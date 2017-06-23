08:29 23 июня

Вертолёт ВВС Польши полностью сгорел в ходе учений НАТО в Италии

В итальянской провинции Падуя (регион Венето) во время совместных учений сил НАТО упал вертолёт ВВС Польши. По данным итальянских СМИ, крушение произошло в районе города Массандзаго. На борту вертолёта находились шесть человек, среди которых один военнослужащий из Франции и пять польских военных.

Во время перелёта с военного аэродрома Ривольто загорелся вертолётный двигатель. Пилот принял решение совершать посадку на одно из сельскохозяйственных полей, принадлежащих местному фермеру. Посадка, по некоторым данным, оказалась жёсткой.

На фото - вертолёт после пожара:
Вертолёт ВВС Польши полностью сгорел в ходе учений НАТО в Италии



В сообщениях итальянских информационных источников говорится о том, что серьёзно пострадавших на борту загоревшегося вертолёта нет. Всех военнослужащих эвакуировали в госпиталь для оказания помощи., где диагностированы ожоги и небольшие травмы.

Для тушения винтокрылой машины к месту падения прибыли несколько пожарных расчётов из Падуи и окрестных городов. Судя по кадрам, вертолёт выгорел полностью.



Местный фермер потребовал у НАТО компенсаций за причинённый ущерб его частным сельхозугодьям.

Использованы фотографии: https://twitter.com/SUEM_Veneto
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. insular Сегодня, 06:29
    Посадка, по некоторым данным, оказалась жёсткой.
    Да ладно!
    Мягкая там была посадка! "Некоторые данные" всё врут. wassat

    Вот зачем эта приписка, когда есть фото? Или фото не имеют отношения к случаю?
    insular
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:32
      Прелестно, еще минус один!
      ОТДЕЛ
    2. INVESTOR Сегодня, 07:57
      Вертолёт ВВС Польши полностью сгорел в ходе учений НАТО в Италии

      Ну и замечательно!
      INVESTOR
      1. роман66 Сегодня, 08:15
        с французом на борту, жаль немцев к событию не пристегнули
        роман66
  2. Logall Сегодня, 06:32
    Хоть какая-то приятная новость. Не прям так "Ах", но улыбнулось.
    Logall
  3. Masya Masya Сегодня, 06:36
    Местный фермер потребовал у НАТО компенсаций за причинённый ущерб его частным сельхозугодьям.

    и правильно! драть с них три шкуры! wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 08:17
      боюсь, Масенька. еще и должен будет, за слишком жесткую траву и неоказание помощи lol
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 08:21
        вот, зараза какая, соломки забыл постелить... recourse
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 08:23
          проверить его надо. путинским агентом попахивает
          роман66
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:36
    Марку вертолета в студию !
    Если МИ - то это диверсия, а если ихний - то техника бяка ! lol
    Uncle Lee
    1. Red_Hamer Сегодня, 08:04
      Да просто, "горячие" польские парни, воспламеняются от русофобского накала страстей!
      Red_Hamer
  5. Шуманит Сегодня, 06:44
    Это им за снос памятников советским войнам!!!
    Шуманит
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    Люди не погибли и хорошо. А польский вертолет пусть горит синим пламенем, не жалко.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 08:18
      синим некрасиво, лучше ярко-оранжевым с проблесками бордового и черным , тяжелым дымом
      роман66
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:57
    Повод для новых санкций против России, ибо ветролет был нами сглазин! lol Оттого и сгорел.
    Изгоняющий либероидов
  8. Толстоевский Сегодня, 07:18
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  9. Доктор Бармалей Сегодня, 07:26
    Местный фермер потребовал у НАТО компенсаций за причинённый ущерб его частным сельхозугодьям.


    Каков наглец! Это фермер должен НАТО за защиту его угодий от русской агрессии!
    Доктор Бармалей
  10. злой партизан Сегодня, 08:09
    Одним пшеколётом меньше. yes
    злой партизан
Картина дня