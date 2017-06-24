Длинный меч для дальнего похода

На китайских верфях закладываются и строятся новые эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Корабли из состава флота, в том числе приобретенные в России, основательно модернизируются.В Шанхае на верфи «Цзяннань Чансин» Китайской национальной судостроительной корпорации выполнена сборка первого, начатая 1 октября 2010 года, и ведется строительство второго и третьего корпусов тяжелого эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 055. В мае 2016-го на стапеле были уже четко видны очертания головного корабля. С 7 августа прошлого года начата сборка элементов надстройки, ведутся монтажные работы. Четвертый эсминец данного проекта строят специалисты аналогичного предприятия, расположенного в Даляне. По информации китайских источников, в серии будет 12 кораблей. Первый из них ВМС НОАК получит уже в начале 2018 года.Тактико-технические характеристики эсминца УРО проекта 055 следующие: длина – 183 метра, ширина – 22 метра, осадка – 8 метров, водоизмещение стандартное – 9000 тонн, полное – 12 300 тонн, максимальная скорость – 32 узла, дальность плавания – 7000 миль, экипаж – 310 человек.Вооружение эсминца достаточно современно. В носовой части расположена артиллерийская установка H/PJ-38 калибра 130 миллиметров, однако в перспективе будет устанавливаться 155-мм орудие. Там же размещен комплект из 64 вертикальных пусковых установок (ВПУ), обеспечивающих применение КР «Длинный меч-10», ПКР «Инцзи-12, -18, -83», ЗУР «Морское красное знамя-9 и -16». Второй комплект из 64 ВПУ размещается за основной мачтой и выхлопным коллектором и содержит крылатые ракеты для ударов по наземным целям.КР «Длинный меч-10» обладает следующими ТТХ: длина – 8,3 метра, диаметр – 0,68 метра, максимальная скорость – 0,75 Маха, высота полета – 50–150 метров, стартовый вес – 2500 килограммов, боевая часть – 300–500 килограммов.По данным китайских источников, при создании данной КР специалисты 3-го НИИ Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации использовали компоненты от российских ракет Х-55 и американских BGM-109 «Томагавк». Последние были выкуплены у «Талибана» после неудачной попытки ВМС США ликвидировать Усаму бен-Ладена в Афганистане.Отметим, что это первый опыт размещения КР на надводном корабле ВМС НОАК, что продиктовано необходимостью придать ему многофункциональность, в том числе способность наносить удары по удаленным от береговой линии объектам.Для борьбы с надводными силами противника в ВПУ эсминца проекта 055 размещаются ПКР моделей «Инцзи-12, -18, -83». В ВМС НОАК это опять-таки первый случай размещения на одном кораблей трех моделей ПКР. Такой подход позволит с наименьшими затратами выполнять разные виды задач.Защита корабля от авиации вероятного противника и противокорабельных ракет возложена на ЗУР комплексов «Морское красное знамя-9» и «Морское красное знамя-16Б» дальнего и среднего радиуса действия соответственно.Для ближнего рубежа ПВО есть зенитная пушечная 11-ствольная установка (ЗПУ) тип 1130 калибра 30 миллиметров. Для борьбы с воздушными целями на крыше вертолетного ангара будет смонтирована ПУ ЗРК малой дальности «Морское красное знамя-10» с боекомплектом на 24 ракеты. Их максимальная дальность не превышает 12 километров.Вероятно, ВПУ эсминца позволят запускать противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) «Рыба-8 и -11» с дальностью 50 и 150 километров соответственно. Применение подобных боеприпасов обеспечивается возможностями расположенной в носовом обтекателе ГАС и пассивно-активной буксируемой станции, а также ГАС, опускаемых с корабельных вертолетов противолодочной обороны. Тактика следующая. Корабль-носитель принимает с вертолета информацию об обнаружении подводной лодки противника и производит пуск вслепую. После старта ракета получает данные по каналу навигационной системы, при необходимости выполняет поворот для выхода на курс и движения к цели. ГАС вертолета ПЛО обеспечивает наведение торпеды и расчет точного времени ее отсоединения от реактивного двигателя. По замыслу китайских специалистов «Рыба-11» должна выходить в предполагаемый район атаки так, чтобы не оставить противнику времени на противоторпедный маневр.Вполне вероятно, что эсминцы проекта 055 будут представлять собой морской компонент национальной системы ПРО КНР за счет размещения в ВПУ ракет-перехватчиков «Красное знамя-19 и -26». Применение такого вооружения станет возможным благодаря РЛС с активными фазированными антенными решетками Х (тип 364Х, максимальная дальность освещения воздушного пространства – 600 километров) и S (тип 364С, максимальная дальность обнаружения воздушной цели – 400 километров) диапазонов, которые разрабатывают специалисты 14-го НИИ China Electronics Technology Group Corporation. Указанные РЛС ставятся в единой интегрированной мачте закрытого типа.Кроме того, на эсминце будут системы УКВ-радиосвязи, средства РЭБ, радиотехнической и метеоразведки, цифровой шифрованной передачи данных (типа LINK). Также корабли оснащаются аппаратурой спутниковой связи и навигации «Бэйдоу».Четыре газотурбинные установки QC-280 суммарной мощностью 113 мегаватт обеспечивают ход корабля через электродвигатели. Это позволит серьезно снизить вибрацию и шум, а значит, затруднит обнаружение.Стоимость строительства одного эсминца УРО проекта 055 оценивается в пять-шесть миллиардов юаней.Модернизация эсминцев разных проектов, находящихся на вооружении ВМС НОАК, проводится по двум направлениям: замена систем вооружения и радиоэлектронного оборудования.По данным китайских источников, на корабле с бортовым номером 167 устаревшая механизированная пусковая установка ЗУР «Морское красное знамя-7» будет заменена на 32 ВПУ ЗУР «Морское красное знамя-16Б», что позволит почти на порядок повысить возможности перехвата воздушных целей. Размещение ВПУ стало возможным после удаления части палубной надстройки.ПКР «Инцзи-62» меняют на более современные «Инцзи-83», оснащенные помехозащищенными системами наведения и более мощными боевыми частями.Спаренная артиллерийская установка тип 76 калибра 100 миллиметров пока оставлена без изменений, однако вполне вероятно в дальнейшем будет заменена на более современную, с башней пониженной радиолокационной заметности.Вместо четырех устаревших спаренных зенитных пушек калибра 37 миллиметров установлены две новые ЗПУ тип 1130, которые обладают двумя режимами ведения огня – 2500 и 3500 выстрелов в минуту соответственно.РЛС поиска надводных целей 360S заменена на более современную трехкоординатную тип 382. Она передает данные наведения на систему управления огнем AKJ-16, обеспечивающую применение ПКР. Устаревшую станцию тип 381А для поиска надводных и воздушных целей сменит более современная РЛС тип 364В, которая предназначена для наведение ЗУР «Морское красное знамя-16Б».Управление огнем АУ возложено на РЛС тип 366. Использование указанных станций позволило уменьшить общее количество радиоэлектронной аппаратуры, повысить дальность обнаружения и сопровождения целей. Управление бортовым вооружением стало проще. Модернизация аппаратуры позволяет разместить новую многоканальную систему РЭБ.Китайские кораблестроители сумели переделать вертолетный ангар. Теперь он вмещает две машины легкого класса.На верфи «Цзяннань Чансин» модернизируется эсминец дальней морской зоны с бортовым номером 168 «Шэньчжэнь», спущенный на воду в 2004 году. Кораблестроители заменят одноствольную артиллерийскую установку тип 87 калибра 100 миллиметра на 130-мм АУ H/PJ-38, что позволит повысить дальность ведения огня. Вместо системы ПВО М-22 «Ураган» с дальностью пуска 25 километров и боекомплектом на 24 ракеты появятся 32 ВПУ ЗРС «Морское красное знамя-16Б». В кормовой части монтируется поворотная установка для ЗРС малой дальности «Морское красное знамя-10» на 24 ракеты. Это позволит переделать ангар под два вертолета ПЛО. В принципе достаточно современные ЗПУ тип 730 заменят на тип 1130, что позволит повысить плотность огня зенитной артиллерии при борьбе с аэродинамическими и баллистическими целями на рубеже самообороны корабля.Наклонные ПУ ST-16M для ПКР серии «Инцзи» останутся на своем месте, но будут адаптированы под более современные ракеты.В целом по завершению процесса модернизации «Шэньчжэнь» получит новые системы ПВО, АУ обеспечит поражение наземных целей на дальности более 50 километров. Однако модернизация не позволит эсминцу наносить удары с использованием КР, на что сегодня способны корабли даже гораздо меньшего водоизмещения.Вполне вероятно, что по такой же схеме будет модернизирован «близнец» – эсминец с бортовым номером 169 «Ухань».Корабль с бортовым номером 136 из состава Южного флота ВМС НОАК также подвергся модернизации. Из систем вооружения, установленных в России, сохранены только две АУ АК-130. В носовой части появилась поворотная пусковая установка ЗРК ближнего рубежа «Морское красное знамя-10» с боекомплектом на 24 ракеты. В палубной надстройке смонтированы 16 ВПУ для ЗРС «Морское красное знамя-16Б», заменившие М-22 «Ураган», а также восемь ВПУ для КР «Длинный меч-10» или ПЛУР «Рыба-8». Перед ходовым мостиком установлена оптико-электронная система (ОЭС), предназначенная для обнаружения и сопровождения целей в оптическом и инфракрасном диапазонах.На крыше ходового мостика установлена поисковая РЛС китайского производства. Над ней размещена РЛС управления огнем АУ тип 347.Главная мачта увенчана трехкоординатной РЛС поиска воздушных целей тип 382, на выносных полках стоят системы опознавания «свой-чужой» и навигационные станции.По бортам размещены наклонные ПУ для ПКР «Инцзи-12», а также многозарядные ПУ аэрозольных и электромагнитных помех тип 726-4.На второй мачте новой конструкции установлена РЛС поиска низколетящих и надводных целей тип 364, модернизированные антенны космической связи.По обеим сторонам вертолетной площадки расположены зенитные пушечные установки тип 1130 (11 стволов калибра 30 миллиметров) с собственными РЛС и ОЭС обнаружения и сопровождения цели.Кроме того, корабль укомплектован новыми системами РЭБ китайского производства, катерами с жестким днищем и спасательными плотами.Если китайским специалистам удастся привести все установленные системы в согласие, обновленный «Ханчжоу» станет примером очень удачной модернизации, заметно расширяющей возможности боевого применения.Силовые установки модернизируемых кораблей остаются без изменений, поскольку доказали свою надежность в течение многих лет эксплуатации.В целом усилия китайских кораблестроителей заслуживают положительной оценки и одновременно самого пристального внимания.