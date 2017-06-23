Многопрофильные специалисты ПВО

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Мировая промышленность наземных средств ПВО стремится совершенствовать системы вооружения, серийно выпускающиеся или находящиеся на финальной стадии разработки, с тем, чтобы они могли уничтожать воздушные цели на больших дистанциях. Одновременно ее усилия направлены на противодействие растущей угрозе, вызванной распространением баллистических ракет разных классов.Американская армия имеет в своем арсенале наземной ПВО два эффективных комплекса большой дальности: зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и мобильный противоракетный комплекс (ПРК) дальнего перехвата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Комплекс MIM-104 Patriot совместного производства Raytheon и Lockheed Martin принят на вооружение сухопутных войск США в 1982 году. На снабжении американской армии находятся 16 зенитных дивизионов, в каждом от 4 до 6 батарей. Каждая зенитная батарея, в свою очередь, включает в себя 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой.В американской армии наряду с менее продвинутым вариантом MIM-10D PAC-2 развернут последний вариант комплекса MIM-104F PAC-3, в котором используются модернизированные ракеты с обозначениями GEM/C (применение по крылатым ракетам) и GEM/T (по тактическим баллистическим ракетам). Наведение ракеты MIM-104 на цель осуществляется радиокомандным управлением с земли с помощью метода «слежения через бортовую аппаратуру ракеты» (TVM — сокр. англ. Track-Via-Missile). Летящая ракета принимает отраженный от цели сигнал наземной РЛС и ретранслирует его по одностороннему каналу связи на командный пост. Так как ракета в полёте всегда находится ближе к цели, чем сопровождающий цель радар, то отраженный от цели сигнал принимается ракетой более эффективно, что обеспечивает большую точность и более эффективное противодействие помехам. Таким образом, излучатель РЛС наведения работает на две приемные станции: приемник самого радара и приемник ракеты. Управляющий компьютер сопоставляет данные, полученные от наземной РЛС и от самой ракеты, и вырабатывает поправки к траектории, направляя ракету в цель.В ракетах нового комплекса PAC-3 также используется головка самонаведения в диапазоне Ka с целью реализации режима «hit-to-kill», то есть уничтожения баллистической цели непосредственным попаданием зенитной управляемой ракеты с кинетической боевой частью. До 16 комплексов PAC-3 может быть заряжено в установку. В настоящее время системы проходят модернизацию по программе MSE (Missile Segment Enhancement) за счет получения новой ракеты с увеличенной дальностью, предназначенной для борьбы с тактическими баллистическими ракетами на дальностях до 30 км против 20 км у оригинального варианта.Модернизированные по программе MSE комплексы впервые были испытаны в 2008 году. В рамках этой модернизации существующая система наведения оригинального комплекса PAC-3 была совмещена с более мощным ракетным двигателем с большей силой тяги и более крупными стабилизаторами для лучшей маневренности с целью борьбы с более быстрыми и более интеллектуальными баллистическими и крылатыми ракетами. В апреле 2014 года министерство обороны США разместило заказ стоимостью 611 миллионов долларов на производство ракет PAC-3 MSE, а первая из них была получена в октябре 2015 года. Начальная боевая готовность модернизированных комплексов была объявлена в августе 2016 года.В обозримом будущем дальнейших модернизаций или замен не планируется. В 2013 году США закрыли проект по перспективному мобильному зенитному ракетному комплексу MEADS (Medium Extended Air Defence System) - наземной системе ПВО следующего поколения, разработанной международным консорциумом с участием Lockheed Martin и MBDA.THAAD производства компании Lockheed Martin – это еще один зенитный ракетный комплекс развернутый американской армией, но адаптированный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Комплекс, находящийся на вооружении с 2008 года, может уничтожать баллистические ракеты на конечном участке траектории на дальности до 200 км и высоте 150 км за счет использования ракеты с инфракрасной головкой самонаведения и кинетической боевой частью, летящей на скорости свыше 8 чисел Маха.