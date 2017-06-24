07:52 24 июня

Страшный сон янычара

Являясь членом НАТО, Греция в качестве единственного вероятного противника рассматривает союзника по альянсу – Турцию («Ограниченный имперский контингент»). И связи с перманентным ожиданием агрессии выбиваются из общей тенденции значительного сокращения ВС и отказа от призыва.

Греческая армия продолжает комплектоваться срочниками, а по количеству боевой техники занимает в НАТО третье место после США и Турции. Впрочем, значительная часть ВВТ сильно устарела, а крайне тяжелое экономическое положение страны не позволяет провести обновление, даже несмотря на наличие достаточно мощного ВПК. Стоит отметить, что сегодня Греция – единственная страна НАТО, приобретающая значительное количество боевой техники и вооружения в России.

Сухопутные войска имеют в своем составе два армейских корпуса (АК) и два командования.


4-й АК входит в состав 1-й полевой армии (ПА), наиболее сильного объединения ВС Греции, отвечающего за оборону северных и восточных границ страны. Он включает три дивизии: 12-ю (7 и 31-я мотопехотные бригады) и 16-ю (3 и 30-я мотопехотные бригады) мотопехотные, 20-ю бронетанковую (21, 23 и 25-я бронетанковые бригады), а также 29 и 50-ю мотопехотные бригады, 1-й полк РСЗО, 1-й полк связи, разведки и РЭБ.

Кроме 4-го АК, в составе 1-й ПА имеются 1-я пехотная (бригады 1-я ВДВ, 32-я морской пехоты, 71-я аэромобильная, 1-я армейской авиации) и 2-я мотопехотная дивизии (бригады 33 и 34-я мотопехотные, 24-я бронетанковая).

3-й АК представляет собой СБР для действий в составе сил НАТО. В его составе 8, 9, 10, 15-я пехотные, 3-я связи бригады, 1-й пехотный полк и ряд мелких подразделений различного назначения.

Командование внутренних областей и островов отвечает за оборону территорий в Эгейском море, в его составе так называемая 5-я дивизия (фактически аэромобильная бригада) на Крите и отдельные гарнизоны в размере рот или батальонов.

Командование поддержки отвечает за тыловое обеспечение.

Танковый парк включает 353 современных немецких «Леопард-2» (183 А4, 170 А6HEL), 526 старых немецких «Леопард-1А5», 503 совсем древних американских М48А5 и 240 М60А3. Имеется 243 французских БРМ VBL, 379 советских (из бывшей ГДР) БМП-1, 1384 американских БТР М113 и 491 собственный БТР «Леонидас», который производился по австрийской лицензии. На вооружении состоят 420 САУ М109 (США), 25 новейших немецких САУ PzH-2000, 12 старых американских САУ М107 и 145 М110. Буксируемые орудия столь же разновозрастные. Помимо 263 старых американских М101, это 253 М114А1 того же происхождения и 18 итальянских М-56. Количество минометов превышает 5 тысяч. Имеется 116 РСЗО RM-70 из бывшей ЧССР и 36 американских MLRS. ПТРК: 196 российских «Корнетов», установленных на джипах, и 262 «Фагота», 696 американских «Тоу» (из них 330 самоходных М901) и 332 французских «Милана» (42 на «Хаммере»).

Войсковая ПВО включает 7 батарей американского ЗРК «Усовершенствованный Хок» (42 ПУ) и 104 ЗРК малой дальности: 21 российский «Тор-М1», 29 советских «Оса-АКМ», 54 немецких ASRAD (по 8 «Стингеров» на «Хаммере»). Кроме того, имеется 476 ПЗРК «Стингер» и более 800 зенитных орудий: 523 советских ЗУ-23-2, 285 немецких Rh-202, 17 собственных «Артемис».

Страшный сон янычара Армейская авиация включает 3 американских легких транспортных самолета C-12R и 29-36 U-17A, 28 боевых АН-64 «Апач» (19 А, 9 D), около 150 многоцелевых и транспортных вертолетов (1 «Белл-212», 11–15 AB-206B, до 26 AB-205, до 70 UH-1H, 17 NH-90TTH, 21 CH-47D), от 17 до 20 учебных NH-300С.

ВВС имеют в составе три командования: тактическое (все боевые самолеты и наземная ПВО), учебное, поддержки (транспортная и вспомогательная авиация).

Наиболее современные истребители ВВС Греции – 44 французских «Мираж-2000» (17 EG, 20 усовершенствованных 5EG, 7 учебно-боевых – 2 BG, 5 5BG) и 154 американских F-16 (115 C, 39 учебно-боевых D). Остаются на вооружении старые американские: 33 истребителя F-4Е и 13 разведчиков RF-4Е. Имеется 22 польских легких разведчика М-18, 4 бразильских самолета ДРЛО ЕМВ-145, 46 транспортных разного происхождения (13 американских С-130, 3 «Цессна-406», 1 «Цессна-172» и 1 «Гольфстрим», 8 итальянских С-27J, 2 бразильских ЕМВ-135, 11 канадских CL-215 и 7 CL-415), 91 американский учебный самолет (40 Т-2, 18 T-41D, 33 T-6), до 30 вертолетов (до 4 американских «Белл-212» и 12–15 «Белл-205», 3 итальянских А109Е, 12 французских AS332).

