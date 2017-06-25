Военные новинки США 2017: умные гранаты и авианосцы
США — страна с многочисленной армией и самым большим в мире военным бюджетом — пристально следит за растущей военной мощью своих геополитических соперников — России и Китая. Американские журналисты из Popular Mechanics решили выяснить, какие военно-технические новинки внедряют или будут внедрять вооруженные силы США, чтобы остаться «на уровне».
Сегодня американских военных специалистов немало беспокоят перспективы постановки на вооружение российского танка нового поколения T-14 «Армата». В частности, аналитик частной разведывательной корпорации Stratfor Сим Так склонен считать российскую разработку «самым смертоносным танком в мире». Имея в виду гипотетическую перспективу столкновения с новейшей бронетехникой производства России или Китая, американцы решили усилить огневую мощь пехоты. Что же для этого будет сделано?
Гранаты поумнеют
Carl Gustaf — это легкий, не имеющий отдачи при выстреле ручной гранатомет с нарезным стволом, разработанный в Швеции в 1948 году. Оружие пехоты, появившееся сразу после Второй мировой, оказалось настолько удачной конструкцией, что, претерпев ряд существенных модификаций, успешно дожило до наших дней и стоит на вооружении многих стран. В версии M3 (1991 года) Carl Gustaf уже обладал легким стеклопластиковым корпусом, в который в виде тонкостенной вставки (лейнера) был вмонтирован ствол. Все это позволило сократить вес шведского гранатомета до 10 кг. Такое легко носимое оружие с хорошей номенклатурой достаточно мощных боеприпасов было приобретено американской армией, но до сих пор использовалось исключительно силами специальных операций в горячих точках типа Ирака и Афганистана.
Созданный на основе противотанкового ружья времен Второй мировой, ручной гранатомет Carl Gustaf стал в последних модификациях идеальным оружием американского спецназа, а теперь усилит огневую мощь пехоты.
С весны 2017-го «Карлом Густавом» будут усиливать обычные пехотные части. У них на вооружении появится доработанная производителем — концерном SAAB — модификация M3E1. Кроме стандартного оптического прицела с 3-кратным увеличением, модель может быть оснащена «интеллектуальной» системой прицеливания, которая умеет работать с «умными» боеприпасами. К числу последних относятся гранаты, которые взрываются только после того, как пробьют стену, и уничтожают укрывшийся за ней личный состав противника. С помощью M3E1, как утверждается, можно не только поразить укрытие, но и превратить в кирпич небольшое строение, а также атаковать бронетехнику.
Крейсер-авианосец
Если переместиться с земли на небо, то тут приоритет отдается беспилотным новшествам. До сих пор все ударные «дроны» типа, например, MQ-1 Predator представляют собой беспилотные самолеты. Это создает известные ограничения для их использования — самолету нужна взлетно-посадочная полоса, и не маленькая, если речь идет о тяжелых аппаратах, несущих вооружение. В минувшем году концерн Northrop Grumman обнародовал свой проект ударного БПЛА, созданного по схеме tailsitter, или «сидящий на хвосте». Машина получила название Tern, и ее первый прототип поднимется в воздух уже в 2018 году. На земле или на палубе Tern будет находиться в вертикальном положении (занимая относительно мало места) и в этом же положении взлетать с помощью сдвоенного винта, по‑вертолетному. Поднявшись на высоту, аппарат ляжет на крыло и отправится на задание в самолетном варианте. При этом беспилотник понесет на себе все то же разведывательное или ударное вооружение, которое сейчас используется с «Предейторами» и «Риперами». Таким образом, Tern можно будет базировать в местностях со сложным рельефом и при отсутствии ВПП, а также на палубе любого корабля с вертолетной площадкой, что автоматически превратит этот корабль в авианосец. Кстати, идея гибридного летательного аппарата, «сидящего на хвосте», не нова. Нечто похожее, только в пилотируемом варианте, в Америке пытались создать еще в 1950-е, но дальше опытных образцов дело не пошло.
ТТХ дрона Tern не заявляются, однако предполагается, что он сможет летать на дальности около 1600 км. Это даст американскому флоту «длинные руки» для авиационной поддержки операций на море и на суше.
