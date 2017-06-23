«Авиадартс», «АРМИЯ-20..» и прочие. Для чего?

В комментариях к одному из материалов, посвященных «Авиадартсу», были весьма резкие замечания на тему того, что все это показуха, все призовые места распределены заранее, и вообще, это бессмысленное и бесполезное дело.Позвольте не согласиться.Финалы «АИ-2017» еще впереди, так же, как и форум «АРМИЯ-2017», так что о них не будем. Время еще не пришло. А поговорим о только что закончившемся российском финале «Авиадартса».Благодаря пресс-службам ВКС и Западного военного округа у нас в этом году получилось максимально глубоко окунуться в конкурс изнутри. Потому куча отчетов и рассказов впереди, так как обработка такого количества отснятого материала занимает много времени.Но мнение свое мы можем вывалить уже сегодня.Сказать, что «Авиадартс» — это огромная показуха просто нельзя. Показуха — это как раз показательные выступления в «Авиамиксе», но на то они и показательные. Но даже в показательных выступлениях есть смысл.Да, на первый взгляд все именно так: прилетают самолеты и вертолеты, устраивают бабахи и пилотаж для изрядного количества гражданского населения, собравшегося все это посмотреть. Так было раньше в Воронеже, так было потом в Рязани и Крыму. В этом году снова конкурс вернулся в Воронеж.Почему?Крым понятно, туда еще доехать надо, Рязань — отличный полигон, новый, с прекрасными подъездами и инфраструктурой. И тем не менее. Все просто. Конкурс должен себя отрабатывать, хоть немного. Всем известно, что Рязань — это вотчина ВДВ. А в Воронеже базируется академия имени Жуковского и Гагарина, точнее, академия плюс инженерно-техническое авиационное училище. Два, так сказать, в одном.И главное для ВКС уж точно не увеселение населения и показ того, насколько у нас классная авиация. После десятков роликов из Сирии и так в этом мало кто сомневается.Главное — агитационная палатка, где специалисты проводят собеседования с желающими поступить на службу в ВКС. Потому что она — источник кадров, так скажем, взятых на горячем. И, что характерно — работает.«Авиамикс» посетило больше 10 тысяч человек. Понятно, всех возрастов.В кадровый центр зашло (по данным пресс-службы) 988 человек. Оформили предварительные отношения с ВКС (то есть, выразили желание подписать контракт, но не имели документов) 328 человек, получили направление на медкомиссию, то есть, выразили желание служить уже сейчас, и все оформили, 127 добровольцев.Мелочь? Ну как посмотреть. Лишнего технического персонала не бывает. Я не знаю, сколько точно нужно человек, чтобы летал один летчик, но точно речь идет не об одном десятке. Больше самолетов — значит, нужно больше техников, оружейников, гидравликов, прибористов и далее по списку.В принципе, в каждом городе, где есть военные ВУЗы надо проводить что-то подобное. Не просто день открытых дверей, которые далеко не во всех училищах выходят прямо, скажем честно, а именно вот такие масштабные действия, которые способны зажечь что-то в головах и душах тех, кто сможет через 5-7 лет занять свое место если не в кабине самолета, то рядом с ним.Так что в этом плане «Авиамикс» весьма полезное дело.Теперь о самой внутренней начинке «Авиадартс». Учитывая, сколько времени мы провели на аэродромах, сколько беседовали без камеры (в основном я, как фотограф), вот хотите верьте, уважаемые читатели, хотите нет, а не замечали того, о чем писал наш читатель.Можно, конечно, сотрясать воздух гневными словами о том, что все там расписано, и известны те, кто полетит в Китай на финальный этап, но мы видели и радость от удачного полета, и огорчение, когда все пошло не так, как хотелось бы. И матюки слышали. В ассортименте.Наиграть это нереально. Так переживать можно только когда ты действительно всей душой болеешь за результат. Так что — не верю в то, что говорят насчет показухи, верю в то, что видел. Что все летчики рвались в небо за результатом.Вообще «Армейские игры» — дело весьма полезное, поскольку между собой соревнуются представители армий, которые в принципе, нигде больше друг с другом не смогут повыяснять отношения. Представители частей Дальнего Востока и европейской части страны, например.И здесь дело не в том даже, кто круче, а в обмене опытом, что сам по себе полезный момент. Понятно, что Устав один для всех, и методички тоже, но разные условия, разные подходы в обучении. И, соответственно, разный результат.Пять лет тому назад я впервые снимал «Авиадартс». За эти пять лет многое изменилось, появились «Армейские игры» (тогда, напомню, был только танковый биатлон и «Авиадартс»), и, что немаловажно, появилось понимание сути происходящего.Когда что-то надо выставить на продажу, тут, бесспорно, форум «АРМИЯ-…». «Армейские игры» служат иной цели, фактически — привлечению в армию новых людей. Ну, и демонстрация всех возможностей техники. Просто надо больше внимания уделять освещению этих соревнований, чтобы не только танковый биатлон был на первом канале, но и может быть, менее красочные, но не менее важные соревнования. Инженеров, морпехов, снайперов, бойцов РХБЗ.Задумка хорошая, главное — не испортить исполнением.