11:25 23 июня

В Сирии могут появиться военнослужащие из Казахстана и Киргизии

О российском предложении направить военных из Казахстана и Киргизии в Сирию для размещения в зонах деэскалации вчера рассказал представитель президента Турции Ибрахим Калын, сообщает Коммерсантъ .



По словам Калына, турецкие чиновники на прошлой неделе встречались со спецпредставителем президента Владимира Путина по Сирии Александром Лаврентьевым.


Ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих необходимо отправить в Идлиб. Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле,
сказал он.

В Минобороны и МИД РФ это заявление официально не комментировали. Однако факт переговоров подтвердил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов: «Прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии… Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».

Газета напоминает, что в Сирии сейчас действуют 4 зоны деэскалации, соответствующий меморандум подписали в начале мая страны-гаранты перемирия: Россия, Иран и Турция.

По словам военного источника «Ъ», правильно говорить о совместной работе российской военной полиции и военных из Киргизии и Казахстана «в области обеспечения безопасности и правопорядка в Идлибе, где проживает не менее одного млн. человек, но никак не о ведении прямых боевых действий».

Анализ действий батальонов российской военной полиции в Алеппо был признан эффективным. Подобную практику было предложено расширить в составе подразделений нескольких стран,
сказал собеседник.

Использованы фотографии: https://news-front.info
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. seregatara1969 Сегодня, 11:06
    а подводники бурятские там будут ? якутские снаперы тоже?
    seregatara1969
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:10
      Цитата: seregatara1969
      а подводники бурятские там будут ? якутские снаперы тоже?

      Эти бы понадежней были...! А вот казахи и киргизы, понтовщики чистой воды и дорого нам обойдутся.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 11:17
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: seregatara1969
        а подводники бурятские там будут ? якутские снаперы тоже?

        Эти бы понадежней были...! А вот казахи и киргизы, понтовщики чистой воды и дорого нам обойдутся.. soldier


        А это не дурость ? ? ?
        В начале пусть поучаствуют, а потом делайте Выводы.
        А не бегите впереди кареты, с Пустозвонными заявлениями.
        Дружественный Вы Наш. Хотя бы какой то контакт совместный начали проводить.
        А тут сразу. Понтовщиков везде хватает.
        Wild_Grey_Wolf
    2. Искандер Ш Сегодня, 11:19
      Цитата: seregatara1969
      а подводники бурятские там будут ? якутские снаперы тоже?



      Не правильные вопросы задаете. Вот что интересно: кто будет оплачивать эти гастроли?
      Искандер Ш
  2. karish Сегодня, 11:07
    Я Принял Ислам,переезжаю в Европу строить Шариат .
    karish
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:12
      Цитата: karish
      Я Принял Ислам,переезжаю в Европу строить Шариат .

      Дурость написал... hi
      ОТДЕЛ
    2. avt Сегодня, 11:13
      Цитата: karish
      Я Принял Ислам,переезжаю в Европу строить Шариат .

      Алла ! Он в бар А там опять .
      Надоело жить в Рязани? надоели грязь и пыль? надо сделать обрезанье и уехать в Израиль! Я уехал из Рязани- а тут тоже грязь и пыль! зря я делал обрезанье зря уехал в Израиль.
      avt
    3. pjastolov Сегодня, 11:14
      Я Принял Ислам
      а зачем?
      pjastolov
    4. Платов Сегодня, 11:25
      А свининку кушать будешь по ночам? Пока Аллах не видит??? laughing
      Платов
  3. Wann Сегодня, 11:15
    А что есть на то соглашение с президентом Асадом !? Имеется в ввиду военное сотрудничество Сирии с Казахстаном и Киргизией !? Пахнет дэзой...
    Wann
  4. Viktor.12.71 Сегодня, 11:17
    Надеюсь Назарбаев не втянет страну в ненужную для Казахстана войну. Нашим сыновьям на чужой войне делать нечего.
    Viktor.12.71
    1. seregatara1969 Сегодня, 11:20
      бармалеи после сирии куда пойдут ? казахстан на их пути стоит !
      seregatara1969
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 11:20
      Подскажите, а кто ближе к ИГИЛ находится, особенно через Афган, Киргизия прозрела к примеру? И такая уж она чужая. И в том то и дело, пора вклад вносить свой пока не поздно. Главная, чтоб не стала НУЖНОЙ.
      Лучше сейчас участие без Боевых действий, чем потом на своей земле и с боями.
      Wild_Grey_Wolf
  5. kaschey Сегодня, 11:20
    Что за название статьи - "В Сирии могут появиться военнослужащие из Казахстана и Киргизии", а могут и не появиться, название никакое. ВО фильтруйте названия статей, просто глупо и не серьезно для ВО.
    kaschey
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    правильно говорить о совместной работе российской военной полиции и военных из Киргизии и Казахстана

    Ну, а почему бы для выполнения военно-полицейских функций и не привлечь? Тем более, что их граждане активно воюют на стороне ИГ. В коллективный договор входят, вот пусть и свою лепту в Сирии внесут. А то слишком хорошо себя чувствуют за российской спиной и российскими затратами.
    rotmistr60
Картина дня