Американская армия планирует развернуть от шести до восьми батарей THAAD, каждая с шестью пусковыми установками, двумя мобильными оперативными центрами и радиолокационной станцией AN/TPY-2. В настоящее время разрабатывается улучшенный вариант, получивший обозначение THAAD-ER. Кроме повышения дальности повысится способность комплекса противодействовать массированным атакам, включая атаку нескольких одновременно запущенных ракет.ОАЭ стали первым зарубежным заказчикам на эту систему, личный состав этой страны прошел обучение в 2015-2016 годах в Форт-Блиссе. Впрочем, ни количество закупленных систем, ни детали поставок не были озвучены. Среди других стран, проявивших большой интерес к приобретению комплекса THAAD, можно назвать Оман и Саудовскую Аравию. Впрочем, никаких контрактов с ними пока не подписано.THAAD много обсуждался в средствах массовой информации, шли продолжительные дебаты о развертывании батареи в Южной Корее. Первоначально Сеул изучал закупку этих комплексов, но, в конечном счете, отверг этот план в пользу разработки противоракетной системы со схожими характеристиками, которой займется ее собственная оборонная промышленность. Тем временем, в июле 2016 года Южная Корея и США достигли соглашения по развертыванию батареи THAAD на корейской земле по сдерживанию и защите от растущих угроз ядерных сил Северной Кореи. При этом министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США. Составляющие части комплекса прибыли в страну в марте 2017 года.Большинство стран-членов НАТО в Европе не уделяли большого внимания развитию наземной ПВО с конца Холодной войны. Впрочем, крымские события 2014 года показали, что спокойные времени прошли. Ситуация обострилась вследствие быстрого усиления российской военной мощи, включая подъем тактической авиации российских ВВС и принятие на вооружение ракетных комплексов 9K720 «Искандер» (обозначение НАТО SS-26 Stone) с крылатыми и квазибаллистическими ракетами нового поколения.Огромные усилия были предприняты израильскими военными и промышленностью по разработке многоуровневой защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая тактические баллистические ракеты и артиллерийские снаряды. С этой целью были развернуты зенитные ракетные комплексы нескольких типов.В то время как большая часть зенитных ракетных систем используется против самолетов и беспилотников, эти комплексы предназначены главным образом для борьбы с широким диапазоном неуправляемых и управляемых ракет, например, баллистическими ракетами, развернутыми Ираном, ракетным арсеналом Хезболлы и реактивными снарядами Qassam, используемыми группировкой Хамас.За счет развертывания современных ЗРК потенциальные противники должны отстреливать сразу по несколько ракет в надежде на то, что подобным массированным ударом часть ракет сможет поразить свои цели. Даже одной примитивной ракеты, прорвавшей противоракетную оборону, при снаряжении ее боевой частью с химической или биологической начинкой, может быть достаточно для нанесения значительного ущерба.Израильское командование ПВО объявило в январе 2017 года о том, что противобаллистическая ракета Arrow 3 официально принята на вооружение. В сотрудничестве с Boeing компания IAI разрабатывала ее с 2008 года. Эта ракета базируется на системе Arrow, развернутой в 2000 году. Ее главная задача - нейтрализация баллистических ракет на высотах до 100 км за счет боеголовки кинетического поражения.Дальность действия не раскрывается, доступная информация ограничена тем, что дальность действия Arrow 3 значительно больше своего предшественника Arrow 2, который имеет дальность перехвата от 90 до 150 км.Комплекс противоракетной обороны Arrow 3 развернут в районе Таль Шахар и состоит из четырех пусковых установок в каждой по шесть ракет. Информация по ракетной стартовой позиции была обнародована в 2013 году, когда американское министерство обороны начало открытый конкурс по ее строительству. С 2008 года американцы оплачивали ее строительство, вложив в нее, в общем и целом, 595 миллионов долларов.Следующей в израильском реестре систем ПРО является «Праща Давида», предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами, включая ракеты нового поколения, например, российские «Искандеры». Ее разработка началась в 2009 году компанией Rafael Advanced Defense Systems в сотрудничестве с Raytheon.Система «Праща Давида» предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой и средней дальности, запускаемых группировкой ХАМАС из Сектора Газа и бойцами Хезболлы из южного Ливана. Заявляется о ее способности поражать цели на дистанции до 300 км за счет применения двухступенчатой ракеты под обозначением Stunner. В системе используется трехкоординатный радар с активной фазированной антенной решеткой миллиметрового диапазона, тогда как наведение на конечном участке траектории обеспечивается телевизионной/тепловизионной головкой самонаведения.