Турция и РФ могут направить военных в Идлиб

По зонам деэскалации в Сирии действует рабочая группа. На прошлой неделе представитель Путина по Сирии (Александр- прим. ВО) Лаврентьев был здесь (в Турции — прим. ВО). Мы с ним провели переговоры в деталях

Разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и русские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские