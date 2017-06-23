Разработчик двигателя SSJ-100 готов к ремоторизации Бе-200

Мы готовы приступить к доработке двигателя SaM146 для Бе-200, но мы не готовы инвестировать в проект, поскольку еще не окупился предыдущий проект (с SSJ-100 - ИФ).

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », президент российско-французской компании PowerJet Марк Сорель, разработавшей двигатель Sukhoi Superjet 100, сообщил о готовности провести ремоторизацию многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 при условии финансового участия РФ.С его слов, Бе-200 является узкоспециализированным продуктом, спрос на который вряд ли превысит 50 машин. По этой причине компания рассчитывает либо на инвестиции потенциальных покупателей продукции, либо на поддержку РФ.Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия сборки "ТАНТК имени Бериева", предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В настоящее время самолеты комплектуются двигателями Д-436ТП Запорожского машиностроительного КБ "Прогресс" имени академика Ивченко.