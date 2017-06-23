05:01 23 июня

Армия ВВО перевооружена на пулеметы «Печенег»

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о завершении перевооружения современными пулеметами "Печенег" различных модификаций в подразделениях общевойсковой армии, размещенной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае.

Ручной пулемет "Печенег" имеет калибр 7,62 мм и предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ).





"Печенег" способен вести стрельбу из всего перечня имеющихся 7,62-мм винтовочных патронов. В пулемете применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет применять оружие в любых климатических условиях Дальнего Востока.


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Комментарии 8

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  1. soroKING Сегодня, 03:56
    гарний кулэмэт good
    soroKING
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 04:30
      Цитата: soroKING
      гарний кулэмэт good

      no

      Могли бы сделать и получше, например сделать каркас-кожух вокруг ствола это даст возможность
      1)сделать рёбра для охлаждения самого ствола, что позволит быстрее охлаждать ствол, особенно если охлаждать водой при интенсивной стрельбе(даже если расколится радиатор ствол будет цел)
      2)перенести крепление упоров(ножек) со ствола на кожух(ствол не будет искривляться при перегреве и последующем охлаждении, что так же позволит уменьшить вес ствола)
      3)сделать несколько разных упоров, не только вниз(2шт) но и вбок и вверх, да и ещё разного типа, например можно будет подвешивать-облокачивать ствол при работе слева-справа из-за укрытия.(будет удобно при работе в городе или застройке)
      ProkletyiPirat
      1. soroKING Сегодня, 04:34
        система охлаждения ствола есть
        soroKING
  2. Uncle Lee Сегодня, 04:19
    Так он все таки ручной или станковый ?
    Или, если на сошках, то ручной, а на станке- станковый.
    Uncle Lee
    1. cariperpaint Сегодня, 04:30
      ручной))) а так на станок можно что угодно поставить))) КПВТ вот на сошки точно не поставишь ))) хотя Кулибины не дремлют)
      cariperpaint
      1. Uncle Lee Сегодня, 04:40
        Тогда такой вопрос: РПК и ПКС - есть разница ?
        Uncle Lee
    2. Герман Сегодня, 04:39
      Есть такое определение как единый пулемет,на сошках замест ручного,на станке замест станкового.
      Герман
      1. Uncle Lee Сегодня, 04:43
        Я не зазря задал вопрос: Единый пулемет - вот так и нужно было писать ! hi
        Uncle Lee
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