Опубликовано видео удара кораблей ВМФ России по объектам ИГ в Сирии
Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям террористической организации "Исламское государство"*.
Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".
Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.
Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".
Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com/
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