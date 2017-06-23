08:29 23 июня

Венесуэльские протестующие попытались прорваться на военную авиабазу

Продолжаются массовые протесты в Венесуэле. Накануне в ходе одной из фаз таких протестов сочувствующие оппозиции страны "активисты" явно не без подсказки со стороны идеологов агрессивных выступлений попытались прорваться на один из военных объектов. Речь идёт об авиабазе на восточных окраинах Каракаса.

Протестующие были предупреждены, что в случае попытки прорваться на территорию охраняемого объекта, по ним может быть применено оружие. Этим предупреждением и воспользовались те, кто провокацию организовал. Молодых людей погнали к ограждениям авиабазы, где те начали зажигать костры и зажигать дымовые шашки. Когда наиболее активные попытались взять забор «штурмом», полиция применила специальные средства – резиновые пули. Reuters при этом утверждает, что один из "активистов" погиб. Официальные власти Венесуэлы информацию о погибшем на данный момент не подтверждают.




Известно о том, что лидеры венесуэльской оппозиции призвали военное командование перейти на их сторону и «избавить страну от непопулярного президента». При этом президент Мадуро назвал «леваком, который удаляет страну от демократии». Судя по всему, попытка взятия штурмом военных объектов с помощью венесуэльских «онижедетей» страны, по версии оппозиции, к демократии приближает...

Протесты в Венесуэле не стихают уже несколько месяцев. Люди вышли на митинги не от хорошей жизни. Тяжёлая экономическая ситуация связана с резким падением цен на нефть, от которой так зависит экономика страны. Кризисом пытается воспользоваться оппозиция, применяя для этого методы, которые ранее были отработаны в ходе многих цветных революций.


Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:50
    Без жесткого вмешательства здесь не обойтись , есть тому пример : Украина .
    Spartanez300
    1. Никкола Мак Сегодня, 06:58
      Этим предупреждением и воспользовались те, кто провокацию организовал. Молодых людей погнали к ограждениям авиабазы, где те начали зажигать костры и зажигать дымовые шашки.

      Пора спецслужбам заниматься нормальной оперативной работой - брать за жабры "народных активистов", выбивать из них кто им отдаёт приказы и финансирует, сажать на реальные сроки. Высылать из страны организаторов с "дипломатических прикрытием".
      А то закончится это всё второй "незалежной".
      Никкола Мак
  2. pv1005 Сегодня, 06:53
    Демократия она такая, без оружия и стрельбы никак нельзя.
    pv1005
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:02
    Мадуро, не будь овощем, используй силу и выявляй зачинщиков, а на вой "праволевопрямозащитников "просто плюй! !Не профукай страну! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. karish Сегодня, 07:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не профукай страну! !!

      он её уже давно профукал.
      karish
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
        Пока он еще у власти, и может исправить ситуацию! !!!
        Изгоняющий либероидов
        1. karish Сегодня, 07:15
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Пока он еще у власти, и может исправить ситуацию! !!!

          ситуацию он не исправит.
          Денег - нет , верить ему никто ни верит, да и исправить как ?
          Надо возрождать рынок -- а это уже ни боливарский социализм
          karish
    2. Reptiloid Сегодня, 07:10
      Мне также хочется, что бы он так поступил. Простой и действенный способ!!!!!.Вот только этого не происходит?Почему?В чем причина, что не душат ""гидру контрреволюции"" в самом начале?
      Reptiloid
      1. karish Сегодня, 07:18
        Цитата: Reptiloid
        Мне также хочется, что бы он так поступил. Простой и действенный способ!!!

        Пострелять в свой народ - требующий еды.
        Действительно , что может быть проще
        Цитата: Reptiloid
        Вот только этого не происходит?Почему?В чем причина, что не душат ""гидру контрреволюции"" в самом начале?

        потому что - это не гидра контреволюции - это обычные граждане хотящин жить на минимально нормальном уровне , не бояться захлестнувшей страны преступности , молодёжи - понимающей -- что перспектив на будущее ноль.
        karish
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    "Оппозиция" всегда появляется вовремя и в нужном месте. Судя по всему президент упустил время пытаясь разговаривать по человечески со своими врагами. Теперь ни чего хорошего для него ждать не приходится если только не решится задавить разбушевавшихся жесткой силой.
    rotmistr60
    1. Арон Заави Сегодня, 07:31
      Цитата: rotmistr60
      "Оппозиция" всегда появляется вовремя и в нужном месте. Судя по всему президент упустил время пытаясь разговаривать по человечески со своими врагами. Теперь ни чего хорошего для него ждать не приходится если только не решится задавить разбушевавшихся жесткой силой.

      А если он боится вывести армию из казарм? Одно дела говорить солдатам, что они вне политики, а другое требовать от них стрелять в своих друзей ,которые на той стороне барикады.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:25
        А если он боится вывести армию из казарм?

        Вероятнее всего, т.к. сейчас малой кровью не обойдется. Раньше нужно было давить в зародыше.
        rotmistr60
  5. vladimirvn Сегодня, 07:22
    Применение силы должно идти рука об руку с действенными реформами. Тогда ее применение оправдано.
    vladimirvn
  6. NUR Сегодня, 07:58
    После Ливии в мирных протестующих не верится уже никому.
    NUR
  7. Farid05 Сегодня, 08:01
    когда уже этого мадуро повесят... сам напрашивается.
    Farid05
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