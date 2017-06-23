В Польшу прибыл первый Gulfstream G550
Как сообщает блог bmpd , 21 июня 2017 года в Польшу прибыл первый из двух заказанных для ВВС Польши административных самолетов Gulfstream G550 в VIP-варианте, которые предназначены для правительственных перевозок. Самолет, получивший название "Książe Józef Poniatowski", вошел в состав 1-й транспортной авиационной базы (1 Baza Lotnictwa Transportowego) ВВС Польши, дислоцированной в аэропорту Варшавы.
Поставка техники осуществляется в соответствие с контрактом от 14 ноября 2016 года стоимостью 440 млн. злотых (111 млн. долл.), заключенным военным ведомством страны с американской компанией General Dynamics Gulfstream Aerospace Corporation. Оба самолета новой постройки в восьмиместной конфигурации, по условиям контракта, должны быть поставлены к 15 августа 2017 года. Прибытие второй машины ожидается в середине июля. Их ввод в строй предполагается осенью 2017 года. Для обслуживания техники на базе авиаремонтного завода WZL-2 в Быдгоще создается сервисный центр.
Кроме указанных самолетов Польша ожидает поставок от Boeing трех административных самолетов Boeing Business Jet 2 (BBJ2), выполненных в VVIP конфигурации на основе лайнеров Boeing 737-800NG, для перевозки высших польских должностных лиц. Их общая стоимость составляет 2,06 млрд. злотых (523,6 млн. долл.). Один самолет будет старой постройки, два других – новой.
Новая техника для правительственных перевозок потребовалась в связи с отказом от использования ранее эксплуатировавшихся для этих задач в ВВС Польши советских самолетов Ту-154М и Як-40, последовавшего за катастрофой польского правительственного Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года. На текущий момент в данных целях используются два арендованных с декабря 2013 года у польской авиакомпании LOT самолета Embraer ERJ-170-200 LR.
Поставка техники осуществляется в соответствие с контрактом от 14 ноября 2016 года стоимостью 440 млн. злотых (111 млн. долл.), заключенным военным ведомством страны с американской компанией General Dynamics Gulfstream Aerospace Corporation. Оба самолета новой постройки в восьмиместной конфигурации, по условиям контракта, должны быть поставлены к 15 августа 2017 года. Прибытие второй машины ожидается в середине июля. Их ввод в строй предполагается осенью 2017 года. Для обслуживания техники на базе авиаремонтного завода WZL-2 в Быдгоще создается сервисный центр.
Кроме указанных самолетов Польша ожидает поставок от Boeing трех административных самолетов Boeing Business Jet 2 (BBJ2), выполненных в VVIP конфигурации на основе лайнеров Boeing 737-800NG, для перевозки высших польских должностных лиц. Их общая стоимость составляет 2,06 млрд. злотых (523,6 млн. долл.). Один самолет будет старой постройки, два других – новой.
Новая техника для правительственных перевозок потребовалась в связи с отказом от использования ранее эксплуатировавшихся для этих задач в ВВС Польши советских самолетов Ту-154М и Як-40, последовавшего за катастрофой польского правительственного Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года. На текущий момент в данных целях используются два арендованных с декабря 2013 года у польской авиакомпании LOT самолета Embraer ERJ-170-200 LR.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2683260.html
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