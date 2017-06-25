Создатель именных моторов

Сделаем любую машину, только бы двигатели для нее были, говорят порой авиаконструкторы. Можно вспомнить байку, как американцы, изучив МиГ-25, угнанный Беленко в Японию, сказали: с таким двигателем, как у этого истребителя, об остальном можно не переживать – хоть на забор его приделай, летные характеристики будут превосходные.Великие создатели непревзойденных советских самолетов – Сергей Ильюшин, Андрей Туполев, Генрих Новожилов работали в связке с равным по масштабу мысли разработчиком двигателей Павлом Соловьевым. В таком сотрудничестве рождались символы национальной гордости. И новые отечественные самолеты создаются под двигатели, являющиеся развитием соловьевских разработок.Будущий конструктор родился 26 июня 1917 года в Ивановской области и в 17 лет после 9 классов поступил учиться в Рыбинский авиационный институт им. Орджоникидзе. В апреле 1940-го начал работать в Пермском ОКБ-19. Два года – конструктор, потом – начальник конструкторской бригады, к 1944-му – уже ведущий конструктор. В 1948 году назначен заместителем главного конструктора, а пять лет спустя после ухода из жизни Аркадия Дмитриевича Швецова становится главным.Павел Соловьев прославился как создатель высокоэкономичных двухконтурных авиадвигателей и основатель пермской конструкторской школы газотурбинного моторостроения.В 1958 году был создан первый отечественный серийный двухконтурный двигатель Д-20П, значительно опередивший аналогичные разработки на Западе. В 1959-м под руководством Соловьева сконструирована первая в Советском Союзе силовая установка со свободной турбиной – Д-25В мощностью 5500 лошадиных сил. Для тяжелых вертолетов Ми-6 и Ми-10 в Пермском КБ была спроектирована не менее уникальная установка, в которой два Д-25В работали на один редуктор Р-7. В 1964 году в Перми для ближнемагистрального самолета Ту-134 создан наиболее экономичный и совершенный для своего времени двигатель Д-30. В нем впервые в отечественной практике применены охлаждаемые рабочие лопатки 1-й ступени из новейших жаропрочных материалов. Этот двигатель лег в основу целой серии разработок и в разных модификациях устанавливался на многих самолетах. В 1966 году для улучшения эксплуатационных характеристик Ил-62, оснащенного двигателями НК-8 разработки Н. Д. Кузнецова, Пермским КБ под руководством Соловьева разработан Д-30КУ тягой 11 тонн, благодаря которому модернизированный Ил-62М смог без посадок летать в Северную и Южную Америку.Как вспоминают коллеги Павла Александровича, во всех его разработках присутствует особенная сторона конструкторского таланта – найдены наименее рискованные, хотя и не самые простые решения. Поэтому соловьевские двигатели всегда отличались надежностью, экономичностью и долговечностью. Его разработки, воплощенные в серийных конструкциях, на десятилетия вперед определили уровень отечественного двигателестроения.В 1966–1967 годах под руководством Соловьева был завершен выпуск чертежей нового двигателя Д-30КП для всего семейства Ил-76 и начато изготовление опытной партии. В мае 1971-го Ил-76, оснащенный четырьмя Д-30КП, был продемонстрирован руководству страны во Внукове, а затем представлен мировой общественности на авиасалоне в Ле Бурже. Там же экспонировалась разработка Миля – вертолет В-12, оснащенный четырьмя Д-25ВФ с редукторами Р-12. А лучшим двигателем салона был признан соловьевский Д-30КУ для Ил-62М.Генрих Новожилов, тогда главный конструктор Ил-76, вспоминает, что при первой встрече Павел Александрович показался ему похожим на актера Яншина, прежде всего из-за спокойной неторопливой речи. «Боги» советского авиастроения во многом были такими потому, что на них лежала огромная ответственность и они не боялись принимать решения.Как рассказывал Новожилов, однажды он спросил Соловьева, как тот относится к вылету экспериментальной модели с опытными двигателями с Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе. Поднять машину в небо из центра Москвы, с полосы, со всех сторон окруженной застройкой, казалось весьма проблематичным. Альтернатива – разбирать готовый Ил-76 на части, которые можно транспортировать в Жуковский на аэродром ЛИИ им. Громова. Соловьев вопросу Новожилова не удивился, а попросил показать расчеты взлета с полосы 1800 метров, которая была на аэродроме. По прикидкам, имевшаяся у Ил-76 энерговооруженность позволяла решить задачу даже при отказе одного двигателя. Изучив все досконально, Павел Александрович дал согласие. Следом ответственное решение подписали все главные конструкторы. 25 марта 1971 года Ил-76 благополучно взлетел с Центрального аэродрома.Лучшие достижения пермской конструкторской и производственной школы двигателестроения были воплощены Павлом Соловьевым в газотурбинных турбореактивных двигателях четвертого поколения. В 1979 году успешно внедрен в производство принципиально новый Д-30Ф6 с форсажной камерой и регулируемым соплом для дальнего многоцелевого истребителя МиГ-31. Скоростные и летно-технические характеристики этой машины уже более 25 лет остаются непревзойденными. 27 апреля 1981 года постановлением Совета министров СССР Павел Соловьев был назначен генеральным конструктором Пермского МКБ. В этой должности он приступает к созданию двигателя Д-90А, который в 1987-м в честь конструктора получил наименование ПС.ПС-90А вышел великолепным, на уровне лучших западных аналогов PW-2037 и RB211 и с успехом обеспечил в 1993 году начало эксплуатации дальнемагистрального Ил-96-300. В 1995-м совершили первые рейсы среднемагистральные пассажирские лайнеры Ту-204, начались летные испытания нового военно-транспортного Ил-76МФ.13 октября 1996 года Павла Александровича Соловьева не стало, но Пермь после его ухода отнюдь не потеряла статуса главного города авиационного двигателестроения. Нынешний генеральный конструктор АО «ОДК «Авиадвигатель» Александр Иноземцев, рассказывая о работе над самой ожидаемой новинкой – ПД-14, отметил: «Соловьев – наш учитель, и думаю, оттуда, сверху он нас все время контролирует». Может, и так – во всяком случае прославленное соловьевское предприятие оборотов не снижает.Всю последнюю неделю июня в Перми будет широко отмечаться столетие прославленного конструктора: готовятся натурные экспозиции кабин самолетов и двигателей, чтобы все могли потрогать руками изделия моторостроителей, пройдут научные семинары и чтения, а для горожан 1 июля готовится потрясающий праздник с участием знаменитых групп Scooter и Ace of Base, а также российского «Премьер-министра».