05:05 23 июня

Разработчик двигателя SSJ-100 готов к ремоторизации Бе-200

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », президент российско-французской компании PowerJet Марк Сорель, разработавшей двигатель Sukhoi Superjet 100, сообщил о готовности провести ремоторизацию многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 при условии финансового участия РФ.

Мы готовы приступить к доработке двигателя SaM146 для Бе-200, но мы не готовы инвестировать в проект, поскольку еще не окупился предыдущий проект (с SSJ-100 - ИФ).





С его слов, Бе-200 является узкоспециализированным продуктом, спрос на который вряд ли превысит 50 машин. По этой причине компания рассчитывает либо на инвестиции потенциальных покупателей продукции, либо на поддержку РФ.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия сборки "ТАНТК имени Бериева", предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В настоящее время самолеты комплектуются двигателями Д-436ТП Запорожского машиностроительного КБ "Прогресс" имени академика Ивченко.


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Комментарии 3

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  1. LÄRZ Сегодня, 04:34
    Мы готовы приступить к доработке двигателя SaM146 для Бе-200, но мы не готовы инвестировать в проект, поскольку еще не окупился предыдущий проект (с SSJ-100 - ИФ).
    Подобное сотрудничество с французами вызывает у меня злоключения с "Мистралями". А оно нам надо?
    LÄRZ
    1. Vita VKO Сегодня, 05:00
      Цитата: LÄRZ
      А оно нам надо?

      тем более, что российский ПД-14 уже на завершающей стадии, через год планируется сертификация и серийное производство. Можно и сейчас поставить на Бе-200, для испытаний статистики много не бывает.
      Vita VKO
      1. LÄRZ Сегодня, 05:04
        Цитата: Vita VKO
        тем более, что российский ПД-14 уже на завершающей стадии

        Да, да! Пусть идут своею французскою дорогой. "Ожогшись молоком и на воду дуешь"
        LÄRZ
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