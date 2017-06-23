11:24 23 июня

Опубликовано видео удара кораблей ВМФ России по объектам ИГ в Сирии

Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям террористической организации "Исламское государство"*.



Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".


Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com/
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Комментарии 47

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  1. Сергей Медведев Сегодня, 10:15
    А где удар по проамериканским силам? В ответ на удары по сирийской армии.
    Сергей Медведев
    1. pjastolov Сегодня, 10:17
      А где удар по проамериканским силам
      по матрасам не, надо надо по умеренным negative
      pjastolov
      1. фывапролд Сегодня, 10:43
        Цитата: pjastolov
        по матрасам не, надо надо по умеренным

        Правильно, бить надо по самой главной "Западной Ценности™", а конкретно, как сказала Ирина Бережная: - "...по ни в чём не повинным деньгам США...". С уважением.
        фывапролд
        1. pjastolov Сегодня, 10:44
          мудро, у них бог - доллар, потери бога очень чувствительны hi
          pjastolov
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:19
      Сейчас вас заклюют, скажут что "мы не обязаны защищать сирийцев от ударов американцев, мы чисто воюем против игил")))
      DIVAN SOLDIER
      1. Deadушка Сегодня, 11:03
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Сейчас вас заклюют, скажут что "мы не обязаны защищать сирийцев от ударов американцев, мы чисто воюем против игил")))

        А что смешного?...
        Судя по "нику" вы конечно в первых рядах побежите на войну.
        Если конечно успеете с дивана встать.
        Deadушка
    3. KAV Сегодня, 10:27
      Цитата: Сергей Медведев
      А где удар по проамериканским силам?

      А Вы разве до сих пор не в курсе, что ИГ - это и есть проамериканские силы?
      KAV
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:34
        СДА проамериканские, игиловцев они слили.
        DIVAN SOLDIER
        1. KAV Сегодня, 11:10
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          игиловцев они слили

          Куда это, интересно, они их слили, если периодически обеспечивают им наступательные операции? И в Афгане на вертоплетах без опозновательных знаков бородачей подбрасывают до дислокаций. Слили... Как бы не так.
          KAV
    4. ded100 Сегодня, 10:35
      Готовится! wink
      ded100
    5. MoJloT Сегодня, 11:00
      Нет, чисто по ИГИЛ, как предупреждение "умереным". Поздравляю наших моряков, ювелирно, все в труху.
      MoJloT
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
        Цитата: ded100
        Готовится!

        давйте ещё на Берлин напишем...
        андрей юрьевич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
    ... ну вот, "Калибры" опять отметились успешно... good
    a.s.zzz888
  3. Карась Сегодня, 10:22
    Красиво пошли am drinks
    Карась
  4. pvv113 Сегодня, 10:25
    Впечатляющее зрелище! good
    pvv113
  5. ded100 Сегодня, 10:28
    Нормальненко так! laughing
    ded100
    1. grm Сегодня, 10:45
      Только крылатые фразы Путина не стоят России миллиарды... Хотя.... wassat
      grm
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:00
        Только крылатые фразы Путина не стоят России миллиарды... Хотя.... wassat


        подташнивает от твоих постов. Дома форумов нет? Обсудить экономику и коррупцию Израиля не с кем? Или дома так не принято?

        Тянет к березкам?

        Стоимость ракет производства Израиля меньше? Может вы меньше их используете? А может Израиль за ракеты платит не миллиарды, а центы?

        Прямо кривляния эти читать опостылело. И черного списка нет =|

        Хорошо что переехали, кстати. Возу легче
        с-т Petrov
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:09
          Цитата: с-т Petrov
          подташнивает от твоих постов.

          как и от твоих петров... может тоже "свалишь" толерастный наш...только не отвечай...смотреть не буду...
          андрей юрьевич
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:10
            о ничоси hi

            я думал ты уже от голода помер, по тысячам постов я думал все идет к этому. Но держишься, хорошего тебе настроения!

            Шатайтели режима меня не любят да :( Режим то не шатается request

            Путь форумной борьбы с правительством не может не задеть мои чувства. Не обижайся если что. Я просто ржу с твоего терпения. Вы оппозиционеры тут эталон терпимости. Посвятить 90% своих тысяч постов боротьбе и не получить выхлоп это феерично

            только не отвечай...смотреть не буду...


            и точек... побольше... так будет еще мощнее....

            Скоро выборы. Готов? drinks

            толерастный наш


            толерантность это терпимость. Вот ты Путина не любишь - но как то свыкся, терпишь. Значит ты молодец!

            а меня постоянно банят - потому что я не проявляю терпимость к клоунам всяким. Но я работаю над собой. Может и дорасту до твоего уровня

            с-т Petrov
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:20
      Цитата: ded100
      Нормальненко так!

      ПКР пошла...
      андрей юрьевич
  6. older Сегодня, 10:29
    Последнее попадание зрелищно, чувствуется мощь
    older
    1. Burbon Сегодня, 10:51
      Цитата: older
      Последнее попадание зрелищно, чувствуется мощь

      это сдетонировали боеприпасы боевиков))!
      Burbon
    2. Deadушка Сегодня, 11:15
      Возможно остаток топлива, расстояние до цели небольшое было.
      Deadушка
  7. 777-3-59-97 Сегодня, 10:30
    Хорошо быть богатым. Можно крылатыми ракетами за много миллионов сараи закидывать.
    Завидую.
    777-3-59-97
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:54
      Ваша ирония совершенно не уместна. Если ПУ и склады с б/п для вас "сараи", то тогда понятно. А Молдавии действительно есть чему завидовать. Бороться с ИГ это не румынам пятую точку вылизывать.
      rotmistr60
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:07
        Молдавии действительно есть чему завидовать


        ахах. Да это умиляет читать иронию от румын, молдавских парней, грузин, латышей laughing

        великие европейские державы тоже имеют свое место в этом мире lol эти персонажи нам не дадут это забыть
        с-т Petrov
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:20
      Цитата: 777-3-59-97
      Хорошо быть богатым. Можно крылатыми ракетами за много миллионов сараи закидывать.
      Завидую.

