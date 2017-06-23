Корабли ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения,

Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе ведомства.Сообщается, что в результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия террористов в провинции Хама, где после попадания ракет сдетонировал арсенал.«Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках», – отметили в российском военном ведомстве.Российские военные неоднократно применяли «Калибры» в Сирии. В последний раз это произошло в конце мая, тогда целью удара стали позиции террористов в районе Пальмиры.