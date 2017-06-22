19:48 22 июня

СМИ: Канадский снайпер установил рекорд, убив боевика с 3450 метров

Снайпер канадских сил специального назначения в Ираке побил мировой рекорд, нейтрализовав боевика с расстояния 3 тысячи 450 метров, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.




Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут
— цитирует издание свой источник в канадских ВС. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение", передает РИА Новости .

Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибана"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.

ТТХ McMillan TAC-50
Страна: США
Производитель: McMillan Brothers Rifle Co
Страны-эксплуатанты: США, Канада
Год разработки: 2000
Годы производства: 2000 - настоящее время
Варианты: Tac-50 A1, Tac-50 A1-R2
Длина, мм: 1448
Длина ствола, мм: 737
Боеприпас: патрон .50 BMG
Боепитание: отъемный коробчатый магазин на 5 патронов
Принцип работы: свободно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание
Эффективная прицельная дальность, м: 2500
Масса, кг: 11,8 без снаряженного магазина и оптики





Исламское Государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://weapon.at.ua/snaiper_1/usa/McMillan_TAC-50.jpg
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 70

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр War Сегодня, 17:30
    laughing А чего не 5км
    Александр War
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:37
      3,5 км... хотя если с высотной точки и то как то сомнения гложут)

      хотя случайностей на войне хватает, как пули висящие в музее в Волгограде, которые в воздухе друг дружку словили

      с-т Petrov
      1. пищак Сегодня, 18:16
        Кстати, о чудесных "ловчих пулях". На пробитой "в полёте" пуле( а они обе-это, вроде ж, лёгкие пули русского винтовочного патрона образца 1908 г.), как мне видится, нет следов нарезов или это ракурс съёмки неудачный?! Кроме того, пробитая пуля по инерции, вправо по полёту вращаясь вокруг продольной оси, должна была бы иметь другую картину пробоины???
        Больше похоже на пулю, пробитую в патронташе на ремне у бойца. ИМХО
        пищак
        1. SIMM Сегодня, 18:21
          Совершенно верно! Недавно, где то читал про именно это фото, если коротко - Фейк!
          SIMM
          1. Shurik70 Сегодня, 18:41
            По любому этот пример с канадским снайпером просто случай. Снайперу повезло. 3,5 км - мелочно это.
            Как-то забывают, что калибр 14,5 умеет убойную дальность 9 км. В 1998-ом чечены сделали из нескольких пулемётов КПВТ снайперские винтовки "Меч Пророка". И вполне успешно их применяли, были жертвы.
            Shurik70
    2. Монос Сегодня, 17:38
      Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут

      Ни у кого не возникла мысль, что это цинизм? Как будто речь идёт о стрельбе по тарелочкам.
      Монос
      1. demo Сегодня, 17:54
        И еще. Один снайпер и один боевик. А миллион беженцев и сотни тысяч убитых.
        Что решил этот выстрел?
        Мастерство?
        Качество оружия?
        Что это дало для народа Сирии?
        Действительно цинизм в высшей его форме.
        demo
        1. FalconD Сегодня, 18:03
          Вопрос об эффективности оружия в реальных боевых условиях! Следуя вашей логике - уничтожение боевиков и демонстрация как они под НУРСами пачками гибнут - это цинизм в высшей степени...как и вся операция в Сирии!!!
          Еще раз: вопрос об эффективности оружия!!!
          FalconD
      2. igorserg Сегодня, 17:57
        Тогда реклама российского оружия на основе проведения боевых действий в Сирии тоже цинизм.
        igorserg
      3. Летунъ Сегодня, 18:16
        Цитата: Монос
        Ни у кого не возникла мысль, что это цинизм? Как будто речь идёт о стрельбе по тарелочкам.

        Возможно Вы не в курсе, но солдаты на войне убивают врагов. Это их работа. Бомбить колонны ИГИЛ и показывать это в вечерних новостях, это не цинизм? Не?
        Летунъ
        1. Монос Сегодня, 18:24
          Цитата: Летунъ
          Возможно Вы не в курсе, но солдаты на войне убивают врагов.

