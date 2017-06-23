11:23 23 июня

Корабли ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Корабли ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии


Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения,

говорится в релизе ведомства.


Сообщается, что в результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия террористов в провинции Хама, где после попадания ракет сдетонировал арсенал.

«Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках», – отметили в российском военном ведомстве.

Российские военные неоднократно применяли «Калибры» в Сирии. В последний раз это произошло в конце мая, тогда целью удара стали позиции террористов в районе Пальмиры.

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
76

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 151

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Грица Сегодня, 08:45
    Круто. По две ракеты с каждой посудины. Боевики все умерли на громадной площади
    Грица
    1. c3r Сегодня, 08:48
      Посудина у вас под ж...й и,а это корабли ВМФ России.И будет уверены умерли все,а если не все то добавят,ракет на всякие площади хватит!
      c3r
      1. Грица Сегодня, 08:52
        Завтра нам скажут, что в результате удара уничтожено 25 террористов и 2 тачанки. Калибр не для таких целей создан, чтобы ими разбрасываться по мелочи. И как раз на все площади ракет не хватит. Вы думаете, заводы их клепают как снаряды?
        Грица
        1. vovan50 Сегодня, 08:59
          Осуществляя пуски по игиловцам Россия показывает, что такое оружие, носители и специалисты есть и это оружие может быть применено и по другим целям. Всё верно.
          vovan50
          1. 777-3-59-97 Сегодня, 10:01
            это оружие может быть применено и по другим целям

            По помидорам?
            777-3-59-97
        2. Чёрный Сегодня, 09:00
          По моему не только корабли feel ...
          Чёрный
        3. 210окв Сегодня, 09:03
          Как снаряды не клепают.Но это оружие, и оно должно применяться.Как и должны быть обученными люди,применяющие это оружие.Как и это оружие должно убивать врагов..Что и сделано.Можете выразить своё неудовольствие МО..
          Цитата: Грица
          Завтра нам скажут, что в результате удара уничтожено 25 террористов и 2 тачанки. Калибр не для таких целей создан, чтобы ими разбрасываться по мелочи. И как раз на все площади ракет не хватит. Вы думаете, заводы их клепают как снаряды?
          210окв
        4. den.perfiljew Сегодня, 09:07
          Их все еще испытывают, вместе с "посудинами" и людьми! думать надо!!!
          den.perfiljew
        5. anjey Сегодня, 10:11
          а может вам в калибр ядренную бч зарядить?
          anjey
        6. 30 вис Сегодня, 10:52
          А, Вы, как думаете ? А , где их клепают ? А , кто их клепает ... ------------А ключи от квартиры где деньги лежат вам не дать ? Или от мёртвого осла уши продпочтёте ???
          30 вис
        7. Igor Golov Сегодня, 11:08
          калибры весьма дёшевы в производстве.
          Igor Golov
      2. Стабилиози Сегодня, 09:09
        В военном ведомстве также сообщили, что после удара «Калибрами» остатки боевиков и объектов ИГ* в Сирии были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России.

        тех кто остался добили ВКС)
        Стабилиози
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:49
      надеюсь миллионы рублей,стоили жизни этих собак.
      андрей юрьевич
      1. pjastolov Сегодня, 10:01
        надеюсь миллионы рублей,стоили жизни этих собак.
        миллионы рублей стоили сохраненные жизни от этих собак hi
        pjastolov
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:51
          Цитата: pjastolov
          надеюсь миллионы рублей,стоили жизни этих собак.
          миллионы рублей стоили сохраненные жизни от этих собак hi

          популизм...жизнь-бесценна.но если будем "калибрами" платить-хватит на несколько часов...а дальше?
          андрей юрьевич
          1. pjastolov Сегодня, 10:57
            это предложение - каждому бармалею по калибру? feel
            pjastolov
    3. udincev Сегодня, 08:52
      Цитата: Грица
      По две ракеты с каждой посудины
      Достаточно. Зачем 59 (неисправными) по пустынному аэродрому.? Хватит и одной, чтобы промахнуться, признать ошибку, выразить соболезнование, извиниться и назначить расследование...
      udincev
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:30
        Американцы запустили столько "топоров" только для того, чтобы показать, что при случае, если такой возникнет, то массовый удар крылатых ракет сметет российскую военную базу и не поможет никакой С-300-400.
        Monster_Fat
        1. Путинец Сегодня, 09:46
          Цитата: Monster_Fat
          Американцы запустили столько "топоров" только для того, чтобы показать, что при случае, если такой возникнет, то массовый удар крылатых ракет сметет российскую военную базу и не поможет никакой С-300-400.

          Прошу прощения, А можно ответить сколько вылетело и сколько долетело? Вот интересно, а где отставшие? По-моему [email protected] обкакались или нет?
          Путинец
          1. pjastolov Сегодня, 10:02
            Вопрос конечно интересный, они наверное до сих пор в засаде сидят laughing
            pjastolov
        2. Delink Сегодня, 09:59
          И сколько упало в море ваших "топоров")))) Посчитайте! Это работа только РЭБ.
          Delink
        3. user1212 Сегодня, 10:19
          Цитата: Monster_Fat
          массовый удар крылатых ракет сметет российскую военную базу

          А они смели сирийскую? laughing
          Цитата: user1212
          не поможет никакой С-300-400

          С тем же успехом можно сказать что все оружие США - хлам т.к. Мосул взять не могут
          user1212
        4. Every Сегодня, 10:41
          Цитата: Monster_Fat
          Американцы запустили столько "топоров" только для того, чтобы показать, что при случае, если такой возникнет, то массовый удар крылатых ракет сметет российскую военную базу и не поможет никакой С-300-400.

