Как Трамп помог Путину «опустить Америку»
Путин благодарен Трампу, считают некоторые зарубежные эксперты. Благодарить мистера Трампа есть за что: новый президент США сумел ослабить позиции США в мире и позволил России выглядеть сильной державой.
На тему «благодарности» Трампу рассуждает Жан-Франсуа Биттин, известный аналитик , бывший французский дипломат. Его новая статья вышла в англоязычном издании «The Globalist» .
После тех «свидетельств», что дал сенаторам США бывший директор ФБР Джеймс Коми стало ясно: аналитики, изучающие крупные события, пропустили главную историю. Суть расследования, как представляется, состоит в одном: республиканцы хотят создать свой действующий механизм для поворота США в отношении России.
Мистер Коми подчеркнул, что имело место быть «массовое вторжение российских агентов» в избирательный процесс США. Но кто эти «агенты»? Наёмники русских спецслужб? А может, как намекнул тов. Путин, они «патриоты», то есть люди самостоятельные, не нуждающиеся в том, чтобы их кто-то нанимал и использовал?
Независимо от того, были ли действительно люди, вмешавшиеся в избирательную политику США, из «русских государственных органов», или же они работали в своё удовольствие, подобно «маленьким зелёным человечкам» в Крыму или на Украине, действуя в своё свободное время, само по себе это «не имеет большого значения», убеждён французский эксперт. Важен совсем другой вопрос: чего хотел достичь президент России и чего он достиг, пытаясь оспорить «баланс президентских выборов» 2016 года?
Ответ дать нелегко, особенно потому, что республиканцы, обыкновенно остро реагирующие на «красную угрозу», вдруг «успокоились» по поводу «российского вмешательства». Иные консерваторы даже охотно изображали из себя апологетов России.
Хотел ли Путин добиться отмены санкций, введённых «после вторжения в Крым и на Украину»? Скорее всего, нет, полагает аналитик. Нынешние санкции — это всего лишь капля в бочке нефти, цена на которую представляет собой «единственный реальный драйвер взлётов и падений российской экономики».
Или Путин собирался улучшить отношения с Вашингтоном? Нет, это тоже едва ли, потому как для русского лидера политически и жизненно важно «увековечить миф о том, что его страна снова находится на одном уровне с Соединёнными Штатами». Чтобы превратить подобный миф в реальность, имеется лишь два пути: Путин может заставить российскую экономику и людей работать с перегрузкой. Это «сложная, если не невозможная задача, и не в последнюю очередь из-за демографических факторов (не говоря уже о водке…)».
Альтернативной стратегией для Путина явилось бы задача «опускания» США до уровня России. Такая цель может быть достигнута внезапным сокращением роли Соединённых Штатов на мировой арене. В идеале Россия могла бы посадить в Белый дом такого лидера, который ослабил бы альянсы США и подорвал бы международный порядок, который правительство США возглавляло 70 лет.
И что, получилось это у Путина? О да, миссия выполнена!
Путину теперь не нужно инвестировать в авианосцы, как это делает Китай. Он может просто похвастаться: «Дорогая! Я уменьшил США!»
И ещё более удивительно, что Путин «совершил этот подвиг» всего-то за пару недель, примерно с 25 мая до 9 июня 2017 года. Аналитик перечисляет:
а) 25 мая. Брюссель, саммит НАТО. Президент Трамп довёл до белого каления своих союзников: мол, плохо вы платите свои взносы в бюджет НАТО. Он говорил так, будто речь шла о членстве в гольф-клубе;
б) 1 июня. Вашингтон. После нескольких недель «невыносимого ожидания» президент Трамп заявляет, что Соединённые Штаты выходят из Парижского климатического соглашения;
в) 9 июня. Париж, совещание ОЭСР. Делегация США отказывается одобрять традиционное коммюнике, которое содержит осуждение протекционистской политики. Дело в том, что США при Трампе как раз намерены следовать протекционизму.
Необходимо напомнить, что ОЭСР — группа государств-единомышленников, которые поддерживают как либеральную экономическую политику, так и те демократические идеалы, которые Соединённые Штаты продвигали после окончания Второй мировой войны. Если эти страны не могут найти общий язык здесь, то они не найдут его нигде.
