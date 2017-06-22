19:48 22 июня

Второй запуск американской противоракеты SM-3 Block IIA закончился неудачей

В США испытания новой модификации ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA закончились неудачей, пишет издание Defense News . Тестовый запуск проводили недалеко от Гавайских островов. Эсминец "Джон Пол Джонс", оснащенной боевой информационно-управляющей системой "Иджис", смог засечь учебную мишень, взять на сопровождение и обстрелять. Однако ракета в цель не попала. Баллистическая ракета средней дальности была запущена с ракетного полигона США на острове Кауаи, Гавайи.

Второй запуск американской противоракеты SM-3 Block IIA закончился неудачей


Это всего лишь вторые испытания новой версии SM-3. Первые прошли в феврале и закончились успешным перехватом. Как утверждают создатели, компания Raytheon, на вооружение Block IIA собираются поставить в 2018 году. Ею можно оснастить и корабль, и наземную пусковую установку. SM-3 должна будет уничтожать баллистические ракеты с радиусом действия от 3 до 5 тысяч километров.


Подробнее о противоракетах SM-3 можно прочитать в материале "Военного обозрения"

Использованы фотографии: http://news.datanews.ru/
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Комментарии 21

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  1. Deadушка Сегодня, 17:20
    Совпадение?.... не думаю.
    Deadушка
    1. Muvka Сегодня, 17:36
      Мне интересно, а если договором запрещено создавать ракеты и даже двигателя для ракет средней и малой дальности, как они сделали мишень?
      Muvka
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:41
        Цитата: Muvka
        Мне интересно, а если договором запрещено создавать ракеты и даже двигателя для ракет средней и малой дальности, как они сделали мишень?

        Морского базирования можно.
        GELEZNII_KAPUT
        1. Muvka Сегодня, 17:47
          И как называется американская баллистическая ракета средней дальности морского базирования?
          Muvka
    2. Маз Сегодня, 19:40
      Знаю шо делать- одно слово Израиль спасёт америку.
      Маз
  2. shans2 Сегодня, 17:21
    Главное быстрее убежать от берегов КНДР от чучхе
    shans2
    1. jonhr Сегодня, 18:44
      хочешь такого лучезарного президента? laughing
      jonhr
  3. bk316 Сегодня, 17:24
    Ну хоть взлетела..... Надо было маячок на цель помощнее ставить.
    bk316
  4. Арон Заави Сегодня, 17:25
    Детский сад. Да для доведения этой ракеты потребуется не один и не два , несколько десятков пусков. А как иначе?
    Арон Заави
    1. Muvka Сегодня, 17:28
      Так это испытания, а не разработка.
      Muvka
    2. Кент0001 Сегодня, 17:28
      Так то да, тока они хотят в 18 году её на вооружение поставить.
      Кент0001
      1. Арон Заави Сегодня, 17:30
        Цитата: Кент0001
        Так то да, тока они хотят в 18 году её на вооружение поставить.

        Так поставят в 19. Не трагедия.
        Арон Заави
        1. Pirogov Сегодня, 17:34
          Цитата: Арон Заави
          Так поставят в 19. Не трагедия.

          Как это не трагедия ? А если на вас с америкой Иран нападёт и шо всё пропало ???))))
          Pirogov
  5. Александр War Сегодня, 17:33
    laughing Неудачей закончился пуск не имеющая аналогов в мире ракеты SM-3 Block IIA
    Александр War
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:34
    Это всего лишь вторые испытания новой версии SM-3
    Мдя-мдя. Как я вас понимаю. Ну еще 500 - ....Лямов "и оно пойдет, и все подхватют, и все купют!"
    Mavrikiy
  7. Alget87 Сегодня, 17:37
    Цитата: Арон Заави
    Детский сад.

    Где? Самовыражайтесь по конкретнее, правдалюбивый вы наш, а то некоторые здесь думают, что участники сайта с земли обетованной истина в последней инстанции, не разочаровывайте их не надо!
    Alget87
  8. Alget87 Сегодня, 17:40
    Цитата: Арон Заави
    Так поставят в 19. Не трагедия

    Да , нет конечно, и 20 ничего страшного и 21 не критично, это только если у нас проблемы это жуть , мрак и тихий ужас, а у избранных это нормалёк, да ? или как ?
    Alget87
  9. LÄRZ Сегодня, 17:45
    Да, всенепременно нужно денег подбросить, что бы нормально летала!
    LÄRZ
  10. Александр War Сегодня, 17:51
    Тем более, разработчики пообещали, что практически все компоненты SM-3 IIA станут оригинальными изделиями, отличными от других модификаций семейства SM-3. Между тем, по официальному графику Агентства ПРО данная ракета должна быть развернута в составе комплекса Aegis Ashore в Польше уже в 2018 году. Посмотрим.Это эмблема второго стрельбового испытания противоракеты SM-3 Block IIA, получившего название "Звездный кирин" 32 мил зеленых в унитаз
    Александр War
  11. Altona Сегодня, 18:14
    Приятно, когда за океаном что то падает или взрывается. А ведь вроде мелочь. bully
    Altona
  12. Altona Сегодня, 18:16
    Цитата: Арон Заави
    Так поставят в 19. Не трагедия.

    -----------------------
    Допилят, Арон, я уверен. Кувалдой добьют, начальство отнасекомят за халтурное руководство, вашингтонский обком же не спит. bully
    Altona
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