          Атака на военную базу РФ это уже объявление войны. И что последует дальше - неизвестно. Против "Воевод" вообще ничего не поможет ни ПВО, ни ПРО, ни "Топоры"
          Every
    4. Alexey-74 Сегодня, 08:54
      Будьте уверены, сдохли все в радиусе поражения, поделом кам и нелюдям.............
      Alexey-74
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:02
        Игиловцев слабых все пинают аж калибрами, а чего не нанесут удар по проамериканским силам? Америкосы сбивают сирийские самолёты, а мы бьём по игил, где здесь логика?
        DIVAN SOLDIER
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:11
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Америкосы сбивают сирийские самолёты, а мы бьём по игил, где здесь логика?

          прямая: бьем по тем же американцам...
          андрей юрьевич
        2. Muvka Сегодня, 09:13
          Логика в том, что американцы не бьют наших. Так почему мы должны бить американцев? Из-за сирийцев? Покажите хоть один документ, где написано, что мы союзники и находимся в одном блоке.
          Muvka
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:21
            Если не будем защищать сирийцев, их в скором времени разобьют СДА и американцы.
            DIVAN SOLDIER
        3. 210окв Сегодня, 09:22
          Хуже того...Ведь "онижедети"..Игиловцы то..Чьи?Пальцем показывать не будем..Вот по родичам и лупят..Пусть даже косвенно.Но показывают-просто держитесь от нас подальше..
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Игиловцев слабых все пинают аж калибрами, а чего не нанесут удар по проамериканским силам? Америкосы сбивают сирийские самолёты, а мы бьём по игил, где здесь логика?
          210окв
        4. Monster_Fat Сегодня, 09:46
          Ну, тут прослеживается прямая логика: к примеру, вам начальник "накрутил хвост" на работе, вы пришли домой и "отвязались" на жене то есть, на том, кто ближе и, как вы считаете,-"беззащитнее" (хотя в случае "жены"-это не факт wink )..... ну, или ....по пути пнули кошку...
          Monster_Fat
          1. Стабилиози Сегодня, 10:02
            вот так как вы описали, поступают ...не совсем нормальные люди. Т.е. отрываются на домашних, очень слабые морально, неустойчивые психически, слабые люди...))
            Стабилиози
          2. pjastolov Сегодня, 10:04
            Таки ИГИЛ жена матрасов? hi
            pjastolov
            1. Monster_Fat Сегодня, 10:09
              Таки ИГИЛ жена матрасов?


              Может...."кошка"? recourse
              Monster_Fat
              1. pjastolov Сегодня, 10:11
                Ну в финансовом плене на кошку меньшие затраты laughing
                pjastolov
              2. Svarog51 Сегодня, 10:43
                Может и "кошка", только утнюдь не домашняя. И когти и зубы у неё - будь здоров. Да и подкармливает её "дрессировщик" свежим мясом "от пуза". Не зря же столько времени война в Сирии идёт. Пока эту "бешенную" окончательно не добьют - покоя на Сирийской земле не будет. hi
                Svarog51
                1. pjastolov Сегодня, 10:48
                  ой, долго еще будет, там же коалиция между собой, через своих подкормышей, бодается laughing
                  pjastolov
      2. тлауикол Сегодня, 09:33
        На оф. Видео от МО видно как ракеты поражают 4 одноэтажных здания, из одного из них потом выбегают люди,живые и здоровые. таких ракет на один городской квартал сотню надо
        тлауикол
        1. тлауикол Сегодня, 09:35


          вот и видео, довольно бодренько
          тлауикол
    5. midivan Сегодня, 09:01
      Цитата: Грица
      Круто. По две ракеты с каждой посудины. Боевики все умерли на громадной площади
      А то что с каждой и по 2, не навело ни на какую мысль? Почему не один 6 их ведь там на каждом кораблике точно 6 шт есть правда? Орлята учатся летать..... а если конкретней то им год от роду, пробуют, щупают возможности. Вот и вся крутость.
      midivan
      1. sabakina Сегодня, 09:07
        Я тоже считаю, что здесь имеет в первую очередь практические боевые испытания и применения, ну а уничтожение бабахов издержки испытаний, не пропадать же калибрам даром....
        sabakina
        1. Muvka Сегодня, 09:14
          Вместо того, чтобы использовать их на полигонах впустую, их использовали с пользой. Вот и все.
          Muvka
          1. андрей юрьевич Сегодня, 10:03
            Цитата: Muvka
            Вместо того, чтобы использовать их на полигонах впустую, их использовали с пользой. Вот и все.

