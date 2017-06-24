Операция "Иерихон" (или самый необычный способ сбежать из тюрьмы)

В 1944 году чтобы организовать массовый побег участников Сопротивления, англичане решили разбомбить тюрьму. Операция «Иерихон» стала легендой среди британских летчиков.10 мая 1940 года немецкие войска напали на Францию. 14 июня сдался Париж. 22 июня Франция капитулировала. Не все французы приняли позор. Возникло движение Сопротивления. Осуществлялись акции, диверсии, гибли немецкие солдаты и офицеры, пускались под откос эшелоны.В конце 1943 года в Северной Франции гестапо провело операцию «Донар» и в его руки попали десятки подпольщиков. Арестованные были доставлены в тюрьму г. Амьен. Начались допросы, пытки. В декабре расстреляли первую партию в 12 человек. Лидеры Сопротивления обратились к британцам за помощью.Первой мыслью было устроить на тюрьму нападение, захватить ее и освободить узников, но план тут же отвергли. Тюрьма представляла собой построенную еще в XVII веке крепость, окруженную стеной высотой шесть и толщиной в один метр. Взять силами маки (французских партизан) штурмом такую цитадель было нереально.Вот если бы у них была тяжелая артиллерия, способная разбить крепостные стены… Но такой артиллерии у маки, естественно не было. И тогда Рене Шапель, лидер Сопротивления Северо-Восточной Франции предложил разрушить стены бомбардировкой с воздуха.Представитель британской Интеллидженс Сервис, которому Рене выложил свою идею, помолчав, спросил: «А Вы понимаете, что даже при самом удачном раскладе в ходе бомбардировки многие узники погибнут?» - «Их все равно расстреляют. А так у них будет хоть какой-то шанс». Операция получила наименование «Иерихон».Первоначально задача казалась невыполнимой. Два десятка бомбардировщиков должны были почти час лететь над территорией оккупированной гитлеровцами Франции. На перехват такой армады гитлеровцы наверняка поднимут истребители. Даже если бомбардировщики и долетят, как разрушить тюрьму, сохранив при этом жизнь узникам? И тогда кто-то произнес: «Москито».В ноябре 1941 года Королевские ВВС получили на вооружение двухмоторные бомбардировщики «De Havilland Mosquito». Высокая скорость (до 670км/ч) позволяла им легко отрываться от немецких «Мессершмиттов». Но главное, самолет изготавливался из дерева, железным был только мотор. Деревянный «Москито» был невидимкой для немецких радаров.Экипажи специализировались на точечном бомбометании с низких высот. В сентябре 1942 года «Москито» бомбили штаб-квартиру гестапо в центре Осло. Это была задача как раз для них. Операция «Иерихон» стала приобретать конкретные очертания.Королевские ВВС выделили для операции три эскадрильи: 487(новозеландскую), 464(австралийскую) и 21(британскую). Планировалось, что 18 машин пойдут тремя волнами по 6 машин в каждой. Первая разрушит стену, вторая нанесет удар по самой тюрьме, ее цели: столовая, караульное помещение, гауптвахта, административное крыло. Третья «зачистит» недостатки первой и второй волны. Поведет группу бомбардировщиков полковник авиации Чарльз Пикард.На авиабазе в Ханстоне был изготовлен макет тюрьмы и каждый из отобранных летчиков изучал то место, куда он должен будет аккуратно «положить» бомбу с точностью до 4 м.Бомбардировку назначили на 12 часов дня, когда у персонала тюрьмы был предусмотрен обеденный перерыв. Зная о немецкой пунктуальности, руководители операции рассчитывали, что в это время большая часть тюремщиков соберется в столовой. Поэтому объектом №2 бомбардировки (сразу после ограждающей тюрьму стены) значился пищеблок.Рейд назначили на январь, но вмешалась непогода и операцию постоянно откладывали. 10 февраля из Амьена пришло известие: на 19-е число в тюрьме назначена массовая казнь, будут расстреляны 20 человек. Во Францию ушла ответная радиограмма: «Налет состоится после 14 февраля, как только позволят погодные условия. Предупредите заключенных».