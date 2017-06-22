СМИ: Канадский снайпер установил рекорд, убив боевика с 3450 метров
Снайпер канадских сил специального назначения в Ираке побил мировой рекорд, нейтрализовав боевика с расстояния 3 тысячи 450 метров, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.
Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибана"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.
ТТХ McMillan TAC-50
Страна: США
Производитель: McMillan Brothers Rifle Co
Страны-эксплуатанты: США, Канада
Год разработки: 2000
Годы производства: 2000 - настоящее время
Варианты: Tac-50 A1, Tac-50 A1-R2
Длина, мм: 1448
Длина ствола, мм: 737
Боеприпас: патрон .50 BMG
Боепитание: отъемный коробчатый магазин на 5 патронов
Принцип работы: свободно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание
Эффективная прицельная дальность, м: 2500
Масса, кг: 11,8 без снаряженного магазина и оптики
Исламское Государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
По данным источников газеты, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.
Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут— цитирует издание свой источник в канадских ВС. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение", передает РИА Новости .
Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибана"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.
ТТХ McMillan TAC-50
Страна: США
Производитель: McMillan Brothers Rifle Co
Страны-эксплуатанты: США, Канада
Год разработки: 2000
Годы производства: 2000 - настоящее время
Варианты: Tac-50 A1, Tac-50 A1-R2
Длина, мм: 1448
Длина ствола, мм: 737
Боеприпас: патрон .50 BMG
Боепитание: отъемный коробчатый магазин на 5 патронов
Принцип работы: свободно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание
Эффективная прицельная дальность, м: 2500
Масса, кг: 11,8 без снаряженного магазина и оптики
Исламское Государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://weapon.at.ua/snaiper_1/usa/McMillan_TAC-50.jpg
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