            то есть везли в "горячу точку" неиспытанное и не на сто процентов не надёжное?-бред...нашли в такое время место для испытаний...ГОСов не хватило?
            андрей юрьевич
            1. Svarog51 Сегодня, 10:59
              Здорово, Юрич hi
              .ГОСов не хватило?
              Ежели бы не было, то и на вооружение б не поставили. Просто "обкатывают" в боевой обстановке, учатся пользоваться и смотрят результаты воздействия. Наверняка по результатам затеют модернизацию. Это ж непрерывный процесс, сам же знаешь. good drinks
              Svarog51
      2. Burbon Сегодня, 09:57
        Цитата: midivan
        А то что с каждой и по 2, не навело ни на какую мысль? Почему не один 6 их ведь там на каждом кораблике точно 6 шт есть правда?

        не факт , что правда - в остальных могли быть противолодочные ракеты.....
        Burbon
    6. Rus2012 Сегодня, 09:12
      Цитата: Грица
      Круто.

      тут круче -
      Российские силы ПВО в Сирии произвели пуск ракеты С-300

      и похоже завалили в районе Тартуса - БПЛА EQ-4 ценой в 140-160 млн. долларов.
      Есть подтверждение -
      Сегодня в новостной ленте США сообщалось о крушении в Калифорнии БПЛА


      Причем, потом исправили инфу о крушении на Сирию...
      Источник: http://politikus.ru/events/96059-rossiyskie-sily-
      pvo-v-sirii-proizveli-pusk-rakety-s-300.html
      Politikus.ru
      Rus2012
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:06
        и похоже завалили в районе Тартуса - БПЛА EQ-4 ценой в 140-160 млн. долларов.
        Есть подтверждение -
        Тартус уже в Калифорнии...? как я стар... what а...слава богам в Сирии....значит ещё поживу.. lol
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 11:11
          Может его только контузило и он домой полетел, а там и шмякнулся? wassat
          Svarog51
    7. Sasha_Sar Сегодня, 10:22
      Господа ну вы ей богу наивные! Я уже писал, что Сирия для нас это бесплатный полигон боевой подготовки. И им надо пользоваться пока есть такая возможность. Понятно, что шестью "калибрами" ИГ не победить, а вот отработать применение КР в боевой обстановке можно и нужно.
      Sasha_Sar
  2. Микадо Сегодня, 08:46
    всем сестрам - по серьгам, все братьям - по яйцам. Надеюсь, "калибры" "оздоровят" кого надо.
    Микадо
    1. Толстоевский Сегодня, 08:48
      а небратьям информация к размышлению
      Толстоевский
      1. Микадо Сегодня, 08:53
        как Сталин говорил: "мины жалеть не надо, людей жалеть надо". Если ракеты кого-то образумят (а еще лучше, укокошат), уже хорошо - на сколько-то смертей меньше будет.
        Микадо
    2. INVESTOR Сегодня, 08:53
      Экономят боеприпасы...
      INVESTOR
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:46
    Надеюсь все цели достигли..? Хотя одна могла бы отклониться от курса и накрыть кого-нибудь по "ошибки" , как это л.юбят натовцы...
    ОТДЕЛ
    1. Alexey-74 Сегодня, 08:55
      ...точно например т.н. оппозиционные силы
      Alexey-74
    2. midivan Сегодня, 09:04
      Цитата: ОТДЕЛ
      Хотя одна могла бы отклониться от курса и накрыть кого-нибудь по "ошибке"
      Желательно в сторону и ближе к Иордании bully Приветствую Виталь drinks
      midivan
    3. sabakina Сегодня, 09:10
      Щас придут звёзды Давида и скажут : "две упали в море, три потерялись, одна долетела, но не причинила вреда".
      sabakina
      1. Roma-1977 Сегодня, 09:27
        Таки да! По Израилю ни одна не попала.
        Roma-1977
        1. Саша Крымский Сегодня, 10:11
          Цитата: Roma-1977
          Таки да! По Израилю ни одна не попала.

          Вот бы антисимиты на форуме празновали бы .
          Минимум на неделю ушатались бы , потом пару дней бадун.
          Вообщем тишина была бы на форуме . Здравые обсуждения , без правокаций.
          Саша Крымский
      2. grm Сегодня, 09:29
        Цитата: sabakina
        Щас придут звёзды Давида и скажут : "две упали в море, три потерялись, одна долетела, но не причинила вреда".


        Было бы удивительно и странно,если бы российские ракеты летели так же хреново как летели иранские.
        grm
      3. pjastolov Сегодня, 10:07
        Да они наверное к шабату готовятся - их вчера вечером много было, все со старыми методичками laughing
        pjastolov
        1. grm Сегодня, 10:40
          Цитата: pjastolov
          Да они наверное к шабату готовятся - их вчера вечером много было, все со старыми методичками


          Я смотрю вы новые получили? Там сегодня рассказывали, что нужно обязательно в пятницу про шабат и методички отметиться?
          Или это ещё в старых было?
          grm
          1. pjastolov Сегодня, 10:51
            я не по методичке работаю, по наитию - сколько стаканов такой и пост, а поминать всуе помидоры и перцы, уже не модно, так что обращайтесь к хозяину - пусть новые шлет laughing
            pjastolov
            1. grm Сегодня, 10:54
              Цитата: pjastolov
              я не по методичке работаю, по наитию


              какое у вас методичное наитие wassat
              grm
              1. pjastolov Сегодня, 10:58
                а под соленый огурчик....... drinks
                pjastolov
    4. Вас Влад Сегодня, 09:18
      Цитата: ОТДЕЛ
      Надеюсь все цели достигли..? Хотя одна могла бы отклониться от курса и накрыть кого-нибудь по "ошибки" , как это л.юбят натовцы...