          Врага убивать - да. Это печальная необходимость. Но устраивать из этого соревнование с регистрацией рекордов ... no Не коробит? Нет?
          Монос
      4. Стропорез Сегодня, 18:19
        Не бегай от снайпера умрёшь уставшим!



        Стропорез
      5. moskowit Сегодня, 19:02
        Лично я впервые прочитал, что существуют мировые рекорды за убийство. Неужели правда? Может и регистрация есть? В голове не укладывается...
        moskowit
    3. Владимир16 Сегодня, 17:38
      Кто террористов уничтожает, а кто-то "рекорды мировые" устанавливает.
      Как говорится почувствуйте разницу.

      Согласен с Моносом это цинизм. Они уб.людки мировой рекорд по убийству с макимального расстояния устанавливают. На кол их посадить, пусть посидят на время. Установят мировой рекорд.
      Владимир16
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
        да ладно бабаха отстрелить - почет любому кто это сделал. к чему эти слезы - стал игилой - готовься лететь к гуриям

        а кто отправит бандероль - какая разница. За нашего бы я порадовался. Так что ж за других так негодовать.

        пусть перерабатывают в фарш всех бабахов. всем миром. станет чище

        я смаковал видео с нашими ССО - как они накрывали минами этих чертей. Приятно было что это наши - с таким оружием в такой экипировке с такой связью



        с-т Petrov
      2. pjastolov Сегодня, 17:55
        Кто террористов уничтожает, а кто-то "рекорды мировые" устанавливает.
        и притом на камеру? это снайпер или главный герой фильма? feel
        pjastolov
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:00
          Не верю. Постановка Голливуда.
          Офицер запаса
          1. iConst Сегодня, 18:28
            +. Бряхня. На такой дистанции пуля летит ~5 сек: 3450 / 823 * 1,2

            Дистанцию делим на начальную скорость и добавляем 20 (скромно) процентов на потерю скорости в конце полёта.

            Разброс винтовки 0.5 MOA. Т.е. 1.27 см на 92 метра.
            3450 / 92 * 1,27 = 48,87. Т.е. +/- пол-метра без погрешностей ветра и дистанции.

            Бряхня!

            Хотя, возможный сценарий: обездвижили боевика и пол-дня хреначили по нему на камеру пока не попали. lol
            iConst
            1. Antidote Сегодня, 19:32
              Посмотрите видео как Лабаев стрелял на 3км, и у него был далеко не .50
              Конечно тут большая доля удачи, но нет ничего невозможного.
              Antidote
    4. Mavrikiy Сегодня, 17:46
      Зря Вы так, как то свысока, обидно.
      Я фильму видал, он на 16-ти этажке дюбелями винтовку пришпилил и как даст по взлетной, а там она, ну эта, презик-зам... А охранник как рванет , а тот по тросу, а этот....эх, забыл.
      Короче, пуля долетела, правда мимо. Грустно. Но из ПТР, однозначно прошила бы всех, вместе со стюардессой.
      Mavrikiy
    5. RASKAT Сегодня, 18:06
      Ага, если и попал то случайно.
      RASKAT
    6. сибиралт Сегодня, 18:41
      Съемка видеокамерой за 3,5 км не доказательство. Другое дело, если бы из трупа была извлечена пуля и идентифицирована как стрелянная именно из этой винтовки. А так, больше похоже на рекламу американского стрелкового оружия.
      сибиралт
    7. активатор Сегодня, 18:42
      Цитата: Александр War
      А чего не 5км