Сопротивление спешно готовило документы для своих товарищей и адреса, где они должны будут скрыться после побега. В амьенском лесу скрытно обосновалась группа эвакуации с тремя грузовиками. Теперь надо было обо всем предупредить узников.Эту миссию взяла на себя мадам Борен, чьи сыновья Жан и Роже содержались в тюрьме. Добившись свидания с сыновьями, она устроила скандал, обвиняя Гитлера в несчастьях, обрушившихся на нее и на Францию. Женщину арестовали и посадили в камеру. Так известие о предстоящей бомбардировке попало за тюремные стены. Оставалось только ждать.Над Францией висели низкие тучи, шел снег. Прошли 15-е, 16-е, 17-е февраля. Утром 18-го пришел приказ: лететь, какая бы ни была погода. В 10:50 девятнадцать «Москито» в сопровождении истребителей «Тайфун» в густом тумане взлетели с аэродрома в Ханстоне и взяли курс на Амьен.Чтобы избежать визуального обнаружения самолеты летели над самой водой. И вот французский берег. Теперь самолеты едва не касались верхушек деревьев. В 12:06 пилот летевшего первым «Москито» увидел амьенскую тюрьму и первая шестерка бомбардировщиков пошла в атаку. Вниз полетели 200-килограммовые бомбы.Взрывы сотрясли здание. Двери многих камер слетели с петель. Вырвавшиеся на волю заключенные бежали по коридору. Оказавшись на тюремном дворе, они схватились врукопашную с охранниками, пробиваясь к ограждающей тюрьму стене, в которой зияла брешь шириной шесть метров. Пулеметчики с вышек пытались отрезать узникам путь к побегу, но те, вооружившись трофейным оружием, открыли ответный огонь.Беглецы устремились к городским предместьям. Предупрежденные мадам Борен бойцы Сопротивления побежали к лесу, где их уже четвертые сутки ждали товарищи. В 12:30 грузовики с бежавшими подпольщиками выехали из амьенского леса.Командир группы Чарльз Пикард заложил вираж и прошелся над зданием тюрьмы. Он увидел, как через пролом в стене выбегают люди. В дополнительной бомбардировке необходимости не было, и полковник передал приказ резервной группе возвращаться вместе со всеми на базу.А в небе разворачивалось воздушное сражение. На крыше тюрьмы стучали зенитки ПВО. Из облаков вывалилась группа FW-190, с которыми «Тайфуны» вступили в бой. Один «Москито» задымил, завалился на крыло, пошел на снижение и упал. Попал под огонь немецкого истребителя и полковник Пикард. Потеряв хвостовое оперение, его самолет кувыркаясь полетел к земле. Чарльз Пикард и его штурман капитан Алан Броудли погибли.Сразу по возвращению авиагруппы операцию «Иерихон» предметом гордости не считали. Снятый во время рейда в пропагандистских целях фильм не был показан, радио союзников о «блестящей операции» хранило молчание. Действительно, итоги налета успешными можно было считать с большой натяжкой.Были потеряны три «Москито» (третий был сбит огнем немецких ПВО на обратном пути). Два «Тайфуна» погибли в схватке с немецкими «Фокке-Вульфами». Из тюрьмы бежали 258 заключенных, среди которых участниками Сопротивления и политически неблагонадежными были всего 79, остальные – обычными уголовниками.В течение последующих 48 часов 182 беглеца были пойманы и возвращены в тюрьму. (Спаслись политические, кого за воротами тюрьмы ждали транспорт, готовые документы и подготовленные места укрытия. А уголовники, бежавшие в никуда, надеясь на слепую удачу, были схвачены.) В ходе бомбардировки погибли пятьдесят охранников и около сотни заключенных.Только в октябре 1944, когда Амьен уже был три месяца как освобожден, года Королевские ВВС начали раскручивать операцию «Иерихон» как в высшей степени успешную.Сегодня британские военные историки спорят по поводу целесообразности и результативности операции, мол жертв могло быть меньше, а спасенных - больше. Но в этих спорах никто и никогда не подвергал сомнению мужество и отвагу пилотов. Они с честью выполнили приказ и сделали все, что могли.