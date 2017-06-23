Демографическая яма

Тема демографии всплывала на недавней «Прямой линии». Об этом напомнил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Глава государства достаточно аргументированно рассказывал о демографической яме, в которую мы сейчас по объективным причинам входим, и как раз по этому вопросу принял решение провести отдельное обсуждение», – уточнил он.…В начале прошлого века в Российской империи много рожали. Современные демографы объясняют это тем, что далеко не все дети доживали до совершеннолетия, умирали от эпидемий и болезней, которые тогда не умели лечить. А крестьянским семьям нужны были работники. К тому же крепкие крестьянские хозяйства в дореволюционной России могли себе позволить много едоков.В современном мире изменилось представление о семье. Многие родители успокаиваются, родив одного или двух детей. И дело тут не только в желании больше пожить в свое удовольствие. Скромный семейный бюджет и неуверенность в завтрашнем дне заставляют многих отказаться от рождения второго и третьего ребенка.Многодетная семья у нас сразу попадает в разряд бедных, а на помощь государства рассчитывать особо не приходится.Жить россияне стали дольше аж на шесть лет (в среднем до 72 лет). Этого не удавалось достичь даже в спокойные годы брежневского правления.Да, мы вошли в список из 51 страны с низкой смертностью и продолжительностью жизни в 70 лет и выше. Но мы в этом списке на самом последнем, 51-м месте, а впереди нас не только французы и немцы, но и представители других, отнюдь не самых развитых стран.Чиновники ставят цель достичь средней продолжительности жизни в 74–75 лет. Но даже при таком ориентире нам не догнать Японию, например, где средняя продолжительность жизни – более 80 лет и многие другие страны, которые замахнулись на еще большую продолжительность жизни.Сегодня другая медицина, другие технологии, способные поставить на ноги людей с заболеваниями, считавшимися раньше неизлечимыми. Только вот современные медицинские комплексы, которые строят у нас ударными темпами, доступны далеко не всем. Услуги их недешевы, а квот на бесплатное высокотехнологичное лечение катастрофически не хватает.По продолжительности жизни многие страны оторвались от нас на 10–15 лет. Уровень смертности в среднем по стране за 2016 год снизился на полтора процента. Меньше детей умирают в младенческом возрасте и в сельской местности. Но что стоит за этими цифрами?Да, стало меньше дорожно-транспортных происшествий, убийств и самоубийств, отравлений алкоголем, что вовсе не значит, что люди стали меньше пить. В вымирающих селах не остается уже и пьяниц. Не отсюда ли и хорошие цифры статистики?В последнее десятилетие ежегодно страна лишалась от 0,5 млн. до 1 млн человек – это наихудший показатель среди развитых государств мира.По масштабам убыли населения мы долго находились на первом месте в мире, что указывает не просто на кризис, а на чрезвычайную ситуацию.И сегодня, несмотря на успехи, в общемировом рейтинге по продолжительности жизни мы находимся лишь на 129 месте. Хотя на фоне большинства европейских стран Россия выглядит еще довольно «молодой». Это во многом обусловлено как раз тем, что у нас более низкая продолжительность жизни.Суммарный коэффициент рождаемости в России долгое время находится ниже уровня простого воспроизводства населения. Теперь по рождаемости мы обогнали многие европейские страны. Россия входит в первую десятку европейских стран с самым высоким уровнем рождаемости и занимает первое место среди европейских стран по темпам ежегодного прироста уровня рождаемости за последние пять лет.Но это вовсе не значит, что по всей стране рожать стали больше. Естественную убыль населения перекрывали национальные окраины. Например, в 2015 году в одном только Северо-Кавказском федеральном округе прирост превысил российский годовой показатель в 2,6 раз.А, в общем и целом, картина такова, что в большинстве регионов на одну женщину условного поколения приходится от полутора до двух детей. Только в четырех регионах– национальных республиках – этот показатель превышает уровень простого воспроизводства населения (в Тыве на семью приходится 3,4 ребенка, на Алтае – 2,7 ребенка, в Бурятии – 2,3 ребенка и в Саха (Якутии) – 2,2 ребенка.Но уже сегодня, как отмечают эксперты РАНХиГС, рождаемость в России пошла на убыль. Даже субъекты Северо-Кавказского федерального округа по уровню рождаемости находятся ниже уровня простого воспроизводства населения. Меньше всего рожают в Ленинградской области (1,3 ребенка), в Мордовии и в Москве (1,4 ребенка).Демографы отмечают тревожную тенденцию: по итогам 2016 года число рождений на одну тысячу населения всех возрастов снижалось быстрее, чем число смертей. На этом фоне продолжается убыль русского населения, которое с 1989 года сократилось более чем на восемь млн человек.Взрывному росту общего количества рождений с 1999 по 2015 годы, как следует из научного труда РАНХиГС «2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность», мы должны быть благодарны относительно многочисленному поколению девочек, рожденных в 1980-е годы поколением «бэби-бума» 1950-х и начала 1960-х.И вот теперь становятся взрослыми девушки другого поколения, которое по численности значительно уступает тем, кто находился в основном репродуктивном возрасте в первые десять лет нового века. А это означает, что через десять – двадцать лет общее число рожденных детей будет меньше чем 90-е, даже при условии довольно благоприятного развития ситуации с рождаемостью.