Программа разработки БПЛА Tern ведется в сотрудничестве с агентством оборонных исследований DARPA и Управлением военно-морских исследований США. DARPA также курирует программу Squad X, в рамках которой проектируется ведение боя небольшим пехотным подразделением, поддержанным летающими и сухопутными беспилотниками и прочими боевыми гаджетами. Предполагается, что американских военных оснастят небольшими дронами, которые смогут автоматически определять местоположение оружия и личного состава неприятеля, а в перспективе наносить удары по обнаруженным целям без участия оператора.
И наконец, еще одна экстравагантная идея, которая концептуально обсуждается уже давно. Как известно, в США списанные боевые самолеты не утилизируют, а консервируют, что предполагает возможность приведения их в состояние летной годности. Сейчас ВВС США рассматривают перспективу превращения некоторых «отставленных» F-16 в беспилотные ЛА. Стайка ветеранов будет сопровождать истребитель 5-го поколения F-35 и управляться с борта последнего. Программа повторного призыва получила название Loyal Wingman («верный ведомый»), а первые результаты должны появиться примерно в 2022 году. Таким образом, дорогостоящий истребитель F-35 получит дополнительную защиту и станет не отдельной боевой единицей, а «мозгом» целой ударной группы.
Не до астероидов
Выше неба — только космос, но и там, возможно, мир сохранится не всегда. И хотя нынешние международные договоры запрещают размещение ударных средств на орбите, все подозревают друг друга в намерении однажды их там разместить. Space Surveillance Telescope (SST) — один из самых мощных и совершенных наземных приборов для астрономических наблюдений (в коллекции его открытий 3600 астероидов, 4 кометы и 69 околоземных объектов — и это всего за пять лет). Однако телескоп принадлежит армии, и по решению военных он будет перенесен из штата Нью-Мексико на станцию военно-морской связи в Западной Австралии. Отныне его главной задачей станет отслеживание факторов (иностранные космические аппараты, космический мусор и проч.), которые могут представлять угрозу для американских военных спутников. Наука наукой, а время тревожное.
В современной высокотехнологичной войне спутникам отводится такая большая роль, что приходится специально заботиться об их безопасности. На эту задачу мобилизован один из мощнейших телескопов на Земле.
Сегодня американских военных специалистов немало беспокоят перспективы постановки на вооружение российского танка нового поколения T-14 «Армата». В частности, аналитик частной разведывательной корпорации Stratfor Сим Так склонен считать российскую разработку «самым смертоносным танком в мире». Имея в виду гипотетическую перспективу столкновения с новейшей бронетехникой производства России или Китая, американцы решили усилить огневую мощь пехоты. Что же для этого будет сделано?
Гранаты поумнеют
Carl Gustaf — это легкий, не имеющий отдачи при выстреле ручной гранатомет с нарезным стволом, разработанный в Швеции в 1948 году. Оружие пехоты, появившееся сразу после Второй мировой, оказалось настолько удачной конструкцией, что, претерпев ряд существенных модификаций, успешно дожило до наших дней и стоит на вооружении многих стран. В версии M3 (1991 года) Carl Gustaf уже обладал легким стеклопластиковым корпусом, в который в виде тонкостенной вставки (лейнера) был вмонтирован ствол. Все это позволило сократить вес шведского гранатомета до 10 кг. Такое легко носимое оружие с хорошей номенклатурой достаточно мощных боеприпасов было приобретено американской армией, но до сих пор использовалось исключительно силами специальных операций в горячих точках типа Ирака и Афганистана.
Созданный на основе противотанкового ружья времен Второй мировой, ручной гранатомет Carl Gustaf стал в последних модификациях идеальным оружием американского спецназа, а теперь усилит огневую мощь пехоты.
С весны 2017-го «Карлом Густавом» будут усиливать обычные пехотные части. У них на вооружении появится доработанная производителем — концерном SAAB — модификация M3E1. Кроме стандартного оптического прицела с 3-кратным увеличением, модель может быть оснащена «интеллектуальной» системой прицеливания, которая умеет работать с «умными» боеприпасами. К числу последних относятся гранаты, которые взрываются только после того, как пробьют стену, и уничтожают укрывшийся за ней личный состав противника. С помощью M3E1, как утверждается, можно не только поразить укрытие, но и превратить в кирпич небольшое строение, а также атаковать бронетехнику.