      Может они по тем отработали,ну этим хорошим wassat Из за которых асадовский самолёт сбили!Но нам об этом не кто не скажет,табу!
      Вас Влад
  4. Сергей 777 Сегодня, 08:46
    Зачем эти демонстрации могущества? Авиация более практична и дешевле выйдет.
    Сергей 777
    1. Nelepost Сегодня, 08:50
      Вместо учений практическая работа.
      Nelepost
      1. Сергей 777 Сегодня, 08:56
        Вбить в ракету координаты цели и нажать кнопку пуск легче, чем бомбу точно сбросить.
        Сергей 777
    2. BecmepH Сегодня, 08:54
      Цитата: Сергей 777
      Зачем эти демонстрации могущества? Авиация более практична и дешевле выйдет.

      Надо всё испытать. Это же элементарно... Пусть цинично, но Сирия-это (кроме всего прочего) утилизация БП и учения...
      BecmepH
      1. Сергей 777 Сегодня, 09:01
        Новые ракеты в утилизации не нуждаются, а вот авиабомбы которыми все склады забиты очень даже нужно сливать именно на таких войнах.
        Сергей 777
        1. BecmepH Сегодня, 09:04
          Сергей 777
          Новые ракеты в утилизации не нуждаются

          BecmepH
          и учения
          BecmepH
        2. segamegament Сегодня, 09:57
          Салогрызы всем рассказывают, что бомбы у нас давно закончились, еще где-то на второй чеченской, и матрасы им верят, и разносят, а новыми ракетами по фанерным щитам лучше будет?
          segamegament
    3. udincev Сегодня, 08:57
      Цитата: Сергей 777
      Авиация более практична и дешевле выйдет.

      А потом ракетами по учебным целям (условно полагая, что они настоящие)? И где практичность и экономия...
      udincev
      1. Сергей 777 Сегодня, 09:05
        ПВО так всегда жила. Я ведь не говорю, что пуски по реальным целям это плохо, они нужны когда нет возможности применить авиацию.
        Сергей 777
    4. домохозяйка Сегодня, 08:59
      учебные стрельбы прошли успешно.
      домохозяйка
    5. kostiknet Сегодня, 09:44
      Цитата: Сергей 777
      Зачем эти демонстрации могущества?

      Вы сами себе ответили. hi
      kostiknet
  5. Толстоевский Сегодня, 08:47
    в очередной раз в сша, саудовской аравии и израиле траур
    Толстоевский
    1. grm Сегодня, 09:03
      Цитата: Толстоевский
      в очередной раз в сша, саудовской аравии и израиле траур


      С чего вдруг?

      1)Россия пустила ракеты больше для того,чтобы выпендриться. Видимо, после Ирана им тоже захотелось. Необходимость в использовании этих ракет врятли была.

      2)Если реально по ИГИЛ, то рады и США и Сауды и Израиль . А вот если по военной оппозиции,то Израилю как бы всё равно,а вот Сауды и США расстроятся.
      grm
      1. DenZ Сегодня, 09:24
        Цитата: grm
        Россия пустила ракеты больше для того,чтобы выпендриться. Видимо, после Ирана им тоже захотелось. Необходимость в использовании этих ракет врятли была

        Из новостной ленты- "В результате ударов поражены пункты управления и склады вооружения боевиков в провинции Хама"
        Так что никакого выпендрежа. Выпендреж- это Ваши домыслы.
        DenZ
        1. grm Сегодня, 10:42
          Цитата: DenZ
          Из новостной ленты- "В результате ударов поражены пункты управления и склады вооружения боевиков в провинции Хама"
          Так что никакого выпендрежа. Выпендреж- это Ваши домыслы.


          Богато живёте - 3 выстрела миллиард рублей bully
          grm
      2. segamegament Сегодня, 09:59
        Исраилю всё равно? ))))) Не смешите свои пейсы!)))))
        segamegament
        1. grm Сегодня, 10:37
          Цитата: segamegament
          Израилю всё равно? ))))) Не смешите свои пейсы!)))))


          Ещё один умник. Откуда вы лезете то такие глупые ;)
          grm
      3. макс702 Сегодня, 10:25
        Цитата: grm
        2)Если реально по ИГИЛ, то рады и США и Сауды и Израиль

        ИГИЛ и есть США и Израиль..
        макс702
        1. grm Сегодня, 10:35
          Цитата: макс702
          ИГИЛ и есть США и Израиль..


