16:35 22 июня

Кучма: Евроинтеграция?.. Да у нас страна разваливается!

Экс-президент Украины Леонид Кучма высказался о так называемой «евроинтеграции». Причём высказывание Кучмы явно идёт вразрез с той радостью, которую не так давно демонстрировал на фоне введения безвиза действующий президент Украины Пётр Порошенко. Телеканал «112 Украина» вёл трансляцию с выступлением Кучмы, в ходе которой тот заявил, что Евросоюз не видит в Киеве равнозначного партнёра, а сама Украина сегодня разобщена как никогда прежде.

Такие заявления экс-президент Украины сделал в ходе так называемого Балтийско-Черноморского форума "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора".

Кучма: Евроинтеграция?.. Да у нас страна разваливается!



Леонид Кучма:
Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлургия остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идём? Мы радуемся евроинтеграции, а ЕС ставит нас на колени.


Кучма эмоционально продолжил:
Мы радуемся европейскому нашему выбору, свободной торговле с Европой. А чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику, там же, помимо пшеницы и сельского хозяйства, практически ничего нет. Квотирование идёт жёсткое, и за первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте... лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны. Посмотрите в Европе на прессу, про Украину уже никто практически не вспоминает.


Кучма подытожил, что если Украина сама не начнёт заниматься своими проблемами, то с ней никто не станет вести диалог и «никакие форумы не помогут».

Такое заявление Кучмы вызвало шквал негодования среди тех, кто всерьёз уверен в полноценной интеграции Украины с Европой. Между тем, очередная публикация экономической статистики Украины говорит, что по объёмам товарооборота с большинством украинских регионов лидирует именно Россия, с которой стихами, приписываемыми Лермонтову, «попрощался» Порошенко.


Использованы фотографии: Твиттер
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Trevis Сегодня, 15:46
    Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся,

    Кажись по телику такое не покажут.
    Скажут что все пучком.
    Trevis
    1. krops777 Сегодня, 15:49
      Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлургия остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идём? Мы радуемся евроинтеграции, а ЕС ставит нас на колени.


      Ой а кто к этому случайно руку первым приложил? уж не сам ли Кучма. wink
      krops777
      1. Венд Сегодня, 16:08
        Цитата: krops777
        Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлургия остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идём? Мы радуемся евроинтеграции, а ЕС ставит нас на колени.

        Ой а кто к этому случайно руку первым приложил? уж не сам ли Кучма. wink

        И не только руку. С Кучмы все и началось.
        Венд
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:50
      Кучма в этом тоже поучаствовал...! Пусть не отмазывается...
      ОТДЕЛ
      1. Deadушка Сегодня, 16:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        Кучма в этом тоже поучаствовал

        Так с него и началось шоу с постоянной сменой декораций.
        Типа попросили и он вежливо ушел.
        Deadушка
    3. RASKAT Сегодня, 16:03
      Да не ужели? А еще вчера кричал с трибуны против Януковича. Двуличный гад. Скачите выше скоро наступит полная перемога.
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 16:08
        После этих слов ему пора дергать..А Ростов не резиновый..
        Цитата: RASKAT
        Да не ужели? А еще вчера кричал с трибуны против Януковича. Двуличный гад. Скачите выше скоро наступит полная перемога.
        210окв
    4. vovanpain Сегодня, 16:06
      Кучма подытожил, что если Украина сама не начнёт заниматься своими проблемами, то с ней никто не станет вести диалог и «никакие форумы не помогут».

      Не прошло и 26 лет,Кучма прозрел. request Порошенко и этого не грозит. yes
      vovanpain
    5. сибиралт Сегодня, 16:08
      Кучма начал украинизацию, а теперь удивляется результатам своих начинаний. Он же был самым ярым сторонником раздела СССР. Что посеешь, то и пожнешь.
      сибиралт
      1. bk316 Сегодня, 16:14
        Кучма начал украинизацию

        Что-то мне склероз изменяет...
        Разве не Кравчук все начал?
        bk316
        1. lis-ik Сегодня, 16:16
          Цитата: bk316
          Кучма начал украинизацию

          Что-то мне склероз изменяет...
          Разве не Кравчук все начал?

          Не изменят, он всё и начал, этот гад второй был.
          lis-ik
    6. Владимир 38 Сегодня, 16:11
      Конечно не покажут) Но кто бы говорил, Кучма этот процесс и начал..
      Владимир 38
  2. tiredwithall Сегодня, 15:46
    Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся,высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком

    Совсем поглупел Кучма! Ведь в этом и есть суть евроинтеграции.
    tiredwithall
    1. avt Сегодня, 15:58
      Цитата: tiredwithall
      Совсем поглупел Кучма!

      Эта ........ скотыняка отходняк себе готовит . Типа он не приделах negative Вот и словоблудит , по принципу озвученному в ,,17 мгновений весны"- запоминается последняя фраза.
      avt
  3. cniza Сегодня, 15:47
    А чем мы торгуем с Европой?


