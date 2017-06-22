Ижевский «Купол» в прошлом году отгрузил рекордное количество продукции

В прошлом году мы вышли на докризисные объемы производства. Не только на докризисные объемы производства, но и превзошли их. В прошлом году мы отгрузили продукции больше, чем когда бы то ни было,

АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (входит в «Алмаз-Антей») в 2016 году отгрузил набольшее количество продукции за всю свою историю, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора завода Фанила Зиятдинова.сказал сегодня Зиятдинов журналистам.Он сообщил, что в настоящее время «мощности предприятия загружены практически на 100%, и порядка 95% объемов производства составляет спецпродукция».Согласно информации, выручка завода «Купол» по итогам 2016 года составила 33,17 млрд. рублей, увеличившись почти в пять раз.Напомним, ИЭМЗ «Купол» производит комплексы ПВО малой дальности «Тор» и «Оса», изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», а также оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.Изготовленные на "Куполе" средства ПВО состоят на вооружении более чем в 20 странах.Кроме того, предприятие выпускает оборудование для АЭС, нефтепромысловое и тепловое оборудование.