          В ваших диких фантазиях и не такое может быть.
          grm
    2. Саша Крымский Сегодня, 10:32
      Цитата: Толстоевский
      в очередной раз в сша, саудовской аравии и израиле траур

      У твоей семьи пожизненный траур - из за неполноценного члена. wassat
      Саша Крымский
  6. Монос Сегодня, 08:47
    Может промахнутся и по базе ССА с американскими инструкторами попадут?
    Монос
    1. grm Сегодня, 09:04
      Может, только в отличии от России, реакция США не будет только озабоченностью wink
      grm
      1. segamegament Сегодня, 10:07
        Ну да, они объявят 3 мировую)))) Или запретят своих стартонафтов на наших Прогреесах к МКС пускать или перестанут у нас титан покупать или может запретят нам ввозить ножки буша? Также раскудахтаются, щеки понадувают и попытаются замутить пару терактов в деревнях России где ФСБ нет, а наши как обычно все спишут на взрыв бытового газа? На что еще способны эти нынешние импотенты?)))
        segamegament
        1. grm Сегодня, 10:59
          Ну да, они объявят 3 мировую))))


          Конечно нет.


          Цитата: segamegament
          На что еще способны эти нынешние импотенты?)))


          Что-то вы далеко пошли.
          Всё проще. Они начнут бомбить войска Асада, сбивать дальше самолёты Асада и давить Асада.
          Если Россия ещё раз такое сделает- введут новые санкции - делов то..
          На счёт титана и прочего смешно. Мы уже видели, что в ответ на санкции США, Россия-

          https://lenta.ru/news/2017/06/16/uspaper/
          Россия увеличила инвестиции в американские казначейские облигации в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4 миллиарда долларов, до 104,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается в докладе Минфина США.

          В апреле Россия поднялась с 15-го на 14-е место по вложениям в ценные бумаги правительства США.

          wink
          grm
  7. Logall Сегодня, 08:48
    Ещё бы по американской базе!. Типо случайно. Проверить их ПВО...
    Logall
    1. Alexey-74 Сегодня, 08:56
      А потом искренне извиниться........
      Alexey-74
  8. Грица Сегодня, 08:48
    Надо не ракетами баловаться (ими уже натренировались), а реально мочить бармалеев. А для этого нужно устраивать тренировку нашим артиллеристам. Направить туда несколько наших подразделений как ствольной, так и реактивной артиллерии. Полигон шикарный - лупи - не хочу. И тренировка и пользы больше, чем от калибров.
    Грица
    1. cariperpaint Сегодня, 08:53
      зачем?))) стрельба на полигоне особо на такие дальности не отличается от реальной.
      cariperpaint
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 08:56
      А для этого нужно устраивать тренировку нашим артиллеристам. Направить туда несколько наших подразделений как ствольной, так и реактивной артиллерии. Полигон шикарный - лупи - не хочу.
      Вы в курсе, что там война? И далеко не полигон для арты
      Чёрный Полковник
      1. udincev Сегодня, 09:10
        Цитата: Чёрный Полковник
        Вы в курсе, что там война?

        Посмотрите его комментарии. Всего он в курсе и знает что пишет ...
        udincev
    3. Every Сегодня, 10:12
      Цитата: Грица
      Надо не ракетами баловаться (ими уже натренировались), а реально мочить бармалеев. А для этого нужно устраивать тренировку нашим артиллеристам. Направить туда несколько наших подразделений как ствольной, так и реактивной артиллерии. Полигон шикарный - лупи - не хочу. И тренировка и пользы больше, чем от калибров.


      А прикрывать их кто будет? Бойцы сирийской армии? Так эти бегут по поводу и без.
      Или свою пехоту перебрасывать?
      Every
  9. МВГ Сегодня, 08:49
    Иехх! Хорошо пошли, родимые ))))
    МВГ
    1. Masya Masya Сегодня, 08:53
      Цитата: МВГ
      Иехх! Хорошо пошли, родимые ))))

      прелестно, прелестно... wink
      Masya Masya
  10. роман66 Сегодня, 08:53
    поберегли бы ракеты-то . потом по Лондону не хватит
    роман66
    1. МВГ Сегодня, 09:05
      Да ладно Вам. Еще сделают, в специальном исполнении ))
      МВГ
      1. роман66 Сегодня, 09:08
        на английском языке?
        роман66
        1. МВГ Сегодня, 09:18
          Так точно ! ))
          МВГ
    2. midivan Сегодня, 09:08
      Цитата: роман66
      поберегли бы ракеты-то . потом по Лондону не хватит
      Для Лондона как говориться (: Special for you) есть подарок с более красивым названием wassat
      midivan
    3. Aleksandr_2 Сегодня, 09:32
      главное чтобы для куева хватило........а нужно всего 4.......2 по раде...2 по банковой
      Aleksandr_2
  11. bugagich Сегодня, 08:55
    РИА: "В результате ударов поражены пункты управления и склады вооружения боевиков в провинции Хама.

    Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках, добавили в российском военном ведомстве."
    bugagich
  12. shirt Сегодня, 08:56
    Я вот чего не понимаю. Судя по нашим СМИ, боевики ИГИЛ - это кучка плохо вооруженных, диких, злобных, больных людей - фанатиков. Тут выясняется, что у них есть какие-то объекты, достойные того, чтобы по ним лупили с трёх кораблей шестью ракетами "Калибр". Что же это за объекты и чем они так опасны? Хотелось бы узнать, на что потрачено несколько миллионов народных рублей.
    shirt
    1. Muvka Сегодня, 09:17
      Вы считаете, что гораздо полезней было бы по мишеням на полигоне эти ракеты выпустить? Ибо так бы и было.
      Muvka
    2. sabakina Сегодня, 09:21
      Склады с оружием и штабы. Мало? Тем более, что без перепроверенных разведданных лупить просто так калибрами не будут.
      sabakina
    3. udincev Сегодня, 09:23
      Цитата: shirt
      Что же это за объекты и чем они так опасны?

