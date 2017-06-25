08:56 25 июня

Заговор перевертышей

«Не будет меня, не будет и Сталина». Этот прогноз человека, более 20 лет возглавлявшего охрану советского лидера, оказался пророческим. Сталина убили после того, как генерал-лейтенант госбезопасности Николай Власик был снят с должности и репрессирован.

Именно благодаря ему многочисленные попытки устранить Сталина, предпринятые не только западными разведками, но и людьми из ближайшего окружения, терпели фиаско. Но в начале 1952-го Хрущеву с подельниками удалась иезуитская комбинация по дискредитации Власика и его замене «своими протеже».

Заговор перевертышей Конечно, он много знал об истинном отношении к Сталину со стороны многих его «соратников и учеников», как их официально именовали до ХХ съезда КПСС. Что и навлекло на начальника охраны вождя репрессии в 1952-м и последующие годы («Власик. Тень на Сталина»). Даже после реабилитации в середине 50-х ему не вернули ни воинского звания, ни государственных наград. Только 28 июня 2000 года постановлением Президиума Верховного суда РФ приговор от 17 января 1953-го в отношении Власика был отменен, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. В октябре 2001-го семье Николая Сидоровича возвращены конфискованные у него награды…


Власик, есть свидетельства, в начале 50-х не единожды высказывал Сталину свое мнение о Хрущеве, Маленкове, Микояне, называя их лицедеями, перевертышами, политическими подхалимами. Это предопределило дальнейшую судьбу генерала. А сам Сталин, похоже, считал, что его ближайшее окружение не сможет объединиться для устранения «вождя и учителя». Но он жестоко ошибся.

В марте-апреле 1952-го по указанию Берии было сфабриковано дело о хищениях и растратах в материально-техническом обеспечении сталинской охраны якобы при попустительстве, а то и с личным участием Власика. Эти обвинения были поддержаны большинством членов тогдашнего политбюро ЦК. В результате в мае Власика снимают с должности с направлением в Асбест на должность замначальника Баженовского трудового лагеря МВД СССР. А уже в декабре генерал для большей надежности исключается из партии и арестовывается по расстрельному обвинению: потворствование проникновению врачей-убийц в Главсанупр ЦК и правительства. Власика лишают воинского звания и многочисленных наград: трех орденов Ленина, четырех Боевого Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды…

17 января 1953 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала экс-начальника Главного управления охраны виновным в злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах, приговорив по статье 193-17 пункт «б» УК РСФСР к 10 годам ссылки. Правда, вскоре после кончины Сталина начались «послабления». По указу Президиума Верховного Совета СССР об амнистии от 27 марта 1953 года срок сократили до пяти лет, причем с восстановлением в гражданских правах. Отбывать ссылку предписали в Красноярске. Постановлением того же президиума от 15 декабря 1956-го Власик был помилован со снятием судимости. Ему разрешили проживать в Москве. Однако восстановления в звании и возвращения наград он, повторим, так и не дождался. Послехрущевское руководство, в котором оставались сподвижники «дорогого Никиты Сергеевича», опасалось, что будучи полностью реабилитированным, Власик не станет молчать, возможно, выступит обвинителем сталинских «соратников» в умерщвлении «учителя».

В книге Владимира Логинова «Тени Сталина: генерал Власик и его соратники» приводится такое признание: «Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательствам ни подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина».

18 июня исполнилось 50 лет со дня кончины Николая Власика.
Автор: Алексей Балиев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37357


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Комментарии 7

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  1. yuriy55 Сегодня, 07:05
    Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательствам ни подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина

    Гвозди б делать из этих людей:
    Крепче б не было в мире гвоздей.
    yuriy55
  2. Ольгович Сегодня, 07:07
    Сталина убили после того, как генерал-лейтенант госбезопасности Николай Власик был снят с должности и репрессирован.

    В марте-апреле 1952-го по указанию Берии было сфабриковано дело

    Т.е. Берия-убийца Сталина?! belay lol Верный соратник , ученик и продолжатель? belay
    Бедные коммунисты-как у них не рвется ничего lol

    генерал Власик и его соратники» приводится такое признание: «Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов.