Короче говоря, «стратегия» мистера Трампа, представленная в трёх описанных выше случаях, — это «стратегия среднего пальца», иронизирует эксперт. Подобные действия могут, несомненно, доставить удовольствие самому исполнителю и вызвать аплодисменты в каком-нибудь заштатном городишке.
Но в большой политике такие действия приведут к среднесрочной, а затем к долгосрочной международной изоляции США. Нынешняя администрация, пишет бывший дипломат, считает, что жёсткая сила — всё, что имеет значение. Администрации следовало бы обратиться к истории: жёсткая сила прекрасно работала в Гранаде и Панаме, но совсем не хорошо работала в Афганистане и Ираке. То, что делало Америку великой в прошлом, — это мягкая сила, а не стратегия среднего пальца.
Что касается эрозии американской мягкой силы, продолжает аналитик, то здесь действительно предстоит сделать многое — очень многое, поскольку налицо отсутствие профессионального поведения. Катар — вот идеальный пример в этом смысле. Государственный секретарь США (он, как и Трамп, неофит в политике), к счастью, пытается охладить накалённую обстановку. Да вот беда: мистер Трамп пресекает его попытки. Неудивительно, что министр иностранных дел Катара спешит в Москву. И это на руку России!
Путин против политиков-любителей, и он имеет очень хороший доход от «своих небольших вложений в Трампа». У Путина нет репутации шахматиста в политике, но он «должен попробовать», иронизирует автор. И пока он делает все ходы правильно!
Так или иначе, добавим, а игра Трампа, если брать «партию» в целом, очень не походит на игру в поддавки Путину. Есть масса фактов, которые говорят о том, что Трамп пошёл против многих своих предвыборных обещаний, которые вроде бы складывались в пользу России.
Факты просты: вместо сближения с Россией республиканская «ястребиная» команда Трампа (вся, от советников в Белом доме до постпреда в Совбезе ООН) сумела в короткий срок охладить отношения с Россией до температуры льда. Вместо договорённости по Сирии мистер Трамп практически устроил в Сирии новую войну против Асада. Вместо отмены антироссийских санкций Вашингтон идёт на их расширение. Наконец, вместо встречи с Путиным мистер Трамп провёл встречу с Порошенко и наметил встречу с Си Цзиньпином, заявив, что у США и КНР «отличные отношения». Чего, конечно, не скажешь об отношениях США и РФ.
На тему «благодарности» Трампу рассуждает Жан-Франсуа Биттин, известный аналитик , бывший французский дипломат. Его новая статья вышла в англоязычном издании «The Globalist» .
После тех «свидетельств», что дал сенаторам США бывший директор ФБР Джеймс Коми стало ясно: аналитики, изучающие крупные события, пропустили главную историю. Суть расследования, как представляется, состоит в одном: республиканцы хотят создать свой действующий механизм для поворота США в отношении России.
Мистер Коми подчеркнул, что имело место быть «массовое вторжение российских агентов» в избирательный процесс США. Но кто эти «агенты»? Наёмники русских спецслужб? А может, как намекнул тов. Путин, они «патриоты», то есть люди самостоятельные, не нуждающиеся в том, чтобы их кто-то нанимал и использовал?
Независимо от того, были ли действительно люди, вмешавшиеся в избирательную политику США, из «русских государственных органов», или же они работали в своё удовольствие, подобно «маленьким зелёным человечкам» в Крыму или на Украине, действуя в своё свободное время, само по себе это «не имеет большого значения», убеждён французский эксперт. Важен совсем другой вопрос: чего хотел достичь президент России и чего он достиг, пытаясь оспорить «баланс президентских выборов» 2016 года?
Ответ дать нелегко, особенно потому, что республиканцы, обыкновенно остро реагирующие на «красную угрозу», вдруг «успокоились» по поводу «российского вмешательства». Иные консерваторы даже охотно изображали из себя апологетов России.
Хотел ли Путин добиться отмены санкций, введённых «после вторжения в Крым и на Украину»? Скорее всего, нет, полагает аналитик. Нынешние санкции — это всего лишь капля в бочке нефти, цена на которую представляет собой «единственный реальный драйвер взлётов и падений российской экономики».
