнений то никаких быть не может.
    kefan
  8. haenx Сегодня, 14:48
    Где я читал что Левада центр опозиционная провокационная соцопрос организция.
    haenx
  9. Incvizitor Сегодня, 14:48
    Если бы не поддержка п.досов с "союзниками" Гитлера вообще бы у власти не было...
    Incvizitor
    1. BlackMokona Сегодня, 14:54
      Тут обе стороны виноваты, коммунисты тоже отказались от Альянса с социалистами. Что могло не допустить прихода к власти Гитлера.
      BlackMokona
      1. Улан Сегодня, 16:21
        Это миф. Не могло. У Старикова эти подсчеты приведены, количества голосов социалистов и коммунистов были меньше совокупно, чем голоса полученные НСДАП.
        К тому же не коммунисты не хотели объединяться с социалистами, которые первые и поздравили Гитлера. с победой на выборах.
        К тому же все эти подсчеты не имеют значения. Да, партия Гитлера набрала больше всех голосов на выборах, но не имела большинства позволяющего им сформировать правительство.
        Не партия Гитлера сформировала правительство, а Гитлер был НАЗНАЧЕН канцлером, (главой правительства) президентом Германии Гинденбургом, что закон позволял.
        И уже назначенный канцлером Гитлер сформировал правительство из членов своей партии.
        А вот уже на следующих выборах в Рейхстаг Гитлер расправившись и с коммунистами и социалистами и использовав на всю катушку, как сейчас говорят - "административный ресурс" , обеспечил своей партии более 90% голосов. Отправил Гинденбурга на пенсию, сам стал и президентом Германии. Таким образом заняв два высших поста, Гитлер стал фюрером германской нации.
        А то что Вы написали,это перепев Резуна, Сванидзе и иже с ними.
        Улан
  10. К-50 Сегодня, 14:54
    Чем обусловлено то, что потери СССР в войне значительно превышают потери Германии?

    Если бы Красная Армия вела себя так же как нацистская Германия: морила голодом и расстреливали пленных, оставляла их без мед помощи, тотально уничтожала бы население попавшее под зону захвата, бомбила города, а не промышленные объекты, тогда не известно, чьи бы потери стали больше, с нашим-то размахом.
    Мне почему-то кажется, что в Германии бы просто не осталось жителей или поголовье их было сокращено до такой степени, что говорить о возрождении государства, развязавшего ДВЕ Мировые войны просто бы не пришлось. Не кому было бы и нечего возрождать. request
    К-50
    1. Улан Сегодня, 16:23
      Вот именно , видимо те кто так оценивает потери СССР не отдельно военные и мирных граждан, а вместе хотят чтобы Сталин устроил на земле Германии то же, что и Гитлер на нашей земле.
      Но потому мы и не фашисты, что не сделали это.
      Улан
  11. pussamussa Сегодня, 14:57
    Весь этот нацизм и был проектом «наших западных партнеров». Их «помощь» никакой реальной роли не сыграла.
    pussamussa
    1. Стропорез Сегодня, 15:42
      Цитата: pussamussa
      Весь этот нацизм и был проектом «наших западных партнеров».

      Георгий Димитров на VII Конгрессе Коминтерна дал такое определение фашизма: «Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».
      Стропорез
  12. vlad.svargin Сегодня, 15:00
    Ответ: «Думаю, да», выбрали 63% опрошенных.