    Я бы сказал чем , да забанят сразу.
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 15:57
      торгуют с Евр опой laughing
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 16:08
        Именно , но не все это ещё поняли , когда поймут будет поздно. laughing
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 16:17
          По моему уже поздно, вот Россия и не хочет скакляндию брать, шибко накладно будет wassat
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 16:24
            Угу , вон у нас , туристам выезжающим в Европу настоятельно советуют прививаться от гепатита А , ведь не спроста. laughing
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 16:33
              Гейпатит - он вещь заразная, всю гейропу уже заразил laughing
              pjastolov
    2. Толстоевский Сегодня, 16:19
      а как же Великий Уркаинский Проституткопровод "Стерлядский поток" ?
      Толстоевский
    3. aiden Сегодня, 16:21
      Гениталиями?
      aiden
  4. Александр War Сегодня, 15:49
    Порошенко подвел итоги встречи
    Александр War
  5. pjastolov Сегодня, 15:49
    А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте...
    там уже все определено
    pjastolov
  6. Баракуда Сегодня, 15:50
    Кучмавоз прозрел ? request Или баллы на бущее себе зарабатывает ? газоиспускатель старый...
    Прыщавый пчеловод Ющь, так тот разумно в основом молчит, а этот все в политику пытается играть...Или "хатынка" в Швейцарии его уже не устраивает ?
    Баракуда
  7. Holsten Сегодня, 15:51
    Когда Кучма говорил своё "А" во время президентства , он почему-то не думал что будет и "Б" , логично вытекающее из первого . Сам же закладывал основу развала .
    Holsten
  8. ded100 Сегодня, 16:00
    Украина меняет курс! laughing
    ded100
  9. moskowit Сегодня, 16:00
    Этот то откуда вылез? Сам немало сил приложил к развалу Украины... Их этих бывших собрать в кучу во главе с ГорМих Сером и сделать президент-шоу, да возить с концертами.... Да нет, возить нельзя.. Их народ покалечит, а то и хуже, что будет...
    moskowit
  10. Басарев Сегодня, 16:02
    Не сам ли Кучма в своё время яростно рвался в НАТО и Европу? А теперь как будто прозрел.
    Басарев
  11. gorgo Сегодня, 16:03
    Так Украина ж не Россия! Или это не ты писал, Данилыч? Или ты думал, что подобные опусы просто так пройдут? Ааа, ты не думал... Ну так че выступать-то теперь...
    gorgo
  12. рус-5819 Сегодня, 16:07
    Цитата: Александр War
    Порошенко подвел итоги встречи

    Петюхана видно поймали, когда он до ближайших кустов намыливался. То то он приплясывает явно не от удовольствия.
    А по поводу "голодомора" - очень тонкий посыл согражданам: готовьтесь, то ли ещё будет! ( а поддержка уже, а вот она, я уже постарался!)
    рус-5819
  13. Masya Masya Сегодня, 16:08
    "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора"

    Рассвет Европы= цивилизованный выбор, заката краины...
    Masya Masya
  14. Толстоевский Сегодня, 16:16
    хазария 2.0 кончит также, как и первая
    Толстоевский
  15. mgero Сегодня, 16:17
    Для развала Украины очень много сделал Кучма. Как то он забыл об этом.
    mgero
  16. anjey Сегодня, 16:23
    сделал "открытие",та же участь ждет и Россию , если к власти придут либералы, запад не будет делать из нас второй Израиль!, нас в большинстве ждет незавидная участь,так что вся эта чушь о режиме путина ,который не дает России якобы развиваться и интегрироваться с западом много и сладко говорят нам русскоговорящие "друзья",особенно с земли обетованной,должна сбрасываться с наших ушей,у запада давно воплощается план по развалу СССР а теперь и России,Украина за спорные свободы уже попала под размес и противопоставленна нам, а какой рай они поимеют - будем посмотреть....
    anjey
  17. razved Сегодня, 16:25
    У Лёнчика, похоже, раздвоение началось. Так и до дурдома недолго осталось.
    razved
  18. samarin1969 Сегодня, 16:28
    Чучма цену себе набивает... Предлагает себя в роли "лучшего выбора украинского народы -2". ...Наверное думает, что люди забыли "эпоху накопления первоначального капитала", когда зарплата, свет и газ давали "блокадными" порциями.
    samarin1969
  19. alexmach Сегодня, 16:31
    Мы же разваливаемся, начисто разваливаемся, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет! Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлургия остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идём?

    Вот хитрновыделанный, а не при нем ли этот процесс набирал оборотов?
    alexmach
  20. igorra Сегодня, 16:31
    А как же Украина не Россия?
    igorra
  21. КОТ БАЮН Сегодня, 16:35
    Мы радуемся евроинтеграции, а ЕС ставит нас на колени

    правильно говоришь, товарищ Кучма.
    Поставили, пристроились сзади и пользуют по самое небалуйся.
    Наслаждайтесь.....
    КОТ БАЮН
Картина дня