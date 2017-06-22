16:32 22 июня

Ижевский «Купол» в прошлом году отгрузил рекордное количество продукции

АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (входит в «Алмаз-Антей») в 2016 году отгрузил набольшее количество продукции за всю свою историю, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора завода Фанила Зиятдинова.



В прошлом году мы вышли на докризисные объемы производства. Не только на докризисные объемы производства, но и превзошли их. В прошлом году мы отгрузили продукции больше, чем когда бы то ни было,
сказал сегодня Зиятдинов журналистам.


Он сообщил, что в настоящее время «мощности предприятия загружены практически на 100%, и порядка 95% объемов производства составляет спецпродукция».

Согласно информации, выручка завода «Купол» по итогам 2016 года составила 33,17 млрд. рублей, увеличившись почти в пять раз.

Напомним, ИЭМЗ «Купол» производит комплексы ПВО малой дальности «Тор» и «Оса», изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», а также оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.

Изготовленные на "Куполе" средства ПВО состоят на вооружении более чем в 20 странах.
Кроме того, предприятие выпускает оборудование для АЭС, нефтепромысловое и тепловое оборудование.

Использованы фотографии: Пресс-служба ИЭМЗ
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Комментарии 4

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 16:06
    В ходе последних политических событий - это ЗДОРОВО! Так держать и остальным!
    Соломон Кейн
    1. RASKAT Сегодня, 16:12
      Тор отличный комплекс. Интересно будет ли его дальнейшая модернизация. Или может новые разработки на подходе?
      RASKAT
  2. vkl.47 Сегодня, 16:07
    Молодцы.что тут скажешь
    vkl.47
  3. LÄRZ Сегодня, 16:25
    Другим бы, подобным по профилю, предприятиям к его уровню подтянуться бы!
    LÄRZ
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