Второй запуск американской противоракеты SM-3 Block IIA закончился неудачей
В США испытания новой модификации ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA закончились неудачей, пишет издание Defense News . Тестовый запуск проводили недалеко от Гавайских островов. Эсминец "Джон Пол Джонс", оснащенной боевой информационно-управляющей системой "Иджис", смог засечь учебную мишень, взять на сопровождение и обстрелять. Однако ракета в цель не попала. Баллистическая ракета средней дальности была запущена с ракетного полигона США на острове Кауаи, Гавайи.
Это всего лишь вторые испытания новой версии SM-3. Первые прошли в феврале и закончились успешным перехватом. Как утверждают создатели, компания Raytheon, на вооружение Block IIA собираются поставить в 2018 году. Ею можно оснастить и корабль, и наземную пусковую установку. SM-3 должна будет уничтожать баллистические ракеты с радиусом действия от 3 до 5 тысяч километров.
Подробнее о противоракетах SM-3 можно прочитать в материале "Военного обозрения"
Это всего лишь вторые испытания новой версии SM-3. Первые прошли в феврале и закончились успешным перехватом. Как утверждают создатели, компания Raytheon, на вооружение Block IIA собираются поставить в 2018 году. Ею можно оснастить и корабль, и наземную пусковую установку. SM-3 должна будет уничтожать баллистические ракеты с радиусом действия от 3 до 5 тысяч километров.
Подробнее о противоракетах SM-3 можно прочитать в материале "Военного обозрения"
Использованы фотографии: http://news.datanews.ru/
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