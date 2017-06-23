В Госдуме предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей

За недостаточное исполнение минских договоренностей следует вводить санкции против Германии или Франции – они, также как и Россия, не являются сторонами конфликта, а являются наблюдателями и гарантами выполнения минских соглашений,

Нам пора привыкнуть жить, развивать свою промышленность, понять, что санкции будут оставаться. Нам надо поменьше газа и нефти давать в Европу,