Предполагалось, что система будет развернута в 2015 году, но произошла двухлетняя задержка в связи с бюджетными ограничениями и техническими проблемами. По словам руководителя Управления ПВО израильских ВВС Цвика Хаймовича, в апреле 2017 года она официально поставлена на боевое дежурство на базе ВВС в Хацоре.Тактическая система ПРО Iron Dome, совместной разработки Rafael и IAI, стоит на боевом дежурстве с 2011 года. Он используется для борьбы с реактивными снарядами малой дальности и артиллерийскими снарядами на дистанции от 4 до 70 км.Возможности Iron Dome были широко разрекламированы на основе результатов оперативного применения. По данным израильского министерства обороны, развернутые батареи смогли уничтожить свыше 90% всех ракет, выпущенных по Израилю из Сектора Газа. В то же время компании Rafael и IAI работают над улучшенным вариантом с повышенными возможностями борьбы с летательными аппаратами и крылатыми ракетами.Компания IAI также разработала ракету Barak 8, способную бороться с воздушными ракетами на дистанциях до 90 км и высотах до 16 км. Первоначально она предназначалась для базирования на кораблях, но в 2012 году наземный вариант был продан Азербайджану.Комплекс MEADS рассматривался в качестве замены комплексу Patriot. Его разработку, начавшуюся в 2001 году, осуществляли компании Lockheed Martin и MBDA при совместном финансировании США, Германии и Италии. В 2004 году проект вышел на этап демонстрации, при этом доля финансирования со стороны США увеличилась.Комплекс MEADS, использующий существующие ракеты PAC-3 MSE, более мобилен по сравнению с оригинальным Patriot. Радар комплекса обеспечивает круговое покрытие, а ракеты запускаются почти с вертикального положения. Это существенно повышает дальность действия, что позволяет батарее MEADS иметь площадь покрытия в 8 раз большую, чем у комплекса Patriot.Каждая батарея состоит из двух пунктов боевого управления и двух многофункциональных радаров управления огнем, одного радара наблюдения за воздушной обстановкой и шести пусковых установок (по 12 ракет каждая). Открытая архитектура позволяет MEADS интегрировать другие сенсоры и ракеты для защиты своих войск и ключевые системы для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников и пилотируемой авиации. В соответствии с концепцией «подключил и воюй» средства обнаружения, управления и боевого обеспечения системы взаимодействуют между собой как узлы единой сети. Благодаря возможностям пункта управления, командир комплекса может оперативно подключать или отключать такие узлы в зависимости от боевой ситуации без выключения всей системы, обеспечивая быстрый маневр и концентрацию боевых возможностей на угрожаемых направлениях.Первые испытания комплекса MEADS были проведены в 2011 году на полигоне Уайт-Сэндс в США. По данным компании Lockheed Martin, во время основного теста в ноябре 2011 года успешно проведено первое лётное испытание системы MEADS в составе ракеты-перехватчика PAC-3 MSE, облегчённой пусковой установки и пункта боевого управления. В ходе испытания был выполнен пуск ракеты на перехват мишени, атакующей в заднем полупространстве. После выполнения задачи ракета-перехватчик самоликвидировалась.Его разработка, впрочем, была весьма осложнена выходом США из программы в 2013 году, когда стало ясно, что замена ЗРК Patriot американской армии не будет профинансирована. Встал вопрос о фактическом завершении разработки комплекса MEADS. В 2015 году Германия официально объявила о том, что военные закупят комплексы MEADS для замены Patriot. Стоимость будущего соглашения оценивалась примерно в 4 миллиарда евро, что делало его одним из самых дорогостоящих приобретений немецких военных, хотя твердый контракт при этом так и не был подписан.В марте 2017 года немецкое министерство обороны заявило о том, что контракт не будет подписан до всеобщих выборов, намеченных на эту осень. Италия имеет давнюю потребность, по крайней мере, в одной батарее MEADS, но не подписала пока ни одного контракта.Проблемы с разработкой и финансированием комплекса MEADS привели к тому, что SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) остался единственным сухопутным зенитным ракетным комплексом средней дальности, развернутым в Европе. Комплекс, разработанный концерном Eurosam (совместное предприятие MBDA и Thales), имеет на вооружении ракету Aster 30, первоначально разрабатывавшуюся по программе корабельного ЗРК. Полномасштабная разработка ракеты Aster 30 и комплекса SAMP/T началась в 1990 году, квалификационные испытания были завершены в 2006 году, а первая баллистическая цель была перехвачена в октябре 2010 года.