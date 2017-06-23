Посол Филиппин: Россия предложила нам льготный кредит на закупку вооружений

Переговоры затронули практически все аспекты наших отношений: от политической безопасности и военного взаимодействия до сотрудничества в области культуры, обмена кадрами, опытом. Это было очень полное, очень комплексное обсуждение. В свете тех договоренностей, которые были подписаны, я думаю, этот визит послужит важным толчком к развитию двусторонних отношений и достижению ещё больших результатов.

Посол Филиппин посещает МГИМО

У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас. Что касается остального, Россия предложила нам очень хорошую систему кредитования. На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование.