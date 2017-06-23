Круто опущенный: итоги визита Порошенко в США

Приехал я с AtomExpo 2017 и тут просто «подарок судьбы». Все только и говорят о «результатах» визита Петра Порошенко в США. Я сознательно не пишу визита президента Украины Петра Порошенко, потому, что визита президента не было, а был визит Петра Порошенко…Не буду передавать всех тонкостей дипломатического опускания Петра Порошенко, о котором мне сообщили неравнодушные к приключениям Петра Порошенко люди из России, но даже того, что известно достаточно, чтобы понять: Петра Порошенко привселюдно и сознательно опустили.Я молчу о 6,5 минутной встрече с Дональдом Трампом, я молчу об отсутствии выхода к прессе, о джипе который увез «друга Петю», об общении пс прессой «за оградкой», даже молчу о визите, который то подтверждали, то отменяли (так нормальные визиты не делаются).Все это могло быть подстроено и Порошенко мог стать жертвой злого замысла против себя американцев. Но до какой степени можно не уважать себя как президента страны, чтобы во время визита в другое государство пойти в гости к министру другой страны (я о министре энергетики США). Это Порошенко мог не допустить и после того, как ему было озвучено такое предложение, он просто обязан был, как президент отказаться от такого унижения и послать на переговоры своего министра. Но он пошел сам и тем самым сам же поспособствовал своему опусканию.А значит, это не президент страны. Это какой-то… (пусть каждый сам подставит нужное слово).