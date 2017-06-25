20 июня 2017 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося лётчика морской штурмовой и бомбардировочной авиации, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Ефимовича Мазуренко.Дважды Герой Советского Союза, также морской лётчик Василий Иванович Раков в одной из своих книг так описал забавный эпизод, случившийся с А.Е. Мазуренко в начале 1945 года:«После награждения второй Золотой Звездой Алексей Ефимович получил отпуск и отправился в Кировоградскую область, на хутор, где он вырос. На станции Долинская сел на попутную подводу. Был Мазуренко в летной куртке без погон. Ни чина, ни звания не определишь — молодой военный. Вроде не солдат, но кто — не поймешь. Старик повозочный в пути затеял с ним беседу.— Немца живого не приходилось видеть?— Приходилось, — равнодушно ответил Алексей Ефимович.— А ты что, вроде моряк?— Да, моряк. Морской летчик.— Летчик? — с недоверием переспросил старик. — Так что ж, может, приходилось немца и сбивать?— Да, бывало.— А награждать не наградили? — заинтересовался возница. Наверное, подумал: если не наградили — значит, врет парень, а наградили, так пусть покажет хоть какую-нибудь медаль.— Немного было, — улыбнулся Алексей Ефимович.Но «немного» старика, видимо, не интересовало. Вдруг он спросил:— А Героя Советского Союза видел?— Видел.— Интересно бы на Звезду поглядеть, — мечтательно проговорил старик.— Говорят, золотая?— А вот посмотри!..Алексей Ефимович распахнул куртку, и старик увидел ордена, покрывавшие его грудь, и две Золотые Звезды. Что тут с ним творилось, словами не передать. Даже лошадь остановил. Все ахал, никак в себя прийти не мог».А.Е. Мазуренко родился 7 (20) июня 1917 года на хуторе Степном, Устиновской волости, Херсонской губернии, в крестьянской семье. До призыва в ряды Красной Армии работал электрослесарем на шахте. Учился в планерной школе, а затем в аэроклубе города Шахты. «Комсомолец, на самолет!» - такой призыв окрылял молодежь тех лет.В 1938 году Алексей был призван на военную службу и направлен в Ейское военно-морское авиационное училище. «Ко времени войны профессия летчика стала уже массовой, не требовавшей каких-то особых, исключительных качеств, - рассказывает В.И. Раков, - но о Мазуренко все-таки надо сказать, что он был летчиком, как говорится, «милостью божьей»… С самолетами он освоился удивительно легко. Годовую программу полетов закончил за несколько месяцев, задолго до срока. Но с теоретическими занятиями было труднее. Им Мазуренко отдавал и время, освободившееся от полетов, и выходные дни, и вечера. Училище он окончил безукоризненно, имея в своем послужном списке много благодарностей и ни одного взыскания».Окончив училище в 1940 году Мазуренко получил направление в 1-й минно-торпедный авиационный полк. В Великой Отечественной войне участвовал с её первых дней. На бомбардировщике ДБ-3Ф наносил удары по войскам противника в районе Балтики, Клайпеды, Мемеля, Турку. На бомбардировщике совершил 32 боевых вылета. Сначала Мазуренко летал на бомбардировщике.В июле 1941 года в течение короткого времени летчик освоил новый штурмовик Ил-2 и в составе 57-го штурмового авиационного полка (ШАП) 20 августа 1941 года приступил в боевой работе на ленинградском направлении.Уже в декабре 1941-го за совершённые 43 боевых вылета и уничтоженные при этом в группе 10 танков, 115 автомашин, 18 бронемашин, 14 зенитных орудий и 17 зенитных автоматов, 10 цистерн, большое количество живой силы противника, младший лейтенант А.Е. Мазуренко, вместе со своими однополчанами Н.В. Челноковым, А.А. Карасёвым и Н.Г. Степаняном был представлен к званию Героя Советского Союза. В отношении Челнокова и Карасёва представление прошло и 14 июня 1942 года они были удостоены званий Героев Советского Союза, а вот Мазуренко и Степанян первый раз стали Героями только после напоминающей телеграммы, которую направил в Главкомат ВМФ Военный совет Балтийского флота. Высокое звание было присвоено 23 октября 1942 года.В январе 1942-го он был назначен командиром звена 57-го ШАП, а в июле он был направлен на Курсы усовершенствования начсостава ВВС ВМФ при Ейском военно-морском авиационном училище. После окончания курсов был назначен лётчиком-инспектором Главного управления ВВС ВМФ. В феврале 1943 года направлен на Северный флот, где обучал мастерству бомбометания с малых высот летчиков 46-го ШАП Северного флота. Лично, в качестве примера участвовал в боевых вылетах, потопил несколько военных судов противника. В июне 1943 года был переведён на Черноморский флот, участвовал в освобождении Таманского полуострова. За время работы лётчиком-инспектором лично потопил 2 транспорта и в группе 9 различных кораблей противника.«Такие летчики, - пишет В.И. Раков, - как Мазуренко, по справедливости считались золотым фондом не только дивизии, но и всего флота. Они прекрасно воевали и учили этому других. Благодаря им мы могли быстро вводить в строй молодежь, приводившую после ускоренной по военному времени учебы».26 января 1944 года 26-летний гвардии майор А.Е. Мазуренко был назначен командиром гвардейского пикировочно-штурмового авиационного полка ВВС Балтийского флота. Того самого полка, в составе которого он воевал в 1941-1942 гг., преобразованного 1 марта 1943 года из 57-го пикировочно-штурмового авиационного полка в 7-й гвардейский.23 марта 1944 года будучи ведущим семи самолётов Ил-2 гвардии майор А.Е. Мазуренко лично потопил транспорт противника водоизмещением 1500 т в 20 км южнее острова Большой Тютерс.18 июня 1944 года ведущим группы из 13 самолётов Ил-2 атаковал корабли противника северо-западнее Койвисто. В результате разрывов двух бомб ФАБ-250 у борта неприятельского транспорта водоизмещением 2000 т, сброшенных с самолёта Мазуренко, судно противника выбросило на мель, где оно горело в течение всего дня.17 августа 1944 года летчик был представлен к званию дважды Героя Советского Союза.Эффектную точку в своей боевой работе гвардии подполковник Мазуренко поставил 5 мая 1945 года, потопив в Померанской бухте крупный транспорт противника, водоизмещением 8000 тонн.Во время Великой Отечественной войны Мазуренко совершил 237 боевых вылетов. 32 боевых вылета он совершил на ДБ-3Ф (по другим данным 20 боевых вылетов), остальные на Ил-2). Мазуренко было записано лично потопленными 7 транспортов и 3 тральщика, 32 плавсредства противника потопил в группе.Ещё 20 боевых вылетов он совершил в 1941 году на истребителе-биплане И-153. Но боевой вылет на истребителе, несущём лишь 100 -150 кг бомбовой нагрузки и не ведущем воздушный бой, конечно, нельзя сравнивать с боевым вылетом на штурмовике или бомбардировщике. О своих вылетах на истребителях-штурмовиках Мазуренко никогда не вспоминал и никогда не включал боевые вылеты на них в свой счёт.Ил-2 был тяжёлой (имевшей бронированную кабину) машиной, грозной для врага, однако весьма уязвимой при обстреле. По приводимым в литературе данным, средняя «выживаемость» штурмовика Ил-2 составляла одну безвозвратную потерю на 53 боевых вылета. По учтённым докладам и свидетельствам очевидцев причиной гибели в бою большинства штурмовиков (свыше 70%) был огонь зенитной артиллерии – штурмовики летали на малых высотах. Подавляющее число воевавших лётчиков-штурмовиков рассказывало, что не раз им приходилось совершать вынужденную посадку из-за боевых повреждений или неисправностей.