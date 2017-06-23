08:30 23 июня

Посол Филиппин: Россия предложила нам льготный кредит на закупку вооружений

Филиппинский посол в России Карлос Соретта озвучил информацию, которая уже успела вызвать дискуссию среди экспертов. По словам филиппинского дипломата, Москва высказала предложение в адрес Манилы о предоставлении льготного кредита на приобретение российских вооружений. РИА Новости сообщает о том, что, по словам Соретты, соответствующее предложение было озвучено во время визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте.

Соретта заявил, что переговоры президентов тогда продлились более полутора часов и перевалили «за полночь».

Из заявления посла:
Переговоры затронули практически все аспекты наших отношений: от политической безопасности и военного взаимодействия до сотрудничества в области культуры, обмена кадрами, опытом. Это было очень полное, очень комплексное обсуждение. В свете тех договоренностей, которые были подписаны, я думаю, этот визит послужит важным толчком к развитию двусторонних отношений и достижению ещё больших результатов.



Посол Филиппин: Россия предложила нам льготный кредит на закупку вооружений

Посол Филиппин посещает МГИМО


Соретта заявил, что были достигнуты договорённости и по линии специальных служб. В частности, речь идёт об обмене разведданными для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам, с которыми сталкиваются и Россия, и Филиппины.

Филиппинские военные техники примут участие в «Армейских играх-2017», которые стартуют 29 июля.

Возвращаясь к теме закупки вооружений, нужно назвать ту военную технику, в приобретении которой заинтересованы ВС Филиппин. По словам посла этого государства, Филиппины собираются приобрести у России ударные вертолёты , а также высокоточное оружие.

Из заявления Карлоса Соретты:
У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас. Что касается остального, Россия предложила нам очень хорошую систему кредитования. На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование.


Главный вопрос в данном случае можно сформулировать так: есть ли гарантии того, что Филиппины в любом случае расплатятся по кредиту, предоставленному Россией – даже если в стране к власти придут силы, которые не будут гореть желанием с нашей страной сотрудничать? Ведь у России, к сожалению, богатый опыт предоставления «невозвращаемых» кредитных пакетов, в том числе и на закупку вооружений.

Использованы фотографии: МГИМО
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Комментарии 40

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:09
    Сколько денег столько и товара , сегодня друг а завтра враг .
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:13
      Цитата: Spartanez300
      Сколько денег столько и товара .

      вряд ли...тут не "хоумкредит",и не "займ за 5 мин" коллекторы не придут, простим лет через 20....
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 06:20
        Ждем "банановую революцию"..Или чем там амерзские последыши пойдут махать?
        210окв
        1. dik-nsk Сегодня, 07:26
          Москва высказала предложение в адрес Манилы о предоставлении льготного кредита
          и потом обязательно простить... достало уже. а своим предприятиям, да тому же малому бизнесу, не хотите льготные кредиты выдавать? или для своих только под бешенный процент, а чужим можно и подарить? насколько поддерживаю внешнюю политику государства, настолько поражаюсь внутренней, видимо развитие собственного производства и благосостояния народа никому не надо, лучше папуасам деньги раздать...
          dik-nsk
      2. insular Сегодня, 06:36
        Цитата: андрей юрьевич
        простим лет через 20....

        А что бы и не простить братьям флипинцам? wassat
        Всем не согласным Володин компенсирует на счет yes
        insular
        1. Заноза Сегодня, 08:04
          Да уже компенсировал,за счет увеличения тарифов ЖКХ с 1 июля текущего года,мы же не Киргизия,нам ни льготных кредитов,ни их списания...
          Заноза
          1. insular Сегодня, 08:19
            Цитата: Заноза
            Да уже компенсировал

            Да не, я про местного фантазера-альтруиста Володина.
            Под новостью про списанные долги Киргизам, он тут грозился недовольным подарком, перевести на карточку денег и банку огурцов соленых в довесок...
            Еще очень имилялся, что списанный долг, это всего по 2$ на гражданина РФ.
            Вот такой смешной персонаж))
            insular
            1. НасРать Сегодня, 08:26
              По 2 $ с каждого гражданина РФ? И с детей, и со стариков, и с декретных? belay щедрый этот Володин....
              НасРать
              1. insular Сегодня, 08:28
                Цитата: НасРать
                щедрый этот Володин....

