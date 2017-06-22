19:48 22 июня

Первый официальный штраф за георгиевскую ленту на Украине

Пресс-служба Национальной полиции по Днепропетровской области Украины сообщает о том, что сегодня, 22 июня, впервые в истории Украины официально выписан штраф за нарушение так называемого «закона о георгиевской ленточке». Речь идёт о законе, запрещающем символику, которую с недавних пор на майданной Украине именуют «сепаратистской».

Штраф был выписан жительнице города Днепропетровска (майданный вариант – Днепра), которая в День памяти и скорби прикрепила на одежду георгиевскую ленточку.

Первый официальный штраф за георгиевскую ленту на Украине



Из сообщения:
На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Изготовление и пропаганда георгиевской ленты").


В Днепропетровске, как и во многих других городах Украины, сегодня прошли акции памяти, посвящённые 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Не обошлось и без провокаций со стороны радикалов, которые пытались сорвать возложение венков к монументам, воздвигнутым в честь подвига советского народа.

В этот день находясь с визитом в Европе, президент Украины Порошенко заявил о том, что сегодня "украинцы-потомки победителей мужественно защищают рубежи от агрессора".

А на этом фоне небезызвестный украинский нардеп Семён Семенченко поведал в Фейсбуке об очередных "происках Кремля". По словам Семенченко, к проискам Москвы нужно относить и то, что Львов превращается в огромную свалку мусора и даже "мусорную столицу Украины". Семенченко утверждает, что это очередное "доказательство" связей Порошенко с Москвой.

Использованы фотографии: Chuvsu.ru
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Комментарии 28

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  1. МПК105 Сегодня, 18:20
    Что знаменательно,по-моему,даже не в Галиции где-то там,а в Днепропетровске,который к Новороссии причисляли не так давно...Вот что грустно...
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 18:29
      В Днепре шибко не возмущались, когда националисты обрезали половину названия их города.
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 18:44
        Так без виз же важнее
        pjastolov
      2. Alexey RA Сегодня, 19:23
        Цитата: сибиралт
        В Днепре шибко не возмущались, когда националисты обрезали половину названия их города.

        Дык... человек-Шкиряк был абсолютно прав, когда говорил о реакции на действия властей:
        Покричите немного, повоняете, но потом успокоитесь.
        Alexey RA
    2. RASKAT Сегодня, 18:57
      Ну вот дождались. Следующий закон будет штрафовать людей за русский язык.
      RASKAT
  2. Pirogov Сегодня, 18:21
    А шо правовое государство европейске............
    Pirogov
  3. ИмПерц Сегодня, 18:22
    Скоро красные труселя будут штрафоваться на Украине...
    Дойдут до маразма и начнут запрещать всё подряд для поддержания бюджета и штанов...
    А красный цвет торжественно переименуют в жовто-блакитно-особый...
    Ведь дорожки для почётных гостей и маки не перекрасишь...
    ИмПерц
  4. Бензорез Сегодня, 18:28
    Всё по серьезному у них там. Надо же... Это ж вот насколько заняться людям больше нечем, кроме как бегать-ленточки высматривать. Совсем ополоумели в Днепре.
    Бензорез
  5. Mavrikiy Сегодня, 18:30
    Ни че не понял. Это развод? После 2-70 лет оккупации впервые восторжествовала законность(а то приходилось в подворотнях пинать) и справедливость (а то в очи плевали) и.... Где кино, где семечки, за че мы мойдан делали?
    Скромно, скупо, а понимаю-понимаю-понимаю. У пана атомана грошей нема.
    Mavrikiy
  6. Волшебник ЗОЖ Сегодня, 18:31
    Чо там ЕСПЧ в таких случаях думает ?
    Волшебник ЗОЖ
  7. Фагелов Сегодня, 18:32
    Уркаина ни на что больше не способна, если воюет с ленточками. И это радует.
    Фагелов
  8. Alget87 Сегодня, 18:38
    Да, есть ещё там смелые люди, а что касается тех кто придумывал, принимал и утверждал такие законы, так наши правители их признали, президенские и как их, верхорадские, тьфу, язык сломаешь, так что всё легитимно, хотя и за гранью понимания, но как я понял , наши власти их прекрасно понимают, тут вон и товарооборот расти начал, причём с нашей стороны, не зря говорят" бабло победит всё"
    Alget87
  9. kefan Сегодня, 18:39
    Ну в общем к этому там все давно и шло
    kefan
  10. grm Сегодня, 18:46
    В конечном итоге это их дело.
    Каждый сходит с ума по своему.
    grm
    1. reservist Сегодня, 18:55
      ну да ... их дело ...
      эти наверно тоже начинали с запрета "неправильной" символики ...
      reservist
      1. grm Сегодня, 19:11
        Цитата: reservist
        ну да ... их дело ...
        эти наверно тоже начинали с запрета "неправильной" символики ...



        Это террористы на фото. Вы уходите в крайности.
        Это вообще не дело России- запрещать символику или нет на Укарине, запрещать ленточку или нет.
        Это не нарушение международного права итд.
        Это их личное дело. Да оно может не нравится России , но это их дело . Да они хотят подгадить России- но это их дело.

