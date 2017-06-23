08:24 23 июня
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Путин, позиция, Навальный, оппозиция. Сибирское мнение



От редакции.

Письмо от читателя из Красноярска пришло на редакционную почту. В нем была ссылка на видео и короткий пояснительный текст. Ознакомились. Что можно сказать? Сидишь вот так в своем информационном окопе, поливаешь врага, и вдруг кто-то рядом примащивается с теми же целями и намерениями.


Особенно приятно, когда это человек как раз почти из той возрастной категории, на которых рассчитывают те, кто против нас. И еще более ценно, что человек из самой такой сибирской глубинки. Потому что Сибирь — это сила. Не только в газпромовских рекламных роликах, это люди в первую очередь. Пусть и далеко находящиеся от центров событий.

Но когда приходит время, сибиряки показывали, показывают и, уверен, будут показывать свою мощь и силу. Это я вам говорю как житель города, в котором 23 улицы названы в честь сибирских дивизий и их бойцов. Проверено как бы.

Потому просто предлагаю прочитать и посмотреть то, что пришло из Красноярска. Ролик длинный, но это не беда. Человек просто решил, что молчание — не всегда золото, и записал то, что думал. Пусть и экспромтом. Главное, от души.

Роман Скоморохов


* * *

Здравствуйте, дорогие читатели!

Меня зовут Константин, мне 26 полных лет, живу в городе Красноярске, сибиряк.

С детства меня отец учил, что нужно гордиться и любить свою страну, рассказывал о величии огромного СССР, о его плюсах и достижениях. Но потом гордость сменялась унынием, я видел это в его глазах. Видел, как ему стыдно за сегодняшнюю Россию, за Ельцина (это было тогда), за все унижения, за то, что нужно выживать, воровать, обманывать, чтобы выжить, чтобы прийти домой к своей семье и сказать: «Я принес деньги». Это были жуткие 90-е, я запомню это его состояние навсегда.

И тогда во мне родилось чувство, что не должно быть такого, что мы — великий народ, мы реально спасли человечество, мы бы первые в космосе, благодаря нам отменили колониализм и многое другое… А тем временем по телику показывали, как в Европе и Америке люди бесятся с жиру, но у себя в стране я видел выживание и бедность.

Меня обуздало чувство реванша. Реванша благородного. Нет, не хотелось никакой войны, убийств (хотя мой отец, наверное, всех чиновников к стенке бы поставил), хотелось доказать всему миру и прежде всего себе, своим людям. Доказать, что мы не помои, что мы великий народ, что мы можем не хуже, а лучше, что страна наша самая лучшая, великая, и жить в ней — наше счастье.

С такими мыслями я жил 26 лет, создал семью, родил детей, слушал радио, передачи. Крым, Сирия, Донбасс… Казалось, вот оно, вот она русская весна, уж мы-то сейчас… Ух! Но все в какой-то момент застопорилось. Причем такое впечатление, что наша власть чего-то побоялась и искусственно затормозила проснувшийся русский дух самосознания.

И тут началось.

Оппозиция. Белых, Навальные, Касьянов, Ходорковский. Близятся выборы президента 2018 года, и на этих выборах будет решаться наша судьба, судьба нашей страны. Куда нам пойти? Кем стать? Нужна ли нам идеология? Об этом у меня накопилось много мыслей, которыми очень хочу поделиться с кем-то. Не могу уже все это переваривать внутри.

Вот так я и оказался здесь, решил записать первое свое видео на YouTube. Наверное, очень дилетантское, но Москва тоже не сразу строилась.

Автор: Константин Квасков


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:17
    Чего хочет оппозиция?Путин не нравится?НЕТ!Просто рвутся к власти,пойдут по телам малолетних недоумков с одной целью-ГРАБИТЬ,ГРАБИТЬ и ГРАБИТЬ..Просто хотят устроить передел собственности..
    210окв
    1. Вас Влад Сегодня, 06:34
      Цитата: 210окв
      Чего хочет оппозиция?

      Денег и власти,под американским надёжным крылом!Есть такая профессия Родину продавать,такие особи всегда были и будут!
      Вас Влад
    2. Балу Сегодня, 07:51
      Просто рвутся к власти,пойдут по телам малолетних недоумков с одной целью-ГРАБИТЬ,ГРАБИТЬ и ГРАБИТЬ..Просто хотят устроить передел собственности..
      К тому же на госдеповском подсосе через црульные подставные НКО. Хватит либеральничать. Был контакт с врагом-отвечай, отрабатывай за Уралом с тачкой и кайлом.
      Балу
  2. 24rus Сегодня, 06:45
    Красноярск не сибирская глубинка. А в остальном всё правильно
    24rus
  3. сорок восьмой Сегодня, 07:25
    Как это на Путина компромата нет? Да куча! Во-первых, он уже глубокий пенсионер. Морщинки у пластических хирургов разглаживает. Во-вторых, у него нет семьи. И слухи ходят, что он сожительствует во грехе. В-третьих, он любит кубинцев, киргизов, таджиков гораздо больше, чем русских. Ещё ни одному русскому долги не простил, а считать прощенные триллионы долларов за остальным миром замучаешься.
    И так можно ещё 20 пунктов написать, каждый видит компромат на Путина, просто некоторые не желают фактов признавать
    сорок восьмой
    1. vovanpain Сегодня, 07:36
      Цитата: сорок восьмой
      так можно ещё 20 пунктов написать, каждый видит компромат на Путина, просто некоторые не желают фактов признавать

