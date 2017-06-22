Датская "Terma" намерена помочь США нарастить производство F-35 до 200 единиц в год

Соглашение, которое мы подписали сегодня, является убедительным доказательством нынешнего и будущего участия Terma в программе F-35, и это показывает, как сотрудничество может принести пользу Terma, всей датской промышленности и программе F-35 в целом.

В ходе проходящего международного авиакосмического салона в Ле Бурже (Франция) датская компания Terma получила подтверждение возможности (от американской Marvin Engineering) на поставки в течение нескольких ближайших лет определённых компонентов в рамках программы по созданию F-35. Известно о заключении меморандума между компаниями, предполагающего, что Terma со своей стороны будет участвовать в реализации программы. Заявлено, что датские производители предложили наиболее низкую стоимость услуг среди прочих конкурентов.Подробные сводки о заключении меморандума между американской и датской компаниями говорят о том, что Terma предлагает услуги по производству пилонов для ракет класса «земля-воздух», композитных панелей, а также электронного оборудования для радаров.Необходимо отметить, что Terma входит в обойму реализаторов программы F-35 ещё с того времени, когда сами F-35 существовали разве что в идейном варианте – с 2003 года.Из сообщения исполнительного директора компании Terma Йенса Маалё:Для справки: «Терма» - датская компания, которая специализируется на создании продукции для авиакосмической отрасли (и не только). В компании заняты около 1,3 тыс. сотрудников. "Терма" позиционирует себя стратегически важным поставщиком для программы F-35 LIGHTNING II.Известно, что датская компания поставила продукции для самолётов F-35 на сумму примерно в 180 млн долларов США. Общая сумма заказов для датского производителя от американских компаний, участвующих в программе, – около 300 млн долларов. В пресс-службе компании говорят о том, что заключение нового контракта подразумевает создание не менее 200 американских самолётов пятого поколения в год, начиная с 2020 года. Выходу на это производственное значение и собирается помочь американской Lockheed Martin датская "Терма".