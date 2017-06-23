08:30 23 июня

От Катара потребовали закрыть "Аль-Джазиру" и выдворить турецкий военный контингент

Страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, передали Дохе список требований для возобновления диконтактов на высшем уровне. Напомним, что накануне в Госдепе США заявили о «надежде на то, что список требований к Катару будет опубликован в ближайшее время». Так чего же хотят от Катара саудиты, Египет, ОАЭ, Маврикий, Бахрейн и другие государства, обвиняющие Доху в финансовой поддержке террористов?

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в списке требований несколько пунктов. Один из этих пунктов заключается в том, что Катар закрыл информационное агентство Al Jazeera.




Помимо этого арабские страны потребовали от властей Катара немедленно разорвать дипломатические отношения с Тегераном, а также распорядиться от выводе с катарской территории турецкого военного контингента. Примечательно, что требования о турецком военном контингенте можно считать самым «свежим», так как договорённости о пребывании турецких войск в Катаре были заключены именно после того, как с Дохой стали разрывать дипотношения арабские государства.

Глава МИД ОАЭ раскрыл и ещё одно требование к Дохе. По его словам, Катар должен отказаться от финансирования ХАМАС и «Братьев мусульман» (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Напомним, что на данный момент лишь два государство региона - Кувейт и Оман - из числа арабских стран Аравийского полуострова - не стали ни разрывать дипотношения с Катаром, ни понижать их уровень.


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Комментарии 27

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  1. Чёрный Сегодня, 05:54
    Чет мне кажется, что скоро на БВ всем будет не до Сирии smile ....по крайней мере всё к этому идёт.
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 05:56
      Чушь собачья...Или просто нашли причину...Конечно-турки и "Остров" во всем виноваты..Но главное-газ и нефть.Кому нужен конкурент?
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 05:59
        Цитата: 210окв
        Кому нужен конкурент?

        Кстати , нам он тоже не нужен feel ...я к тому, что все эти движухи вокруг Катара уж очень многим выгодны. В т.ч. и нам....и Израилю..и США.
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 06:01
          Полностью с Вами согласен..Поэтому мы в Сирии.
          Цитата: Чёрный
          Цитата: 210окв
          Кому нужен конкурент?

          Кстати , нам он тоже не нужен feel ...я к тому, что все эти движухи вокруг Катара уж очень многим выгодны. В т.ч. и нам....
          210окв
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:38
            немедленно разорвать дипломатические отношения с Тегераном, а также распорядиться от выводе с катарской территории турецкого военного контингента.

            Оказывается вот в чем дело Михалыч! )))) Интересно , что было в письме Катара Путину , недавно переданному ему..?
            ОТДЕЛ
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:50
              Отдел -Катарцы умоляли Путина дать тебе дюжину самоходных диванов, и присвоить звание интернет -генераллисимуса! Навечно!!!!
              Изгоняющий либероидов
      2. karish Сегодня, 06:46
        Цитата: 210окв
        ..Но главное-газ и нефть.Кому нужен конкурент?

        Нефти Катар добывает мизер.
        Сауды практически не добывают газ.
        Кому Катар конкурент - так это исключительно Газпрому
        Как все дружно встали на защиту Катара и Аль Джазиры.
        Хотя всеипрекрасно знают что Катар это главный спонсор всех бандюков ( исламских ) в мире с одной целью -- возьмите бабки и только нас не трогайте.
        Но а Аль Джазира -- ну просто рупор правды.
        karish
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
          karish
          Но а Аль Джазира -- ну просто рупор правды.
          Ага, поэтому бомбить их нужно. am feel И вообще где самые правдивые СМИ? Удивите нас.
          P/S Какая уникальная возможность складывается у России военную базу в Катаре организовать winked Сколько сразу вопросов можно решить feel
          Наблюдатель2014
    2. karish Сегодня, 06:50
      Цитата: Чёрный
      Чет мне кажется, что скоро на БВ всем будет не до Сирии

      Катар пальцы пораскидывает , но в конце концов деваться ему некуда.
      Сауды и Египет - это 2 главные силы ( арабские ) на БВ и Катар не будет своё будущее вкладывать в руки Ирана и тем более Турции.
      karish
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
        Им яйца поприжали, они и за турков спрячуться. ..
        Изгоняющий либероидов
        1. karish Сегодня, 07:20
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Им яйца поприжали, они и за турков спрячуться. ..

