14:12 23 июня

Украина спустила на воду очередную "Гюрзу-М" для ВМС Украины

Как сегодня сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбацкой» (бывшая "Ленинская Кузница - прим. ВО), принадлежащий президенту Украины Порошенко, сегодня осуществил технический спуск на воду очередного катера проекта 58155 «Гюрза-М» с бортовым номером U179 для ВМС Украины.

Украина спустила на воду очередную "Гюрзу-М" для ВМС Украины


Официальная церемония спуска на воду сразу нескольких катеров этого проекта состоится через несколько дней.


Напомним, что головной катер серии спущен на воду 11 ноября 2015 года и после прохождения комплекса испытаний, 6 декабря 2016 года введен в боевой состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как сообщают в Командовании ВМС, согласно показателей мореходности, живучести и вооружения, районом применения малых бронированных артиллерийских катеров в перспективе станет Азовское море.

Напоминаем, что на данный момент ВМС Украины имеют в своем составе:
боевой состав
• фрегат U130 «Гетман Сагайдачный», А1960 (А0248)
• ракетный катер U153 «Прилуки», А0937Б
• артиллерийский катер U170 «Скадовск», А0937Д
• артиллерийский катер U172 «Ровно», А0937З
• артиллерийский катер U173 «АКА-02», А0937К
• артиллерийский катер U938 «АКА-03», А0898Б
• малый бронированный артиллерийский катер U174 «Аккерман», А0937М
• малый бронированный артиллерийский катер U175 «Бердянск», А0937Н
• рейдовый тральщик U360 «Геническ», А0898В
• средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко», А3045 (А0199)
• десантный катер U763 «Сватово», А0898Г

Данные взяты с сайта Минобороны Украины

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:24
    валить срочно с Окраины...АпАсные стали...
    андрей юрьевич
    1. cniza Сегодня, 12:29
      Ч.Ф. теперь туго придется , сдерживать такую армаду... laughing
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:31
        А фрегат еще не разваливается, или это уже памятник? laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:37
          Его пытаются укрепить подпорками. laughing
          cniza
          1. 210окв Сегодня, 13:16
            Куда спустили то?В болото?Больше и плавать негде..
            Цитата: cniza
            Его пытаются укрепить подпорками. laughing
            210окв
      2. Владимир16 Сегодня, 12:32
        Шаланды полные фекалий в азов петюня запустил.
        Владимир16
    2. МПК105 Сегодня, 12:30
      Спокойствие,только спокойствие...У нас "Грачёнок" есть.
      С ним нам никто не страшен...
      МПК105
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:36
        Цитата: МПК105
        Спокойствие,только спокойствие...У нас "Грачёнок" есть.
        С ним нам никто не страшен...

        а "раптор" -от одного названия-жуть...
        андрей юрьевич
    3. сибиралт Сегодня, 12:41
      Похоже, теперь в ВМС Украины появилась вакансия на пару-тройку контрадмиралов. bully
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 12:52
        с бортовым номером U179 для ВМС Украины.

        U-179 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IXD2 времён Второй мировой войны.
        НасРать
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:02
          Цитата: НасРать
          с бортовым номером U179 для ВМС Украины.



          Лодка совершила один боевой поход, потопила одно судно, 6 558 брт. Потоплена 8 октября 1942 года в южной Атлантике, неподалёку от Кейптауна, в районе с координатами 33°28′ ю. ш. 17°05′ в. д.HGЯO, глубинными бомбами с британского эсминца HMS Active. Весь экипаж в составе 61 человека погиб."пока ещё не поздно-списаться с корабля"(С) Визбор.
          андрей юрьевич
          1. Смог Сегодня, 13:35
            Цитата: андрей юрьевич
            Лодка совершила один боевой поход..... Потоплена 8 октября

            Может и эта гюрза 8 октября тоже того, потопнет..........???????
            Смог
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:39
              Цитата: Смог
              Цитата: андрей юрьевич
              Лодка совершила один боевой поход..... Потоплена 8 октября

              Может и эта гюрза 8 октября тоже того, потопнет..........???????

              в составе 61 член... yes
              андрей юрьевич
              1. Смог Сегодня, 13:41
                Цитата: андрей юрьевич
                в составе 61 член...

                это уже не член, lol это уже многочлен laughing
                Смог
                1. Svarog51 Сегодня, 13:51
                  Костя, hi Ежели на ентот хрейсер 61 член или многочлен погрузить, он сразу потопнет, аль поглубже заплыть успеет? wassat
                  Svarog51
                  1. Смог Сегодня, 13:56
                    Сереж! Привет! soldier drinks вот я и надеюсь что до 8 октября они как раз 61 многочлен в команду сформируют. А дальше хоть трава не расти, пущай хоть топнут, хоть самоутопятся, лишь бы воздух не отравляли своим смрадом на Азовском море.
                    Смог
  2. soroKING Сегодня, 12:28
    дык Сайгак Дачный вроде уже усё negative
    а сколько ещё лодок? моторных и вёсельных? fellow
    soroKING
    1. cniza Сегодня, 12:31
      Он на ремонте , а значит есть , правда неизвестно выйдет ли из ремонта.
      cniza
    2. андрей юрьевич Сегодня, 12:37
      Цитата: soroKING
      дык Сайгак Дачный вроде уже усё
      а сколько ещё лодок? моторных и вёсельных?

      "запорожье" -опасная!
      андрей юрьевич
      1. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:41
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: soroKING
        дык Сайгак Дачный вроде уже усё
        а сколько ещё лодок? моторных и вёсельных?

        "запорожье" -опасная!

        А б/ушные натовские надувные лодки-это вообще адские орудия войны laughing
        Сухой_Т-50
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:38
    В Азовском море собираются использовать? Грозный корабль. Одного ПТУРСа с берега хватит, или придется пару потратить?
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:40
      Цитата: Горный стрелок
      В Азовском море собираются использовать?

      до него пешком по воде идти 3-4км..неее...
      андрей юрьевич
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    Волею Петра (Вальцмана не путать с настоящим) "могучим" скоро станет украинский флот на страх врагам.
    rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 12:56
    Очередной флагман мощного "москитного" флота Украины, микрокорвет с опцией "ловля бычков и тараньки" "Гюрза" спущен на воду. СУГС! laughing laughing laughing
    Altona
  6. Altona Сегодня, 12:58
    Цитата: сибиралт
    ВМС Украины появилась вакансия на пару-тройку контрадмиралов.

    ---------------------
    Аха, причем вангую, что они будут мотострелки по образованию. laughing
    Altona
    1. Смог Сегодня, 13:36
      Цитата: Altona
      они будут мотострелки по образованию.

      Там во флот только танкистов берут.
      Смог
  7. Altona Сегодня, 12:59
    Цитата: soroKING
    а сколько ещё лодок? моторных и вёсельных?

    ----------------------
    Казалы же, два бийовых човни висталось в строю тильки, и те в плачевном состоянии. crying
    Altona
  8. sgr291158 Сегодня, 13:25
    Теперь они непобедимы.
    sgr291158
  9. 89513026469 Сегодня, 14:11
    Я стесняюсь спросить, табличку перекрутят когда корпус на киль поставят??? Или так и будет вверх ногами? Или тупо сопрут?
    89513026469
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