Страшный сон янычара

Являясь членом НАТО, Греция в качестве единственного вероятного противника рассматривает союзника по альянсу – Турцию («Ограниченный имперский контингент»). И связи с перманентным ожиданием агрессии выбиваются из общей тенденции значительного сокращения ВС и отказа от призыва.Греческая армия продолжает комплектоваться срочниками, а по количеству боевой техники занимает в НАТО третье место после США и Турции. Впрочем, значительная часть ВВТ сильно устарела, а крайне тяжелое экономическое положение страны не позволяет провести обновление, даже несмотря на наличие достаточно мощного ВПК. Стоит отметить, что сегодня Греция – единственная страна НАТО, приобретающая значительное количество боевой техники и вооружения в России.Сухопутные войска имеют в своем составе два армейских корпуса (АК) и два командования.4-й АК входит в состав 1-й полевой армии (ПА), наиболее сильного объединения ВС Греции, отвечающего за оборону северных и восточных границ страны. Он включает три дивизии: 12-ю (7 и 31-я мотопехотные бригады) и 16-ю (3 и 30-я мотопехотные бригады) мотопехотные, 20-ю бронетанковую (21, 23 и 25-я бронетанковые бригады), а также 29 и 50-ю мотопехотные бригады, 1-й полк РСЗО, 1-й полк связи, разведки и РЭБ.Кроме 4-го АК, в составе 1-й ПА имеются 1-я пехотная (бригады 1-я ВДВ, 32-я морской пехоты, 71-я аэромобильная, 1-я армейской авиации) и 2-я мотопехотная дивизии (бригады 33 и 34-я мотопехотные, 24-я бронетанковая).3-й АК представляет собой СБР для действий в составе сил НАТО. В его составе 8, 9, 10, 15-я пехотные, 3-я связи бригады, 1-й пехотный полк и ряд мелких подразделений различного назначения.Командование внутренних областей и островов отвечает за оборону территорий в Эгейском море, в его составе так называемая 5-я дивизия (фактически аэромобильная бригада) на Крите и отдельные гарнизоны в размере рот или батальонов.Командование поддержки отвечает за тыловое обеспечение.Танковый парк включает 353 современных немецких «Леопард-2» (183 А4, 170 А6HEL), 526 старых немецких «Леопард-1А5», 503 совсем древних американских М48А5 и 240 М60А3. Имеется 243 французских БРМ VBL, 379 советских (из бывшей ГДР) БМП-1, 1384 американских БТР М113 и 491 собственный БТР «Леонидас», который производился по австрийской лицензии. На вооружении состоят 420 САУ М109 (США), 25 новейших немецких САУ PzH-2000, 12 старых американских САУ М107 и 145 М110. Буксируемые орудия столь же разновозрастные. Помимо 263 старых американских М101, это 253 М114А1 того же происхождения и 18 итальянских М-56. Количество минометов превышает 5 тысяч. Имеется 116 РСЗО RM-70 из бывшей ЧССР и 36 американских MLRS. ПТРК: 196 российских «Корнетов», установленных на джипах, и 262 «Фагота», 696 американских «Тоу» (из них 330 самоходных М901) и 332 французских «Милана» (42 на «Хаммере»).Войсковая ПВО включает 7 батарей американского ЗРК «Усовершенствованный Хок» (42 ПУ) и 104 ЗРК малой дальности: 21 российский «Тор-М1», 29 советских «Оса-АКМ», 54 немецких ASRAD (по 8 «Стингеров» на «Хаммере»). Кроме того, имеется 476 ПЗРК «Стингер» и более 800 зенитных орудий: 523 советских ЗУ-23-2, 285 немецких Rh-202, 17 собственных «Артемис».Армейская авиация включает 3 американских легких транспортных самолета C-12R и 29-36 U-17A, 28 боевых АН-64 «Апач» (19 А, 9 D), около 150 многоцелевых и транспортных вертолетов (1 «Белл-212», 11–15 AB-206B, до 26 AB-205, до 70 UH-1H, 17 NH-90TTH, 21 CH-47D), от 17 до 20 учебных NH-300С.ВВС имеют в составе три командования: тактическое (все боевые самолеты и наземная ПВО), учебное, поддержки (транспортная и вспомогательная авиация).Наиболее современные истребители ВВС Греции – 44 французских «Мираж-2000» (17 EG, 20 усовершенствованных 5EG, 7 учебно-боевых – 2 BG, 5 5BG) и 154 американских F-16 (115 C, 39 учебно-боевых D). Остаются на вооружении старые американские: 33 истребителя F-4Е и 13 разведчиков RF-4Е. Имеется 22 польских легких разведчика М-18, 4 бразильских самолета ДРЛО ЕМВ-145, 46 транспортных разного происхождения (13 американских С-130, 3 «Цессна-406», 1 «Цессна-172» и 1 «Гольфстрим», 8 итальянских С-27J, 2 бразильских ЕМВ-135, 11 канадских CL-215 и 7 CL-415), 91 американский учебный самолет (40 Т-2, 18 T-41D, 33 T-6), до 30 вертолетов (до 4 американских «Белл-212» и 12–15 «Белл-205», 3 итальянских А109Е, 12 французских AS332).Наземная ПВО включает 6 батарей американской ЗРС «Пэтриот» (36 ПУ), 1 дивизион формально принадлежащей Кипру российской ЗРС С-300ПС (12 ПУ), 33 ЗРК малой дальности: 9 французских «Кроталь», 4 российских «Тор-М1», 20 итальянских «Скайгард-Спарроу». Насчитывается около 400 зенитных орудий: 24 швейцарских GDF, 38 собственных «Артемис», 326 немецких Rh202.ВМС имеют в своем составе 4 новейшие ПЛ немецкого проекта 214. В строю находятся также 3 ПЛ проекта 209/1100 и 4 проекта 209/1200. Имеется 9 фрегатов «Элли» (голландские «Кортенаэр») и 4 «Гидра» (немецкий проект МЕКО2000), 10 корветов, представляющих три модификации датского проекта «Оспри-55» (2 «Арматолос», 2 «Касос», 4 «Мачитис») и 2 «Толми» (американские «Эшвилл»).Из 7 новейших ракетных катеров типа «Роусен» только 5 введены в строй, остальные остаются на верфи. Имеются старые ракетные катера: 4 «Ласкос» и 5 «Кавалудис» (модификации французского проекта «Комбатант-3»), 3 «Вотсис» (немецкие проекта 148). Остаются на вооружении старые сторожевые (бывшие торпедные) катера: 4 «Андромеда» (норвежские «Тьельд»), 2 «Келефтис Стаму». В составе флота 2 английских тральщика «Хант» и 2 американских «Оспри».Десантные силы включают 5 ТДК собственной постройки типа «Ясон» и 4 российских ДКВП проекта 12322 «Зубр». Морская авиация располагает 18 американскими противолодочными вертолетами (11 S-70В, 7 «Белл-212ASW»).Иностранных войск на территории Греции нет.В целом ВС Греции весьма велики, но архаичны, плохо обучены и недофинансированы. Поэтому очень сложно оценить их реальный потенциал. Можно с большой долей уверенности сказать, что он заметно ниже потенциала ВС Турции, однако вероятность войны между соседями все же невелика.