Опубликовано видео удара кораблей ВМФ России по объектам ИГ в Сирии

Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям террористической организации "Исламское государство"*.Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.