Обладающий высокой подвижностью, зенитный ракетный комплекс SAMP/T имеет в своем составе многофункциональную трехкоординатную РЛС Arabel. Он может перехватывать воздушные цели на дистанции до 100 км и высотах до 20 км. При борьбе с тактическими баллистическими ракетами его дальность действия сокращается до 35 км. Типичная батарея SAMP/T включает машину боевого управления, одну многофункциональную РЛС Arabel и до шести самоходных пусковых установок вертикального старта с пусковыми модулями на 8 боеготовых ракет.15 комплексов были приняты на вооружение Франции в 2015 году, примеру которой также последовала Италия. Сингапур является третьим заказчиком SAMP/T, о продаже комплекса этой стране было объявлено в 2013 году, но точной информации о состоянии поставок не поступало.Самые интересные события в сфере наземной ПВО в Европе в последние годы были связаны с польской программой Wisla, предусматривающей закупку восьми батарей противоракетной/противовоздушной обороны.В 2014 году Польша получила четыре разных предложения по ЗРК, включая Patriot, израильский комплекс «Праща Давида», SAMP/T и приглашение присоединиться к программе MEADS. Впрочем, польское министерство обороны сделало ставку на ускоренные поставки и проверенный послужной список и поэтому предложения по «Праще Давида» и европейскому MEADS были отклонены. В апреле 2015 года Польша выбрала ЗРК Patriot, но, однако, США наложили запрет на продажу этого комплекса Польше (США финансируют основную долю разработки «Праща Давида» и имеют право на подобное решение). Предложение по Patriot PAC-3 было отвергнуто и вместо него Польша запросила новый улучшенный вариант под обозначением Patriot POL, оборудованный радаром кругового обзора и новыми системами оперативного управления и связи наряду с другими усовершенствованиями.Это отсрочило подписание контракта, но в конце марта 2017 года польский министр обороны Антоний Мацеревич заявил, что контракт по «Висле» будет подписан до конца года, а первые поставки пройдут в 2019 году. По программе стоимостью 7,1 миллиарда долларов предусматривается закупка 8 комплексов. В состав первого комплекса не будет включена РЛС кругового обзора нового поколения, но она войдет в его состав на более позднем этапе.Польский комплекс Patriot будут снаряжен ракетами SkyCeptor – вариантом ракеты Stunner, использующимся в израильском комплексе «Праща Давида». Компания Raytheon совместно с Rafael разработала эту ракету; по плану 60% Stunner для «Праща Давида» должны производиться в США. А в апреле появились сообщения, что Израиль разрешил компании Rafael вести переговоры с Польшей о поставке ракет Stunner. В Израиля рассчитывают, что на долю Rafael придётся около одного миллиарда долларов от общего польского заказа.Самым большим препятствием для польских амбиций при реализации этой большой программы, скорее всего, станет стоимость новой системы единого боевого управления средствами ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System), которая до сих пор разрабатывается в США и пока не готова к производству. Испытания IBCS прошли в апреле 2016 года.В отличие от Европы Россия инвестировала огромные средства в программу совершенствования противовоздушной обороны, начав в 2010 году массовое развертывание новых наземных сил и средств ПВО.Ее система ПВО состоит из нескольких зон, как это модно сейчас говорить «ограничения/блокирования доступа» с многочисленными «поясами», которые будет затруднительно преодолеть ударной авиации США и их союзников. Усиленные «оборонительные пояса» состоят из ЗРК дальнего действия и современных радаров раннего предупреждения, интегрированных посредством автоматизированных систем управления оперативного на полковом и дивизионном уровне.Поскольку наземные средства ПВО, как правило, дешевле истребителя, то они в целом и более доступны. Существует целый набор современных систем ЗРК дальнего действия, которые могут создать эшелонированную оборону с тем, чтобы еще больше затруднить доступ в запретные зоны.Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является монопольным производителем систем и вооружения ПВО в России. Его флагманским изделием является мобильный комплекс нового поколения С-400 «Триумф» (обозначение НАТО SA-21 Growler), разработанный в конце 90-х-начале 2000-х годов. Официально был принят на вооружение российских возушно-космических сил в апреле 2007 года.