    Они правы, хотя кто это пережил и победил уже очень мало осталось(даже мы были в это время детьми и уже давно на пенсии, а сколько осталось очевидцев даже хотя бы по возрасту) Но память о подвиге того поколения остаётся востребованной и среди нынешнего поколения несмотря на завывания либердемократов, для объективности приведу истинное положение с точки зрения военно-технического превосходства СССР
    По производству важнейших видов вооружения СССР превосходил фашистскую Германию в танках почти в 2 раза, самолетов — в 1,5, орудий всех калибров — в 2, минометов всех видов — в 5 раз ...
    Трудовой подвиг всемерно поддерживал и оказывал постоянную помощь весь советский народ. Во имя разгрома агрессора он проявил многочисленные творческие начинания, которые способствовали экономической победе над сильным врагом. Единство фронта и тыла стало одним из решающих условий Победы нашего государства в Великой Отечественной войне.
    vlad.svargin
  13. dvina71 Сегодня, 15:00
    Первый союзный конвой PQ1 отправился в СССР 29 сентября 1941г,прибыл в октября и доставил несколько десятков истребителей и 20 танков..,PQ0 ранее доставил 15 истребителей.. По большому счету эти мизерные поставки имели психологическое значение,а не военное.
    Первое серьезное(Битва за Москву) поражение вермахту РККА нанесла исключительно силами и ресурсами СССР.
    ТАк что да.. Победа СССР в этой войне была бы и без помощи запада..,тем более что пустыми конвои обратно не шли.
    dvina71
    1. BlackMokona Сегодня, 15:06
      Не нужно путать Ленд-Лиз и вообще участие Запада в войне.
      Просто не было бы Атлантического вала, а значит дивизии охраняющие берега отправились бы под Москву. Лишняя сотня дивизий могла бы изменить исход войны.
      BlackMokona
      1. dvina71 Сегодня, 15:12
        Цитата: BlackMokona
        Просто не было бы Атлантического вала

        Вообщето СССР вступил в войну в 1941г,а началась она в 1939. Кто воевал с Германией к тому времени сами найдете. Итак.. Вермахт снимает свои дивизии с запада и кидает их против РККА... Вопрос..как скоро армии США и Британии заняли бы Берлин?
        dvina71
        1. BlackMokona Сегодня, 15:14
          Итак.. Вермахт снимает свои дивизии с запада и кидает их против РККА... Вопрос..как скоро армии США и Британии заняли бы Берлин?

          Вы , о каком годе?
          BlackMokona
          1. dvina71 Сегодня, 15:24
            Цитата: BlackMokona
            Вы , о каком годе?

            о 1941..хотя может быть и о 1942м..не знаю сколько бы армии США и ГБ продавливали сопротивление милиции..
            dvina71
            1. BlackMokona Сегодня, 15:26
              Вы просто не поняли мой пост. Представим, что Британия заключила сеппаратный мир с Германией после разгрома Франции, а США вообще не вступает в войну.
              BlackMokona
              1. dvina71 Сегодня, 15:29
                Цитата: BlackMokona
                Вы просто не поняли мой пост.

                Я прекрасно понял вашу мысль..даже ту что между строк..
                ВОт вы верите англосаксам? А почему немцы бы безоговорочно поверили им..и увели все дивизии на рандеву с дивизиями РККА?
                dvina71
                1. BlackMokona Сегодня, 15:32
                  У немцев замечательная разведка, а массированную высадку скрыть невероятно сложно. Не говоря, что Англо-Саксы обладают привычкой, долго и упорно готовить армию и население перед войной. Каждая их война начинаеться с долгой и старательной накачки.
                  BlackMokona
                  1. dvina71 Сегодня, 15:34
                    Цитата: BlackMokona
                    Не говоря, что Англо-Саксы обладают привычкой, долго и упорно готовить армию и население перед войной. Каждая их война начинаеться с долгой и старательной накачки.

