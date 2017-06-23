11:26 23 июня

В Госдуме предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей

Евросоюз, продлив санкции против России за недостаточное выполнение минских соглашений, должен аналогичным образом наказать и Францию, и Германию, имеющих такой же статус, как и РФ, передает Интерфакс заявление главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.



За недостаточное исполнение минских договоренностей следует вводить санкции против Германии или Франции – они, также как и Россия, не являются сторонами конфликта, а являются наблюдателями и гарантами выполнения минских соглашений,
сказал агентству Калашников.


Напомним, Франция и Германия участвуют в работе «нормандской четверки» (плюс Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам депутата, «пусть против Франции и Германии вводят санкции на этом же основании». «А что ж они не вводят? Значит, это все чепуха», – добавил он.

Нам пора привыкнуть жить, развивать свою промышленность, понять, что санкции будут оставаться. Нам надо поменьше газа и нефти давать в Европу,
сказал Калашников.

В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода за то, что «она в недостаточной степени выполняет минские договоренности».

Использованы фотографии: fakty.ictv.ua
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Комментарии 27

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:48
    Госдуме РФ больше заняться нечем...Или готовятся к выборам в 2018 г.? Достали уже... своими тупыми заявлениями...!
    ОТДЕЛ
    1. dauria Сегодня, 10:50
      Достали уже... своими тупыми заявлениями...!


      Согласен... Ни Франция, ни Германия не подписывались под соглашениями. Есть только подпись некоего представителя ОБСЕ ( что за страна такая ? wink ). Нашим "дипломатам" урок.
      dauria
      1. Улан Сегодня, 10:55
        А наши разве подписывались? Вы ничего не путаете? Там подпись Пети Порошенко.
        Россия нигде не подписывалась что "обязуется выполнять" Минские соглашения.
        Улан
        1. dauria Сегодня, 10:58
          А наши разве подписывались? Вы ничего не путаете? Там подпись Пети Порошенко.



          представитель России (М. Ю. Зурабов) К нему вопросы. Или он дворник из ЖЭКа ?
          dauria
          1. Татьяна Сегодня, 11:05
            Наконец-то наши в ГД РФ "раскочегарилисть" умом и высказали РАЗУМНОЕ предложение о введении экономических санкций со стороны ЕС по "неуправляемой" Украине против дежурных "кураторов" Украины - Германии и Франции, - а то всё против России, и России... fool
            Не захотят страны ЕС вводить эти санкции по Украине против "кураторов" - Франции и Германии, - Россия может ввести против них санкции сама сокращением общих поставок газа в страны ЕС с учётом исключения доли получения газа Францией и Германией! И пусть, нафиг, там сами страны ЕС между собою разбираются!

            Холодная война ЕС с Россией?! Да пожалуйста! Хватит России прятать голову в песок! Нужно России уметь, наконец, принимать подобные вызовы и давать им достойный отпор!
            Татьяна
      2. кг пв Сегодня, 10:58
        Цитата: dauria
        Достали уже... своими тупыми заявлениями...!

        Согласен... Ни Франция, ни Германия не подписывались под соглашениями. Есть только подпись некоего представителя ОБСЕ ( что за страна такая ? wink ). Нашим "дипломатам" урок.

        Вы эти подписи правда лично видели? wink
        кг пв
        1. pjastolov Сегодня, 11:06
          Вы эти подписи правда лично видели?
          вот последний лист
          pjastolov
          1. кг пв Сегодня, 11:12
            Спасибо! yes я его первый раз вижу. feel
            кг пв
            1. pjastolov Сегодня, 11:16
              всегда пожалуйста hi
              pjastolov
    2. кг пв Сегодня, 10:52
      Ничего тупого в этом не вижу всё вполне логично,а вот то что это неисполнимо,это факт.
      кг пв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:03
        В Госдуме предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей
        песочница...дети кидаются песком,обзываются...но песочница-одна. "цивилизация" блин...
        андрей юрьевич
    3. Комментарий был удален.
    4. сибиралт Сегодня, 11:04
      Правильно говорил Жириновский, что половину Думы разогнать надо и сократить численность тупоголовых дармоедов. laughing А всерьез воспринимать эту бредятину - занятие для обитателей палаты №6.
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:26
        Цитата: сибиралт
        Правильно говорил Жириновский, что половину Думы разогнать надо и сократить численность тупоголовых дармоедов. laughing А всерьез воспринимать эту бредятину - занятие для обитателей палаты №6.

