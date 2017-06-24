Адмирал Рейдер

В культовом отечественном фильме «Пираты ХХ века» на советский сухогруз «Нежин» нападают морские разбойники с совершенно мирного по виду теплохода «Меркурий». И тут такое началось…Излюбленный пиратский прием – прикинувшись торговым судном, внезапно атаковать ни о чем не подозревающую жертву – известен с античной поры. Этот опыт был востребован и в ХХ веке. Причем последователями Джона Сильвера, капитана Шарки и прочих малосимпатичных субъектов, литературных и реальных, выступали уже не частные лица, а целые государства.Подобная уловка была частью военно-морской стратегии гитлеровской Германии. Ее вдохновитель – главнокомандующий кригсмарине гросс-адмирал Эрих Редер, сторонник тотальной войны на море. Для действий против торгового судоходства на океанских просторах немцы снарядили целую флотилию специального назначения из 11 вспомогательных крейсеров-рейдеров, оборудованных из обычных грузовых судов. На них установили артиллерию (главный калибр – 150 мм), замаскированную специальными кожухами, и торпедные аппараты. Большинство рейдеров имело на борту гидросамолеты, а некоторые – еще и малые торпедные катера типа LS, специально разработанные для таких целей. При встрече неприятельского транспорта кожухи сбрасывались, и тот попадал под ураганный огонь гитлеровского пирата. Иногда поступали по-другому: транспорт брали абордажем и подрывали. Экипажи судов-«хамелеонов» прибегали ко всяческим ухищрениям: скажем, устанавливали фальшивые трубы, чтобы судно нельзя было опознать. Рейдер «Комет» и вовсе выступал в роли мирного японского «купца». Это помогло ему отправить на дно более 40 тысяч брт неприятельского груза. А «Корморан», имевший на счету около 70 тысяч брт пиратских побед, даже вступил в бой с австралийским легким крейсером «Сидней», итогом чего стала гибель обоих.Нюанс: «Комет» в 1940 году тайно прошел в Тихий океан Северным морским путем. В захваченной немцами Норвегии его замаскировали под советский пароход «Семен Дежнев». А в территориальных водах СССР по согласованию с Москвой он находился как торговое судно под двумя именами – «Фырол» и «Донау». Вели его через полярные льды советские ледоколы «Ленин» (не путать с послевоенным атомным тезкой) и «Иосиф Сталин».Морское пиратство под государственными флагами имело место и после войны. Так, 23 июня 1954 года эсминец ВМС Тайваня захватил новехонький, только-только построенный датской верфью «Бурмейстер и Вайн» советский танкер «Туапсе» со всем экипажем. Судно, шедшее в Шанхай с авиакеросином для ВВС НОАК, было зачислено в гоминдановский военный флот под названием «Куи Чжи 306» и прослужило там до 1975 года. В СССР этой драме посвятили художественный фильм «Ч. П. – Чрезвычайное происшествие», где «Туапсе» выступал под названием «Полтава». Героические приключения актеров не помешали КГБ сфабриковать обвинения в измене родине в отношении некоторых из вернувшихся в СССР моряков «Туапсе». Впоследствии они были реабилитированы.Из ряда вон выходящий случай произошел 28 декабря 1959 года в Японском море, и тоже в международных водах. Большой охотник ВМФ КНДР с бортовым № 205 (типа БО-1 американской постройки из числа ленд-лизовских кораблей ВМФ СССР, переданных северокорейцам) без предупреждения обстрелял из 40-мм зенитного автомата разведывательный корабль Тихоокеанского флота СССР ГС-34 «Унго». Он шел, как это было принято для легендирования разведмиссии, под флагом гидрографических судов ВМФ СССР. При нападении один из членов экипажа «Унго» был убит и несколько ранены. Северокорейский корабль видел советский флаг и после обстрела скрылся. В район инцидента командование Тихоокеанского флота выслало самолеты-торпедоносцы Ил-28 и эскадренный миноносец, отбуксировавший поврежденный корабль в базу. Советский Союз, не желая портить отношения с КНДР, официально обвинил в нападении Южную Корею.Не повезло в Японском море и разведывательному кораблю AGER-2 «Пуэбло» ВМС США, оказавшемуся примерно в 15 милях от острова Маяндо, где и сегодня расположена северокорейская база подводных лодок. 