Кучма: Евроинтеграция?.. Да у нас страна разваливается!

Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлургия остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идём? Мы радуемся евроинтеграции, а ЕС ставит нас на колени.

Мы радуемся европейскому нашему выбору, свободной торговле с Европой. А чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику, там же, помимо пшеницы и сельского хозяйства, практически ничего нет. Квотирование идёт жёсткое, и за первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте... лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны. Посмотрите в Европе на прессу, про Украину уже никто практически не вспоминает.

Экс-президент Украины Леонид Кучма высказался о так называемой «евроинтеграции». Причём высказывание Кучмы явно идёт вразрез с той радостью, которую не так давно демонстрировал на фоне введения безвиза действующий президент Украины Пётр Порошенко. Телеканал «112 Украина» вёл трансляцию с выступлением Кучмы, в ходе которой тот заявил, что Евросоюз не видит в Киеве равнозначного партнёра, а сама Украина сегодня разобщена как никогда прежде.Такие заявления экс-президент Украины сделал в ходе так называемого Балтийско-Черноморского форума "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора".Леонид Кучма:Кучма эмоционально продолжил:Кучма подытожил, что если Украина сама не начнёт заниматься своими проблемами, то с ней никто не станет вести диалог и «никакие форумы не помогут».Такое заявление Кучмы вызвало шквал негодования среди тех, кто всерьёз уверен в полноценной интеграции Украины с Европой. Между тем, очередная публикация экономической статистики Украины говорит, что по объёмам товарооборота с большинством украинских регионов лидирует именно Россия, с которой стихами, приписываемыми Лермонтову, «попрощался» Порошенко.