      Анекдот.
      К врачу приходит семейная пара дед з 70 и молодая беременная жена. Врач потихоньку спрашивает деда , я так понимаю ребенок не ваш аборт надо делать , дед отвечает- нет мой. Врач и говорит деду : пошел я как то охоту ,а тут медведь я за ружье, дома забыл хватаюпалку целюсь ба-бах и убил медведя. Дед смеется : нет не может быть это кто то из-за дерева выстрелил. Доктор и говорит - Ну так а я к чему и веду.
      активатор
    8. Маз Сегодня, 19:33
      Ну хоть снайпера НАТО в бородатых попадают, а с самолетами коалиции просто беда. Может им офтальмолога вызвать? Или прицелы выверить и пристрелять? Я представляю как артиллеристы мажут , там же разница весе по сравнению с винтовкой и патроном в сотни раз. Ой-ва-вой!
      Маз
  2. Pirogov Сегодня, 17:31
    Как сказал Станиславский не верю.
    Pirogov
  3. aliis-M Сегодня, 17:31
    3,5 км, хм recourse что-то как-то это всё... американский спасатель детей, канадский снайпер, и обязательно на камеру... Рекламу винтовки по крайней мере они сделали.
    aliis-M
    1. Alekseits Сегодня, 17:43
      Ради рекламы всё и затевалось.
      Alekseits
    2. тол100в Сегодня, 17:50
      Цитата: aliis-M
      канадский снайпер, и обязательно на камеру..

      Если на "камеру", то ищите след Голливуда, как и в истории с "Лунной программой"! Реклама и бизнес и ничего более!
      тол100в
  4. Teberii Сегодня, 17:32
    Попадание конечно мастерской, но тогда возникает вопрос война перестала быть лицом к лицу с врагом,убрать штыки,раздать всем винтовки с прицелом PC и ноутбуки.
    Teberii
  5. болот Сегодня, 17:34
    Ну,теперь ружьишко на расхват будет.Ить его за ногу,сколько переменных.
    болот
  6. iliitchitch Сегодня, 17:35
    Всякую хрень подсчитывают , мизерабли . fool "..невероятное мастерство.." laughing .Конечно , сэм , кончно . Боб Бимон нашёлся с карамультуком .
    iliitchitch
    1. jonhr Сегодня, 17:50
      чё завидно и жаба давит? laughing
      jonhr
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:02
        чё завидно и жаба давит?


        если и завидовать то только удаче. все же понимают это)
        с-т Petrov
        1. jonhr Сегодня, 18:33
          да ладно. я ведь специально так написал. drinks
          jonhr
      2. faridg7 Сегодня, 18:31
        Чему завидовать? в таком калибре пуля пожалуй и на 4,5 км башку снесет.
        Побить рекорд? Да не вопрос. только стрелять будем из ГШ 30.
        Вот если бы он такое с калибром 7,62 вытворил, я пожалуй бы позавидовал.
        faridg7
  7. Александр War Сегодня, 17:37
    Так видео в студию ! А то это похоже на сказку
    Александр War
  8. ADmA_RUS Сегодня, 17:38
    Это сколько он дурью маялся и брезопасу сжёг, пока случайно попал.
    ADmA_RUS
  9. Mavrikiy Сегодня, 17:40
    Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут
    Я думаю, если соплями помазать, то блистеть будеть шипче. Добложелатель.
    Возьми ПТР, поставь оптику..... И если не будешь есть окорочка Буша, а хрустеть редиской.... И нужны будут эти рекорды Гиннеса.
    Mavrikiy
  10. Черный_Ватник Сегодня, 17:42
    Все что прилетает в цель от 2.5 км и дальше, на мой взгляд, является счастливым случаем. Мастерство здесь хоть и важно, но второстепенно.
    Черный_Ватник
  11. Alget87 Сегодня, 17:44
    — цитирует издание свой источник в канадских ВС. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение" И? хотелось бы лицезреть сие историческое событие belay
    Alget87
  12. Boris55 Сегодня, 17:46
    Канадский снайпер установил рекорд, убив боевика с 3450 метров

