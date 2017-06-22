22:34 22 июня

Датская "Terma" намерена помочь США нарастить производство F-35 до 200 единиц в год

В ходе проходящего международного авиакосмического салона в Ле Бурже (Франция) датская компания Terma получила подтверждение возможности (от американской Marvin Engineering) на поставки в течение нескольких ближайших лет определённых компонентов в рамках программы по созданию F-35. Известно о заключении меморандума между компаниями, предполагающего, что Terma со своей стороны будет участвовать в реализации программы. Заявлено, что датские производители предложили наиболее низкую стоимость услуг среди прочих конкурентов.

Подробные сводки о заключении меморандума между американской и датской компаниями говорят о том, что Terma предлагает услуги по производству пилонов для ракет класса «земля-воздух», композитных панелей, а также электронного оборудования для радаров.

Датская "Terma" намерена помочь США нарастить производство F-35 до 200 единиц в год



Необходимо отметить, что Terma входит в обойму реализаторов программы F-35 ещё с того времени, когда сами F-35 существовали разве что в идейном варианте – с 2003 года.

Из сообщения исполнительного директора компании Terma Йенса Маалё:
Соглашение, которое мы подписали сегодня, является убедительным доказательством нынешнего и будущего участия Terma в программе F-35, и это показывает, как сотрудничество может принести пользу Terma, всей датской промышленности и программе F-35 в целом.


Для справки: «Терма» - датская компания, которая специализируется на создании продукции для авиакосмической отрасли (и не только). В компании заняты около 1,3 тыс. сотрудников. "Терма" позиционирует себя стратегически важным поставщиком для программы F-35 LIGHTNING II.

Известно, что датская компания поставила продукции для самолётов F-35 на сумму примерно в 180 млн долларов США. Общая сумма заказов для датского производителя от американских компаний, участвующих в программе, – около 300 млн долларов. В пресс-службе компании говорят о том, что заключение нового контракта подразумевает создание не менее 200 американских самолётов пятого поколения в год, начиная с 2020 года. Выходу на это производственное значение и собирается помочь американской Lockheed Martin датская "Терма".

Использованы фотографии: Lockheed Martin
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 20:24
    Соглашение, которое мы подписали сегодня, является убедительным доказательством нынешнего и будущего участия Terma в программе F-35, и это показывает, как сотрудничество может принести пользу Terma, всей датской промышленности и программе F-35 в целом.
    в распиле денег показали умеренный аппетит
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 20:27
      Да крохи им бросили с барского стола.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 20:29
        Да крохи
        ну для датчан это не крохи hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 20:32
          Как сказать :

          Большой профицит в платёжном балансе (в 2004 году $ 4,14 млрд). Запасы газа и нефти. Сильное и прибыльное производство хай-тек. Высококвалифицированная рабочая сила.
          cniza
          1. bulvas Сегодня, 20:35
            Цитата: cniza
            Да крохи им бросили с барского стола.


            У нас бы нашлись производители, которые помогут увеличить производство Т-50 до ..00 штук в год

            Они нам еще понадобятся ...
            bulvas
        2. Комментарий был удален.
        3. KAV Сегодня, 22:32
          Цитата: pjastolov
          ну для датчан это не крохи

          Для датчан это причина уйти навеки с геополитической арены. Помнится, перед 2-й мировой тоже некоторые страны усердно помогали гитлеровской германии снабжением ее армии... Думаю, в этот раз не стоит так сердобольно относиться к таким странам, как в прошлый раз...
          KAV
    2. Pirogov Сегодня, 21:04
      Цитата: pjastolov
      в распиле денег показали умеренный аппетит

      Выслужится решили викинги не доделанные.
      Pirogov
  2. Logall Сегодня, 20:51

    Всё хотят денег. Всё равно, что за них убьют много людей.
    Когда куёш меч для себя— он защитит. Когда для соседа— он может убить твоего друга.
    Logall
    1. Mavrikiy Сегодня, 21:00
      Кажется у финнов или у японцев: Лучше добрый сосед, чем дальний родственник.
      Mavrikiy
  3. Mavrikiy Сегодня, 20:57
    А че? Трамп настоящий мужик. Сказал китайские производства загружать не будем.... Так это, датчане то,те же американцы , хоть в фас, хоть в профиль. Думаю американцы должны быть удовлетварены. Мечты сбываются (хоть у них ГАЗПРОМА и нет)
    Mavrikiy
  4. voyaka uh Сегодня, 21:17
    У Дании одна из самых высоких в мире производительность труда - поэтому они могут предложить более низкую цену в тендере. У них есть роботизированнные заводы, с парой десятков техников и рабочих, выдающих продукцию на десятки миллионов долларов в год.
    voyaka uh
  5. poquello Сегодня, 21:18
    200 американских самолётов пятого поколения в год

    когда оно летать то начнёт? а то такое впечатление что солить собрались, а куда не плюнешь - всё ф16
    poquello
    1. voyaka uh Сегодня, 21:34
      Когда сформируют эскадрилии и закончат серии учений, то Вы увидите Ф-35 везде, как сейчас Ф-16.
      voyaka uh
      1. кот бегемот Сегодня, 21:49
        Вояка ,а вы видели его демонстрационный полет в Ля-Бурже ? Я не большой знаток в авиации но так как летает этот дорогущий Ф-35,наш МИГ 21 60х годов разработки, и то делает в воздухе значительно больше. Я уже молчу про Миг -29 или Су-27. А что вытворяет Су-35 то это просто фантастика,самолет танцует в воздухе вопреки всем правилам аэродинамики. Вот Ф-16 еще что то умеет,почему новый самолет Ф-35 хуже по летным характеристикам ? Это полный провал в самолетостроении амеров.
        кот бегемот
    2. Walanin Сегодня, 21:42
      50000 часов налета уже. Если Вы думаете что это не летает то у меня для Вас плохие новости.
      Walanin
      1. iwind Сегодня, 21:55
        Цитата: Walanin
        50000 часов налета уже. Если Вы думаете что это не летает то у меня для Вас плохие новости.

        вы тут слегка ошиблись....
        90.000 на 12.05.2017
        https://www.f35.com/media-kit
        сейчас более 95.000
        iwind
  6. art030765 Сегодня, 21:42
    вся самая передовая техника 21 века будет создана в рамках международной кооперации именно это техника займет основную долю мирового рынка вооружений увы но мы не в этом тренде
    art030765
  7. кот бегемот Сегодня, 21:43
    Смотрел видео димострационого полета Ф-35 в Ля-Бурже, если назвать что самолет летает,то да,но как это просто надо было видеть. Такое ощущение что он не способен на элементарные фигуры самолета 3 го поколения. Хорошо что не упал во время показухи и то зачет.
    кот бегемот
    1. art030765 Сегодня, 22:17
      а зачем ему фигуры? это не легкий истребитель у него другие задачи с которыми он справляется великолепно. американцы вобще не любители высшего пилотажа смысл .даже наши летчики говорят что современный бой будет проходить вне видимости противника и тут все решает электроника и вооружение
      art030765
      1. sir_obs Сегодня, 22:29
        Точно так же уже говорили, что ракеты решат все и пушки не нужны. А потом в срочном порядке пришлось возвращать обратно.
        Вне видимости это тоже красиво только в кино и с туземцами, которые не обладают средствами противодействия этой самой электронике.
        Реальность всегда оказывается не такой, как планировали.
        sir_obs
Картина дня