      Если те, к кому Вы обращаетесь "осознают", и будут будут проводить учебные стрельбы по специально созданным целям и воссозданной обстановке, "максимально приближённой к боевой", будет намного дешевле и полезнее. Вы так считаете?
      udincev
    4. Dashout Сегодня, 10:29
      Либеральный гусь! Из этих...
      Dashout
  13. ver_ Сегодня, 08:57
    Цитата: андрей юрьевич
    надеюсь миллионы рублей,стоили жизни этих собак.

    ... а в голову не приходит что что в наведении тестировали другой *приём*.., ну как в сексе...
    ver_
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:16
      Цитата: ver_
      Цитата: андрей юрьевич
      надеюсь миллионы рублей,стоили жизни этих собак.

      ... а в голову не приходит что что в наведении тестировали другой *приём*.., ну как в сексе...

      ТЯО ? а чего его тестировать,если с Каспия достали?
      андрей юрьевич
  14. viktor. Сегодня, 09:05
    Цитата: роман66
    поберегли бы ракеты-то . потом по Лондону не хватит

    hi Лондону одной, на три раза хватит yes laughing
    viktor.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:14
      Цитата: viktor.
      Цитата: роман66
      поберегли бы ракеты-то . потом по Лондону не хватит

      hi Лондону одной, на три раза хватит yes laughing

      laughing 300кг взрывчатки? немцы ФАУ больше ущерба несли..
      андрей юрьевич
      1. Roma-1977 Сегодня, 09:31
        А толку, если ФАУ частенько промахивалась по цели типа "город Лондон", а тут в Биг-Бен можно засадить, прямо туда откуда кукушка вылезает покукарекать в файв-о-клок.
        Roma-1977
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:41
          Цитата: Roma-1977
          А толку, если ФАУ частенько промахивалась по цели типа "город Лондон", а тут в Биг-Бен можно засадить, прямо туда откуда кукушка вылезает покукарекать в файв-о-клок.

          да,но у ФАУ было 800 кг взрывчатки.а про "биг бен"-данных нет.и да...по Лондону попали много фау...около 2000.
          андрей юрьевич
  15. Злой 55 Сегодня, 09:07
    Халявный полигон..И не надо пугать Великошпротов или Причерноморскую НАТу своими пусками..
    Злой 55
  16. андрей юрьевич Сегодня, 09:12
    Цитата: midivan
    щупают возможности.

    с Каспия "
    щупали" а тут ...
    андрей юрьевич
  17. LÄRZ Сегодня, 09:12
    Как жаль, что те, кто отдаёт приказы на применение того или иного вида оружия, не бывают на нашем сайте. Сколько полезной, мудрой и профессиональной информации они могли бы здесь почерпнуть. Очень сожалею об их отсутствии.
    LÄRZ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:30
      Цитата: LÄRZ
      Как жаль, что те, кто отдаёт приказы на применение того или иного вида оружия, не бывают на нашем сайте. Сколько полезной, мудрой и профессиональной информации они могли бы здесь почерпнуть. Очень сожалею об их отсутствии.

      а Вы, Виктор,считаете целесообразно "палить из пушек по воробьям"? 6.5 млн долларов за штуку.
      андрей юрьевич
      1. LÄRZ Сегодня, 09:40
        Цитата: андрей юрьевич
        а Вы, Виктор,считаете целесообразно "палить из пушек по воробьям"?

        Считаю, что нецелесообразно. А вот какие там "воробьи" и почему принято решение палить по ним именно из этой пушки мне неизвестно. Даже если я и смогу (гипотетически) собрать по этому залпу всю информацию из интернета и СМИ, мне не найти однозначный ответ. Надеюсь, Вы проинформированы более,чем я.
        LÄRZ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:53
          Цитата: LÄRZ
          . Надеюсь, Вы проинформированы более,чем я.

          да никак я не информирован,просто пытаюсь рассуждать.заявлений что погиб весь командный состав игил(запрещена в РФ как и марганцовка)нет,опять что то уничтожили-несомненно,даже если это дувал был-ему не выжить... а точно-ничего. вот как тут думать?
          андрей юрьевич
    2. domokl Сегодня, 09:33
      Цитата: LÄRZ
      кто отдаёт приказы на применение того или иного вида оружия, не бывают на нашем сайте.

      Не только бывают, но иногда и участвуют в обсуждении некоторых вопросов. И достаточно много таких людей. Другое дело, что спорить с некоторыми коллегами они не хотят. Как сказал один из таких коллег:-На кой спорить с идиотами? Особенно в тех вопросах, в которых они ничего не смыслят...
      domokl
      1. LÄRZ Сегодня, 09:45
        Хорошо. Просветите, пожалуйста: на каком уровне принимается решение о применении "Калибров"? Это решение принимается единолично или по результатам совещания? Пожалуйста, объясните, я буду Вам очень признателен!
        LÄRZ
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:55
        Цитата: domokl
        Другое дело, что спорить с некоторыми коллегами они не хотят. Как сказал один из таких коллег:-На кой спорить с идиотами?