    Интересно, а толпа боевиков большая была?
    Boris55
  13. lis-ik Сегодня, 17:48
    Твою мать и здесь реклама! Знаю конечно, что убить нелюдя это нормально. Но бохвалиться? Сомнительно как то. У нас это не принято. Запомнилось одно, когда был на полигоне, инструктор рассказал, "Я прошил его очередью из.....,а душок даже не понял, что он умер, продолжал улыбаться." Это было на полигоне, а я всё равно запомнил.
    lis-ik
  14. bk316 Сегодня, 17:49
    И добавление к статье :внимательное изучение видеозаписи показало, что это был учитель местной школы, по ошибке принятый за боевика.
    bk316
  15. Alget87 Сегодня, 17:50
    Цитата: Александр War
    Так видео в студию ! А то это похоже на сказку

    Да что Вы, что Вы, это же светочи "демократии", "светлые эльфы" request они не могут п.., гх врать, они просто не знают как это делается lol А если честно, как у нас говорят:"П..., ой feel Трындеть, не мешки ворочать!" wink laughing Вот как то так.
    Alget87
  16. brodyaga Сегодня, 17:53
    Балаболы. Масса пули от 42 до 52г в зависимости от типа.С этой дистанции даже порывы ветра контролировать и отслеживать это танцы с бубнами.
    brodyaga
  17. strannik1985 Сегодня, 17:55
    Интересно узнать как снайпер определял поправки, Харрисон сделал 9(!)пристрелочных выстрелов, прежде чем поразить расчет пулемета(два боевика)и сам пулемёт.
    strannik1985
  18. Koteg Сегодня, 17:57
    тааак использую свой рецепт_чё рекорд?дану_косой натовский лох он в авианосец не попал бы с пирса
    Koteg
  19. seregatara1969 Сегодня, 17:57
    в соседней части выходец из азии стоя на вышке игрался с автоматом и целился во что ни попадя, патрон туда сюда гонял .прицелился в сослуживца на другой вышке и случайный выстрел из акм - прямо в голову попал . и целик подвину как старшина учил .расстояние оказалось более 800 метров
    seregatara1969
  20. INVESTOR Сегодня, 18:01
    Канадский-значит бандеровский. Еще не извсестно кого он там УБИЛ,
    INVESTOR
  21. Александр War Сегодня, 18:10
    Не по теме!Но хорошо что эта тема пошла Ракетные стрельбы в Тартусе http://colonelcassad.livejournal.com/3497216.html
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 18:34
      The high-altitude aircraft are used on surveillance missions around the world, costing roughly $220 million including development.
      Александр War
  22. НесНосНый Сегодня, 18:11
    Значит "мастеровитый".Интересно только в какую часть тела попал, а может в голову. А не могло всё сложиться удачно для "боевика"?
    НесНосНый
  23. Alget87 Сегодня, 18:14
    Цитата: jonhr
    чё завидно и жаба давит

    А чему завидовать, ни чем не доказанному трёпу, а давленных жаб сами жр,,, ешь, может поможет fool
    Alget87
    1. jonhr Сегодня, 18:38
      чужая слава жить не даёт? laughing
      а после этого прочитай что я другому человеку ответил
      jonhr
  24. Вояка Гамильтон Сегодня, 18:18
    На Луне , марсианский снайпер поразил движущуюся мишень ( лунянина, лунатика) из бластера, кривым лучём с расстояния 50 километров.. Рекорд подтвердили американские астронавты, производившие на тот момент высадку на Луну ! good
    Вояка Гамильтон
  25. mejik Сегодня, 18:19
    У жентельменов принято верить на слово (с).
    mejik
  26. Старый Воин Сегодня, 18:21
    Даже если и не врут, что возможно, то этот, как и все ему подобные - случайность, а не достижение.
    Старый Воин
  27. SIMM Сегодня, 18:23
    10% мастерство и 90% - удача, что подтверждают как слова о том, что уже не побить этот рекорд, так и прошлый рекорд, который сразу на километр меньше!
    SIMM
  28. пищак Сегодня, 18:28
    Бывают такие удачные выстрелы, что как-будто заранее, "на автомате", знаешь о своём попадании "по месту". Если такая "пулька" даже "косвенно" приветит, то мало не покажется-"нейтрализует" гарантированно winked .
    пищак
    1. болот Сегодня, 18:39
      Цитата: пищак
      Бывают такие удачные выстрелы, что как-будто заранее, "на автомате", знаешь о своём попадании "по месту". Если такая "пулька" даже "косвенно" приветит, то мало не покажется-"нейтрализует" гарантированно

