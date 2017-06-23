Украина спустила на воду очередную "Гюрзу-М" для ВМС Украины
Как сегодня сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбацкой» (бывшая "Ленинская Кузница - прим. ВО), принадлежащий президенту Украины Порошенко, сегодня осуществил технический спуск на воду очередного катера проекта 58155 «Гюрза-М» с бортовым номером U179 для ВМС Украины.
Официальная церемония спуска на воду сразу нескольких катеров этого проекта состоится через несколько дней.
Напомним, что головной катер серии спущен на воду 11 ноября 2015 года и после прохождения комплекса испытаний, 6 декабря 2016 года введен в боевой состав Военно-Морских Сил ВС Украины.
Как сообщают в Командовании ВМС, согласно показателей мореходности, живучести и вооружения, районом применения малых бронированных артиллерийских катеров в перспективе станет Азовское море.
Напоминаем, что на данный момент ВМС Украины имеют в своем составе:
боевой состав
• фрегат U130 «Гетман Сагайдачный», А1960 (А0248)
• ракетный катер U153 «Прилуки», А0937Б
• артиллерийский катер U170 «Скадовск», А0937Д
• артиллерийский катер U172 «Ровно», А0937З
• артиллерийский катер U173 «АКА-02», А0937К
• артиллерийский катер U938 «АКА-03», А0898Б
• малый бронированный артиллерийский катер U174 «Аккерман», А0937М
• малый бронированный артиллерийский катер U175 «Бердянск», А0937Н
• рейдовый тральщик U360 «Геническ», А0898В
• средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко», А3045 (А0199)
• десантный катер U763 «Сватово», А0898Г
Данные взяты с сайта Минобороны Украины
Официальная церемония спуска на воду сразу нескольких катеров этого проекта состоится через несколько дней.
Напомним, что головной катер серии спущен на воду 11 ноября 2015 года и после прохождения комплекса испытаний, 6 декабря 2016 года введен в боевой состав Военно-Морских Сил ВС Украины.
Как сообщают в Командовании ВМС, согласно показателей мореходности, живучести и вооружения, районом применения малых бронированных артиллерийских катеров в перспективе станет Азовское море.
Напоминаем, что на данный момент ВМС Украины имеют в своем составе:
боевой состав
• фрегат U130 «Гетман Сагайдачный», А1960 (А0248)
• ракетный катер U153 «Прилуки», А0937Б
• артиллерийский катер U170 «Скадовск», А0937Д
• артиллерийский катер U172 «Ровно», А0937З
• артиллерийский катер U173 «АКА-02», А0937К
• артиллерийский катер U938 «АКА-03», А0898Б
• малый бронированный артиллерийский катер U174 «Аккерман», А0937М
• малый бронированный артиллерийский катер U175 «Бердянск», А0937Н
• рейдовый тральщик U360 «Геническ», А0898В
• средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко», А3045 (А0199)
• десантный катер U763 «Сватово», А0898Г
Данные взяты с сайта Минобороны Украины
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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