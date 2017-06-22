22:40 22 июня

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации отношений, говорится в сообщении российского МИД.

При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период
— говорится в сообщении, передает РИА Новости .

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию



Как пояснили в МИД РФ, в этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях.

Лавровым было подчеркнуто, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации этих отношений
— говорится в документе -
В ходе обсуждения международных проблем Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса. Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования


Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению Минских договоренностей, сообщили в российском ведомстве.

Использованы фотографии: http://ru.axar.az/
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Комментарии 36

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  1. razved Сегодня, 20:08
    А новые санкции разве не являются ответом на наши предложения?
    razved
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:14
      Цитата: razved
      А новые санкции разве не являются ответом на наши предложения?

      Да у нас все в толк взять не могут, как так то..
      Владимир 38
      1. razved Сегодня, 20:21
        Или сих пор пытаемся играть в вежливых политиков...
        razved
        1. Pirogov Сегодня, 21:03
          Цитата: razved
          Или сих пор пытаемся играть в вежливых политиков..

          вот именно бесконечные встречи Лаврова не о чём ,а результат даже не ноль ,а большой минус.
          Pirogov
          1. Владимир 38 Сегодня, 21:05
            Цитата: Pirogov
            от именно бесконечные встречи Лаврова не о чём ,а результат даже не ноль ,а большой минус.

            На результат у нас работать не умеют.. Вот для показухи , это да.. Траву в зеленый цвет покрасить..
            Владимир 38
            1. KAV Сегодня, 22:23
              Вот читаю комменты всепропальщиков и главных стратегов на ВО... И, возникает вопрос: а чего вы все такие красивые, ну и умные конечно же, сидите тут и се*ре*те в комментах, вместо того, чтобы пойти в МИД и рулить оттуда? Хотя, о чем это я?! Какой МИД?! Напрямую в президентское кресло! Оттуда рулить куда удобнее! Вперед, диванные войска!
              KAV
              1. словак Сегодня, 22:34
                страна советов, однако ....
                словак
        2. INVESTOR Сегодня, 21:24
          Да кончено, санкции это полезно. "Когда денег нет, но ты держишься"
          INVESTOR
          1. INVESTOR Сегодня, 21:25
            Санкции они совсем нам не вредят... «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», — заявил премьер.
            INVESTOR
          2. Простой Сегодня, 22:23
            Чего то я не понял:
            Простой
          3. словак Сегодня, 22:35
            судя по выражению лица, рыба была второй свежести
            словак
      2. 210окв Сегодня, 21:03
        Вот то то и оно..Мечем бисер перед свиньями..
        Цитата: Владимир 38
        Цитата: razved
        А новые санкции разве не являются ответом на наши предложения?

        Да у нас все в толк взять не могут, как так то..
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 21:16
      Новые санкции как раз и предназначены чтобы Трамп с Путиным не "снюхались" на двадцатке в июле.
      сибиралт
  2. pjastolov Сегодня, 20:09
    Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования
    не призывать надо, заставлять negative
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 20:10
      Загонять "палками" , как неразумную скотину.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 20:19
        Лучше загонять калибрами, надежнее
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 20:26
          У меня инструмент в кавычках , который не исключает и калибры ... lol
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 20:27
            который не исключает и калибры
            а скорее подразумевает laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 20:29
              Угу, и булаву с ярсами...
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 20:31
                хорошее трио good
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 20:34
                  Лишь бы им "петь" не пришлось.
                  cniza
                  1. Подрезчик Сегодня, 20:58
                    Прошу прощения, джентльмены, что встреваю в разговор! Но эти матрасные не понимают до сих пор, что они не единственная сила в мире. Поэтому предлагаю, "комплекс" из Ярсов, Булав, Искандеров, С-300 и 400, Бастионов и т.д. поставить с контингентом прямо на ...КУБУ! И пусть звездно-полосатые чешут себе...репу!
                    Подрезчик
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:34
                      Саня, привет hi Ну и идея! good Они до сих пор при упоминании Карибского кризиса в истерику впадают, а ты предлагаешь Второй Карибский учинить. У них фармакологическая промышленность не справится с выпуском успокоительного. wassat Я же знаю - ты человек добрый, давай про Кубу шёпотом, не будем пугать исключительных преждевременно. laughing drinks
                      Svarog51
                      1. Подрезчик Сегодня, 21:51
                        Серега, здравствовать и радоваться! hi Конечно, моя идея не исполнима, да и не нам решать...Но мы готовы!!! soldier
                        Подрезчик
                    2. Svarog51 Сегодня, 21:58
                      моя идея не исполнима

                      Чё й то?
                      мы готовы!!

