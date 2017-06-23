Казаки «Игнатова Завета». Вольница и война некрасовцев

В 1707 году на Дону вспыхнуло знаменитое восстание под предводительством Кондратия Булавина — сотника бахмутской казачьей сотни, позже ставшего войсковым атаманом. Причиной восстания стали жестокости, творимые царской экспедицией под руководством князя Юрия Долгорукова, прибывшего на Дон по поручению Петра I для розыска и возвращения беглых крепостных крестьян. Уже в октябре 1707 года против царского порученца выступил Кондратий Булавин со своей сотней, к которому присоединились беглецы: крестьяне и беднейшая часть казачества. Так началось знаменитое Булавинское восстание.Одним из ближайших соратников Кондратия Булавина стал 47-летний казак станицы Голубинской Игнат Некрасов. Однако весной 1708 г. на подавление Булавинского восстания были направлены значительные воинские силы, включая не только армейские части, но и запорожских казаков и калмыков. 7 июля 1708 г. Кондратий Булавин погиб при странных обстоятельствах. Терпя поражения от царских войск, оставшиеся силы булавинцев под командованием Игната Некрасова предприняли отступление и отошли в пределы Крымского ханства. Первоначально Некрасов и его последователи, названные некрасовцами, обосновались на Кубани — на правом берегу реки Лабы, в 7 км к юго-востоку от современного Усть-Лабинска. Здесь возникло укрепленное поселение, названное Некрасовским городищем, а позже — станицей Некрасовской.В то время земли Кубани находились еще под властью Крымского ханства, поэтому Игнату Некрасову пришлось получать разрешение от крымского хана на создание здесь своего поселения. Кстати, хан, заинтересованный в союзниках в борьбе против России, свое «добро» некрасовцам, разумеется, дал. На кубанской земле появилось внутренне автономное образование — казачья вольная республика некрасовцев. История некрасовской республики, к сожалению, изучена довольно поверхностно. Между тем, сам феномен уникальной казачьей вольницы под патронажем крымских ханов удивителен. Жизнь в некрасовской республике строилась по «Заветам Игната». Письменные образцы этого документа были утеряны еще в XVIII веке, а может и не существовали вообще, поэтому «Заветы» передавались устно, от старших к младшим, из поколения в поколение. Основой «Заветов Игната» было своеобразно толкуемое православие старого обряда. Никонианство и никонианское духовенство «Заветами» отвергались, некрасовцы придерживались исключительно старообрядческой традиции. При этом, в отличие от других старообрядческих общин, в некрасовской республике казачий Круг был поставлен выше духовенства.Если верить некрасовской традиции, «Заветы Игната» были составлены самим атаманом Некрасовым. Как бы там ни было, но они представляют собой очень интересный памятник альтернативного законотворчества. Многие историки до сих пор не могут прийти к выводу о том, что же легло в основы «Заветов Игната» — только ли старообрядство и традиции казачьего уклада и самоуправления, или же имело место и влияние того же ислама, исповедуемого турками и крымскими татарами — ведь «Заветы» слишком регламентировали не только особенности управления в казачьей общине, но и частную повседневную жизнь ее членов.Устои в некрасовской общине были жесткими, но справедливыми. Морально-нравственные и поведенческие установки определялись не только религией, но и своеобразными представлениями некрасовцев о социальной справедливости. Здесь следует отметить, что костяк некрасовцев формировался не только из казаков, но и из беглых крестьян, спасавшихся на Дону от крепостного гнета. В основу некрасовского общежития ложились как принципы донского казачьего самоуправления, так и бунтарские установки булавинцев, не желавших более подчиняться какому-либо государственному угнетению.Главным органом управления, решавшим все судебные и административные вопросы в поселении некрасовцев, признавался Круг. Именно он обладал правом принятия всех важнейших решений относительно и общины в целом, и каждого конкретного ее члена. Нравы в некрасовской общине были очень строгими. Во-первых, однозначно запрещались спиртные напитки — и производство, и торговля, и употребление. Во-вторых, устанавливалась очень жесткая иерархия взаимоотношений между старшими и младшими, родителями и детьми, мужьями и женами. Нарушение принятых правил поведения каралось, в зависимости от тяжести проступка, или поркой, или побиением батогами.