                Да куда уж там.. Сказать и сделать это же не одно и то же.
                А ведь я даже от банки огурцов отказался! laughing (просто страшно стало, что там у него за чудо-огурцы.. вот так съеш огурчик и как давай всем доллары обещать!)
                insular
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:28
      Филипины разрешили нашим военным кораблям беспрепятственно заходить в их порты...А это много значит! По всей видимости ПВО наши им поставят..Главное небо закрыть успеть! А то опять "демократию" навязывать начнут США..
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
        Виталий -Филиппины разрешили лично тебе , не сходя с дивана посещать их порты также fool
        Изгоняющий либероидов
      2. insular Сегодня, 07:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Филипины разрешили нашим военным кораблям беспрепятственно заходить в их порты..

        Как резрешили так и запретят. Разрешение на вход не база и не пункт.
        insular
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:23
          Цитата: insular
          Цитата: ОТДЕЛ
          Филипины разрешили нашим военным кораблям беспрепятственно заходить в их порты..

          Как резрешили так и запретят. Разрешение на вход не база и не пункт.

          Возможно, но филипинцы ненавидят США и им нужна наша защита, продадим им наши ПВО и это будет будет также НАША защита кораблей ! А Базу не долго обустроить, нашим морякам отдых нужен , ну и мелкий ремонт..А главное демонстрация флага! А вас смотрю это жутко раздражает , ведь Россия должна быть в полной изоляции и "кровавый режим Путина" должен пасть по демократическими силами США..? Хе хе , знакомые песни...
          ОТДЕЛ
          1. insular Сегодня, 07:36
            Цитата: ОТДЕЛ
            Хе хе , знакомые песни

            Сам придумал сам посмеялся... Что по этому случаю скажет ваш лечащий психиатр?
            Цитата: ОТДЕЛ
            А Базу не долго обустроить

            За деньги друзей не купить. Если Филипины не любят США, то это в их интересах купить оружие для самозащиты и пригласить Россию в свои порты для демонстрации флага... Не?
            Цитата: ОТДЕЛ
            А вас смотрю это жутко раздражает , ведь Россия должна быть в полной изоляции

            Маня раздражает то, что Россия для России ни чего не делает. Что Россия для россиян не думает о льготных кредитах.
            Цитата: ОТДЕЛ
            должен пасть по демократическими силами США
            Такая Россия как сейчас, падёт под собственной дурастью. И вот я очень не желаю этого, от того меня и берёт дикая злость за своё будущее и будущее моей семьи и потомков, с такими идиотами с хитрыми планами и осторожной политикой ЦБ.
            insular
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:48
              Цитата: insular
              Такая Россия как сейчас, падёт под собственной дурастью. И вот я очень не желаю этого, от того меня и берёт дикая злость за своё будущее и будущее моей семьи и потомков, с такими идиотами с хитрыми планами и осторожной политикой ЦБ.

              Ну ну...Семьей прикрываешься, а по сути ненавидишь Россию и все что она делает!
              Уезжай и как можно быстрея..Мой совет тебе , по секрету!
              ОТДЕЛ
              1. insular Сегодня, 07:52
                Цитата: ОТДЕЛ
                Ну ну...Семьей прикрываешься, а по сути ненавидишь Россию и все что она делает!

                Это болезнь, если ТЫ, желание видеть реальное развитие своей страны, реальный вклад в собственную экономику, считаешь за ненависть, то мне тебя даже немного жаль.
                Ты просто слеп и глух... Всё равно не поймёшь.
                Как можно желание получить для своих же соотечественников и для себя, кредиты под НОРМАЛЬНЫЕ проценты (а не эти 15% за 30-и летнюю ипотеку), выдавать за ненависть?! Просто не понимаю.
                Как можно верить в то, ч то возможно импортозамещение и развитие секторов экономики без доступа к дешевым кредитам? Это уму не постижимо!
                Всё таки правду говорят - глупец хуже предателя... Верь своему вождю.
                Завышая проценты для своих и делая подарки чужим - он всё правильно делает.
                insular
  2. Logall Сегодня, 06:13
    Всё правильно. Нужно поддерживать отечественный ВПК. Эти деньги пойдут на новые разработки. Скидки если не будет могут вообще без контракта остаться.
    Logall
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:19
      Цитата: Logall
      Эти деньги пойдут на новые разработки.

      про деньги,Вы уверены? очень уж много долгов Россия списывает...
      андрей юрьевич
      1. Spartanez300 Сегодня, 06:39
        Списанные Россией долги и тут еще не все страны .

        Только нам никто не прощает .
        Spartanez300
        1. Ken71 Сегодня, 07:30
          Еще другу Мадуро простим.
          Ken71
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:52
            Цитата: Ken71
            Еще другу Мадуро простим.