      переезжай в Россию... yes
      андрей юрьевич
  8. voyaka uh Сегодня, 10:31
    Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
    ракеты были на пределе.
    voyaka uh
    1. pjastolov Сегодня, 10:38
      и где они от туда не туда попали? recourse
      pjastolov
    2. фывапролд Сегодня, 10:46
      Цитата: voyaka uh
      Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
      ракеты были на пределе.

      Вам, как очевидцу залпов из Каспия, конечно же виднее. feel С уважением.
      фывапролд
    3. Deadушка Сегодня, 11:07
      Цитата: voyaka uh
      Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
      ракеты были на пределе.

      Точность системы наведения не зависит от дальности.
      Должны бы уже знать систему наведения "крылатых ракет" если часто на этом сайте бываете drinks
      Deadушка
    4. андрей юрьевич Сегодня, 11:22
      Цитата: voyaka uh
      Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
      ракеты были на пределе.
      откуда Вам "предел" известен? его никто не знал до пусков с Каспия,и теперь только догадываются...а круги по европе,циркулем уже чертят на 2тыс с лишним...
      андрей юрьевич
  9. Masya Masya Сегодня, 10:32
    Любо, братцы, любо!!! good
    Masya Masya
  10. Влад5307 Сегодня, 10:36
    Цитата: voyaka uh
    Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
    ракеты были на пределе.

    Однако цели были поражены, да и не знаем мы пока всех пределов этих изделий! good
    Влад5307
  11. Altona Сегодня, 10:39
    Цитата: ded100
    Нормальненко так!

    --------------------------
    Приказ о пуске крылатых ракет наверняка сам Путин дает, не лично конечно, в виде указания военным.Какими военными средствами обозначить себя в регионе.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:23
      Цитата: Altona
      Приказ о пуске крылатых ракет наверняка сам Путин дает, не лично конечно,

      а по телефону...
      андрей юрьевич
  12. Altona Сегодня, 10:41
    Цитата: voyaka uh
    Из средиземного моря поближе

    ------------------------
    Ну як жешь, зовсим так блызенько блызенько. И к вам тоже. laughing
    Altona
  13. кг пв Сегодня, 10:43
    Цитата: Влад5307
    Цитата: voyaka uh
    Из средиземного моря поближе, и попадание хорошие, в отличие от залпов из Каспийского, где
    ракеты были на пределе.

    Однако цели были поражены, да и не знаем мы пока всех пределов этих изделий! good

    А в Израиле уже давно всё знают feel Они там слышали как запыхались лететь Калибры, даже посадку у них просили чтоб отдышаться и дальше лететь. wink
    кг пв
    1. grm Сегодня, 10:46
      Цитата: кг пв
      А в Израиле уже давно всё знают


      ага-
      Россия предупредила Турцию и Израиль об ударах, добавили в Министерстве обороны. "Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы по каналам взаимодействия о пусках крылатых ракет", - сообщили в Минобороны.
      grm
  14. gabonskijfront Сегодня, 10:49
    Эссен и Григорович это сторожевики проекта 11356,гордо названые корветами,фрегатами их называют только журналисты, до которых они не дотягивают по ряду параметров и вообще это не наша классификация поэтому всё очень условно.По русской традиции , напихать не впихуемое ,превратило этот маленький устаревший кораблик по вооружению в монстра,но на что он действительно способен в боевых условиях, мнения у специалистов разделяются.С другой стороны, настоящие фрегаты проекта 22350 — корабли новые, и, несомненно, потребуется время для окончательной доводки всех их систем.
    gabonskijfront
  15. 3officer Сегодня, 10:53
    Интересно есть ли возможность в Тартусе пополнять корабельный боекомплект request А то гонять каждый раз в Севас на "перезаряд" как то не комильфо soldier
    3officer
    1. Deadушка Сегодня, 11:10
      Ну, наверное не зря туда гоняют суда обеспечения.
      Deadушка
  16. Роман 11 Сегодня, 10:59
    2 года почти пускают, отпустить всё не могут..... Интересно сколько ещё там десятков лет будут пуски? Похоже человечество там нашло своё любимое занятие. Безработных много, нефть есть, деньги платят, что ещё нужно для полного счастья?
    Роман 11
    1. 3officer Сегодня, 11:14
      Цитата: Роман 11
      Похоже человечество там нашло своё любимое занятие.

      Другие варианты только в фантастических романах утопиях.А пока со времен пещеры и дубины ничего не поменялось.И у кого она больше (дубина) тот и прав. Так пусть лучше у нас она будет не меньше чем у других.
      3officer
  17. Deadушка Сегодня, 11:14
    Молодцы.
    Интересно почему в "пролет" били, а не с "горочки" с верху?
    Deadушка
  18. egor1712 Сегодня, 11:16
    Можно долго смотреть, как горит огонь, течет вода и калибры бьют игиловцев. good
    egor1712
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