Очень серьезные наказания полагались за разврат и прелюбодеяния. Изменявшую мужу женщину могли закопать в землю по шею, сбросить в мешке в воду. С другой стороны, нещадно карали и мужей, которые обижали своих жен. Однако Круг был волен и освободить преступника от наказания. Кстати, после наказания преступник считался восстановленным в правах и уже никто не мог напоминать ему о былом преступлении или проступке. Это не относилось к убийцам или предателям, которых тоже закапывали в землю или топили. Такая же участь ждала и детей, посмевших поднять руку на родителей.Очень жесткие наказания были предусмотрены и за попытку создания семьи с иноверцами — полагалась смертная казнь. С помощью столь жестких санкций небольшая по численности некрасовская община стремилась сохранить свою этническую и религиозную идентичность, обезопасить себя от растворения в чуждой в культурном, языковом, этническом и религиозном отношениях тюркско-кавказской среде.Социальная справедливость в некрасовской общине также поддерживалась достаточно жестко. Например, некрасовским казакам было запрещено использовать труд своих братьев в целях собственного обогащения. Если подавали нищим, то обязательно ту еду, которую сами употребляли в пищу. Каждая семья треть дохода отдавала на общие нужды — в казну войска, откуда средства расходовались уже на обучение детей, помощь сиротам и вдовам, покупку оружия, содержание церковных учреждений.Полноправными членами общины считались мужчины-казаки в возрасте от восемнадцати лет и старше. Каждый казак был обязан не только лично участвовать в походах, но и обсуждать вопросы общины на Круге. Есаулом войска мог быть избран достойный казак в возрасте старше 30 лет. Уважаемый человек мог рассчитывать на избрание полковником или походным атаманом — но только если ему уже исполнилось сорок лет. Войсковым атаманом мог стать казак в возрасте пятидесяти лет и старше, которого избирали сроком на один год. Таким образом, в основе демократического принципа управления казачьей общины лежала возрастная иерархия.Примечательно, что Некрасову удалось добиться признания фактической автономии созданной им казачьей республики со стороны крымского хана и османского султана. Также он сумел выстроить относительно мирные отношения с ближайшими соседями — черкесами и ногайцами. Крымские ханы фактически уравняли некрасовских казаков в правах с мусульманским населением ханства, не только разрешив ношение оружия, но и организовав снабжение оружием и боеприпасами некрасовской общины. В ответ некрасовцы приступили к выполнению привычных для казаков функций — охране пограничных рубежей, только уже Крымского ханства, а не России. Кроме того, некрасовцы обязывались участвовать в походах в составе крымских войск в качестве отдельной войсковой единицы, отличаясь высокой доблестью и превосходными боевыми качествами.В 1711 г. Игнат Некрасов с внушительным отрядом казаков (по некоторым данным — до 3,5 тысяч сабель) предпринял дерзкий рейд на российскую территорию, вторгшись в пределы поволжских губерний. В ответ Петром I была даже снаряжена карательная экспедиция под командованием Петра Апраксина, но она потерпела неудачу и вернулась назад, так и не сумев разгромить некрасовцев.Кстати, крымский хан Менгли-гирей даже распорядился создать в составе собственного войска казачью сотню для личной охраны, укомплектовав ее некрасовцами. Казаки продолжали исповедовать православие старого обряда и были освобождены от обязанностей по несению службы по воскресеньям. Решение создать охранное подразделение из казаков было весьма дальновидным поступком хана, поскольку казаки не были интегрированы в крымско-татарские расклады и не были связаны с противоборствующими кланами. За службу в составе ханской сотни ханское правительство жаловало казакам большие земельные наделы на Темрюке, предоставляло необходимое вооружение и обмундирование.В 1737 г. 77-летний атаман Игнат Некрасов, как и подобает казаку, погиб в бою во время небольшого столкновения с русскими войсками. Однако и после его гибели некрасовцы сохранили османское подданство. Но в середине XVIII века, учитывая продвижение России на Кубани, некрасовцы стали переселяться в более далекую область Османской империи — в Добруджу, где было основано несколько некрасовских станиц. Здесь казаки — некрасовцы занялись привычным делом — несли сторожевую службу, периодически участвовали в османских походах. Однако казаков — некрасовцев ждало растворение в более многочисленной среде липован — тоже переселенцев из России, староверов, начавших массово переселяться в Молдавское княжество еще в начале XVIII в. Поскольку вера и устои липован и некрасовцев во многом совпадали, последние вскоре были ассимилированы в среде липован.