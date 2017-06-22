Впервые данный вопрос обсуждался российской и американской сторонами во время 20-го пленарного заседания Комиссии, который проходил в мае 2016 года в Вашингтоне, сейчас мы уже приступили к реализации проекта

В США установят памятник 11 советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.Монумент воздвигнут в центре города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.В память о мужестве советских летчиков планируется также установить памятную плиту на территории базы Береговой охраны США.Делегация Управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества и представительства российского военного ведомства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США посетила с визитом Элизабет-Сити, где состоялась встреча с мэром и членами городского совета, прошла презентация макетов памятника и мемориальной плиты, в ходе которой обсуждались технические детали проектов, в частности, размеры мемориальных объектов.Визит делегации приурочен к Дню памяти и скорби, которая ежегодно проводится в России 22 июня.Памятная доска и памятник откроют для широкой публики еще одну страницу совместной истории двух государств.Представители мэрии и офицеры базы Береговой охраны США обещают помощь и административную поддержку в проведении работ по установке памятного знака и памятника, считая это своим долгом, жестом уважения и восхищения по отношению к советским летчикам, погибшим при выполнении опасной миссии в годы войны. служебного задания по перегону авиационной техники.Активное участие в проведении этой работы принимает также руководство Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести–– отметил Андрей Таранов.Он также рассказал о том, что удалось сделать копии оригинальных свидетельств о смерти пяти членов экипажа, потерпевшей крушение летающей лодки. Также удалось найти подтверждение информации о том, что останки британского военнослужащего (радиста Натароса Питера) были отправлено с целью захоронения в город Торонто (Канада), останки советского штурмана (капитан Левин Валентин Моисеевич) были отправлены в СССР (согласно материалам обобщенной базы данных «Мемориал» Левин В.М. похоронен на Донском кладбище в Москве).В настоящее время ведется работа по поиску мест захоронения остальных погибших членов экипажа, соответствующий запрос о предоставлении документов по проекту «Зебра» с целью уточнения места настоящего захоронения советских военнослужащих передан представителям американской стороны Комиссии во время очередной рабочей встречи.