Российские истребители 14 раз за неделю поднимались для перехвата самолетов-разведчиков
За минувшую неделю истребители ВКС РФ 14 раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Красную звезду».
Сообщается, что перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны МиГ-31 и Су-27.
«За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония», – говорится в публикации.
Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 за минувшую неделю дважды патрулировали акваторию Балтийского моря. В патрулировании также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает газета.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность у западных границ России. Последний инцидент произошел недавно над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту, на котором министр обороны Сергей Шойгу следовал в Калининград.
Сообщается, что перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны МиГ-31 и Су-27.
«За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония», – говорится в публикации.
Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 за минувшую неделю дважды патрулировали акваторию Балтийского моря. В патрулировании также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает газета.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность у западных границ России. Последний инцидент произошел недавно над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту, на котором министр обороны Сергей Шойгу следовал в Калининград.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти