В Сирии могут появиться военнослужащие из Казахстана и Киргизии
О российском предложении направить военных из Казахстана и Киргизии в Сирию для размещения в зонах деэскалации вчера рассказал представитель президента Турции Ибрахим Калын, сообщает Коммерсантъ .
По словам Калына, турецкие чиновники на прошлой неделе встречались со спецпредставителем президента Владимира Путина по Сирии Александром Лаврентьевым.
В Минобороны и МИД РФ это заявление официально не комментировали. Однако факт переговоров подтвердил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов: «Прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии… Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».
Газета напоминает, что в Сирии сейчас действуют 4 зоны деэскалации, соответствующий меморандум подписали в начале мая страны-гаранты перемирия: Россия, Иран и Турция.
По словам военного источника «Ъ», правильно говорить о совместной работе российской военной полиции и военных из Киргизии и Казахстана «в области обеспечения безопасности и правопорядка в Идлибе, где проживает не менее одного млн. человек, но никак не о ведении прямых боевых действий».
По словам Калына, турецкие чиновники на прошлой неделе встречались со спецпредставителем президента Владимира Путина по Сирии Александром Лаврентьевым.
Ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих необходимо отправить в Идлиб. Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле,сказал он.
В Минобороны и МИД РФ это заявление официально не комментировали. Однако факт переговоров подтвердил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов: «Прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии… Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».
Газета напоминает, что в Сирии сейчас действуют 4 зоны деэскалации, соответствующий меморандум подписали в начале мая страны-гаранты перемирия: Россия, Иран и Турция.
По словам военного источника «Ъ», правильно говорить о совместной работе российской военной полиции и военных из Киргизии и Казахстана «в области обеспечения безопасности и правопорядка в Идлибе, где проживает не менее одного млн. человек, но никак не о ведении прямых боевых действий».
Анализ действий батальонов российской военной полиции в Алеппо был признан эффективным. Подобную практику было предложено расширить в составе подразделений нескольких стран,сказал собеседник.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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