23 января 1968 года катера ВМФ КНДР (противолодочный советского проекта 201М и четыре торпедных) при поддержке истребителей МиГ-21 захватили «Пуэбло» и отвели его в порт Вонсан. Часть снятого с «Пуэбло» секретного оборудования, включая шифровальную машину KW-7, потом была передана СССР. Захваченный корабль как «музей антиамериканизма» выставлен у набережной реки Тэдонган в Пхеньяне. Для этого северокорейцам пришлось переместить трофей со своего восточного побережья на западное, причем как это было сделано, до сих пор неизвестно. Любопытно, что «Пуэбло» и сейчас официально числится в составе ВМС США, которые не перестают требовать возвращения корабля.8 июня 1967 года израильские торпедные катера и истребители «Мираж-III» якобы ошибочно атаковали американский ATGR-5 «Либерти». Находясь в международных водах к северу от Синая, он вел радиоэлектронную разведку (что было связано с шестидневной войной). Погибли 34 и были ранены 173 члена экипажа «Либерти», но поврежденный торпедой ATGR-5 под охраной подоспевших кораблей 6-го флота ВМС США своим ходом ушел на Мальту.После окончания Второй мировой войны реанимировать пиратский опыт пытались американцы. Потеряв с испытанием в 1949 году советской атомной бомбы монополию на обладание ядерным оружием, США весьма ревниво относились к соответствующим программам союзников. А те проявляли самостоятельность. Англичане осуществили свой первый ядерный взрыв в 1952 году, французы – в 1960-м. Разумеется, это усиливало совокупную ядерную мощь НАТО. Но хотя британский и французский ядерные арсеналы не шли в сравнение с американским, Вашингтон все равно претендовал на исключительное право в принятии решения о применении такого оружия.Штаты решили схитрить, предложив партнерам по НАТО пять атомных подводных лодок типа «Джордж Вашингтон» с 16 баллистическими ракетами средней дальности UGM-27 «Поларис» на каждой (дальнобойность в модификации А1 – 2200 километров, мощность термоядерной боеголовки W-47 – 500 килотонн), которые комплектовались бы многонациональными экипажами под американским контролем. Союзники вроде бы допускались к совместному обладанию ядерным оружием, на самом же деле последнее слово перед началом апокалипсиса янки оставляли за собой.Такого рода общенатовский атомный ракетный подводный флот, план создания которого родился в Госдепе в 1960 году, получил название многосторонние ядерные силы (МЯС). План вызвал энтузиазм у тогдашней ФРГ – страны в военном отношении безъядерной, но рассчитывавшей на некую особую роль своих офицеров в MЯС. Именно Бонн, недавно обзаведшийся бундесвером, выступил в НАТО с наиболее активным одобрением идеи MЯС. Западногерманские «ястребы» называли ее великолепной политической концепцией.Но неожиданно против идеи передачи субмарин в состав MЯС выступили представители ВМС США, в частности адмирал Хайман Риковер, известный как отец американского атомного флота. Адмирал, поддержанный рядом конгрессменов, заявил, что негоже передавать даже союзникам подводные ядерные секреты США. Эта позиция нашла понимание у высшего государственного руководства, у президента Кеннеди. Взамен была предложена другая идея – разместить «Поларисы» на кораблях, переделанных из торговых судов и внешне от них не отличавшихся. Опять-таки со смешанными экипажами. Это уже выглядело пиратством в духе гитлеровского адмирала Редера.Некоторое время рассматривался и альтернативный сухопутный вариант плана с «Поларисами», предусматривавший размещение сотни таких ракет в боевых железнодорожных ракетных комплексах на территории стран Западной Европы. Однако этот вариант натолкнулся на позицию президента Франции Шарля де Голля. Он согласие своей страны на развертывание таких комплексов обусловил полным французским контролем над третью ракет, причем оснащенной французскими боеголовками. Американцы сочли это неприемлемым для единых МЯС НАТО под своим началом, в результате чего желдоркомплексы с «Поларисами» так и не появились.Вняв доводам Риковера со товарищи, американский истеблишмент предложил укомплектовать смешанными экипажами MЯС 25 вооруженных ракетами «Поларис» быстроходных транспортов-турбоходов типа C4-S-A1 «Маринер» («Моряк»). На каждом из таких судов постройки 1943 года, но вполне добротных предусматривались шахты для восьми «Поларисов». Всего в распоряжение многосторонних ядерных сил должно было поступить две сотни ракет, то есть в 2,5 раза больше, чем в «подводной» редакции плана. А главное – идентифицировать такой «Маринер» среди сотен торговых судов было бы крайне сложно.По расчетам группы аналитиков во главе с американским адмиралом Джорджем Андерсоном, советский флот был способен обнаружить и уничтожить в упреждающем ударе максимум восемь из 25 таких ракетоносцев, а оставшиеся 17 могли бы успешно отработать по европейской части Союза. Более того, американцы предлагали осуществлять патрулирование «Маринеров» в мелководных районах Восточной Атлантики и Средиземноморья, недоступных для советских подводных лодок – главной угрозы флоту НАТО.Идея с надводными «Поларисами» приглянулась итальянским адмиралам. В 1962 году с американской помощью четырьмя шахтами для ракет «Поларис» был оборудован старенький крейсерок «Джузеппе Гарибальди», начавший службу еще при Муссолини, в 1937 году. Американцы даже запустили с его борта в опытном порядке несколько ракет, естественно, без ядерной начинки. Испытания подтвердили, что никаких технических препятствий созданию многонационального ракетно-ядерного флота НАТО нет.Но вставлять палки в колеса американским замыслам вдруг принялось британское адмиралтейство, усомнившееся в целесообразности всей затеи. Американцы в ответ заявили, что-де реализация плана добавит атлантистам уверенности в способности НАТО нанести решающий ответный удар по России в будущем. Но британцев это не вдохновило, и они отказались поддержать проект. Это и понятно: большая бойня-то в случае войны грозила развернуться вблизи берегов Туманного Альбиона. А адмиралы ее величества были прекрасно осведомлены о боевом потенциале базирующегося, в общем-то, неподалеку ракетно-ядерного Северного флота СССР.Европейским ядерным державам НАТО не нравилось желание Штатов навязать план создания MЯС под своей эгидой. И энтузиазм по этой части западногерманских политиков и военных (совсем недавно противников) вызывал подозрение. Потому англичане выдвинули «встречный план» создания атлантических ядерных сил (АЯС). Но строптивые французы отвергли и американские МЯС, и британские АЯС, предложив европейские ядерные силы (ЕЯС). Этот спор окончательно похоронил американский план, а заодно и конкурентные ему. От всей пиратской затеи остались лишь те четыре шахты на «Джузеппе Гарибальди». Боевых «Поларисов» итальянский флот не имел никогда. А старину «Джузеппе» в 1972 году отправили на слом.Споры о секретных в принципе вещах натовцы вели, не особо таясь, и разумеется, СССР не оставил без внимания эти угрожающие его безопасности планы. В апреле 1963 года Москва выразила решительный протест США и их союзникам, направив Вашингтону обоснованную международным правом ноту: «В случае конфликта... страны, против которых направлены военные приготовления Североатлантического блока, были бы вынуждены постоянно держать в фокусе прицелов своих средств возмездия и наиболее оживленные морские пути, где под видом мирных торговых судов могли бы скрываться корабли – носители ядерных ракет. Кстати говоря, согласно Гаагской конвенции даже во время войны вооружение торгового судна и превращение его тем самым в военный корабль не может быть осуществлено тайно. А штабы НАТО хотят ввести в практику такие вероломные приемы уже в мирное время. Так, в планах многосторонних сил НАТО мораль средневековых пиратов сплетается с новейшими достижениями ракетно-ядерной техники. Если бы по морям начали шнырять военные корабли НАТО, прикрывающиеся торговым флагом, то это было бы практически равносильно необъявленному состоянию войны».Не полагаясь только на дипломатические демарши, на случай, если бы они не возымели силу, Советский Союз сам приступил (в отличие от болтливого НАТО в обстановке строгой секретности) к проработке вопроса о создании кораблей-ракетоносцев, замаскированных под гражданские суда. За основу был взят проект 909 «Скорпион», предусматривавший размещение восьми межконтинентальных баллистических ракет Р-29 (более дальнобойных, чем «Поларисы») на борту мирных ледокольных дизель-электроходов типа «Амгуэма». Техпроект «Скорпиона» планировался к подписанию в 1965 году, а сдача ВМФ первого советского замаскированного «пирата» предполагалась через три года. Однако крах затеи с натовскими МЯС положил конец и советскому проекту. Возможно, как предполагают некоторые отечественные историки, на этот счет был достигнут приватный консенсус между США и СССР.Некоторые зарубежные эксперты считают, что какие-то из судов торгового флота Северной Кореи могут быть переоборудованы в замаскированные ракетоносцы, имеющие на борту размещенные в находящихся на палубе контейнерах пусковые установки. Речь идет об ОТР «Хвасон-6» или даже БРСД «Нодон-А» и «Нодон-Б». Не исключено, что это могут быть не только судовые стационарные, но и штатные для данных ракет самоходные пусковые установки, закрепленные на палубе и прикрытые маскировочными щитами. Для переоборудования в такие ракетоносцы выделены шесть серийных контейнеровозов собственной постройки полным водоизмещением порядка восьми тысяч тонн, каждый из которых оснащается пятью баллистическими ракетами «Нодон-Б» в замаскированных под стандартные контейнеры палубных пусковых установках. Флаг национальной принадлежности экипажи северокорейских «хамелеонов» могут использовать какой заблагорассудится командованию.