Крейсер-авианосец
Если переместиться с земли на небо, то тут приоритет отдается беспилотным новшествам. До сих пор все ударные «дроны» типа, например, MQ-1 Predator представляют собой беспилотные самолеты. Это создает известные ограничения для их использования — самолету нужна взлетно-посадочная полоса, и не маленькая, если речь идет о тяжелых аппаратах, несущих вооружение. В минувшем году концерн Northrop Grumman обнародовал свой проект ударного БПЛА, созданного по схеме tailsitter, или «сидящий на хвосте». Машина получила название Tern, и ее первый прототип поднимется в воздух уже в 2018 году. На земле или на палубе Tern будет находиться в вертикальном положении (занимая относительно мало места) и в этом же положении взлетать с помощью сдвоенного винта, по‑вертолетному. Поднявшись на высоту, аппарат ляжет на крыло и отправится на задание в самолетном варианте. При этом беспилотник понесет на себе все то же разведывательное или ударное вооружение, которое сейчас используется с «Предейторами» и «Риперами». Таким образом, Tern можно будет базировать в местностях со сложным рельефом и при отсутствии ВПП, а также на палубе любого корабля с вертолетной площадкой, что автоматически превратит этот корабль в авианосец. Кстати, идея гибридного летательного аппарата, «сидящего на хвосте», не нова. Нечто похожее, только в пилотируемом варианте, в Америке пытались создать еще в 1950-е, но дальше опытных образцов дело не пошло.
ТТХ дрона Tern не заявляются, однако предполагается, что он сможет летать на дальности около 1600 км. Это даст американскому флоту «длинные руки» для авиационной поддержки операций на море и на суше.
Программа разработки БПЛА Tern ведется в сотрудничестве с агентством оборонных исследований DARPA и Управлением военно-морских исследований США. DARPA также курирует программу Squad X, в рамках которой проектируется ведение боя небольшим пехотным подразделением, поддержанным летающими и сухопутными беспилотниками и прочими боевыми гаджетами. Предполагается, что американских военных оснастят небольшими дронами, которые смогут автоматически определять местоположение оружия и личного состава неприятеля, а в перспективе наносить удары по обнаруженным целям без участия оператора.
И наконец, еще одна экстравагантная идея, которая концептуально обсуждается уже давно. Как известно, в США списанные боевые самолеты не утилизируют, а консервируют, что предполагает возможность приведения их в состояние летной годности. Сейчас ВВС США рассматривают перспективу превращения некоторых «отставленных» F-16 в беспилотные ЛА. Стайка ветеранов будет сопровождать истребитель 5-го поколения F-35 и управляться с борта последнего. Программа повторного призыва получила название Loyal Wingman («верный ведомый»), а первые результаты должны появиться примерно в 2022 году. Таким образом, дорогостоящий истребитель F-35 получит дополнительную защиту и станет не отдельной боевой единицей, а «мозгом» целой ударной группы.
Не до астероидов
Выше неба — только космос, но и там, возможно, мир сохранится не всегда. И хотя нынешние международные договоры запрещают размещение ударных средств на орбите, все подозревают друг друга в намерении однажды их там разместить. Space Surveillance Telescope (SST) — один из самых мощных и совершенных наземных приборов для астрономических наблюдений (в коллекции его открытий 3600 астероидов, 4 кометы и 69 околоземных объектов — и это всего за пять лет). Однако телескоп принадлежит армии, и по решению военных он будет перенесен из штата Нью-Мексико на станцию военно-морской связи в Западной Австралии. Отныне его главной задачей станет отслеживание факторов (иностранные космические аппараты, космический мусор и проч.), которые могут представлять угрозу для американских военных спутников. Наука наукой, а время тревожное.
В современной высокотехнологичной войне спутникам отводится такая большая роль, что приходится специально заботиться об их безопасности. На эту задачу мобилизован один из мощнейших телескопов на Земле.
Автор: Олег Макаров Джо ПаппалардоПервоисточник: https://www.popmech.ru/weapon/367302-voennye-novinki-ssha-2017-umnye-granaty-i-avianoscy/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти