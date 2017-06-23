Всероссийский этап «Авиадартса» завершился под Воронежем

Впервые в конкурсе приняли участие экипажи разведывательной авиации на самолетах Су-24МР, которые вели воздушную разведку за "батареей" зенитных ракетных комплексов условного противника и фотографировали заданные объекты на местности,

Практическая часть всероссийского конкурса «Авиадартс-2017» завершилась под Воронежем, передает РИА Новости сообщение Минобороны.«Участники соревнований в течение недели совершили более 400 вылетов, выполняли различные задания, в общей сложности проведя в воздухе около 350 часов», – рассказали журналистам в военном ведомстве.Для выполнения испытаний летчики «использовали более 4 тысяч авиационных средств поражения, включая неуправляемые авиационные ракеты, авиационные бомбы и снаряды для пушки».сообщили в Минобороны.Перед практическими полетами конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке, отработали навигацию и технику пилотирования.Согласно информации, «в конкурсе принимали участие около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов». Всего было задействовано более 1000 единиц техники.Церемония награждения победителей всероссийского этапа состоится 24 июня в Воронеже. Международный этап конкурса пройдет в августе на территории Китая.