                    НАпоминаю.. 1941г..Англия УЖЕ в войне с Германией. В 1940г массовым бамбардировкам подвергались крупнейшие города острова.. ЧЕГо вы там еще готовить собрались?
                    dvina71
                    1. BlackMokona Сегодня, 15:39
                      Напоминаю, что мы рассматриваем ситуацию, что с Британцами мир подписан. И в 1940 году, после Дюнкерка боеспособной наземной армии у них нету.
                      BlackMokona
                      1. dvina71 Сегодня, 15:42
                        НАпоминаю...что опрос о возможности победы СССР в своей войне с Германией,без помощи из вне. А вашу альтернативщину оставьте для фанатов.
                        dvina71
      2. Улан Сегодня, 16:33
        В 41-ом году на Атлантическом вале было 100 немецких дивизий? Их в 44-ом столько не было и никак они ход войны изменить не могли. Ну затянули бы на несколько месяцев.
        В 44-ом Красную Армию уже ничто сдержать не могло.
        Улан
  14. Masya Masya Сегодня, 15:09
    что тут говорить... приперлись пирог делить и ещё вроде как помощь оказали...
    Masya Masya
    1. BlackMokona Сегодня, 15:11
      Ещё один миф, не тема , а собрание мифов.
      BlackMokona
      1. Ken71 Сегодня, 15:18
        Это просто наглое вранье.
        Ken71
      2. Masya Masya Сегодня, 15:25
        Цитата: BlackMokona
        Ещё один миф, не тема , а собрание мифов.


        тоже миф?
        Masya Masya
        1. BlackMokona Сегодня, 15:29
          Нет. Но у нас в РФ тоже есть сенатор, Жириновский, он такое постоянно несёт. Но мы же не считаем его позицию, позицией РФ?
          BlackMokona
    2. Azim77 Сегодня, 15:32
      Нужно все таки учитывать разницу между Мировой и Великой Отечественной войной. СССР 100% победил в Великой Отечественной войне, в освободительной. Т.е. свою страну освободили практически без помощи союзников. При этом был нанесен наибольший урон фашистам. Но война шла также и на других континентах и странах - Африка, Западная Европа, Япония и тд. И тут роль союзников была важной. И отвергать или игнорировать ее СССР не смог бы, в том числе чисто по географическим причинам.
      Многие страны внесли свой вклад в победу над фашизмом, но СССР внес наиболее весомый и важный.
      Azim77
  15. Воля Сегодня, 15:10
    Без союзников пролитой крови было бы еще больше. При этом жаль, что союзы по сей день какие-то ненадежные...
    Воля
    1. BlackMokona Сегодня, 15:11
      Без союзников пролитой крови было бы еще больше. При этом жаль, что союзы по сей день какие-то ненадежные...

      Союзы с самого начала истории, штука не надёжная.
      BlackMokona
  16. igorserg Сегодня, 15:11
    Без союзников пришлось бы воевать на два фронта, почему-то все забывают про Японию... перл хрбр был бы наш, только гораздо раньше.
    igorserg
  17. Ken71 Сегодня, 15:17
    Большинство россиян не знает истории войны даже в размере программы средней школы.
    Ken71
    1. сорок восьмой Сегодня, 15:44
      Как и многие комментаторы на этом сайте
      сорок восьмой
  18. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    Думаю, СССР победил бы даже если бы союзники воевали ЗА ГЕРМАНИЮ.
    А по поводу потерь. По боевым потерям, с учетом умерших от ран и т.п. у СССР с Германией паритет (примерно, плюс-минус). А дальше начинается интересное. К расчету потерь ПРИБАВИЛИ естественную убыль населения (тех, кто умер бы и без войны), а также не родившихся детей. Есть такие исследования в сети. Так что миллиончиков 11-13 "накинули".
    Причем "накидывали" в два этапа, и оба раза по "политическим мотивам". Первый - это Хрущевский беспредел. Ему надо было доказать преступную сущность Сталина - появилась цифра 20! Потом - вакханалия 90-х с "преступным коммунистическим режимом" - еще добавили.
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 15:30
      Т.е если бы у Германии упятерился бы промышленный потенциал, и появилось 6-7 миллионов дополнительных солдат. Мы бы победили? Если бы первые атомные бомбы падали бы на наши города? И тд? wassat
      BlackMokona
      1. Горный стрелок Сегодня, 16:30
        Атомной бомбы у Америки бы НЕ ПОЯВИЛОСЬ. Большинство ученых, что её делали - погибли бы в лагерях, поскольку были не той национальности. wassat а воюет не оружие, а солдаты. Американцы правильно прикидывали в 45-М, что никаких сил удержать армию СССР, если она захочет захватить Европу, у них нет.
        Горный стрелок
  19. Чаронда Сегодня, 15:27
    А кто сказал,что против СССР воевала только Германия?!
    Чаронда
  20. Чаронда Сегодня, 15:29
    А тебе Романов,хочу сказать,что ты законченная свинья . Где же ты был,когда хамили мне,причем хамили в большей степени,чем я им?! С сайта ухожу,а при случае разобью тебе морду. !
    Чаронда
  21. pvv113 Сегодня, 15:37
    Как вы думаете, Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников?

