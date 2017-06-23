Посол Филиппин: Россия предложила нам льготный кредит на закупку вооружений
Филиппинский посол в России Карлос Соретта озвучил информацию, которая уже успела вызвать дискуссию среди экспертов. По словам филиппинского дипломата, Москва высказала предложение в адрес Манилы о предоставлении льготного кредита на приобретение российских вооружений. РИА Новости сообщает о том, что, по словам Соретты, соответствующее предложение было озвучено во время визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте.
Соретта заявил, что переговоры президентов тогда продлились более полутора часов и перевалили «за полночь».
Из заявления посла:
Соретта заявил, что были достигнуты договорённости и по линии специальных служб. В частности, речь идёт об обмене разведданными для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам, с которыми сталкиваются и Россия, и Филиппины.
Филиппинские военные техники примут участие в «Армейских играх-2017», которые стартуют 29 июля.
Возвращаясь к теме закупки вооружений, нужно назвать ту военную технику, в приобретении которой заинтересованы ВС Филиппин. По словам посла этого государства, Филиппины собираются приобрести у России ударные вертолёты , а также высокоточное оружие.
Из заявления Карлоса Соретты:
Главный вопрос в данном случае можно сформулировать так: есть ли гарантии того, что Филиппины в любом случае расплатятся по кредиту, предоставленному Россией – даже если в стране к власти придут силы, которые не будут гореть желанием с нашей страной сотрудничать? Ведь у России, к сожалению, богатый опыт предоставления «невозвращаемых» кредитных пакетов, в том числе и на закупку вооружений.
Соретта заявил, что переговоры президентов тогда продлились более полутора часов и перевалили «за полночь».
Из заявления посла:
Переговоры затронули практически все аспекты наших отношений: от политической безопасности и военного взаимодействия до сотрудничества в области культуры, обмена кадрами, опытом. Это было очень полное, очень комплексное обсуждение. В свете тех договоренностей, которые были подписаны, я думаю, этот визит послужит важным толчком к развитию двусторонних отношений и достижению ещё больших результатов.
Посол Филиппин посещает МГИМО
Соретта заявил, что были достигнуты договорённости и по линии специальных служб. В частности, речь идёт об обмене разведданными для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам, с которыми сталкиваются и Россия, и Филиппины.
Филиппинские военные техники примут участие в «Армейских играх-2017», которые стартуют 29 июля.
Возвращаясь к теме закупки вооружений, нужно назвать ту военную технику, в приобретении которой заинтересованы ВС Филиппин. По словам посла этого государства, Филиппины собираются приобрести у России ударные вертолёты , а также высокоточное оружие.
Из заявления Карлоса Соретты:
У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас. Что касается остального, Россия предложила нам очень хорошую систему кредитования. На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование.
Главный вопрос в данном случае можно сформулировать так: есть ли гарантии того, что Филиппины в любом случае расплатятся по кредиту, предоставленному Россией – даже если в стране к власти придут силы, которые не будут гореть желанием с нашей страной сотрудничать? Ведь у России, к сожалению, богатый опыт предоставления «невозвращаемых» кредитных пакетов, в том числе и на закупку вооружений.
Использованы фотографии: МГИМО
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