11:28 23 июня

Российские истребители 14 раз за неделю поднимались для перехвата самолетов-разведчиков

За минувшую неделю истребители ВКС РФ 14 раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Красную звезду».



Сообщается, что перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны МиГ-31 и Су-27.


«За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония», – говорится в публикации.

Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 за минувшую неделю дважды патрулировали акваторию Балтийского моря. В патрулировании также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает газета.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность у западных границ России. Последний инцидент произошел недавно над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту, на котором министр обороны Сергей Шойгу следовал в Калининград.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 11

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  1. лесовозник Сегодня, 08:37
    Пора бы уже уронить парочку а не щёки надувать . Наши я думаю это умеют без применения вооружения.
    лесовозник
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:39
      во времена СССР бывало поболе...
      андрей юрьевич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:43
        Цитата: андрей юрьевич
        во времена СССР бывало поболе...

        А в 90-х вообще не летали...Когда нас грабили и кровью заливали..!
        ОТДЕЛ
      2. LÄRZ Сегодня, 08:58
        Цитата: андрей юрьевич
        во времена СССР бывало поболе...

        В Витштоке полк на дежурстве стоял. 24ч. в сутки. Пара истребителей всё время на взлётке тихонько газовала. Команда- и пошли на взлёт. И так за день раз 5-8. Считалось всё в порядке вещей. Рутина.
        LÄRZ
    2. aleksfill Сегодня, 08:50
      Статистика в манере "последнее 1543 китайское предупреждение".
      aleksfill
  2. Толстоевский Сегодня, 08:49
    пора бы натовским разведчикам падать и разбиваться по техническим причинам и человеческому фактору
    Толстоевский
  3. NUR Сегодня, 08:53
    Изучают слабые и сильные стороны друг у друга, прям каламбур получился.
    NUR
  4. ВАЗ2106 Сегодня, 09:29
    похоже на то как немцы перед 22 июня
    ВАЗ2106
  5. К-50 Сегодня, 10:19
    За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России

    Ой не к добру разлетались, не к добру. negative
    К-50
  6. Влад5307 Сегодня, 10:45
    Однако натовские шакалы всерьез готовятся и усиление разведки говорит о продолжающейся нарастающей угрозе с Западного фронта, одновременно пытаясь распылить наши ВС по всему периметру РФ,затевая все новые "пожары" вблизи наших границ. И здесь ОДКБ должно внести свой вклад в купирование этих угроз! Еще вчера надо было переходить к мобилизации экономики на предвоенный лад, а не молиться либеральному богу, что делает наше правительство, неспособное эффективно управлять экономическим развитием страны! А так может повториться 22.06.1941г. как трагедия России. soldier
    Влад5307
  7. seregatara1969 Сегодня, 11:09
    если разведчик один и тот же - дешевле маленькую ракетку послать по адресу
    seregatara1969
Картина дня