    Безусловно!
    Да и союзнички появились, когда Победа уже была очевидной
    pvv113
    1. BlackMokona Сегодня, 15:39
      В 1939 году? wassat
      BlackMokona
      1. pvv113 Сегодня, 15:45
        Что у Вас случилось в 1939?
        Второй фронт был открыт в 1944 hi
        pvv113
        1. BlackMokona Сегодня, 15:54
          Союзники начали воевать с Германией. Битва за Атлантику, битва за Британию, сражения в Африке, высадка в Италию с выведением её из войны, всё это было до 1944 года. Скажите, что все немецкие затраты ресурсов на эти сражения, никак нам работу не облегчали?
          BlackMokona
  22. voyaka uh Сегодня, 15:40
    Все определяло, как ни раскладывай карты, завершение Манхэттенского проекта.
    Атомная бомба - это новая эра. Против лома нет приема.
    Атомную бомбу делали против Гитлера. Цель была ясна - город Берлин.
    Примерно к июлю-осени 1945 у американцев было несколько
    атомных бомб и бессчетное число носителей- бомберов стратегов.
    Весь нацизм держался на харизматической личности Гитлера.
    Нет Гитлера и Берлина - нацизм бы загнулся.
    Поэтому, в принципе, к осени 1945 года война бы закончилась по-любому.
    voyaka uh
  23. Alex_59 Сегодня, 15:43
    Без помощи союзников СССР несомненно победил бы, но это далось бы еще парой лет тяжелейших боев, в которых погибли бы еще несколько сот тысяч советских парней (от которых после войны не родились бы несколько миллионов детей). Помощь союзников через лендлиз стала массированной и значимой лишь в начале 1943 года, т.е. фактически самый тяжелый период СССР выстоял в одиночку. И сумел в принципе переломить ситуацию в свою пользу. Но вот в деле освобождения Европы и спасении жизни наших солдат, которые не погибли в затянувшейся войне - союзникам большой честное спасибо.
    Alex_59
  24. BlackMokona Сегодня, 15:46
    dvina71,
    Цитата: dvina71
    НАпоминаю...что опрос о возможности победы СССР в своей войне с Германией,без помощи из вне. А вашу альтернативщину оставьте для фанатов.

    Так вы сами предложили её. Без помощи Запада. А не без Ленд-Лиза.
    BlackMokona
  25. BlackMokona Сегодня, 15:51
    Pancir026,
    Цитата: Pancir026
    Особенно когда та самая википедия упорно стирает данные о утере 7 млн американцев-и вы упорно рассказываете что википедия есть источник правдивой иноформации,даже с указанием на какую т о чушь в ссылке?
    Чей инструмент википедия?