Другая группа некрасовцев в 1791 г. с Дуная переселилась в Малую Азию — в район Майноса (озера Куш), где также появилась весьма многочисленная некрасовская община. Именно она дольше всех сохраняла приверженность изначальным устоям, заложенным Игнатом Некрасовым. Подразделения казаков-некрасовцев принимали участие во многих русско-турецких войнах — на стороне Османской империи. Однако свою роль в дальнейшей судьбе некрасовской общины сыграли политические преобразования в самой Османской империи. Модернизация государственного устройства и вооруженных сил Османской империи не могла не отразиться на положении некрасовцев.В 1911 г. были упразднены их привилегии и некрасовцы, как и представители других этноконфессиональных групп, получили обязанность отправлять призывников не в собственные отряды, а в части регулярной турецкой армии. Это обстоятельство не могло понравиться некрасовской общине, очень бережно хранившей свою автономию. К этому времени «прегрешения» некрасовцев перед Российской империей были уже забыты и российские власти дали разрешение на возвращение некрасовцев в Россию. Стоит отметить, что российские власти давно стремились вернуть казаков-некрасовцев. Наличие внушительной общины казаков на территории одного из главных противников России того времени — Османской империи — наносило серьезный удар по имиджу российского государства. Тем более, что они еще и принимали участие в боевых действиях против российских войск. Первую попытку организовать возвращение некрасовцев в Российскую империю предприняла еще императрица Анна Иоанновна — практически сразу же после смерти основателя общины атамана Игната Некрасова. Однако и это, и последующие приглашения некрасовцев в Россию не нашли поддержки у казаков, обосновавшихся в османских владениях. Лишь к началу ХХ в. ситуация стала меняться. Да и сами казаки — некрасовцы уже понимали, что в России им не грозит никакая опасность, а в Турции они всегда будут чужими, особенно в условиях нарастающего стремления турецкой элиты к подавлению национальных меньшинств.Не противились возвращению казаков-некрасовцев в Россию и турецкие власти, которые к этому времени уже принимали новую парадигму государственного устройства. В Россию потянулись первые переселенцы, которым были выделены земли в Грузии. Однако в 1918 году, когда Грузия получила политическую независимость, некрасовцы стали переселяться из Грузии на Кубань — в район станицы Прочноокопской. Переселенцы были зачислены в состав кубанского казачества.Репатриация некрасовцев в Россию была прервана Гражданской войной, последующим становлением советской государственности. Лишь в начале 1960-х гг. возвращение некрасовцев из Турции в Советский Союз возобновилось. В сентябре 1962 года из селения Коджа-Гёль в СССР вернулись 215 семей некрасовцев общей численностью в 985 человек. Они расселились преимущественно в поселке Новокумский Левокумского района Ставропольского края. Кроме Ставрополья, некрасовцы расселились в Ростовской области, в Краснодарском крае — в Ново-Некрасовском хуторе Приморско-Ахтарского района; в хуторах Потемкинском и Новопокровском того же района и селе Воронцовка Ейского района Краснодарского края. Еще 224 некрасовца, не захотевшие возвращаться в Советский Союз, эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, и лишь одна семья изъявила желание остаться в Турции. То есть, к началу 1960-х гг. закончилась «турецкая» эпоха в жизни некрасовцев, длившаяся более двух с половиной веков.Разумеется, возвращение в СССР не способствовало сохранению некрасовских устоев в первозданной чистоте. Несмотря на то, что переселенцы старались придерживаться собственного уклада, интеграция в советское общество привела к достаточно печальным для общины результатам. Младшие поколения казаков-некрасовцев постепенно ассимилировались в окружающей среде, переходили на обычный для советских людей того времени образ жизни. Тем не менее, до сих пор многие казаки-некрасовцы стараются хранить память о необычной истории своей общины и в меру сил верность своим традициям.