        Не надо уходить в крайности.
        grm
        1. Alexey RA Сегодня, 19:30
          Цитата: grm
          Это вообще не дело России- запрещать символику или нет на Укарине, запрещать ленточку или нет.

          Конечно же нет. И зигующие молодчики в государственных структурах соседнего государства - тоже не наше дело. И нацистская символика над войсковыми соединениями соседнего государства - тоже не наше дело (ну что вы, это совсем не Вольфсангель - просто очень похожий символ). И угрозы официальных лиц соседнего государства в адрес России (вплоть до необходимости терактов) - тоже не наше дело.
          Только мы хорошо помним - чем обычно заканчивается такое не наше дело...
          Alexey RA
          1. grm Сегодня, 19:35
            Вот как раз русофобское, антисемитское и прочее подобное поведение должно быть осуждено на высшем уровне.
            Как и нацистские лозунги и прочее .
            Я лишь писал про георгиевскую ленту.


            Опять таки, хотелось бы узнать ваше мнение, почему Россия на высшем уровне не реагирует на это всё какими-то реальными действиями?
            grm
    2. APASUS Сегодня, 19:08
      Цитата: grm
      В конечном итоге это их дело.

      Эти тоже развлекались ,всем звезды выдавали .........................чем закончилось помните?
      APASUS
      1. grm Сегодня, 19:18
        Цитата: APASUS
        Эти тоже развлекались ,всем звезды выдавали .........................чем закончилось помните?


        Это как же вы с запрета на георгиевскую ленту перешли на желтые звезды, которые нацисты вешали для отличия евреев от других?
        grm
        1. reservist Сегодня, 19:43
          и там и там поначалу был запрет и действия по уничтожению "вражеской" символики
          reservist
          1. grm Сегодня, 19:45
            Цитата: reservist
            и там и там поначалу был запрет и действия по уничтожению "вражеской" символики


            Эти (на фото Игиловец?) по моему сразу с убийств начали...

            Ну так если туда дело будет идти, то очевидно, что Россия не будет смотреть просто так на это всё, да и Украине почти банкрот.. Ей бы себя не развалить...
            grm
        2. reservist Сегодня, 19:46
          март 2014 года, Одесса
          сначала уничтожали символику, потом ее носителей ...
          reservist
    3. Подрезчик Сегодня, 19:42
      Это их дело? У Вас уважаемый, наверное среди родни не было жертв ВОВ (подчеркиваю! ), если Вы говорите об этом так легко! Верьте, что это их дело, и скоро они будут у Вас!!! Поверьте, не с Рождествескими подарками!
      Подрезчик
  11. Alget87 Сегодня, 18:57
    Цитата: grm
    В конечном итоге это их дело.

    Вот точно так говорили в 30-х годах прошлого века про Германию, что из этого получилось надеюсь рассказывать не нужно, тем более в такой для нас день, я вот смотрю неуважаемый мной grm, судя по всем вашим высказываниям на этом сайте у вас или с головой не всё в порядке, или тролль на подработке,потому что здравомыслящий человек такие заявления делать не будет.
    Alget87
    1. grm Сегодня, 19:25
      Здравомыслящий человек не будет запрет на георгиевскую ленту приравнивать в поведению нацистов.
      Это бред полный .

      С другой стороны чего же Россия то молчит? Послу ноту протеста дали? посла выгнали?
      Россия работает с Украиной, Порошенко Путин признал легитимным , торговля идёт полным ходом.
      Деньги с этой торговли Украина тратит в том числе и на войну на Донбасе , но вас это мало волнует.

      Вы пытаетесь приравнивать запрет на георгиевскую ленту с поведением нацистов. Это просто жалкая попытка плюнуть в сторону Украины, точно так же как Украина плюёт в сторону России запрещая георгиевскую ленту.

      Да и нападки Ваши на меня смешны точно так же, как и ваши жалкие попытки приравнивать поведение нацистов к поведению Укарины из за георгиевской ленты.
      grm
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:44
        Цитата: grm
        Здравомыслящий человек не будет запрет на георгиевскую ленту приравнивать в поведению нацистов.
        ...
        Вы пытаетесь приравнивать запрет на георгиевскую ленту с поведением нацистов.
        ...
        Да и нападки Ваши на меня смешны точно так же, как и ваши жалкие попытки приравнивать поведение нацистов к поведению Укарины из за георгиевской ленты.


        Мы вас вычислили - вы тролль!
        Ну чего зомбируете?? Одно и то же, как 25-й кадр..
        Ну и подменяете знатно. Вам объясняют, что нацисты на Украине (вы же не будете спорить с тем, что уничтожение собственного народа из-за их желания говорить на родном языке является нацизмом в чистом виде) делают ровно то же самое, что нацисты делали в Германии. А именно ранжируют людей по символике. Только бандеры карают носителей символов за их культуру и идеи, а гитлеровцы помечали символами людей, которых собирались карать также за их культуру и идеи.
        Суть одна в данном случае. Те же яйца в профиль.
        osoboye_mneniye
  12. roskot Сегодня, 19:38
    Вот и еще одна статья пополнения бюджета. Даешь лозунг "Грабь своих, что бы чужие боялись"
    roskot
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