      Так напишите мил человек,напишите,это форум,почитаем обсудим,откройте нам глаза,улыбчивый парень в ковбойской шляпе будет вам благодарен, wink А вообще то в прокуратуру не пробовали обращатся?Там в суд милейший, request у вас же целая куча компромата,валяйте милейший. yesПы Сы Юноша вы доживите сначала до такого глубокого пенсионера и сохраните такую работоспособность. yes Тоже мне Black Mokkonar2 wink Семьи нет,да и у вас нет похоже,только у него и дети есть и внуки,чего и вам желаю.господи юноша идите лучше учитесь,работайте,заводите семью,детей,а Навальный вас до добра не доведет. yes
      vovanpain
    2. Alex_59 Сегодня, 07:41
      Цитата: сорок восьмой
      И слухи ходят, что он сожительствует во грехе. В-третьих, он любит кубинцев, киргизов, таджиков гораздо больше, чем русских. Ещё ни одному русскому долги не простил, а считать прощенные триллионы долларов за остальным миром замучаешься.

      Вы для троллинга в следующий раз выбирайте более последовательную тактику. А то как-то параграфы взаимоисключающие. Те кто прощают во грехе не живут. А те кто не прощают - им во грехе жить без проблем разрешается.
      Alex_59
    3. tanit Сегодня, 07:48
      Цитата: сорок восьмой


      сорок восьмой Сегодня, 07:25 Новый
      Как это на Путина компромата нет? Да куча!


      "сорок восьмой 19 мая 2017 16:03 | БГ выступил на концерте в Киеве и обнялся с А.Геращенко

      Каша у меня в голове, почти всегда"
      laughing
      tanit
    4. Балу Сегодня, 08:18
      И так можно ещё 20 пунктов написать, каждый видит компромат на Путина, просто некоторые не желают фактов признавать
      Сорок восьмого расс angry трелять
      Балу
  4. мичман Сегодня, 07:30
    Часто бывал в Красноярске. По космосу работали. Успехов вам, ребята. Берегите страну. Честь имею.
    мичман
  5. Банный Сегодня, 07:39
    Какой сурьезный мужик в 26 то лет я чуть не прослезился когда прочитал как он в 5 летнем возрасте понял о том что его отцу стыдно за пропойцу Ельцина вот ведь детство сложное было то небось в 93 когда ему 2 года было душу ему щемил расстрел парламента а может он и среди защитников был ну если не физически то астральным телом)))ох уже эти агитки а я вот помню как кое кто в Сибири орал в те годы Довольно России Сибирью прирастать хватит кормить Москву требуем полной автономии со своей валютой соболями блэкджеком и прочими ништяками даже флаг помню зелено белый))
    Банный
    1. RusKosTen Сегодня, 07:52
      Да, товарищ Банный, прослезитесь. Наверное это будет означать что вы не бесчувственное полено.

      А я прекрано помню, как наяву, когда мне было 10, а не 5 лет (привет, манипуляция сознанием!), как отец приходил с работы домой в 12 ночи, кидал пачку замызганных рублей руками, неотмывающимися от мазута, доставал бутылку водки и просто пил. Прерываясь только на то, чтобы очередной раз выдать исповедь - чтобы сдохла эта страна, будь ты проклят Горбачев и Ельцин, будь проклята эта страна. А я сидел в своей комнате, слушал все это, и боялся выйти, потому что отец в таком состоянии мог наорать за тебя и так отлупить за любой незначительный поступок. Просто потому что все достало.

      Ваше ехидничество и сарказм граничат с глупостью.
      RusKosTen
  6. samarin1969 Сегодня, 07:49
    "С такими мыслями я жил 26 лет, создал семью, родил детей, слушал радио, передачи. Крым, Сирия, Донбасс… Казалось, вот оно, вот она русская весна, уж мы-то сейчас… Ух! Но все в какой-то момент застопорилось. Причем такое впечатление, что наша власть чего-то побоялась..."

    Молодой человек точно выразился: для властей "Русская Весна" это пострашней санкций, дефолта и даже войны.
    samarin1969
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