      Так для интереса,почему убитого считают боевиком?просто дехканин оказался не в то время и не в том месте.Как там по "правилам",с гуманитарной точки зрения на счет цели,может стрелявший военный преступник?
      а так по жизни,боевики еще "стреляные воробьи",предпочитают на кортах сидеть да за пригорком.
      болот
  29. Koteg Сегодня, 18:29
    тувинский снайпер ВДВ РФ из завязанной узлом СВД из окна своей части под рязанью ликвидировал трех полевых командиров игил сидящих рядком в подземном бункере мосула на севере ирака_вот это похоже на правду
    Koteg
  30. Altona Сегодня, 18:31
    Стрелка на мельдоний проверяли?
    P.S. На таком расстоянии энергия пули никакая, пуля на излете.
    Altona
  31. Горный стрелок Сегодня, 18:35
    Безусловная случайность! Стрелял по боевику - да. Попал - случайно. На такой дистанции пуля такой винтовки переходит звуковой порог и теряет устойчивость. От траектории отклоняется сильно.
    Все стрелки знают это.
    Горный стрелок
  32. APASUS Сегодня, 18:41
    Честно говоря чего спорить то,пока только бла бла бла Где видео?
    APASUS
  33. komrad buh Сегодня, 18:54
    Ну что сказать, если правда, то молодец снайпер, уважуха
    komrad buh
  34. Geisenberg Сегодня, 18:57
    Интересно как он с кривизной земли боролся ? На цыпочки вставал ?
    Geisenberg
  35. Großer Feldherr Сегодня, 18:59
    Смех , 50bmg всего летит на 4км , т.е. даже с учетом боеприпаса улучшенной баллистики и повышенной мощности траектория на 3.5км навесная, гаубичная, у снайперской винтовки нет даже возможности прицелиться на такую дистанцию без дополнительных вставок поднимающих оптику , например нашему рекордсмену пришлось приспосабливать такую конструкцию, при том, что у .408 Cheytac более настильная траектория...
    И еще момент, "доказательства у нас есть, но показывать их мы конечно же не будем"....клоуны.
    Großer Feldherr
  36. pvv113 Сегодня, 19:16
    сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

    Источники разные бывают. Может сам канадец это и рассказал. Что-то не верится мне, что снайпер в присутствии свидетелей работал.
    Анекдот в тему
    Международная конференция врачей. Обсуждаются достижения медицины во время войн.
    Выступает американец:
    - У нас во Вьетнаме одному глаза напалмом выжгло, так деревянные вставили, все видит.
    Встает русский старичок-профессор:
    - А у нас во время Великой отечественной одному все хозяйство мужское оторвало, коровье вымя пришили, так он не только сразу 4 баб жарит, еще и молоко дает.
    Американец возмущенно:
    - А кто это видел?
    - Да ваш с деревянными глазами и видел .

    pvv113
  37. gladcu2 Сегодня, 19:20
    Сомнительная мораль у таких рекордов.

    Цензура должна запретить публикацию такого рода.
    gladcu2
  38. Alget87 Сегодня, 19:23
    Цитата: jonhr
    чужая слава жить не даёт?

    Поедателя жаб что ли?Нет уж, владей целиком, я не жадный.
    Цитата: jonhr
    а после этого прочитай что я другому человеку ответил

    Во первых, комент я писал, до того как ты написал второй, если чуть чуть поширее раскрыть глаза, там стоит время , во вторых, прежде чем что то написать нужно с начала немножко подумать головой, а тем куда ешь и пьёшь, дружок.
    Alget87
Картина дня