Наземная ПВО включает 6 батарей американской ЗРС «Пэтриот» (36 ПУ), 1 дивизион формально принадлежащей Кипру российской ЗРС С-300ПС (12 ПУ), 33 ЗРК малой дальности: 9 французских «Кроталь», 4 российских «Тор-М1», 20 итальянских «Скайгард-Спарроу». Насчитывается около 400 зенитных орудий: 24 швейцарских GDF, 38 собственных «Артемис», 326 немецких Rh202.

ВМС имеют в своем составе 4 новейшие ПЛ немецкого проекта 214. В строю находятся также 3 ПЛ проекта 209/1100 и 4 проекта 209/1200. Имеется 9 фрегатов «Элли» (голландские «Кортенаэр») и 4 «Гидра» (немецкий проект МЕКО2000), 10 корветов, представляющих три модификации датского проекта «Оспри-55» (2 «Арматолос», 2 «Касос», 4 «Мачитис») и 2 «Толми» (американские «Эшвилл»).

Из 7 новейших ракетных катеров типа «Роусен» только 5 введены в строй, остальные остаются на верфи. Имеются старые ракетные катера: 4 «Ласкос» и 5 «Кавалудис» (модификации французского проекта «Комбатант-3»), 3 «Вотсис» (немецкие проекта 148). Остаются на вооружении старые сторожевые (бывшие торпедные) катера: 4 «Андромеда» (норвежские «Тьельд»), 2 «Келефтис Стаму». В составе флота 2 английских тральщика «Хант» и 2 американских «Оспри».

Десантные силы включают 5 ТДК собственной постройки типа «Ясон» и 4 российских ДКВП проекта 12322 «Зубр». Морская авиация располагает 18 американскими противолодочными вертолетами (11 S-70В, 7 «Белл-212ASW»).

Иностранных войск на территории Греции нет.

В целом ВС Греции весьма велики, но архаичны, плохо обучены и недофинансированы. Поэтому очень сложно оценить их реальный потенциал. Можно с большой долей уверенности сказать, что он заметно ниже потенциала ВС Турции, однако вероятность войны между соседями все же невелика.
Автор: Александр Храмчихин
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37350


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Комментарии 12

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  1. кг пв Сегодня, 05:20
    Где же они бедные на всю эту разносортицу зачасти и боеприпасы берут...? recourse
    Кошмар тыла и обеспечения. crying
    кг пв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
      кг пв Сегодня, 05:20
      Где же они бедные на всю эту разносортицу зачасти и боеприпасы берут...? recourse
      Кошмар тыла и обеспечения. crying

      ... по ходу, бухгалтерия у них концы с концами не сводит... laughing
      a.s.zzz888
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:46
        Ну Индия там понятно, денег много на разные игрушки, а греки то зачем такой винегрет насобирали ..? Никогда не понимал такие разношерстные закупки военной техники..
        ОТДЕЛ
        1. Егоза Сегодня, 07:05
          Цитата: ОТДЕЛ
          , а греки то зачем такой винегрет насобирали ..? Никогда не понимал такие разношерстные закупки военной техники.

          Лучше бы спартанцев воспитывали и тренировали, больше бы толку было! laughing
          Егоза
        2. Сухой_Т-50 Сегодня, 07:37
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну Индия там понятно, денег много на разные игрушки, а греки то зачем такой винегрет насобирали ..? Никогда не понимал такие разношерстные закупки военной техники..

          Это для того,что бы не нарваться на оружейное эмбарго в самый (не)нужный момент
          Сухой_Т-50
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:48
            Цитата: Сухой_Т-50
            Это для того,что бы не нарваться на оружейное эмбарго в самый (не)нужный момент

            Ну китайцы помнится ,еще во времена СССР тоже закупали все подряд, а сейчас сами производят И СССР , тоже по этому пути шел..! Я это к чему , закупайте , но и з\ч и БП уже сами старайтесь производить на всякий случай и рабочие места и т.д.
            ОТДЕЛ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    В целом ВС Греции весьма велики, но архаичны, плохо обучены и недофинансированы.

    ... на пушечное мясо сойдёт... bully
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 06:55
      Ну греки не смогут тягаться с турками.Если им наши не помогают.Это уже исторически так сложилось.Силы не равные.
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:02
        210окв Сегодня, 06:55 ↑
        Ну греки не смогут тягаться с турками.Если им наши не помогают.Это уже исторически так сложилось.Силы не равные.

        ...греки с турками не будут "тягаться" - они ведь в одной гопкомпании - НАТО... а вот если хозяева пошлют греков на убой, у них ведь там "все за одного", то мерикатосы впереди себя пустят греков, турок и пр., т.е. пушечное мясо...
        a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    однако вероятность войны между соседями все же невелика.

    Странно было бы если две страны члены НАТО вдруг решили повоевать. Хотя интересна была бы позиция руководства НАТО при случившимся конфликте. Против кого использовали бы 5 ст. устава?
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 06:56
      Они фактически уже воевали..На Кипре,в начале 70-х..
      Цитата: rotmistr60
      однако вероятность войны между соседями все же невелика.

      Странно было бы если две страны члены НАТО вдруг решили повоевать. Хотя интересна была бы позиция руководства НАТО при случившимся конфликте. Против кого использовали бы 5 ст. устава?
      210окв
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:09
        В 1974 году на острове произошёл военный переворот и террористическая организация греков-киприотов ЭОКА-В свергла президента Кипра. Турецкие власти высадили тридцатитысячный военный корпус, который занял около 35 % территории острова. До этого в 1963 году были конфликты на этнической почве, в результате чего был введен миротворческий контингент ООН.
        rotmistr60
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