Венесуэльские протестующие попытались прорваться на военную авиабазу

Продолжаются массовые протесты в Венесуэле. Накануне в ходе одной из фаз таких протестов сочувствующие оппозиции страны "активисты" явно не без подсказки со стороны идеологов агрессивных выступлений попытались прорваться на один из военных объектов. Речь идёт об авиабазе на восточных окраинах Каракаса.Протестующие были предупреждены, что в случае попытки прорваться на территорию охраняемого объекта, по ним может быть применено оружие. Этим предупреждением и воспользовались те, кто провокацию организовал. Молодых людей погнали к ограждениям авиабазы, где те начали зажигать костры и зажигать дымовые шашки. Когда наиболее активные попытались взять забор «штурмом», полиция применила специальные средства – резиновые пули. Reuters при этом утверждает, что один из "активистов" погиб. Официальные власти Венесуэлы информацию о погибшем на данный момент не подтверждают.Известно о том, что лидеры венесуэльской оппозиции призвали военное командование перейти на их сторону и «избавить страну от непопулярного президента». При этом президент Мадуро назвал «леваком, который удаляет страну от демократии». Судя по всему, попытка взятия штурмом военных объектов с помощью венесуэльских «онижедетей» страны, по версии оппозиции, к демократии приближает...Протесты в Венесуэле не стихают уже несколько месяцев. Люди вышли на митинги не от хорошей жизни. Тяжёлая экономическая ситуация связана с резким падением цен на нефть, от которой так зависит экономика страны. Кризисом пытается воспользоваться оппозиция, применяя для этого методы, которые ранее были отработаны в ходе многих цветных революций.