Комплекс С-400 может запускать ракеты нескольких типов, которые заряжены в пусковые установки, возимые на прицепах тягачами БАЗ-64022 или МАЗ-543M. Это позволяет командиру подразделения выбирать самый подходящий тип ракеты в зависимости от цели, захваченной полковым пунктом боевого управления. Раскрыты пять индексов зенитных ракет, которые может запускать ЗРК С-400: зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2 и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е. Ракета 9M96 оборудована активной радиолокационной ГСН и идет в двух подвариантах. Первый подвариант 9M96E имеет дальность 40 км, в то время как 9M96E2 - дальность 120 км. Досягаемость по высоте составляет до 20км для 9M96E и 30 км для 9M96E2. Маневренность ракет серии M96 на конечном участке траектории весьма высока, что позволяет достичь прямого попадания в отсек боевой части цели, а это является весьма существенным фактором при стрельбе по тактическим баллистическим ракетам.Зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е прошла приемочные испытания в 2015 году. Диапазон поражения сверхдальней ракеты составляет 380 км, она предназначена для поражения современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, включая средства ВТО и их носители, самолеты ДРЛО, гиперзвуковые ракеты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты средней дальности, летящие со скоростью до 4800 м/с.По сообщениям, первые полномасштабные испытания ракеты сверхбольшой дальности 40Н6Е успешно проведены в июне 2014 года на ракетном военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Ракета с максимальной дальностью 380 км имеет двухрежимную головку самонаведения (ГСН), работающую в режимах активного и полуактивного радиолокационного самонаведения.Эти характеристики делают возможным выполнять независимый поиск целей после пуска с ГСН, работающей в режиме активного радиолокационного наведения. При захвате целей на экстремально больших дальностях предварительные команды принимаются от полкового пункта управления. Ракеты используют инерциальное наведение на начальном и среднем участках траектории после захвата ГСН, поскольку собственная многофункциональная РЛС 92Н6 не способна сопровождать цель и обеспечивать надежное командное наведение после пуска.Базовый состав системы 40Р6 (С-400): средства управления 30K6E в составе пункта боевого управления 55К6Е на базе автомобиля Урал-5323 и радиолокационного комплекса 91Н6E (панорамный радар с защитой от помех, монтируется на МЗКТ-7930); до 6 зенитных ракетных комплексов 98Ж6Е, максимум 10 целей с наведением на них 20 ракет; зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 плюс ракеты 9М96Е и 9М96Е2 и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е, а также комплекс средств технического обеспечения системы 30Ц6Е.На вооружении российской армии на 1 мая 2017 года состоит 19 полков ЗРС С-400/38 дивизионов/304 ПУ/1216 ЗУР. В соответствии с программой вооружения к 2020 году предусматривается закупка 56 систем С-400, чего достаточно для вооружения 25-27 полков.Китай стал первым зарубежным заказчиком этого комплекса. О заключении контракта официально было объявлено в апреле 2015 года, стоимость контракта составляет более 3 миллиардов долларов. Поставки предположительно трех полков (6 дивизионов) начнутся по объективным причинам не ранее 2019 года.Индия стала вторым покупателем ЗРС С-400 в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в октябре 2016 года. При этом поставки зенитных систем С-400 в Индию могут начаться не ранее 2018 года. Согласно индийским источникам, страна может закупить до пяти полков системы С-400 (10 зенитных ракетных дивизионов) и шести тысяч ракет.«Концерн ВКО «Алмаз - Антей» разрабатывает новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса С-500 «Прометей» - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват баллистических ракет средней дальности с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке.Предполагается, что комплекс С-500 сохранит структуру, которую имеет С-400. То есть в состав одного дивизиона будут входить пункт боевого управления, радар дальнего обнаружения, всевысотный радар, радар управления, передвижная вышка антенного поста и 8–12 пусковых установок. Всего от 12 до 17 машин.Представители министерства обороны России рассказали о сроках появления опытного образца современной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». По их словам, система большой и средней дальность появится к 2020 году.