От Катара потребовали закрыть "Аль-Джазиру" и выдворить турецкий военный контингент

Страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, передали Дохе список требований для возобновления диконтактов на высшем уровне. Напомним, что накануне в Госдепе США заявили о «надежде на то, что список требований к Катару будет опубликован в ближайшее время». Так чего же хотят от Катара саудиты, Египет, ОАЭ, Маврикий, Бахрейн и другие государства, обвиняющие Доху в финансовой поддержке террористов?Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в списке требований несколько пунктов. Один из этих пунктов заключается в том, что Катар закрыл информационное агентство Al Jazeera.Помимо этого арабские страны потребовали от властей Катара немедленно разорвать дипломатические отношения с Тегераном, а также распорядиться от выводе с катарской территории турецкого военного контингента. Примечательно, что требования о турецком военном контингенте можно считать самым «свежим», так как договорённости о пребывании турецких войск в Катаре были заключены именно после того, как с Дохой стали разрывать дипотношения арабские государства.Глава МИД ОАЭ раскрыл и ещё одно требование к Дохе. По его словам, Катар должен отказаться от финансирования ХАМАС и «Братьев мусульман» (террористическая организация, запрещённая в РФ).Напомним, что на данный момент лишь два государство региона - Кувейт и Оман - из числа арабских стран Аравийского полуострова - не стали ни разрывать дипотношения с Катаром, ни понижать их уровень.