Или Путин собирался улучшить отношения с Вашингтоном? Нет, это тоже едва ли, потому как для русского лидера политически и жизненно важно «увековечить миф о том, что его страна снова находится на одном уровне с Соединёнными Штатами». Чтобы превратить подобный миф в реальность, имеется лишь два пути: Путин может заставить российскую экономику и людей работать с перегрузкой. Это «сложная, если не невозможная задача, и не в последнюю очередь из-за демографических факторов (не говоря уже о водке…)».
Альтернативной стратегией для Путина явилось бы задача «опускания» США до уровня России. Такая цель может быть достигнута внезапным сокращением роли Соединённых Штатов на мировой арене. В идеале Россия могла бы посадить в Белый дом такого лидера, который ослабил бы альянсы США и подорвал бы международный порядок, который правительство США возглавляло 70 лет.
И что, получилось это у Путина? О да, миссия выполнена!
Путину теперь не нужно инвестировать в авианосцы, как это делает Китай. Он может просто похвастаться: «Дорогая! Я уменьшил США!»
И ещё более удивительно, что Путин «совершил этот подвиг» всего-то за пару недель, примерно с 25 мая до 9 июня 2017 года. Аналитик перечисляет:
а) 25 мая. Брюссель, саммит НАТО. Президент Трамп довёл до белого каления своих союзников: мол, плохо вы платите свои взносы в бюджет НАТО. Он говорил так, будто речь шла о членстве в гольф-клубе;
б) 1 июня. Вашингтон. После нескольких недель «невыносимого ожидания» президент Трамп заявляет, что Соединённые Штаты выходят из Парижского климатического соглашения;
в) 9 июня. Париж, совещание ОЭСР. Делегация США отказывается одобрять традиционное коммюнике, которое содержит осуждение протекционистской политики. Дело в том, что США при Трампе как раз намерены следовать протекционизму.
Необходимо напомнить, что ОЭСР — группа государств-единомышленников, которые поддерживают как либеральную экономическую политику, так и те демократические идеалы, которые Соединённые Штаты продвигали после окончания Второй мировой войны. Если эти страны не могут найти общий язык здесь, то они не найдут его нигде.
Короче говоря, «стратегия» мистера Трампа, представленная в трёх описанных выше случаях, — это «стратегия среднего пальца», иронизирует эксперт. Подобные действия могут, несомненно, доставить удовольствие самому исполнителю и вызвать аплодисменты в каком-нибудь заштатном городишке.
Но в большой политике такие действия приведут к среднесрочной, а затем к долгосрочной международной изоляции США. Нынешняя администрация, пишет бывший дипломат, считает, что жёсткая сила — всё, что имеет значение. Администрации следовало бы обратиться к истории: жёсткая сила прекрасно работала в Гранаде и Панаме, но совсем не хорошо работала в Афганистане и Ираке. То, что делало Америку великой в прошлом, — это мягкая сила, а не стратегия среднего пальца.
Что касается эрозии американской мягкой силы, продолжает аналитик, то здесь действительно предстоит сделать многое — очень многое, поскольку налицо отсутствие профессионального поведения. Катар — вот идеальный пример в этом смысле. Государственный секретарь США (он, как и Трамп, неофит в политике), к счастью, пытается охладить накалённую обстановку. Да вот беда: мистер Трамп пресекает его попытки. Неудивительно, что министр иностранных дел Катара спешит в Москву. И это на руку России!
Путин против политиков-любителей, и он имеет очень хороший доход от «своих небольших вложений в Трампа». У Путина нет репутации шахматиста в политике, но он «должен попробовать», иронизирует автор. И пока он делает все ходы правильно!
Так или иначе, добавим, а игра Трампа, если брать «партию» в целом, очень не походит на игру в поддавки Путину. Есть масса фактов, которые говорят о том, что Трамп пошёл против многих своих предвыборных обещаний, которые вроде бы складывались в пользу России.
Факты просты: вместо сближения с Россией республиканская «ястребиная» команда Трампа (вся, от советников в Белом доме до постпреда в Совбезе ООН) сумела в короткий срок охладить отношения с Россией до температуры льда. Вместо договорённости по Сирии мистер Трамп практически устроил в Сирии новую войну против Асада. Вместо отмены антироссийских санкций Вашингтон идёт на их расширение. Наконец, вместо встречи с Путиным мистер Трамп провёл встречу с Порошенко и наметил встречу с Си Цзиньпином, заявив, что у США и КНР «отличные отношения». Чего, конечно, не скажешь об отношениях США и РФ.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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