Турция и РФ могут направить военных в Идлиб
В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, возможно, разместятся российские и турецкие военные, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Как отметил Калын, рабочая группа пока еще разрабатывает карты зон деэскалации с указанием линий разграничения, передает РИА Новости .
Также, по его словам, российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия ведет переговоры с этими странами по отправке их военных в Сирию.
Во время переговоров в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации. Они включают провинцию Идлиб, а также части провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Восточная Гута, некоторые районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.
В Москве и Тегеране подтвердили, что готовы направить наблюдателей на периметры зон безопасности. В случае консенсуса возможно участие военных и других стран.
По зонам деэскалации в Сирии действует рабочая группа. На прошлой неделе представитель Путина по Сирии (Александр- прим. ВО) Лаврентьев был здесь (в Турции — прим. ВО). Мы с ним провели переговоры в деталях— цитирует телеканал Haberturk слова Калына.
Как отметил Калын, рабочая группа пока еще разрабатывает карты зон деэскалации с указанием линий разграничения, передает РИА Новости .
Разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и русские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские— добавил Калын.
Также, по его словам, российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия ведет переговоры с этими странами по отправке их военных в Сирию.
Во время переговоров в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации. Они включают провинцию Идлиб, а также части провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Восточная Гута, некоторые районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.
В Москве и Тегеране подтвердили, что готовы направить наблюдателей на периметры зон безопасности. В случае консенсуса возможно участие военных и других стран.
Использованы фотографии: http://world-politics.tk/
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