Сегодня демографы говорят, что Россия обречена на возврат к долговременной естественной убыли населения. В отличие от многих других стран мира, для которых сокращение или стабилизация величины населения является скорее благом, Россия заинтересована в наращивании своего населения, а значит и в том, чтобы росло число многодетных семей. Иначе нам не остановить убыль населения.В регионах это понимают и по-своему стараются стимулировать рождение третьего ребенка. Многодетным семьям во многих регионах обещают землю для строительства жилья и ведения домашнего хозяйства.Но желающие получить заветные сотки сталкиваются с непреодолимыми трудностями, и, взвесив все «за» и «против» готовы отказаться от такого подарка судьбы.К тому же и свободной земли с удобной транспортной доступностью уже не осталось: ее скупили ушлые собственники. А на той, что дают бесплатные сотки, не всегда есть коммуникации.Такие участки, например, выделяются многодетным в Челябинской области, но им не рады, потому что материальную помощь бедным на постройку дома и коммуникации никто не оказывает. По этой же причине многие семьи не могут строиться и в Якутии.В Ненецком автономном округе вместо земли начали раздавать многодетным денежную компенсацию. В Нарьян-Маре – по миллиону рублей на семью, в поселке Искателей меньше – по 600 тысяч, в сельских поселениях еще меньше – 450 тысяч. На Севере это небольшие деньги. На них ни дом не поставишь, ни коммуникации не подведешь. Но и такой поддержке рады.В Петербурге для молодых матерей (если девушка решится на рождение первого ребенка до 25 лет) предложили стимулирующую выплату 50 тысяч рублей. Аналогичная программа уже год работает в Вологодской области (там матерям платят 25 тысяч) и готовится к принятию в Удмуртской Республике (матерям хотят выдавать по 20 тысяч рублей).Но разве молодым матерям не нужна материальная поддержка и после родов? Почему бы не платить им хотя бы по 10–12 тысяч рублей в течение года? Такие выплаты были бы гораздо полезнее. Ведь молодые родители часто сидят без работы и существуют, в основном, на пенсию и заработки своих родителей.Во Владимирской области проблему поддержки многодетных решили с помощью пилотного проекта «Дом для многодетной семьи», по которому семья получает не только земельный надел, но и 200 м3 леса и субсидию 600 тысяч рублей на строительство дома в придачу. Но таких примеров по стране немного.В Сахалинской области, например, семьям, воспитывающим пятерых и более детей, вручают почетный знак «Родительская слава» и вместе с ним сто тысяч рублей. Награжденных немного. Чтобы получить знак и деньги, надо не только нарожать много детей, но и прожить на островах не менее десяти лет.В Новгородской области те же сто тысяч рублей и почетный знак «За верность родительскому долгу» полагается труженикам, воспитавшим не менее четырех детей. Но желающих «записаться» в многодетные и здесь немного.Зато в Ульяновской области число многодетных семей растет из года в год, хотя численность мужчин в регионе намного меньше, чем женщин. И женщин репродуктивного возраста не прибавляется.Для того, чтобы вызвать «бэби-бум» (число многодетных за десять лет в регионе выросло в два раза), как пишут в местных газетах, достаточно было запустить акцию «Роди патриота в День России» и получи УАЗ «Патриот».Сыграла свою роль пропаганда института семьи и брака, создание мест в детских садах, укрепление здоровья родителей.Семьи, нуждающиеся в поддержке, подключают к различным программам поддержки. Социальных работников посылают помогать молодым родителям, присматривать и ухаживать за детьми до трех лет. У родителей освобождается время, чтобы заработать на жизнь.Низкая безработица, как известно, и является одним из главных факторов «уверенности в завтрашнем дне», что само по себе положительно влияет на рождаемость.Опыт Ульяновской области говорит о том, что увеличить рождаемость можно, если наши молодые семьи будут уверены в завтрашнем дне.Впрочем, не одни ульяновцы изобрели этот велосипед. Во многих европейских странах политика поощрения материнства ориентирована на то, чтобы женщина могла совмещать работу, общественную деятельность с материнством.По такому пути пошли, например, во Франции, которой удалось вылезти из демографической пропасти. Для семей с детьми создали всю необходимую инфраструктуру: сеть доступных нянь, удобно работающие детские сады и школы, достойные по оплате отпуска и т.д.По средам французам, у которых есть маленькие дети, на работе предоставляется выходной. В субботу детские сады продолжают работать, чтобы родители могли отдохнуть вместе. Это не только возможность поучаствовать в жизни ребенка, но и продолжать жить как пара, и, возможно, зачать еще одного – двух детей.Каждой семье приходится считаться с очень многими обстоятельствами, от которых зависит наша жизнь. Вот на эти-то обстоятельства, как полагают демографы, и должна влиять семейная политика государства. Семьям надо не только помогать рожать детей, но и растить их здоровыми, ухоженными, образованными.Важно стремиться к созданию такой устойчивой городской среды, где родители, пожелавшие иметь ребенка, не оставались бы один на один со своими проблемами. А столько кому рожать супруги разберутся и сами.