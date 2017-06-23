16:38 23 июня

США и политический хаос

Споры о том, Трамп наш или не наш, удивляют своей «наивностью на уровне глупости», как сказал один известный знаток американской демократии и её закулисных тайных дел. Мировая пресса поливает действующего президента США Дональда Трампа грязью и ложью, за что получила от него определение фейк-СМИ, Конгресс США вошёл в клинч с администрацией президента США, в Госдепартаменте раскол имени госсекретаря Тиллерсона, и он до сих пор не может сформировать свою команду, со всех щелей в Белом доме Вашингтона идут утечки информации… Это что? Это первые результаты президентства Трампа. Так чей же тогда Трамп?



Как говорили когда-то на Руси, в Орде «великая замятня», свои проблемы одолевают, и это даёт возможность собраться с мыслями и силами. Что Россия и делает: Сергей Шойгу сделал на днях заявление: «Россия достигла стратегического паритета с НАТО». Этот факт был признан Ордой и отмечен по достоинству перехватом истребителями НАТО гражданского самолёта министра обороны Шойгу в небе над Балтикой. Фактически, ему угрожают авиационной катастрофой.


США, по сути, являются новой Золотой Ордой: они действуют в мире по своему произволу, вторгаются куда хотят, наплевав на ООН и закон, не выполняют и собственные договорные обязательства, поэтому их невозможно назвать новой Римской империей. Весь мир платит им, так или иначе, дань, благодаря мировому господству доллара.

США выдают «демократические» ярлыки на легитимное властвование, и убивают неугодных властителей операциями по «смене режимов». Только Россия, Китай и ещё несколько отдалённых стран сохраняют свою независимость. И в этот момент в Золотой Орде происходит «великая замятня», в президентское кресло садится несистемный, то есть недемократический, хотя он заслуженный республиканец, миллиардер Трамп.

Конгресс США переходит в «демократическую» оппозицию к избранному американским народом республиканцу Трампу, хотя большинство в обеих палатах Конгресса принадлежит республиканцам. Это что? Это конец лжи о двухпартийной политической системе США, и об американской демократии как власти народа.

Конгресс США потерял берега, пытаясь установить власть над президентом США, а возможно, и крышу, когда принял к рассмотрению не только антироссийские, но и антиевропейские санкции в энергетической сфере. Ключевые европейские сателлиты американской Орды в смятении: их, фактически, приравняли к России. Таким образом, Конгресс разделяет не только американский дом, но и разделяет Америку с Европой.

Последние новости «великой замятни»: стрелок-демократ расстрелял на лужайке для игры в гольф республиканских конгрессменов, и погиб сам от полицейской пули. К счастью, конгрессмены отделались несколькими ранениями, однако, о чём говорит сам по себе этот прискорбный факт? «Процесс пошёл», сказал бы экс-генсек ЦК КПСС М.С. Горбачёв.

Из Библии известно, что разделившийся дом всегда обрушается, что не раз доказывала история, хотя бы в случаях с Золотой Ордой и Римской империей. Причём этот дом ничего не может поделать со своим разделением: везде утечки, всё трещит по швам, как будто его хозяева потеряли разум. Может быть, это Бог лишил США разума за его грехи Содома и Гоморры? Эта интересная гипотеза ждёт исследований «британских ученых».

Нельзя сказать, что политический хаос в США никто не замечает. На недавнем съезде Республиканская партия, в целом, поддержала Трампа. В том числе ястребы Джон Маккейн и Линдси Грэм: они уже воздерживаются от критики Трампа, согласны на голословное «осуждение Трампом вмешательства российских хакеров». Для сохранения собственного лица. Между прочим, это делает политически невозможным импичмент Трампа, поскольку у республиканцев формальное большинство в Конгрессе. Не за это ли Путин похвалил недавно Маккейна? Впрочем, Путин и Порошенко похвалил «за интерес к русской литературе».

Антиевропейское обострение в Конгрессе США может иметь большие последствия, если не прекратится. Европейские, в частности, французские эксперты уже не стесняются говорить, что США развязали и поддерживают конфликт на Украине, чтобы развести Германию и Европу с Россией, Тиллерсон продолжает эту старую политику Обамы, и Европа по инерции просто терпит её.

Однако если США, прикрываясь Россией, введут санкции против европейской экономики, то у Европы есть хороший ответ, о котором говорят эксперты. Она может снять европейские санкции с России, и это приведёт к быстрому прекращению войны на Украине, и компенсирует весь ущерб европейской экономике.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 3

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    То, что там во власти - хаос - очевидно всем не слепоглухим. Но этот хаос "опускает" гегемона просто "ниже плинтуса".
    Горный стрелок
  2. Быков. Сегодня, 15:58
    Ну, подождем и посмотрим, что там дальше будет.
    Быков.
  3. mac789 Сегодня, 16:26
    Ага... Хаос... Мечтайте... Спляшите ещё... Ну или там попрыгайте... Можете уряяя покричать. У них там, в Америках все нормально. И с властью. И с армией. И с промышленностью. И с деньгами. И с демократией. А геев в Европах не больше чем у нас в России. Достаточно в город на дорогу выехать. Или зайти в любое госучреждение. Честно говоря туда без пары гранат и огнемёта заходить не хочется - такое там б...ство твориться. Вот нам и рассказывают про то " как в Америке мучают негров". Такое еще при советской власти рассказывали. Так что уши то особенно не развешивайте. Наши начальнички тоже те ещё упыри...
    mac789
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