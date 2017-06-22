СМИ: Канадский снайпер установил рекорд, убив боевика с 3450 метров

Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут

Снайпер канадских сил специального назначения в Ираке побил мировой рекорд, нейтрализовав боевика с расстояния 3 тысячи 450 метров, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.По данным источников газеты, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.— цитирует издание свой источник в канадских ВС. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение", передает РИА Новости Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибана"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.ТТХ McMillan TAC-50Страна: СШАПроизводитель: McMillan Brothers Rifle CoСтраны-эксплуатанты: США, КанадаГод разработки: 2000Годы производства: 2000 - настоящее времяВарианты: Tac-50 A1, Tac-50 A1-R2Длина, мм: 1448Длина ствола, мм: 737Боеприпас: патрон .50 BMGБоепитание: отъемный коробчатый магазин на 5 патроновПринцип работы: свободно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжаниеЭффективная прицельная дальность, м: 2500Масса, кг: 11,8 без снаряженного магазина и оптикиИсламское Государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России