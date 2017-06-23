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Путин, позиция, Навальный, оппозиция. Сибирское мнение
От редакции.
Письмо от читателя из Красноярска пришло на редакционную почту. В нем была ссылка на видео и короткий пояснительный текст. Ознакомились. Что можно сказать? Сидишь вот так в своем информационном окопе, поливаешь врага, и вдруг кто-то рядом примащивается с теми же целями и намерениями.
Особенно приятно, когда это человек как раз почти из той возрастной категории, на которых рассчитывают те, кто против нас. И еще более ценно, что человек из самой такой сибирской глубинки. Потому что Сибирь — это сила. Не только в газпромовских рекламных роликах, это люди в первую очередь. Пусть и далеко находящиеся от центров событий.
Но когда приходит время, сибиряки показывали, показывают и, уверен, будут показывать свою мощь и силу. Это я вам говорю как житель города, в котором 23 улицы названы в честь сибирских дивизий и их бойцов. Проверено как бы.
Потому просто предлагаю прочитать и посмотреть то, что пришло из Красноярска. Ролик длинный, но это не беда. Человек просто решил, что молчание — не всегда золото, и записал то, что думал. Пусть и экспромтом. Главное, от души.
Роман Скоморохов
* * *
Здравствуйте, дорогие читатели!
Меня зовут Константин, мне 26 полных лет, живу в городе Красноярске, сибиряк.
С детства меня отец учил, что нужно гордиться и любить свою страну, рассказывал о величии огромного СССР, о его плюсах и достижениях. Но потом гордость сменялась унынием, я видел это в его глазах. Видел, как ему стыдно за сегодняшнюю Россию, за Ельцина (это было тогда), за все унижения, за то, что нужно выживать, воровать, обманывать, чтобы выжить, чтобы прийти домой к своей семье и сказать: «Я принес деньги». Это были жуткие 90-е, я запомню это его состояние навсегда.
И тогда во мне родилось чувство, что не должно быть такого, что мы — великий народ, мы реально спасли человечество, мы бы первые в космосе, благодаря нам отменили колониализм и многое другое… А тем временем по телику показывали, как в Европе и Америке люди бесятся с жиру, но у себя в стране я видел выживание и бедность.
Меня обуздало чувство реванша. Реванша благородного. Нет, не хотелось никакой войны, убийств (хотя мой отец, наверное, всех чиновников к стенке бы поставил), хотелось доказать всему миру и прежде всего себе, своим людям. Доказать, что мы не помои, что мы великий народ, что мы можем не хуже, а лучше, что страна наша самая лучшая, великая, и жить в ней — наше счастье.
С такими мыслями я жил 26 лет, создал семью, родил детей, слушал радио, передачи. Крым, Сирия, Донбасс… Казалось, вот оно, вот она русская весна, уж мы-то сейчас… Ух! Но все в какой-то момент застопорилось. Причем такое впечатление, что наша власть чего-то побоялась и искусственно затормозила проснувшийся русский дух самосознания.
И тут началось.
Оппозиция. Белых, Навальные, Касьянов, Ходорковский. Близятся выборы президента 2018 года, и на этих выборах будет решаться наша судьба, судьба нашей страны. Куда нам пойти? Кем стать? Нужна ли нам идеология? Об этом у меня накопилось много мыслей, которыми очень хочу поделиться с кем-то. Не могу уже все это переваривать внутри.
Вот так я и оказался здесь, решил записать первое свое видео на YouTube. Наверное, очень дилетантское, но Москва тоже не сразу строилась.
Автор: Константин Квасков
От редакции.
Письмо от читателя из Красноярска пришло на редакционную почту. В нем была ссылка на видео и короткий пояснительный текст. Ознакомились. Что можно сказать? Сидишь вот так в своем информационном окопе, поливаешь врага, и вдруг кто-то рядом примащивается с теми же целями и намерениями.
Особенно приятно, когда это человек как раз почти из той возрастной категории, на которых рассчитывают те, кто против нас. И еще более ценно, что человек из самой такой сибирской глубинки. Потому что Сибирь — это сила. Не только в газпромовских рекламных роликах, это люди в первую очередь. Пусть и далеко находящиеся от центров событий.
Но когда приходит время, сибиряки показывали, показывают и, уверен, будут показывать свою мощь и силу. Это я вам говорю как житель города, в котором 23 улицы названы в честь сибирских дивизий и их бойцов. Проверено как бы.
Потому просто предлагаю прочитать и посмотреть то, что пришло из Красноярска. Ролик длинный, но это не беда. Человек просто решил, что молчание — не всегда золото, и записал то, что думал. Пусть и экспромтом. Главное, от души.
Роман Скоморохов
* * *
Здравствуйте, дорогие читатели!
Меня зовут Константин, мне 26 полных лет, живу в городе Красноярске, сибиряк.
С детства меня отец учил, что нужно гордиться и любить свою страну, рассказывал о величии огромного СССР, о его плюсах и достижениях. Но потом гордость сменялась унынием, я видел это в его глазах. Видел, как ему стыдно за сегодняшнюю Россию, за Ельцина (это было тогда), за все унижения, за то, что нужно выживать, воровать, обманывать, чтобы выжить, чтобы прийти домой к своей семье и сказать: «Я принес деньги». Это были жуткие 90-е, я запомню это его состояние навсегда.
И тогда во мне родилось чувство, что не должно быть такого, что мы — великий народ, мы реально спасли человечество, мы бы первые в космосе, благодаря нам отменили колониализм и многое другое… А тем временем по телику показывали, как в Европе и Америке люди бесятся с жиру, но у себя в стране я видел выживание и бедность.
Меня обуздало чувство реванша. Реванша благородного. Нет, не хотелось никакой войны, убийств (хотя мой отец, наверное, всех чиновников к стенке бы поставил), хотелось доказать всему миру и прежде всего себе, своим людям. Доказать, что мы не помои, что мы великий народ, что мы можем не хуже, а лучше, что страна наша самая лучшая, великая, и жить в ней — наше счастье.
С такими мыслями я жил 26 лет, создал семью, родил детей, слушал радио, передачи. Крым, Сирия, Донбасс… Казалось, вот оно, вот она русская весна, уж мы-то сейчас… Ух! Но все в какой-то момент застопорилось. Причем такое впечатление, что наша власть чего-то побоялась и искусственно затормозила проснувшийся русский дух самосознания.
И тут началось.
Оппозиция. Белых, Навальные, Касьянов, Ходорковский. Близятся выборы президента 2018 года, и на этих выборах будет решаться наша судьба, судьба нашей страны. Куда нам пойти? Кем стать? Нужна ли нам идеология? Об этом у меня накопилось много мыслей, которыми очень хочу поделиться с кем-то. Не могу уже все это переваривать внутри.
Вот так я и оказался здесь, решил записать первое свое видео на YouTube. Наверное, очень дилетантское, но Москва тоже не сразу строилась.
Автор: Константин Квасков
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