                      Добавлю - Всегда готовы! good
                      Svarog51
    2. 210окв Сегодня, 21:06
      Заставлять заштатников?Как?Я понимаю,во времена СССР с его промышленной и военной мощью и ОВД..А сейчас,как?С "инвалидным"ОДКБ,Силуановым,Чубайсом и Кудриным?
      Цитата: pjastolov
      Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования
      не призывать надо, заставлять negative
      210окв
  3. Logall Сегодня, 20:11
    [/quote]В ходе обсуждения международных проблем Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики[quote]

    Нет смысла давать оценку. Нужно сперва двинуть по лбу, а потом, как котёнка носом в какашки тыкать.
    А "какашек" у них, на полмира!
    Logall
  4. Deadушка Сегодня, 20:18
    На западе вообще живут в своей "параллельной вселенной".
    Новость интересную прочитал:
    "Французскую прессу шокировала погоня русских за бандитами по Парижу" laughing
    https://www.nalin.ru/kak-pobedim-francuzskuyu-pre
    ssu-shokirovala-pogonya-russkix-za-banditami-po-p
    arizhu-5654
    Deadушка
  5. Горный стрелок Сегодня, 20:21
    Ха, санкциями решили давить. Ту один танками давить пытался, да кончил плохо... wassat
    Горный стрелок
  6. Влад5307 Сегодня, 20:57
    Атем временем патнеры перебрасывают отряды ИГ в Афганистан. см. ссылку:https://rns.online/military/MID-Rossii-soo
    bschil-o-neopoznannih-vertoletah-perebrasivayusch

    ih-boevikov-IG-v-afganistane--2017-06-22/, а мы все говорим "партнерам" : "Ребята давайте жить дружно!". Поджигают южные рубежи СНГ, стремясь распылить силы РФ по всем фронтам. Нужно решительно кончать с "пожарами" по периметру, а не растягивать "удовольствие" на годы!
    Влад5307
  7. samarin1969 Сегодня, 21:02
    Риторика конечно "грозная"... но по факту переговоры всё-же прошли и на более высоком статусе (все аспекты Сирии, Минск)...
    Россия и так мирится с убийствами людей Донбасса, с вторжением США в Сирию....Уступок со стороны Штатов не видно...Послать их подальше, пока не предложат что-либо вменяемое.
    samarin1969
  8. farik68 Сегодня, 21:04
    Парни успокойтесь... Все до поры до времени...

    .
    farik68
  9. Runoway Сегодня, 21:58
    Я не знаю,что произошло с нашим алигархичным правительством ,но с 2000ых они наконец вспомнили про оборонку!
    Очень надеюсь,что до этих людей в скором времени дойдёт,что прежде чем понтоваться перед западными санкциями и США в целом , нужно иметь всё своё:
    -промышленость(высокотехнологичную)
    -банковскую систему
    -полноценный аграрный сектор
    -союзников по всему миру (а не кучку стран-проституток,которым нужно регулярно кредиты давать и долги списывать,чтобы они развернули свои булки под США
    -и тд
    А то ведь просрали всё ,что можно!!!! Да, конечно пытается восстановить,но хреновенькие темпы,не те времена когда можно дураков держать-резкое заявление,но расстреливать пора,для темпа,патриотичности и глубокой самоотверженности......... иначе поздно будет и бомбить будут уже нас!
    ВОВ показала -НЕТ У РУССКИХ ДРУЗЕЙ! И НИКТО НЕ ПОМНИТ ДОБРА
    Какое мировое признание? ООН? Договорённости с западным миром? -их просто не может быть! На протяжении веков мы для них сырьевой придаток,который нужно посадить на цепь.Они понимаю только язык силы,а она нами потеряна
    Runoway
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 22:03
    Почему бы уважаемому министру иностранных дел для начала не посмотреть на курс рубля в обменниках? А потом уже говорить о бесполезности санкций...
    Вождь краснокожих
    1. Стропорез Сегодня, 22:09
      Цитата: Вождь краснокожих
      Почему бы уважаемому министру иностранных дел для начала не посмотреть на курс рубля в обменниках?

      У него дети в матрасии, на фига ему обменники?
      Цитата: Вождь краснокожих
      А потом уже говорить о бесполезности санкций...

      а чем биомассу зомбировать?
      Стропорез
  11. Tusv Сегодня, 22:05
    Эх. Сергей Викторыч. Ти Рекс тута со всем открытым задом... Понимаю, как трудно поднять одну из ног и как трудно рассчитать, что бы попало по самое уауауа одновременно. Но кому щаз легко. Надо тренироваться. Вариант пшекнячего лиза нас не устраивает
    Tusv
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