          арабы ненавидят турков ( по крайней мере это я понял из общения с ними ) -- это ещё со времён Османской империи тк турки гнобили их не по детски .
          Хотя чего нового - они все друг друга по первой возможности гнобят.
          karish
      2. антивирус Сегодня, 07:55
        а элефант вышел на проектную добычу? кто ему(Израилю) мешает продавать ?
        антивирус
  2. Teberii Сегодня, 05:56
    Унизить ,вот цель ,похоже на события Первой мировой войны.Невыполнимые требования.
    Teberii
  3. Logall Сегодня, 05:59
    [/quote]а также распорядиться от выводе с катарской территории турецкого военного контингента. [quote]

    А затем разбомбить. Технология не изменна! А с Турцией, ввиде военной поддержки, не получится...
    Logall
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:04
    Грызня арабов идет полным ходом , а кукловод стоит за ширмой и посмеивается .
    Spartanez300
    1. антивирус Сегодня, 08:05
      он скорбит. вместе со всем прогрессивным человечеством.
      "Демократия в очередной раз проходит жесткий этап проверки реальной политикой."
      Это заголовок для речи Трампа или его замов.
      антивирус
  5. ВСЗМК Сегодня, 06:09
    Один из этих пунктов заключается в том, что Катар закрыл информационное агентство Al Jazeera.

    А как-же свобода слова?
    ВСЗМК
  6. strannik1985 Сегодня, 06:11
    Замечательно, такое впечатление,что постепенно оформляется блок Турция+Катар+Иран+Ирак(возможно)+Сирия, при нейтралитете/поддержке РФ. Страны не сильно дружны между собой, но вынуждены объединиться против общего врага. Кроме того, сближение Ирана и Турции все больше и больше ведёт к раздору в НАТО.
    strannik1985
    1. антивирус Сегодня, 08:08
      Гл -Египет и С Аравия. они с поддержкой США все решат в свою пользу. И хорошо --надо дать им шанс залезть в однозначно- антогонистическое состояние с др сунитами
      антивирус
  7. kos 75 Сегодня, 06:40
    Особенно интересно требование вывести турок.Сауды боятся что опять окажутся под османами.
    kos 75
  8. LÄRZ Сегодня, 06:40
    А в этом списке минет стоит каким пунктом?
    LÄRZ
  9. Шуманит Сегодня, 06:59
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Отдел -Катарцы умоляли Путина дать тебе дюжину самоходных диванов, и присвоить звание интернет -генераллисимуса! Навечно!!!!

    ОТДЕЛ то сразу слинял... Чего диваны подвезли уже или побежал в приказе на генералиссимуса расписаться?
    Шуманит
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:15
      Цитата: Шуманит
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Отдел -Катарцы умоляли Путина дать тебе дюжину самоходных диванов, и присвоить звание интернет -генераллисимуса! Навечно!!!!

      ОТДЕЛ то сразу слинял... Чего диваны подвезли уже или побежал в приказе на генералиссимуса расписаться?

      На генерала не тяну , а вот комиссаром пошел бы..! soldier
      ОТДЕЛ
      1. антивирус Сегодня, 08:09
        в кожанке и секретарша с пишущей машинкой?
        антивирус
  10. ver_ Сегодня, 07:47
    Цитата: Spartanez300
    Грызня арабов идет полным ходом , а кукловод стоит за ширмой и посмеивается .

    ...милые режут друг другу головы - только тешатся ..пусть усердно занимаются этим делом .., и к стати-евреи -они ить то -же арабы и они же положили начало терактам в арабии - научили остальных ( не евреев) этой занимательной игре.., правда когда касается их - это холокост... - их ниизя..
    ver_
  11. литератор Сегодня, 07:49
    Есть еще одно условие, о котором не сказано в статье. Выдворение американского контингента.
    литератор
  12. РусланНН Сегодня, 08:29
    Цитата: литератор
    Есть еще одно условие, о котором не сказано в статье. Выдворение американского контингента.

    Ну это святое, на них нельзя покушаться
    РусланНН
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