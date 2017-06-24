Тракторные войска

Албания после окончания Второй мировой войны прошла крайне сложный исторический путь. В начале 60-х она переориентировалась с СССР на Китай, но затем поссорилась и с ним. Пыталась обороняться одновременно от Варшавского договора и НАТО собственными силами. Крайне примитивные и архаичные албанские ВС были практически полностью уничтожены собственным населением во время бунта 1997 года. В 2009-м Албания вступила в НАТО, но это мало повлияло на развитие ее ВС. Сейчас в них остается крайне незначительное количество очень старой советской и китайской техники и немного более новой западной.Сухопутные войска – единственный вид ВС. В их составе 4 бригады – СБР, авиационная (бывшие ВВС), морская (бывшие ВМС), поддержки. Плюс полк коммандос. На вооружении числится до 40 китайских танков Туре 59 (копия советских Т-55), до 86 китайских БТР YW-531 и 50 американских бронеавтомобилей МаххРrо, которые используются в Афганистане, 18 буксируемых орудий Туре 66 производства КНР. Минометы: 259 82-мм китайских, 538 советских М-120 (120 мм) и до 100 М-43 (160 мм). Зенитные орудия – советские: 25 61-К и 17 С-60. Американские бронеавтомобили являются по сути не боевыми машинами, а транспортными средствами. Вся остальная техника скорее всего полностью небоеспособна и числится в сухопутных войсках чисто формально.Наиболее пригодны многоцелевые и транспортные вертолеты, состоящие на вооружении в авиационной бригаде. Это 1 итальянский А-109С, 2 европейских ЕС145, 4 французских AS532AL, 5 американских АВ-205 и 5 АВ-206, 8 немецких ВО-105, 1 советский Ми-8Т, 2 французских AS350. Возможно, на вооружении остаются 1–2 дивизиона (6–12 ПУ) китайского ЗРК HQ-2 (копия советского С-75).В морской бригаде числятся 1–2 советских сторожевых корабля проекта 122, 2 китайских сторожевых катера проекта 062 («Шанхай»), 1 советский тральщик проекта 254 и до 5 проекта 255. Всем этим образцам не менее 50 лет, поэтому скорее всег, они полностью утратили боеспособность.Кроме того, в береговой охране имеются 4 патрульных корабля типа «Илурия» (голландские «Дамен Стан» 4207), 3 американских катера «Си Спектр» и 5 «Архангел», 5 итальянских катеров «Сперанца». Однако все они имеют в лучшем случае пулеметное вооружение.Черногория последней из республик бывшей Югославии получила независимость, это произошло в 2006-м. Хотя она находится в весьма неспокойном регионе, руководство страны не видит особого смысла в наличии крупных ВС. Они являются чисто символическими. Большую часть вооружений, доставшихся стране от бывшей общей с Сербией армии, она продала Белграду.Руководство НАТО и самой Черногории сумело затянуть страну в альянс, хотя ценность этого партнерства нулевая. Но брюссельским бюрократам очень важен, во-первых, сам процесс, во-вторых, контроль, а чиновникам Подгорицы очень хочется изобразить вхождение в «семью цивилизованных народов». Место Черногории в этой семье очень четко указал ее премьер-министру американский президент Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО, убрав того с дороги, словно путающегося под ногами котенка.Сухопутные войска имеют в составе две бригады – легкую пехотную и спецназа. На вооружении до 5 советских БРДМ-2, 5 югославских БТР BOV-1, 13 советских гаубиц (1 М-46, 12 Д-30), 32 120-мм и 76 82-мм минометов, 18 югославских РСЗО М63 и М94, 127 советских ПТРК (до 10 «Малютка» на БТР BOV-1, 71 «Фагот», 19 «Конкурс», 27 «Штурм»). Возможно, часть этого оружия уже продана.ВВС страны имеют на хранении 4 югославских штурмовика G-4 и 3 учебных самолета UTVA-75, а также 1 вертолет Ми-8. В строю находятся лишь 2 американских легких транспортных самолета (1 «Цессна-421», 1 «Лирджет-45») и до 13 боевых вертолетов французского производства «Газель» четырех модификаций – до 5 HN-45 и до 2 НО-45 (SA342L), до 5 HО-42 и 1 HI-42 (SA341G/H). В авиации МВД имеется 2 легких штурмовика американского производства АТ-802F, созданных на основе сельскохозяйственного самолета «Цессна-802» (они так и называются – «Эйр трактор», то есть «Воздушный трактор»), 2 легких польских самолета М-18 и 1 РА-42 (производства США).Поскольку Сербия не имеет выхода к морю, Черногория получила все ВМС бывшей Югославии, кроме той их части, что в 1991-м досталась Хорватии. Сегодня в строю 2 фрегата типа «Котор», построенных по лицензии в Югославии по советскому проекту 1159, и 2 ракетных катера «Кончар». По-видимому, большая часть перечисленных боевых единиц также будет продана.Разумеется, ВС Черногории в их нынешнем виде не обеспечивают обороноспособность страны. В ближайшей перспективе это не имеет значения, однако в дальнейшем сложно предсказать, как далеко зайдут амбиции Албании и родственного ей криминального образования Косово, поэтому Черногории может все же понадобиться нормальная армия. Тем более что НАТО спасать страну от собственных порождений совершенно точно не будет.