«Как-то после успешной штурмовки штаба гитлеровцев Мазуренко попал под особенно яростный огонь, вспоминал В.И. Раков. – Зенитчики, видно, хотели отомстить ему, раз уж им не удалось предотвратить разгром командного пункта. Самолет вдруг встряхнуло так сильно, что летчик едва удержал его в горизонтальном полете. В крыле он увидел четыре широких пробоины. Человек большой физической силы, Алексей Ефимович с величайшим напряжением вел почти неуправляемую машину, он перетянул самолет через линию фронта и благополучно посадил на своей территории.Средние боевые потери морской авиации от огня зенитной артиллерии были даже выше потерь штурмовиков, воевавших над землёй. Лётчикам морской авиации приходилось атаковать корабли, то есть появляться в непосредственной близости от плавсредств, несущих десятки, а порой и сотни стволов зенитной артиллерии и пулемётов. Ну а вынужденную посадку на воду способен совершить только гидросамолёт. Ил-2 таковым не был.От лётчика морской авиации, а тем более штурмовика требовалось особое мужество, выучка, тактическая одарённость, наконец, удача. Третьим по числу боевых вылетов на штурмовике Ил-2 (259 боевых вылетов) среди советских лётчиков дважды Героев Советского Союза был однополчанин А.Е. Мазуренко в 1941-42 гг. подполковник Н.Г. Степанян, павший в воздушном бою 14 декабря 1944 года.Лётчики 7-го гвардейского Таллинского Краснознамённого ордена Ушакова штурмового авиационного полка ВВС КБФ, которым с января 1944 года командовал гвардии подполковник А.Е. Мазуренко, совершили 3157 боевых вылетов, потопили 152 корабля противника (из них 8 транспортов, 6 миноносцев, 20 тральщиков, 13 сторожевых кораблей, баржи и катера). Они уничтожили 24 самолёта, 36 танков, 600 автомашин, 33 орудия, 34 склада, большое количество другой техники и живой силы противника.До 1947 года дважды Герой продолжал командовать 7-м гвардейским ШАП. В 1947 году полковник А.Е. Мазуренко был назначен командиром 15-й смешанной авиационной дивизией (г. Советская Гавань, Хабаровский край). Затем возглавлял учебный отряд ВВС Военно-Морского флота, командовал истребительной авиационной дивизией. В 1962 году ему было присвоено звание генерал-майора авиации. С 1969 года – заместитель начальника Военно-Морской академии по материально-техническому снабжению.В 1972 году генерал-майор авиации А.Е. Мазуренко ушёл в запас. Жил в Ленинграде. Работал директором Ленинградского коньячного завода «Арарат». С 1982 по 1997 годы — директором Дворца культуры милиции. Являлся членом Комитета ленинградских ветеранов войны и военной службы.- Ну, а за столом с этими «стариками» соперничать или даже держаться с ними на равных было очень трудно, - вспоминает Владимир Григорьевич.А.Е. Мазуренко умер 11 марта 2004 года в Санкт-Петербурге. Похоронен в Санкт-Петербурге, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.Дважды Герой Советского Союза А.Е. Мазуренко (23.10.1942, №750; 5.11.1944, №33/II) был награждён: орденом Ленина (23.10.1942), 3-мя орденами Красного Знамени (24.11.1941; 9.06.1942; 22.06.1944), орденом Ушакова II степени (17.05.1945), 2-мя орденами Отечественной войны I степени (10.09.1943; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (3.11.1953), медалями; украинским орденом «За мужество» III степени (15.05.2003).Бронзовый бюст Героя установлен в посёлке Устиновка Кировоградской области Украины. Именем Героя названа улица в Севастополе, на улице установлена посвящённая ему мемориальная доска. Также его именем названа улица в Советской Гавани и переулок в городе Шахты. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.