        видимо и члены правительства,так же себя ведут...читают,ржут...а чо с ними говорить? yes
        андрей юрьевич
    3. Roma-1977 Сегодня, 09:35
      Смех-смехом. А в жизни иногда оказывается, что любитель-энтузиаст оказывается компетентнее людей, которых 25 лет назад папа устроил после школы в военное училище, а им на самом деле хотелось банкирами или бандитами стать...
      Roma-1977
  18. uhu189 Сегодня, 09:16
    Скорее всего это больше демонстрация возможностей и проверка экипажей кораблей, чем острая военная необходимость, авиация с этой задачей справилась-бы не хуже, и значительно дешевле. Но с другой стороны на то ракеты и нужны, чтобы их использовать
    uhu189
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:34
      Цитата: uhu189
      Скорее всего это больше демонстрация возможностей и проверка экипажей кораблей

      и то и другое не вяжется...
      андрей юрьевич
      1. uhu189 Сегодня, 10:01
        Почему не вяжется? Вполне. Вы в ролике МО посмотрите что целями ракет было - обычные здания посреди полей. Думаете ВКС не смогли-бы их разбомбить?
        uhu189
  19. rpuropuu Сегодня, 09:23
    Цитата: Грица
    Круто. По две ракеты с каждой посудины. Боевики все умерли на громадной площади

    Вероятно это учебные пуски... stop Не важно сколько у тебя есть оружия , если ты не умеешь из его стрелять ( "фиговый стрелок" ) request . На сколько помню МО РФ предупреждало об этом, следите за новостями wink
    rpuropuu
  20. андрей юрьевич Сегодня, 09:35
    Цитата: rpuropuu
    Вероятно это учебные пуски.

    дрогая"учёба"...
    андрей юрьевич
    1. rudolff Сегодня, 09:58
      Весь смысл, "а чтоб все было, как у людей". Мол, нам КР пустить, что стакан воды выпить. Будни флота, так сказать. На самом деле, ни в военном плане, ни с точки зрения боевой подготовки, никакого смысла эти запуски не имеют. Бряцание оружием ради имиджа.
      rudolff
      1. Стабилиози Сегодня, 10:07
        обоснуйте фактически такие утверждения)... про боевую подготовку, ну и военном плане тоже любопытно будет, думаю всем читателям ВО.
        Стабилиози
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:18
          Цитата: Стабилиози
          обоснуйте фактически такие утверждения)... про боевую подготовку, ну и военном плане тоже любопытно будет, думаю всем читателям ВО.

          как Офицер-Подводник,думаю Рудольф имеет право на такую точку зрения.
          андрей юрьевич
      2. андрей юрьевич Сегодня, 10:10
        Цитата: rudolff
        rudolff Сегодня, 09:58 ↑
        Весь смысл, "а чтоб все было, как у людей". Мол, нам КР пустить, что стакан воды выпить. Будни флота, так сказать. На самом деле, ни в военном плане, ни с точки зрения боевой подготовки, никакого смысла эти запуски не имеют. Бряцание оружием ради имиджа.

        вот...единственное Здравое мнение- Спеца. Рудольф... hi
        андрей юрьевич
    2. Every Сегодня, 10:36
      Цитата: андрей юрьевич
      Цитата: rpuropuu
      Вероятно это учебные пуски.

      дрогая"учёба"...


      А "дешевая" учеба это как? На полигоне бегать с деревянными автоматами, что бы патроны не тратить, иначе дорого выходит или вместо ракет чурками бросаться? Согласен - это дешево.
      Every
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:47
        Цитата: Every
        А "дешевая" учеба это как? На полигоне бегать с деревянными автоматами, что бы патроны не тратить, иначе дорого выходит или вместо ракет чурками бросаться? Согласен - это дешево

        а по вашему,кнопки набирать на "Пуск" на тренажёре-отличаются от "боевого набирания кнопок" ?
        андрей юрьевич
        1. rudolff Сегодня, 11:11
          Боевая подготовка осуществляется без фактических запусков, алгоритмы действий экипажа доводятся до автоматизма. Была ли нажата в конечном итоге "заветная кнопка" особой роли не играет. Реальные пуски ракет в рамках курса БП явление достаточно редкое. Даже Союз не мог себе позволить такого удовольствия, отстреливать КР пачками. Если только с уже истекающими сроками. Это всегда событие на флоте. А торпеды, сопоставимые по стоимости с КР, так вообще практические. После выстрела отлавливаются и используются многократно. Россия вдруг стала богаче Союза?
          rudolff
  21. Старый26 Сегодня, 09:42
    Цитата: shirt
    Судя по нашим СМИ, боевики ИГИЛ - это кучка плохо вооруженных, диких, злобных, больных людей - фанатиков.

    Как говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце" - "не читайте перед едой советских газет" А в отношении наших СМИ можно сказать - НЕ ВЕРЬТЕ всему, что говорят в наших СМИ
    Старый26
  22. a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
    «Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках», – отметили в российском военном ведомстве.