    Обнаглел б/у генерал: и гораздо более высокие фигуры были расстреляны, а ему-ЖИЗНЬ оставили. Это ли не признание заслуг? yes
    Ольгович
  3. 34 регион Сегодня, 07:26
    Почему отстранили Власика? Причина понятна. Какими методами? Методом подставы. Возможно такими методами проводили и репрессии. Убирали людей мешающих достижению цели. Когда опомнились и поняли кто есть кто, пошли вопли: А нас то за что? И сегодня они из организаторов стали жертвами. Почему не вступился Сталин? Из опыта революционной борьбы и из опыта 30-х он наверно понял, доверять нельзя никому. Типа оборотней в погонах. Просто поставить себя на его место. Что делал бы лично ТЫ? В царское время твой соратник мог оказаться агентом охранки, в Гражданскую агентом белых, в мирное время агентом иноразведки или карьеристом. Судя по смерти Сталина, в правительстве было три группировки. Сталинисты, Хрущёвцы и Бериевцы. Хрущёв конкурентов задавил. Потом задавили его. Со временем появились западенцы и выставили Горбачёва. Для контрольного выстрела Запад создал и привёл Ельцина. Агент Немцов предложил Путина, агент Ельцин Путина утвердил. Путин стал всех путать и путаться сам. Чем кончится? Неизвестно. Жёстких действий против Запада и его сторонников Путин не проводит. Запад вводит против России разные санкции и мочит союзника Путина-Асада. Путин выражает возмущение и озабоченность. Но антипутинская фракция не спит. На что она живёт? Наверно везёт в азартных играх. Чем всё закончится? Не знаю. Какая фракция какую замочит? Наверно та что имеет хороший финресурс, та и будет мочить.
    34 регион
  4. oracul Сегодня, 07:28
    Ну, что тут скажешь - жизнь прожить не поле перейти. Испытание властью, для многих в ней пребывавших и пребывающих, заканчивается печально. Это мы наблюдаем воочию и сегодня. Это - противоречие, но оно было, есть и будет. Скорее всего Власик не был идеален, но в главном он был прав - рядом со Сталиным находились в том числе перевертыши и подхалимы типа Хрущева и Микояна. Только что, перелистывая книгу А. Жукова "Иной Сталин" натолкнулся на описание событий конца 20-х начала 30-х годов, когда витала "левацкая, революционная", а по сути троцкистская идея строительства жилья с общей кухней, санузлом. Казалась вот она благая цель - освободить народ от "бытовухи". Сталин резко выступил против. Напомню, что появление первых "хрущовок" тоже сопровождалось рассуждениями об общих столовых, гостиных для совместного бытия и времяпрепровождения. Отсюда и крохотные кухни - они дескать мешают обществу будущего. Риторический вопрос - был ли Хрущов троцкистом? Ответ: а ведь был и убежденным, но скрытым, а потому перед Сталиным сумел отмыться. Такие люди всегда, реабилитируя себя, из кожи вон лезут, выполняя решения партии и правительства ( к вопросу о репрессиях), очерняя всех вокруг и показывая себя жертвой режима. Беда Власика в том, что он много знал, но не забывал и себя. И пусть это были, можно сказать, бытовые мелочи ( об этом пишут некоторые историки), но Сталин был нетерпим к подобного рода проявлениям, тем более людей, находившихся рядом с ним. На том и сыграли оппоненты.
    oracul
    1. п-к Опарышев Сегодня, 07:41
      Не думаю,что перевёртыши решились убить Сталина без ведома хозяев.За самодеятельность,их бы самих подвесили крюком под ребро.
      п-к Опарышев
  5. п-к Опарышев Сегодня, 07:38
    Есть мнение,что Сталина наказали его новые хозяева с 1943 года,за то,что после Корейской войны,образовался Китай,союзник Америки.Получилось,что Великобритания зимела в противники усилившуюся Америку с новой силой Китаем.Вполне реальное мнение.
    п-к Опарышев
  6. kalibr Сегодня, 07:54
    В марте-апреле 1952-го по указанию Берии было сфабриковано дело о хищениях и растратах в материально-техническом обеспечении сталинской охраны якобы при попустительстве, а то и с личным участием Власика.

    Такой был хороший человек, атомным проектом управлял отлично. И занимался такими делами -ай-ай.
    kalibr
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