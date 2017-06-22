Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации отношений, говорится в сообщении российского МИД.
Как пояснили в МИД РФ, в этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях.
Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению Минских договоренностей, сообщили в российском ведомстве.
При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период— говорится в сообщении, передает РИА Новости .
Как пояснили в МИД РФ, в этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях.
Лавровым было подчеркнуто, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации этих отношений— говорится в документе -
В ходе обсуждения международных проблем Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса. Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования
Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению Минских договоренностей, сообщили в российском ведомстве.
Использованы фотографии: http://ru.axar.az/
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