            Ну разнылись с утречка..хе хе Ничего вы не понимаете в геополитике Российской империи!
            Езжайте в Израиль , те никому долгов не прощают..
            ОТДЕЛ
            1. Deniska999 Сегодня, 08:22
              А много ли вы понимаете?
              Deniska999
  3. ВСЗМК Сегодня, 06:13
    даже если в стране к власти придут силы, которые не будут гореть желанием с нашей страной сотрудничать

    Нужно стараться, чтоб такие силы не пришли к власти.
    ВСЗМК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:21
      Цитата: ВСЗМК
      Нужно стараться, чтоб такие силы не пришли к власти.

      да мы,украину то "простарались"...как и другие страны СССР и ВД,о чём вы....
      андрей юрьевич
      1. insular Сегодня, 06:47
        Да деньги Федерации вроде как и не из своего кармана, легко отдавать... Тут на сайте много таких щедрых.
        insular
  4. Ken71 Сегодня, 06:42
    Надо завязывать платить налоги. Заколебали дарить наши деньги
    Ken71
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      Цитата: Ken71
      Надо завязывать платить налоги. Заколебали дарить наши деньги

      и квартплату... а заодно и в "ашанах", "метро"и "икеях" отовариваться...и "визами" пользоваться,и товары покупать "отечественные"-мотоблоки пахать землю,телевизоры,компютеры,машины,детское питание и подгузники...а что,уж стоять,так насмерть.... yes
      андрей юрьевич
      1. Ken71 Сегодня, 07:26
        Вы что-то попутали уважаемый. Не выспалась наверное. Все таки оплата услуг и оплата налогов не совсем одно и тоже.
        Ken71
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Льготный кредит? Интересно, а риски просчитали? Или мы богатые по укоренившейся привычке можем и простить вы надежде на "дружбу". Киргизии не успели списать долг, а их МВД в Бешкеке здание оцепило где в т.ч. располагаются российские СМИ.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:15
      Цитата: rotmistr60
      Льготный кредит? Интересно, а риски просчитали?

      ага ! просчитали инфляцию,"районный коэффициент", индексы Доу Джонс, и Nikkei 225 и "впарили" продукт... yes
      андрей юрьевич
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:52
    Основное требование -Филиппины кредит не должны возвращать, это подарок,а подарки назад не отдают. sad
    Изгоняющий либероидов
  7. Шуманит Сегодня, 06:53
    Несмотря ни на чьи слезы и нытье, наши все равно будут пытаться вытащить Филиппины из-под влияния СШАстии... И не только Филиппины... Это азбука! Матрасы точно также делают, посмотрите на Окраину...
    Шуманит
    1. insular Сегодня, 07:03
      Цитата: Шуманит
      Это азбука! Матрасы точно также делают, посмотрите на Окраину...

      Вот и посмотрите, может чему научитесь...
      За каждый вложенный бакс, матрасы получили в аренду или в частичную собстенность очень много реально ценного, а не под гарантии честного слова.
      insular
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
      Цитата: Шуманит
      Несмотря ни на чьи слезы и нытье, наши все равно будут пытаться вытащить Филиппины из-под влияния СШАстии... И не только Филиппины... Это азбука!
      это Азбука Папы Карло... "втулка" не по эээ...так штаты и слили своё влияние ... у себя бы разобраться, у границ.
      андрей юрьевич
    3. Ken71 Сегодня, 07:28
      Мальчик решил с дядей попинаться
      Ken71
    4. JBlack Сегодня, 07:31
      Когда у тебя сильная экономика, есть что предложить, а так же сильные рычаги воздействия по возврату денег, как у США то да можно влиять, а когда ты РФ и тебе можно предложить кредит который в силу своей слабости еще и возвращать не надо - это взятка, вот Путя и стратег дипломат, прощаем что взять не можем, или отнять, а новых покупаем, в надежде на что то, а те и кинуть не прочь, а неумение отстаивать свои интересы - виноваты США, обидно одно, су..а - это мои деньги!!!!
      JBlack
      1. insular Сегодня, 07:46
        Ой как мало тех, кто это понимает.
        insular
  8. Сумрачный стрелок Сегодня, 07:19
    Пускай дают какой нибудь необитаемый островок в бессрочное пользование на 300 лет wink
    Сумрачный стрелок
  9. Заноза Сегодня, 07:58
    ВВП уже утомил своими подарками иностранцам за счет и в ущерб России ?! ВВП корми свои Киргизии за свой счет,а не за счет бюджета и народа !
    Заноза
  10. Monster_Fat Сегодня, 08:27
    А потом, будет как с Венесуэлой- поменяются "политические" ветры или страна скатится в хаос и придется в очередной раз "простить" миллиардный долг или записать его в длинный список "невозвращаемых". Но ничего, русский мужик крепкий-он и без портков походит, "главное чтобы войны не было." ну,... и чтобы "солнцеликий" лишний раз раздул щеки от ощущения своей важности и щедрости...
    Monster_Fat
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