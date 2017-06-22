19:45 22 июня

Турция и РФ могут направить военных в Идлиб

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, возможно, разместятся российские и турецкие военные, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По зонам деэскалации в Сирии действует рабочая группа. На прошлой неделе представитель Путина по Сирии (Александр- прим. ВО) Лаврентьев был здесь (в Турции — прим. ВО). Мы с ним провели переговоры в деталях
— цитирует телеканал Haberturk слова Калына.

Как отметил Калын, рабочая группа пока еще разрабатывает карты зон деэскалации с указанием линий разграничения, передает РИА Новости .


Турция и РФ могут направить военных в Идлиб


Разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и русские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские
— добавил Калын.

Также, по его словам, российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия ведет переговоры с этими странами по отправке их военных в Сирию.

Во время переговоров в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации. Они включают провинцию Идлиб, а также части провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Восточная Гута, некоторые районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

В Москве и Тегеране подтвердили, что готовы направить наблюдателей на периметры зон безопасности. В случае консенсуса возможно участие военных и других стран.

Использованы фотографии: http://world-politics.tk/
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Комментарии 21

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  1. BlackMokona Сегодня, 18:06
    Теперь войска США будут в Сирии легально стоять? wassat
    BlackMokona
    1. Mavrikiy Сегодня, 18:15
      Цитата: BlackMokona
      Теперь войска США будут в Сирии легально стоять? wassat

      Нет, тебе дадут красную тряпку и выпустят на арену. wassat
      Mavrikiy
    2. Shurik70 Сегодня, 18:18
      возможно, разместятся российские и турецкие военные

      Ну да, туркам верить - можно лишь чуть больше, чем англам.
      Он ещё бы сказал "турецкие и русские силы совместно дислоцируются в Евразии".
      Мухи отдельно, котлеты отдельно.
      Shurik70
      1. DMB_95 Сегодня, 18:47
        Хреновая идея - делить Сирию на множество зон ответственности (или оккупации) . Даже киргизы и казахи могут получить по куску . А через какое-то время Штаты начнут подминать эти куски под себя и своих союзников (ту же Турцию) всеми способами .
        DMB_95
        1. Shurik70 Сегодня, 19:04
          С точки зрения НАТО - хорошая идея.
          Давно надо Асаду в ООН поднимать вопрос о вторжении иностранных войск без согласования с его правительством. Сбитый самолет - хороший повод для этого.
          Shurik70
        2. болот Сегодня, 19:41
          Цитата: DMB_95
          . Даже киргизы и казахи могут получить по куску

          нам КАЗАХАМ на фига чужая война,Это Шаманов что то борогозит.У нас в Сирии интересов нет.
          В том районе только две страны интересны ,это Израиль и Иордан.Да же туркам из за Эрдогана не симпатизируем.Один фиг из за покупок нефти на стороне а не у нас интереса нет.
          болот
    3. сибиралт Сегодня, 18:33
      Создали что-то типа евразийского ОБСЕ что ли? winked
      сибиралт
    4. Владимир 38 Сегодня, 18:37
      Видимо да, растащили Сирию по кусочкам. Но полосатые там не к добру. Надолго все там затянулось, очень надолго..
      Цитата: BlackMokona
      Теперь войска США будут в Сирии легально стоять? wassat
      Владимир 38
  2. pjastolov Сегодня, 18:08
    Во время переговоров в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации. Они включают провинцию Идлиб, а также части провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Восточная Гута, некоторые районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.
    кажется Сирию уже поделили feel
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 18:12
      Угу , только осталось войну прекратить.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 18:14
        Таки что матрасам уже кусочек отстегнули, а они злятся что маленький?
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 18:16
          Они вообще рассчитывали на все , а тут такой облом , вот и бесятся.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 18:37
            Да - не дали разгуляться
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 19:28
              А ещё "метелку" взяли в руки...
              cniza
      2. Pirogov Сегодня, 18:26
        Цитата: cniza
        Угу , только осталось войну прекратить.

        Боюсь ,что это не реально ещё как минимум лет 10 а может и все 20.
        Pirogov
  3. RASKAT Сегодня, 18:12
    Турция спит и видит как бы себе еще территории Сирии прирезать чуть чуть. И мне кажется вторжение в Идлиб пьеса из той же оперы. Сами справимся.
    RASKAT
  4. Mavrikiy Сегодня, 18:12
    В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, возможно, разместятся российские и турецкие военные, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
    Да вот нам то это надо? Чужой дядя сказал, ему надо. Понятно. Амерам сигнал послал: ждем предложений.
    А Лавров молчит, не верю что он задумался, просто позволяет всем трындеть, может проболтаются....?
    Mavrikiy
  5. lis-ik Сегодня, 18:19
    Вот и ответ, поделили всё таки Сирию, не сдюжели? Зачем полезли? В принципе могло быть и хуже( это само утешение).
    lis-ik
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:07
      Зачем полезли?


      поделили бы без нас. так хотя бы базы застолбили. да и помогли как могли.
      с-т Petrov
  6. roskot Сегодня, 19:27
    Это видимо вторая Ялта. Только чем это кончится.
    roskot
  7. Alget87 Сегодня, 19:41
    Цитата: с-т Petrov
    поделили бы без нас. так хотя бы базы застолбили. да и помогли как могли.

    Не очень ёмкий, но очень правильный комментарий, всё верно, коалиция , а вернее и точнее сказать сша, показали, что будут делать что хотят и где хотят и противопоставить нам им на данный момент особо нечего, поэтому смолкли наши разговоры о единой Сирии и теперь на повестке дня сохранить то ,что успели отвоевать у "чёрных", ну и естественно, решение главной задачи, из за чего всё это и затевалось, не допущение прокладки,нефте и газо .проводов из районов са и прочих эмиратов.А вы о чём подумали, да, да и естесстно борьба с мировым терроризмом, кудыж без него., на самых самых дальних подступах.
    Alget87
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