Popular Science: Не верьте шумихе вокруг российской гиперзвуковой ракеты

Статья «Don't believe the hype about Russia's hypersonic missile»:

http://popsci.com/hype-russia-hypersonic-missile

Зарубежные публикации о существующем и перспективном российском вооружении либо о военной технике можно условно разделить на несколько типов Подобные статьи могут претендовать на объективность или преуменьшать эффективность российских разработок, одновременно восхваляя собственные. Также нередко встречаются материалы, в кричащей манере рассказывающие о грядущей угрозе и невозможности защиты от нее. Своеобразным ответом на подобные публикации оказываются статьи, авторы которых пытаются успокоить читателя и дать ему понять, что описанные образцы на самом деле не настолько опасны, как утверждается.В последнее время темой активных обсуждений стал российский проект перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом изделии известно крайне мало, но гиперзвуковая тематика привлекает особое внимание средств массовой информации и широкой общественности. Как следствие, появляются все новые и новые материалы, авторы которых пытаются проанализировать имеющиеся сведения и сделать выводы. Некоторые выводы вскоре оказываются поводом для статей-опровержений.18 июня американское научно-популярное издание Popular Science опубликовало статью Келси Д. Этертона с говорящим названием «Don't believe the hype about Russia's hypersonic missile» – «Не верьте шумихе вокруг российской гиперзвуковой ракеты». Как ясно из заголовка, автор попытался рассмотреть имеющуюся ситуацию вокруг проекта «Циркон», прежде всего информационный фон, окружающий эту разработку. Изучив обстановку, он сделал определенные выводы.Статья получила любопытный подзаголовок: «дело не в скорости, а в том, как использовать эту скорость». Материал проиллюстрировали фотографией российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», на некотором отдалении от которого был запечатлен британский эсминец HMS Dragon (D35). В подписи к снимку указывалось, что крейсера проекта 1144 «Орлан», по которому и был построен «Петр Великий», в будущем смогут получить перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».Свою статью К.Д. Этертон начинает с указания текущего состояния и будущего перспективных проектов. Перспективные гиперзвуковые ракеты, способные преодолевать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, он называет новейшими разработками в длительной гонке вооружений. Российская ракета «Циркон» может попасть в арсеналы уже в следующем 2018 году. При этом, несмотря на самые смелые заголовки, ограниченный объем имеющихся данных об этом проекте заставляет сомневаться в том, что такая ракета станет неоспоримой угрозой для надводных кораблей.Несколько дней назад принадлежащее российскому государству информационное агентство «Спутник» опубликовало статью о перспективных разработках в области ракетного вооружения. Как пишет Popular Science, «Спутник» похвастался доблестью ракет и отметил, что британским авианосным ударным группам будет нечем ответить на ракеты «Циркон». Самолетам корабельной группировки попросту не хватит топлива, чтобы пройти требуемый путь и своевременно добраться до рубежа перехвата подлетающих ракет.Автор напоминает, что противокорабельные ракеты, способные угрожать авианосцам, являются достаточно простым и дешевым способом противодействия смертельной угрозе со стороны палубной авиации. Тем не менее, подобные способы давно известны и учитываются флотоводцами. В течение долгих лет командование военно-морских сил не отправляет авианосцы в плавание самостоятельно. Их сопровождают другие корабли, несущие радиолокационные станции обнаружения, зенитные ракеты и средства противоракетной обороны. Используя собственные системы обнаружения и оружие, такие корабли защищают авианосец от удара противника. В таких условиях, по мнению К.Д. Этертона, серьезной угрозой для кораблей гиперзвуковые ракеты делает не только скорость.Он призывает учитывать, что высочайшая скорость полета не является целью, но представляет собой средство получения нужных результатов. Перехват ракеты затрудняется не только высокой скоростью, но и тем, как она ее использует. Чтобы раскрыть этот вопрос, автор Popular Science обратился за консультацией к Джеймсу Эктону – одному из директоров программы по ядерной политики Финда Карнеги за международный мир. Эксперт высказал свое мнение о гиперзвуковых скоростях и их применении на практике.