08:32 23 июня

В США снова приостановили эксплуатацию F-35

Из США поступают известия об очередной приостановке полётов F-35. На сей раз неполадки в самолётах пятого поколения выявлены на авиабазе в штате Аризона. Речь идёт об авиабазе Юма, на которой дислоцированы 14 истребителей F-35 из 211-й эскадрильи Корпуса морской пехоты.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на командование эскадрильи сообщает о причине приостановки эксплуатации самолётов.

В США снова приостановили эксплуатацию F-35



Официальный представитель эскадрильи майор Курт Стал высказался о том, что лётчики и наземные службы стали обнаруживать «аномальное поведение автономной системы логистической информации». В ходе эксплуатации возникали проблемы с бортовой компьютерной системой, которая стала выдавать частые сбои. При этом майор Стал отмечает, что «с полётными качествами и надёжностью самих самолётов ничего серьёзного не произошло».

Отмечается, что специалисты проводят исследование системы логистической информации, после чего эксплуатация F-35 будет восстановлена.

Нужно отметить, что это уже вторая приостановка эксплуатации F-35 за последние две недели в штате Аризона. Предыдущая была связана с тем, что лётчики жаловались на появление симптомом кислородной недостаточности во время полётов. Приходилось включать дополнительную систему подачи кислорода при сбоях в работе основной.

Напомним, что к 2020 году США планируют нарастить производство F-35 до 200 единиц в год.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 07:05
    О как. "самый могучий, самый наилучший" снова не летает? Видать, надо ему в воздухозаборник 12 ведер воды влить laughing
    Стройбат запаса
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:09
      Не зря США в спешном порядке распродают их своим вассалам..Потом их проблемы будут!
      ОТДЕЛ
      1. dik-nsk Сегодня, 07:14
        забавно! вчера по заметке о ЯК-130 комментарии "бывает, это нормально для нового самолета", тут сразу тупые урякалки с претензией на юмор "опять не летает, распил".. самим не стремно вести себя как ненавистные западные сми с двойными стандартами?
        dik-nsk
        1. pvv113 Сегодня, 08:19
          Это всегда так: умом понимаешь, что машина новая, сырая, требует конструктивных улучшений, но в душе радость так и прет - так им и надо буржуям!!! wink
          pvv113
      2. Masya Masya Сегодня, 07:24
        Цитата: ОТДЕЛ
        Не зря США в спешном порядке распродают их своим вассалам..


        lol
        Masya Masya
    2. vkl.47 Сегодня, 07:27
      Так это даже и выгодно что бы не всё гладко.на ремонт денег клянчить.на русскую угрозу тоже клянчить.если не будет мнимого врага у них денег не будет.а электронику взломали русские хакеры как всегда.
      vkl.47
    3. злой партизан Сегодня, 08:04
      Цитата: Стройбат запаса
      надо ему в воздухозаборник 12 ведер воды влить

      Лучше пшеничного сока без мякоти wink . Тогда точно полетит. yes
      Привет, гидроисторик с электрическим уклоном! drinks
      злой партизан
  2. GRF Сегодня, 07:09
    Плавно подводят к пониманию, что дубинка каменного века лучше...
    GRF
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:09
    Нам не пофиг? ???Пусть летают , пускай все на приколе стоят -свое нужно делать, и не через цать лет, а уже вчера должны были пару типов на вооружении иметь! fool На разворовывание денег хватает, на оборону -нет!!!! fool
    Изгоняющий либероидов
  4. grm Сегодня, 07:13
    Просто в США принято сообщать о почти проблемах любых такого рода открыто.
    В России просто переносят сроки и/или почти ничего не говорят о проблемах. Подход другой к доступу и к открытости информации.
    Исправят, как и раньше исправляли.
    grm
    1. Арон Заави Сегодня, 07:21
      Цитата: grm
      Просто в США принято сообщать о почти проблемах любых такого рода открыто.
      В России просто переносят сроки и/или почти ничего не говорят о проблемах. Подход другой к доступу и к открытости информации.
      Исправят, как и раньше исправляли.

      Вот и я заметил, что про все проблемы и косяки F-35 , мы узнаем сразу. А про ПАК ФА только то что он есть. Неужели у этой машины нет проблем? Не реально. Но "у советских собственная гордость". Поэто о F-35 говорят, его обсуждают, а о ПАК ФА и сказать нечего.
      Арон Заави
      1. polev66 Сегодня, 07:35
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: grm
        Просто в США принято сообщать о почти проблемах любых такого рода открыто.
        В России просто переносят сроки и/или почти ничего не говорят о проблемах. Подход другой к доступу и к открытости информации.
        Исправят, как и раньше исправляли.

        Вот и я заметил, что про все проблемы и косяки F-35 , мы узнаем сразу. А про ПАК ФА только то что он есть. Неужели у этой машины нет проблем? Не реально. Но "у советских собственная гордость". Поэто о F-35 говорят, его обсуждают, а о ПАК ФА и сказать нечего.


