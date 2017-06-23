В США снова приостановили эксплуатацию F-35
Из США поступают известия об очередной приостановке полётов F-35. На сей раз неполадки в самолётах пятого поколения выявлены на авиабазе в штате Аризона. Речь идёт об авиабазе Юма, на которой дислоцированы 14 истребителей F-35 из 211-й эскадрильи Корпуса морской пехоты.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на командование эскадрильи сообщает о причине приостановки эксплуатации самолётов.
Официальный представитель эскадрильи майор Курт Стал высказался о том, что лётчики и наземные службы стали обнаруживать «аномальное поведение автономной системы логистической информации». В ходе эксплуатации возникали проблемы с бортовой компьютерной системой, которая стала выдавать частые сбои. При этом майор Стал отмечает, что «с полётными качествами и надёжностью самих самолётов ничего серьёзного не произошло».
Отмечается, что специалисты проводят исследование системы логистической информации, после чего эксплуатация F-35 будет восстановлена.
Нужно отметить, что это уже вторая приостановка эксплуатации F-35 за последние две недели в штате Аризона. Предыдущая была связана с тем, что лётчики жаловались на появление симптомом кислородной недостаточности во время полётов. Приходилось включать дополнительную систему подачи кислорода при сбоях в работе основной.
Напомним, что к 2020 году США планируют нарастить производство F-35 до 200 единиц в год.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на командование эскадрильи сообщает о причине приостановки эксплуатации самолётов.
Официальный представитель эскадрильи майор Курт Стал высказался о том, что лётчики и наземные службы стали обнаруживать «аномальное поведение автономной системы логистической информации». В ходе эксплуатации возникали проблемы с бортовой компьютерной системой, которая стала выдавать частые сбои. При этом майор Стал отмечает, что «с полётными качествами и надёжностью самих самолётов ничего серьёзного не произошло».
Отмечается, что специалисты проводят исследование системы логистической информации, после чего эксплуатация F-35 будет восстановлена.
Нужно отметить, что это уже вторая приостановка эксплуатации F-35 за последние две недели в штате Аризона. Предыдущая была связана с тем, что лётчики жаловались на появление симптомом кислородной недостаточности во время полётов. Приходилось включать дополнительную систему подачи кислорода при сбоях в работе основной.
Напомним, что к 2020 году США планируют нарастить производство F-35 до 200 единиц в год.
Использованы фотографии: Твиттер
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