Дж. Эктон полагает, что в контексте ракеты «Циркон» имеется несколько важных вопросов, затрагивающих ее характеристики. Так, его интересует, на каком расстоянии корабль сможет обнаружить такую угрозу. Кроме того, нужны сведения о том, как ракета может маневрировать на конечном участке траектории, вблизи корабля-цели. По мнению Дж. Эктона, эти вопросы гораздо интереснее, чем показатели скорости сами по себе.Развивая тему необходимости анализа различных характеристик и использования скорости, К.Д. Этертон указывает, что одна только гиперзвуковая скорость не даст требуемый эффект. Причиной этого он называет особенности существующих средств противоракетной обороны: они уже построены для борьбы с целями, имеющие еще большие скорости, чем «Циркон».Далее автор цитирует Дэвида Райта – члена организации «Союз обеспокоенных ученых». Тот указывает, что гиперзвуковая скорость полета – это весьма быстро для крылатой ракеты. Тем не менее, если вспомнить о баллистических ракетах, то подобные показатели уже не выглядят столь выдающимися.Комплексы противоракетной обороны, предназначенные для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, к настоящему времени только начинают показывать реальные успехи в ходе испытаний и проверок. В случае угрозы со стороны ракет с меньшей дальностью полета могут использоваться зенитные системы семейства Patriot, имеющие определенный противоракетный потенциал. Такие комплексы состоят на вооружении Соединенных Штатов и некоторых зарубежных государств.Ракеты «Пэтриот» имеют скорость полета до M=4, что более чем достаточно для своевременного перехвата самолета или крылатой ракеты той или иной существующей модели. Испытания по перехвату баллистических ракет, движущихся по заранее рассчитанным траекториям, пока завершались лишь частичным успехом: часть мишеней была уничтожена, тогда как другие смогли долететь до своей условной цели.К.Д. Этертон напоминает, что успешный перехват цели зависит от ее скорости и своевременного обнаружения. Так, боевые блоки межконтинентальной ракеты Minuteman III на нисходящей части траектории развивают скорость порядка M=20, что в три или четыре раза больше ожидаемой максимальной скорости противокорабельного «Циркона». Однако баллистические ракеты летают по четким и предсказуемым траекториям. Сначала ракета уходит вверх, а затем отправляется вниз. На всем протяжении своего полета баллистическая ракета остается «в чистом небе» и может свободно отслеживаться наземными радиолокационными станциями или космическими аппаратами.Дж. Эктон напомнил об известной методике снижения вероятности обнаружения ракеты во время полета. Она заключается в выполнении полета на малой высоте, за пределами возможностей радиолокаторов. Специалист напомнил, что от профиля полета прямо зависит сложность обнаружения летящей ракеты: «даже если вы сможете что-либо обнаружить, то вряд ли сумеете его перехватить, если оно выполняет маневры». Ракеты буквально уклоняются от средств поражения, используемых для защиты корабля.Автор отмечает, что профиль полета сможет сказать о боевой мощи и эффективности ракет «Циркон» гораздо больше, чем просто сведения о максимальной скорости полета. Если ракета действительно сможет двигаться по маловысотной траектории, а на конечном участке будет выполнять резкий рывок с непредсказуемым маневрированием, то результаты ее боевой работы вполне могут соответствовать тому, что говорит «реклама».Если же перспективная российская ракета не будет иметь таких возможностей, то существующая противовоздушная и противоракетная оборона зарубежных кораблей может оказаться адекватна имеющейся угрозе. Тем не менее, командование и специалисты, ответственные за формирование облика оружия, вряд ли одобрят ракету с такими особенностями, резко ограничивающими ее эффективность.Поскольку подобные сведения, представляющие особый интерес с точки зрения боевого применения, пока рано утверждать, даст ли ракета «Циркон» какие-либо значительные преимущества российскому военно-морскому флоту.Статья «Don't believe the hype about Russia's hypersonic missile» завершается еще одной цитатой Джеймса Эктона. Он утверждает, что не склонен отрицать потенциал перспективной российской гиперзвуковой ракеты и ее будущее с точки зрения угрозы кораблям Соединенных Штатов. Тем не менее, такое его мнение основывается не только на опубликованных сведениях о скорости ракеты, поскольку этот параметр не является основополагающим и решающим фактором. Средства массовой информации сообщают, что «Циркон» сможет летать в шесть раз быстрее звука, и это сделает ракету неудержимой. Однако подобные утверждения эксперт считает всего лишь спекуляцией со стороны неосведомленных лиц.