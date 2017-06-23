Вертолёт ВВС Польши полностью сгорел в ходе учений НАТО в Италии

В итальянской провинции Падуя (регион Венето) во время совместных учений сил НАТО упал вертолёт ВВС Польши. По данным итальянских СМИ, крушение произошло в районе города Массандзаго. На борту вертолёта находились шесть человек, среди которых один военнослужащий из Франции и пять польских военных.Во время перелёта с военного аэродрома Ривольто загорелся вертолётный двигатель. Пилот принял решение совершать посадку на одно из сельскохозяйственных полей, принадлежащих местному фермеру. Посадка, по некоторым данным, оказалась жёсткой.На фото - вертолёт после пожара:В сообщениях итальянских информационных источников говорится о том, что серьёзно пострадавших на борту загоревшегося вертолёта нет. Всех военнослужащих эвакуировали в госпиталь для оказания помощи., где диагностированы ожоги и небольшие травмы.Для тушения винтокрылой машины к месту падения прибыли несколько пожарных расчётов из Падуи и окрестных городов. Судя по кадрам, вертолёт выгорел полностью.Местный фермер потребовал у НАТО компенсаций за причинённый ущерб его частным сельхозугодьям.