        нужнось "думы" вообще загадка... все законы-навоз. дармоеды. систему менять нужно.
        андрей юрьевич
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:50
    В Госдуме предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей
    Это еще зачем? У них и так жизнь тяжелая. Их и пожалеть можно. (мигранты, санкции против России, эмигранты с Руины, да и сама она, брексид.......Ой...)
    Mavrikiy
    1. pjastolov Сегодня, 10:56
      их нельзя - они же свои
      pjastolov
  3. Masya Masya Сегодня, 10:53
    ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей

    сами против себя же? recourse чушь нереальная...
    Masya Masya
  4. Улан Сегодня, 10:54
    Очнулись млин. Давно нужно было этот вопрос поднимать и в России и на всех международных площадках. Все боимся "партнеров" обидеть, всё отступаем. И до какой черты отступать будем?
    Видя свою безнаказанность "партнеры" наглеют всё больше и больше.
    Улан
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей

    Решили потролить, так что-то поздновато спохватились. Нужно было еще пару лет назад этот вопрос поставить ребром.
    rotmistr60
  6. Копчёный Сегодня, 10:58
    ""Нам пора привыкнуть жить, развивать свою промышленность, понять, что санкции будут оставаться. Нам надо поменьше газа и нефти давать в Европу,""
    Вперед и с песней. Если европейцы терпят огромные убытки и поддерживают санкции, платить больше за сжиженный газ из США для уже не проблема будет.
    Копчёный
  7. Екатерина II Сегодня, 11:01
    Ну что ж--пусть вводят санкции.
    Кстати Калашников сам то под санкциями ЕС и Канады.
    Будет интересно увидеть санкции...будут отказывать в кредитовании европейским фирмам, отказываться продавать товар..а главное газ и нефть..
    пока это только разговоры от человека который известен своими фразами...
    Екатерина II
  8. LÄRZ Сегодня, 11:05
    Хорошо "бабахнул", гулко. И-и-и? Дальше то что? Нашему государству что нужно сделать, чтобы, хотя бы, этот вопрос приняли в ЕС к обсуждению?
    LÄRZ
  9. Monster_Fat Сегодня, 11:11
    Да-да-"поменьше газа в Европу", молодца-американцы только и ждут как вытеснить "Газпром" и захватить газовый рынок Европы своими СПГ...
    Monster_Fat
    1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:26
      Цитата: Monster_Fat
      Да-да-"поменьше газа в Европу", молодца-американцы только и ждут как вытеснить "Газпром" и захватить газовый рынок Европы своими СПГ...

      Недоноски могут только придумывать примеры с ограничением. Но вот с пересмотром условий в пользу России в качестве санкций.... Например на товары, в которых остро нуждаются западники. Например, на титан, идущий на самолёты, ядерное топливо в штатовские АЭС, и на которые начали поставлять мы?
      Виктор Дубовицкий
  10. gla172 Сегодня, 11:14
    .....беда....для европы ...хорошо для нас....
    gla172
  11. prior Сегодня, 11:20
    Гнилой базар. Не Дума принимала в Минске решение.
    Без указания из Кремля .....это бла-бла-бла.
    prior
  12. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:23
    Два года назад нужно было сделать это. И СДЕЛАТЬ, а не говорить.
    Виктор Дубовицкий
  13. Every Сегодня, 11:26
    Всю работу Госдумы можно охарактеризовать примерно так:
    Every
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