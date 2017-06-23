16:38 23 июня
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Круто опущенный: итоги визита Порошенко в США



Приехал я с AtomExpo 2017 и тут просто «подарок судьбы». Все только и говорят о «результатах» визита Петра Порошенко в США. Я сознательно не пишу визита президента Украины Петра Порошенко, потому, что визита президента не было, а был визит Петра Порошенко…

Не буду передавать всех тонкостей дипломатического опускания Петра Порошенко, о котором мне сообщили неравнодушные к приключениям Петра Порошенко люди из России, но даже того, что известно достаточно, чтобы понять: Петра Порошенко привселюдно и сознательно опустили.


Я молчу о 6,5 минутной встрече с Дональдом Трампом, я молчу об отсутствии выхода к прессе, о джипе который увез «друга Петю», об общении пс прессой «за оградкой», даже молчу о визите, который то подтверждали, то отменяли (так нормальные визиты не делаются).



Все это могло быть подстроено и Порошенко мог стать жертвой злого замысла против себя американцев. Но до какой степени можно не уважать себя как президента страны, чтобы во время визита в другое государство пойти в гости к министру другой страны (я о министре энергетики США). Это Порошенко мог не допустить и после того, как ему было озвучено такое предложение, он просто обязан был, как президент отказаться от такого унижения и послать на переговоры своего министра. Но он пошел сам и тем самым сам же поспособствовал своему опусканию.

А значит, это не президент страны. Это какой-то… (пусть каждый сам подставит нужное слово).
Автор: Юрий Подоляка
Первоисточник: http://naspravdi.info/novosti/kruto-opushchennyy-itogi-vizita-poroshenko-v-ssha


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Комментарии 4

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  1. Николай С. Сегодня, 15:03
    Мятый алкоголик приходил к барину просить подачку.
    Николай С.
  2. 210окв Сегодня, 15:03
    Вице президент представил Трампу "презика банановой республики" wassat
    210окв
  3. Boris55 Сегодня, 15:57
    Опустить можно только то, что поднято, а тут ...
    Самое интересное, что он и укропитеки, радуются что они побывали на встрече у хозяина раньше России, совершенно не понимают того, что это не наш уровень общения.
    Boris55
  4. к174ун7 Сегодня, 16:02
    Один алкоголик в угоду заокеанскому пахану покупал "ножки Буша", а второй собрался покупать "пенсільванське вугілля" на американские или европейские кредиты. Ельцин по крайней мере в конце президентского срока сделал неплохой поступок - посадил на царство ВВП. Порошенко похоже сменит президентский срок на тюремный. "Потужна підтримка" Трампа не поможет в виду отсутсвия оной.
    к174ун7
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