Военные новинки США 2017: умные гранаты и авианосцы

США — страна с многочисленной армией и самым большим в мире военным бюджетом — пристально следит за растущей военной мощью своих геополитических соперников — России и Китая. Американские журналисты из Popular Mechanics решили выяснить, какие военно-технические новинки внедряют или будут внедрять вооруженные силы США, чтобы остаться «на уровне».Сегодня американских военных специалистов немало беспокоят перспективы постановки на вооружение российского танка нового поколения T-14 «Армата». В частности, аналитик частной разведывательной корпорации Stratfor Сим Так склонен считать российскую разработку «самым смертоносным танком в мире». Имея в виду гипотетическую перспективу столкновения с новейшей бронетехникой производства России или Китая, американцы решили усилить огневую мощь пехоты. Что же для этого будет сделано?Carl Gustaf — это легкий, не имеющий отдачи при выстреле ручной гранатомет с нарезным стволом, разработанный в Швеции в 1948 году. Оружие пехоты, появившееся сразу после Второй мировой, оказалось настолько удачной конструкцией, что, претерпев ряд существенных модификаций, успешно дожило до наших дней и стоит на вооружении многих стран. В версии M3 (1991 года) Carl Gustaf уже обладал легким стеклопластиковым корпусом, в который в виде тонкостенной вставки (лейнера) был вмонтирован ствол. Все это позволило сократить вес шведского гранатомета до 10 кг. Такое легко носимое оружие с хорошей номенклатурой достаточно мощных боеприпасов было приобретено американской армией, но до сих пор использовалось исключительно силами специальных операций в горячих точках типа Ирака и Афганистана.С весны 2017-го «Карлом Густавом» будут усиливать обычные пехотные части. У них на вооружении появится доработанная производителем — концерном SAAB — модификация M3E1. Кроме стандартного оптического прицела с 3-кратным увеличением, модель может быть оснащена «интеллектуальной» системой прицеливания, которая умеет работать с «умными» боеприпасами. К числу последних относятся гранаты, которые взрываются только после того, как пробьют стену, и уничтожают укрывшийся за ней личный состав противника. С помощью M3E1, как утверждается, можно не только поразить укрытие, но и превратить в кирпич небольшое строение, а также атаковать бронетехнику.Если переместиться с земли на небо, то тут приоритет отдается беспилотным новшествам. До сих пор все ударные «дроны» типа, например, MQ-1 Predator представляют собой беспилотные самолеты. Это создает известные ограничения для их использования — самолету нужна взлетно-посадочная полоса, и не маленькая, если речь идет о тяжелых аппаратах, несущих вооружение. В минувшем году концерн Northrop Grumman обнародовал свой проект ударного БПЛА, созданного по схеме tailsitter, или «сидящий на хвосте». Машина получила название Tern, и ее первый прототип поднимется в воздух уже в 2018 году. На земле или на палубе Tern будет находиться в вертикальном положении (занимая относительно мало места) и в этом же положении взлетать с помощью сдвоенного винта, по‑вертолетному. Поднявшись на высоту, аппарат ляжет на крыло и отправится на задание в самолетном варианте. При этом беспилотник понесет на себе все то же разведывательное или ударное вооружение, которое сейчас используется с «Предейторами» и «Риперами». Таким образом, Tern можно будет базировать в местностях со сложным рельефом и при отсутствии ВПП, а также на палубе любого корабля с вертолетной площадкой, что автоматически превратит этот корабль в авианосец. Кстати, идея гибридного летательного аппарата, «сидящего на хвосте», не нова. Нечто похожее, только в пилотируемом варианте, в Америке пытались создать еще в 1950-е, но дальше опытных образцов дело не пошло.Программа разработки БПЛА Tern ведется в сотрудничестве с агентством оборонных исследований DARPA и Управлением военно-морских исследований США. DARPA также курирует программу Squad X, в рамках которой проектируется ведение боя небольшим пехотным подразделением, поддержанным летающими и сухопутными беспилотниками и прочими боевыми гаджетами. Предполагается, что американских военных оснастят небольшими дронами, которые смогут автоматически определять местоположение оружия и личного состава неприятеля, а в перспективе наносить удары по обнаруженным целям без участия оператора.И наконец, еще одна экстравагантная идея, которая концептуально обсуждается уже давно. Как известно, в США списанные боевые самолеты не утилизируют, а консервируют, что предполагает возможность приведения их в состояние летной годности. Сейчас ВВС США рассматривают перспективу превращения некоторых «отставленных» F-16 в беспилотные ЛА. Стайка ветеранов будет сопровождать истребитель 5-го поколения F-35 и управляться с борта последнего. Программа повторного призыва получила название Loyal Wingman («верный ведомый»), а первые результаты должны появиться примерно в 2022 году. Таким образом, дорогостоящий истребитель F-35 получит дополнительную защиту и станет не отдельной боевой единицей, а «мозгом» целой ударной группы.Выше неба — только космос, но и там, возможно, мир сохранится не всегда. И хотя нынешние международные договоры запрещают размещение ударных средств на орбите, все подозревают друг друга в намерении однажды их там разместить. Space Surveillance Telescope (SST) — один из самых мощных и совершенных наземных приборов для астрономических наблюдений (в коллекции его открытий 3600 астероидов, 4 кометы и 69 околоземных объектов — и это всего за пять лет). Однако телескоп принадлежит армии, и по решению военных он будет перенесен из штата Нью-Мексико на станцию военно-морской связи в Западной Австралии. Отныне его главной задачей станет отслеживание факторов (иностранные космические аппараты, космический мусор и проч.), которые могут представлять угрозу для американских военных спутников. Наука наукой, а время тревожное.