16:36 22 июня

В США установят памятник 11 советским летчикам

В США установят памятник 11 советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Монумент воздвигнут в центре города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В память о мужестве советских летчиков планируется также установить памятную плиту на территории базы Береговой охраны США.


В США установят памятник 11 советским летчикам


Делегация Управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества и представительства российского военного ведомства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США посетила с визитом Элизабет-Сити, где состоялась встреча с мэром и членами городского совета, прошла презентация макетов памятника и мемориальной плиты, в ходе которой обсуждались технические детали проектов, в частности, размеры мемориальных объектов.

Визит делегации приурочен к Дню памяти и скорби, которая ежегодно проводится в России 22 июня.

Памятная доска и памятник откроют для широкой публики еще одну страницу совместной истории двух государств.

Представители мэрии и офицеры базы Береговой охраны США обещают помощь и административную поддержку в проведении работ по установке памятного знака и памятника, считая это своим долгом, жестом уважения и восхищения по отношению к советским летчикам, погибшим при выполнении опасной миссии в годы войны. служебного задания по перегону авиационной техники.

Активное участие в проведении этой работы принимает также руководство Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести

Впервые данный вопрос обсуждался российской и американской сторонами во время 20-го пленарного заседания Комиссии, который проходил в мае 2016 года в Вашингтоне, сейчас мы уже приступили к реализации проекта
–– отметил Андрей Таранов.

Он также рассказал о том, что удалось сделать копии оригинальных свидетельств о смерти пяти членов экипажа, потерпевшей крушение летающей лодки. Также удалось найти подтверждение информации о том, что останки британского военнослужащего (радиста Натароса Питера) были отправлено с целью захоронения в город Торонто (Канада), останки советского штурмана (капитан Левин Валентин Моисеевич) были отправлены в СССР (согласно материалам обобщенной базы данных «Мемориал» Левин В.М. похоронен на Донском кладбище в Москве).

В настоящее время ведется работа по поиску мест захоронения остальных погибших членов экипажа, соответствующий запрос о предоставлении документов по проекту «Зебра» с целью уточнения места настоящего захоронения советских военнослужащих передан представителям американской стороны Комиссии во время очередной рабочей встречи.


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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 16:07
    Представители мэрии и офицеры базы Береговой охраны США обещают помощь и административную поддержку в проведении работ по установке памятного знака и памятника,
    что то с поляками не понятки fool
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 16:10
      С поляками как раз все понятно , они всегда пытались нас "укусит" , даже если хозяин не велит.
      cniza
      1. Владимир 38 Сегодня, 16:13
        Цитата: cniza
        С поляками как раз все понятно , они всегда пытались нас "укусит" , даже если хозяин не велит.

        Да, как то поляки от рук отбились.. Пора полосатым их отшлепать))
        Владимир 38
      2. pjastolov Сегодня, 16:20
        Такие что ли
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 16:26
          Это больше смахивает на нетрадиционалов. lol
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 16:32
            Нормальный подход - поводок, тапочки хозяину принести laughing
            pjastolov
    2. Дамир Сегодня, 16:25
      какие непонятки???? все вполне ясно и понятно...

      так что как только так сразу... запахивать катынь.....
      Дамир
  2. vch Сегодня, 16:19
    А на самом деле очень хорошая новость! Еще на одном континенте, еще в одной стране будет памятник нашим героям! Вечная им память!
    vch
  3. lis-ik Сегодня, 16:28
    Поляки вы "ушлёпки", как всегда впереди паровоза, а потом дружно огребаете от всех, какие же вы утырки.
    lis-ik
  4. LÄRZ Сегодня, 16:36
    Уважение американцам за это. Вот только "ложка дёгтя" покоя не даёт. Ведь и снести потом могут, как и поставили, даром, что Америка
    В Новом Орлеане в ночь на понедельник снесли Liberty Monument - обелиск, поставленный в 1891г. в честь организации Crescent City White League, которая после Гражданской войны в США боролась с со смешанным (чёрно-белым) правительством Луизианы. За ночь обелиск распилили на части и в полшестого утра вывезли на грузовиках. Работали ночью, потому что местные активисты собирались выставить пикет в защиту памятника и даже угрожали смертью городским чиновникам и подрядчикам (так что рабочие на сносе памятника работали в касках и бронежилетах). В ближайших планах мэра Митча Лэндрью - снос памятников генералам конфедератов Роберту Ли и Пьеру де Борегару и президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису.

    Источник: https://aftershock.news/?q=node/513591&full
    LÄRZ
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