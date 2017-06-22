Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период

Лавровым было подчеркнуто, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации этих отношений

В ходе обсуждения международных проблем Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса. Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования