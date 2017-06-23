Армия ВВО перевооружена на пулеметы «Печенег»

Ручной пулемет "Печенег" имеет калибр 7,62 мм и предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ).

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о завершении перевооружения современными пулеметами "Печенег" различных модификаций в подразделениях общевойсковой армии, размещенной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае."Печенег" способен вести стрельбу из всего перечня имеющихся 7,62-мм винтовочных патронов. В пулемете применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет применять оружие в любых климатических условиях Дальнего Востока.