    Если данные вы приводите без авторитетного источника, то ваши данные будут весьма оперативно удалены. В википедии любой может добавить данные, и любой стереть. Если ваши данные стирают, зайдите в историю, и посмотрите IP и ники, людей которые стирают вашу правку.
    BlackMokona
  26. литератор Сегодня, 15:53
    Как сказал один "уважаемый" российский политик победили бы даже без Украины, а не только западных союзников.
    литератор
    1. aiden Сегодня, 16:26
      На Украине много было героических военнослужащих. Да и была тогда одна страна.
      aiden
  27. olimpiada15 Сегодня, 15:57
    СССР смог победить без союзников -помощь была минимальная. То, что всё таки помощь была ,объясняется финансовыми интересами союзничков, для них подзаработать , помогая победителю- святое дело, и забывается, что вначале они помогли его врагу стать сильнее. А СССР до самой своей кончины расплачивался за эту помощь.
    olimpiada15
  28. Machete Сегодня, 16:14
    Если бы трусливые европейцы с их миллионными армиями хоть бы попытались прищучить Гитлера в начале войны, то до нас не дошло всё это месиво и гейропейцы стали бы героями в одиночку.
    Machete
    1. Ken71 Сегодня, 16:37
      Пытались. Результат известен. Вы тот урок прогуляли
      Ken71
  29. vvvjak Сегодня, 16:18
    Когда на защиту Родины встает весь народ его победить нельзя (Вьетнам тому пример). Помощь союзников составила около 10 % от произведенных военных товаров в самом СССР и говорить о решающим вкладе ленд-лиза нет смысла вообще.
    vvvjak
  30. aiden Сегодня, 16:24
    Если б не "союзники" этой войны бы не было
    aiden
    1. Ken71 Сегодня, 16:36
      Когда война началась они мягко говоря не были союзниками.
      Ken71
  31. a.sirin Сегодня, 16:36
    Похоже, знание истории экономики нынче не в почете. В принципе, это понятно - куда проще безапелляционно утверждать "все равно победили бы!".
    На самом деле - очень и очень сомнительно. Если упорные "победители в одиночку" найдут в инете цифры объема поставок и сравнение с произведенным в СССР и сравнят по позициям, то картина будет несколько иная. Дело то ведь в том, что нашей армии требовалось не просто удержать врага после 1943 года, а перейти в решительное наступление. Тут нужны были не просто ресурсы, а станки, оборудование и материалы, которые в СССР по ряду позиций уже подходили к концу. Именно благодаря этим поставкам было развернуто масштабное производство Т-34-85, Ис, арт. орудий кал. 57 мм, огромного кол-ва порохов и бронебойных/подкалиберных снарядов. А еще продукты, транспорт, лекарства.
    Но есть еще один "момент", о котором практически не говорят: в 1943 году американцы начали массированные дневные налеты на Рейх. Это-то всем известно, а вот то, что по приказу Гитлера в короткое время для противодействия им на Западе было сосредоточено до 75% всей истребительной авиации Германии, забыто. Советская авиация в течении очень короткого времени "неожиданно" получила серьезное численное превосходство, в ряде случаев достигавшее 3 - 5 кратного. "Давление" на штурмовики, поддерживавшие наступление наших войск, резко снизилось.
    Это было одной из причин весьма успешных наступательных действий до конца войны.
    Что касается тезиса о "если бы не СССР, то все погибло (бы)", то это тоже, скажем так, сильных перехлест. В США с конца 30-х разрабатывалась концепция межконтинентального бомбардировщика, способного не опираться на базы вблизи Европы и достигающего целей в Германии с территории Американского континента. После начала "воздушного наступления с территории Британии, проект - это был В-36 - несколько был приторможен, тем более, что появился работоспособный В-29. А вот "если бы да кабы" - сверхмощная американская промышленность форсировала бы производство В-36 и полетел бы он не осенью 46-го, а в 44-м. В сочетании с ядерным оружием (темпы программы создания которого были бы форсированы) даже без Британских аэродромов рейх был бы стерт в порошок.

    Для Америки все определяет экономика - не будь СССР, а заодно и Британии, как союзника, Германия бы была относительно просто уничтожена. Просто другие приоритеты и иная расстановка акцентов.
    И не известно, какой вариант был бы дешевле
    a.sirin
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