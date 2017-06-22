Первый официальный штраф за георгиевскую ленту на Украине

На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Изготовление и пропаганда георгиевской ленты").

Пресс-служба Национальной полиции по Днепропетровской области Украины сообщает о том, что сегодня, 22 июня, впервые в истории Украины официально выписан штраф за нарушение так называемого «закона о георгиевской ленточке». Речь идёт о законе, запрещающем символику, которую с недавних пор на майданной Украине именуют «сепаратистской».Штраф был выписан жительнице города Днепропетровска (майданный вариант – Днепра), которая в День памяти и скорби прикрепила на одежду георгиевскую ленточку.Из сообщения:В Днепропетровске, как и во многих других городах Украины, сегодня прошли акции памяти, посвящённые 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Не обошлось и без провокаций со стороны радикалов, которые пытались сорвать возложение венков к монументам, воздвигнутым в честь подвига советского народа.В этот день находясь с визитом в Европе, президент Украины Порошенко заявил о том, что сегодня "украинцы-потомки победителей мужественно защищают рубежи от агрессора".А на этом фоне небезызвестный украинский нардеп Семён Семенченко поведал в Фейсбуке об очередных "происках Кремля". По словам Семенченко, к проискам Москвы нужно относить и то, что Львов превращается в огромную свалку мусора и даже "мусорную столицу Украины". Семенченко утверждает, что это очередное "доказательство" связей Порошенко с Москвой.