    А мерикатосов по-боку! angry
    a.s.zzz888
  23. Serg662 Сегодня, 09:48
    Цитата: Monster_Fat
    Американцы запустили столько "топоров" только для того, чтобы показать, что при случае, если такой возникнет, то массовый удар крылатых ракет сметет российскую военную базу и не поможет никакой С-300-400.

    Вы искренне считаете, что после "массового удара крылатых ракет, который сметёт российскую военную базу" не последует никакого ответа???? Надеюсь, в пентагоне сидят не такие оптимисты, как Вы.)
    Serg662
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:12
      Цитата: Serg662
      Вы искренне считаете, что после "массового удара крылатых ракет, который сметёт российскую военную базу" не последует никакого ответа???? Надеюсь, в пентагоне сидят не такие оптимисты, как Вы.)

      на вопросы нужно смотреть шире...возьмите в расчёт не одну базу,а глобальнее. прощупывается возможность "мгновенного неядерного удара".
      андрей юрьевич
      1. rudolff Сегодня, 10:47
        Да, демонстрация силы и политика. В первом случае, это несколько запоздалый ответ на наш фейерверк над Каспием, напоминание, кто на море хозяин. Я ожидал подобного шоу чуток пораньше. Во втором, желание указать России на ее место: мы бомбим вашего Асада, а вы нам ничего не сделаете.
        Что касается нашего нынешнего удара Калибрами, то он тоже мог носить политический характер, если бы цели были ровно те же самые, что и у сбитого сирийского самолета. Мол, американцы нам тоже не указ. Но нет... А с точки зрения демонстрации силы, 6 ракет с трех носителей говорит лишь об экономии боекомплекта и нерешенной проблемы его восполнения в море с транспортов вооружений или в Тартусе.
        rudolff
  24. Altona Сегодня, 09:48
    Цитата: Грица
    Завтра нам скажут, что в результате удара уничтожено 25 террористов и 2 тачанки. Калибр не для таких целей создан, чтобы ими разбрасываться по мелочи. И как раз на все площади ракет не хватит. Вы думаете, заводы их клепают как снаряды?

    ----------------------------
    Я думаю, что пуски ракет были политическими, чтобы напомнить США, чем чревата поддержка терроризма и их претензии на глобальное доминирование.
    Altona
  25. Altona Сегодня, 09:50
    Цитата: Грица
    По две ракеты с каждой посудины.

    --------------------------
    Посудина-это то, что у вас на кухне в раковине грязное немытое лежит. А пуски ракет осуществляются с кораблей.
    Altona
  26. Every Сегодня, 10:22
    Ну началось. Как всегда, обсуждение вариантов, кто кого напугал и кто не испугался, сколько денег было потрачено на пуски и как глупо стрелять "Калибрами" по мелким целям. Ну и т.д. и т.п. и др. Ничего нового.
    Фрегаты проекта 11356 и ПЛ Краснодар, все новые, вот видимо что-то отрабатывали или проверяли или обучали экипажи, только вместо полигона в реальных условиях.

    И какая разница - пустить ракеты по учебной цели или по реальной, ракета ведь все равно тратится, да и толку побольше.
    Every
  27. Влад5307 Сегодня, 10:32
    Цитата: shirt
    Я вот чего не понимаю. Судя по нашим СМИ, боевики ИГИЛ - это кучка плохо вооруженных, диких, злобных, больных людей - фанатиков. Тут выясняется, что у них есть какие-то объекты, достойные того, чтобы по ним лупили с трёх кораблей шестью ракетами "Калибр". Что же это за объекты и чем они так опасны? Хотелось бы узнать, на что потрачено несколько миллионов народных рублей.

    Опасны уже тем что все свое оружие и пр. они получают от т.н. коалиции запада и создали их для разрушения гос-в, неугодных Фашингтону. А сегодня уже часть их бармалеев СГА на вертолетах без опознавательных знаков перебрасывают в Афган(поближе к РФ-СНГ). Поменьше в танчики играйте,побольше интересуйтесь событиями в мире и главное - больше думайте и меньше жуйте пропаганды! hi
    Влад5307
  28. Dashout Сегодня, 10:34
    Молодцы! Вот задача предприятиям ОПК так распараллелить и автоматизировать процессы изготовления Калибров, чтобы сделать реальный поток производства этого вооружения. Нужен запасссссс!
    Dashout
  29. Rostislav Сегодня, 10:45
    «Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках»

    Символично, что америкосов в этом списке нет. И правильно, нечего врага предупреждать на предстоящем налете.
    Rostislav
  30. 72jora72 Сегодня, 11:08
    Цитата: 777-3-59-97
    это оружие может быть применено и по другим целям

    По помидорам?
    по вашим......
    72jora72
  31. 72jora72 Сегодня, 11:11
    Цитата: Monster_Fat
    Ну, тут прослеживается прямая логика: к примеру, вам начальник "накрутил хвост" на работе, вы пришли домой и "отвязались" на жене то есть, на том, кто ближе и, как вы считаете,-"беззащитнее" (хотя в случае "жены"-это не факт wink )..... ну, или ....по пути пнули кошку...

    это у вас так в америке принято??
    72jora72
Картина дня