***Проекты гиперзвукового оружия России и зарубежных стран традиционно привлекают особое внимание специалистов и широкой общественности. Тем не менее, разработчики перспективных вооружений и его будущие эксплуатанты не спешат раскрывать все самые интересные сведения, и обычно ограничиваются лишь самыми общими заявлениями. Чаще всего все доступные сведения ограничиваются только заявлениями о возможных носителях оружия, о его предназначении и максимальных летных характеристиках. Кроме того, достоянием общественности становятся сведения о некоторых мероприятиях в рамках проектов.К примеру, известно, что к настоящему времени российская оборонная промышленность завершила разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» морского базирования, а с весны прошлого года проводит ее испытания. Последний испытательный пуск, о котором сообщали СМИ, состоялся в апреле этого года. В этот раз в ходе проверки опытное изделие развило скорость около M=8. Платформа-носитель, дальность полета и результаты запуска, однако, не уточнялись.Сроки завершения работ и принятия перспективного оружия на вооружение пока не уточнялись. Представителями военного ведомства и промышленности высказывалась возможность начала эксплуатации новых комплексов после 2020 года, однако конкретные планы – даже если они и существуют – остаются неизвестными.Согласно ранее публиковавшимся сведениям и оценкам, российская промышленность действительно занимается разработкой гиперзвуковой маневрирующей ракеты 3М22 «Циркон». Утверждается, что ракета получит комбинированную систему наведения с инерциальной навигацией и активной радиолокационной ГСН. При скоростях до M=8 изделие сможет летать на больших высотах и на конечном участке полета снижаться к цели. Дальность, по разным оценкам, достигнет 400-500 км. В качестве носителей такого оружия могут использоваться корабли и подлодки как существующих типов, прошедшие соответствующую модернизацию, так и новые боевые единицы флота.Несмотря на минимум доступной информации, и отечественная, и зарубежная пресса не слишком редко пишет о перспективных проектах. При этом отечественные издания вполне ожидаемо обращают внимание на высочайшую скорость полета и связанные с ней преимущества. Схожим образом поступают и зарубежные журналисты, желающие испугать своих читателей. Тем не менее, время от времени появляются и достаточно удачные попытки анализа.Статья «Don't believe the hype about Russia's hypersonic missile» журнала Popular Science стала попыткой разобраться в имеющейся ситуации и определить реальные возможности перспективного российского ракетного комплекса, о котором пока известно крайне мало. Несмотря на дефицит точных сведений, Келси Д. Этертон и его консультанты смогли прийти к весьма интересным и логичным выводам.Нельзя не признать, что самой интересной особенностью проекта «Циркон», являющейся его «краеугольным камнем» и обуславливающим все прочие черты будущей ракеты, является именно гиперзвуковая скорость полета на маршевом участке. Оружие такого рода пока отсутствует в арсеналах даже ведущих стран мира, что и вызывает особый интерес к подобной тематике со стороны военных, специалистов и общества. Как следствие, именно гиперзвуковая скорость полета, а также методы ее достижения оказываются основной темой множества обсуждений и публикации.Однако издание Popular Science напомнило и о других не менее важных аспектах проекта. Трудно не согласиться с К.Д. Этертоном и его консультантами в том, что перспективная противокорабельная ракета должна отличаться не только скоростью полета. Вряд ли российский флот заинтересован в создании ракеты, способной за минимальное время выйти в заданный район, но промахнуться мимо цели. Сверхскоростное оружие, которое может быть перехвачено с минимальными усилиями, тоже не представляет интереса для заказчика. Таким образом, появляется возможность представить примерные требования к новой ракете, соблюдавшиеся при разработке проекта.Согласно отрывочным данным, оценкам и т.д., все моменты, указанные в статье Popular Science, были учтены российскими конструкторами при создании перспективного ракетного комплекса. Как следствие, изделие «Циркон» получит возможность поражения целей не только за счет высочайшей скорости полета. Это будет означать, что сомнения американских журналистов и специалистов были необоснованными, шумиха в прессе частично оправдала себя, а ВМФ России действительно получит оружие с уникальными боевыми возможностями, представляющее серьезную угрозу для корабельных соединений вероятного противника.