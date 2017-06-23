В Госдуме предложили ЕС ввести санкции против Франции и ФРГ за невыполнение минских договоренностей
Евросоюз, продлив санкции против России за недостаточное выполнение минских соглашений, должен аналогичным образом наказать и Францию, и Германию, имеющих такой же статус, как и РФ, передает Интерфакс заявление главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.
Напомним, Франция и Германия участвуют в работе «нормандской четверки» (плюс Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.
По словам депутата, «пусть против Франции и Германии вводят санкции на этом же основании». «А что ж они не вводят? Значит, это все чепуха», – добавил он.
В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода за то, что «она в недостаточной степени выполняет минские договоренности».
За недостаточное исполнение минских договоренностей следует вводить санкции против Германии или Франции – они, также как и Россия, не являются сторонами конфликта, а являются наблюдателями и гарантами выполнения минских соглашений,сказал агентству Калашников.
Напомним, Франция и Германия участвуют в работе «нормандской четверки» (плюс Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.
По словам депутата, «пусть против Франции и Германии вводят санкции на этом же основании». «А что ж они не вводят? Значит, это все чепуха», – добавил он.
Нам пора привыкнуть жить, развивать свою промышленность, понять, что санкции будут оставаться. Нам надо поменьше газа и нефти давать в Европу,сказал Калашников.
В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода за то, что «она в недостаточной степени выполняет минские договоренности».
Использованы фотографии: fakty.ictv.ua
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