        а вам и не надо знать про ПАК ФА, вы больше за ф-35 волнуйтесь, закупать и пользоваться его/им ваша армия будет )) а то, что про ПАК ФА мало информации - так меньше знаешь, лучше спишь
        polev66
        1. Арон Заави Сегодня, 07:57
          Цитата: polev66

          а вам и не надо знать про ПАК ФА, вы больше за ф-35 волнуйтесь, закупать и пользоваться его/им ваша армия будет )) а то, что про ПАК ФА мало информации - так меньше знаешь, лучше спишь

          С учетом предполагаемых объемов выпуска ПАК ФА, мне сомнительно,что ближайшие лет 20 они появятся на БВ.
          Арон Заави
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:49
        Цитата: Арон Заави
        Вот и я заметил, что про все проблемы и косяки F-35 , мы узнаем сразу. А про ПАК ФА только то что он есть. Неужели у этой машины нет проблем?

        Ответ очень прост - ПАК ФА не в войсках. В тех случаях, когда возникают проблемы у самолетов, на которых летают строевые летчики, и их ставят на прикол, мы узнаем об этом также, как и американцы (как это было, например, с приостановкой полетов МиГ-29).
        Так что не надо наводить конспирологию на плетень:)
        Андрей из Челябинска
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:01
        Цитата: Арон Заави
        Поэто о F-35 говорят, его обсуждают, а о ПАК ФА и сказать нечего.

        Он не продается ! ВОТ И ВСЕ Арон!
        ОТДЕЛ
        1. Арон Заави Сегодня, 08:12
          Цитата: ОТДЕЛ

          Он не продается ! ВОТ И ВСЕ Арон!
          Какая связь? Кто может сейчас сказать какие проблемы с конструкцией фюзеляжа или с ПО возникали и возникают при создании этой машины? Информации "0", тогда как процесс создания F-35 вместе со всеми проблемами и их преодолением нам достаточно хорошо известен.
          Арон Заави
  5. Толстоевский Сегодня, 07:16
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    об очередной приостановке полётов F-35

    Ну и фиг с ними. Это их самолет и его проблемы. Для них главное, что уже сколько втюхали союзничкам и сколько в очереди стоит дожидаясь это "чудо" авиационной техники.
    rotmistr60
  7. Altona Сегодня, 07:33
    Цитата: Арон Заави
    Вот и я заметил, что про все проблемы и косяки F-35 , мы узнаем сразу. А про ПАК ФА только то что он есть. Неужели у этой машины нет проблем? Не реально. Но "у советских собственная гордость". Поэто о F-35 говорят, его обсуждают, а о ПАК ФА и сказать нечего.

    ----------------------
    ПАК ФА, во-первых, не продается. Во-вторых, еще не принят на вооружение в отличие от вашего кошерного F-35. Так что как то так.
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 07:58
      Цитата: Altona

      ПАК ФА, во-первых, не продается. Во-вторых, еще не принят на вооружение в отличие от вашего кошерного F-35. Так что как то так.

      А что проблемы F-35 до принятия на вооружение, не публиковались регулярно?
      Арон Заави
  8. злой партизан Сегодня, 08:01
    Вот ведь самолёт! Постоянно хочет кого-то нае...! sad
    злой партизан
  9. sedan Сегодня, 08:02
    Windows зависла?
    sedan
  10. LÄRZ Сегодня, 08:05
    Из США поступают известия об очередной приостановке полётов F-35.
    ШО? Опять?
    LÄRZ
  11. Маз Сегодня, 08:12
    Может им израильских экспертов позвать? У нас тут специалистов по ф-35 больше чем в америке, заодно и шин бет, вдруг враги подлянку снова подложили?
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 08:19
      Цитата: Маз
      Может им израильских экспертов позвать? У нас тут специалистов по ф-35 больше чем в америке, заодно и шин бет, вдруг враги подлянку снова подложили?

      Шин бет тобой бы занятся надо. wink А то может ты не по праву паек от "Битуах Леуми" получаешь. laughing
      Арон Заави
  12. МВГ Сегодня, 08:26
    "лётчики и наземные службы стали обнаруживать «аномальное поведение автономной системы логистической информации» - я так понял, что самолет летел на восток, а система показывала "на запад". Очень даже интересный сбой: полетят бомбить Сирию, а бомбы упадут в Турции.
    Опять наших хакеров обвинят во взломе. К бабке не ходи )))
    Но особенно рассмешило "При этом майор Стал отмечает, что «с полётными качествами и надёжностью самих самолётов ничего серьёзного не произошло»." - прямо оговорка по Фрейду: "не думайте ничего такого, самолет, все-таки летает" ))))
    МВГ
  13. NUR Сегодня, 08:27
    Нормальный самолет всегда есть о нем свежие новости. Скора я уже буду разбираться где какая болячка бывает в 5 поколении.
    NUR
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